Губернатор Михаил Котюков: хочу показать всем мощь и красоту Красноярского края

Строительство первого в стране метротрама, обкатка новых отечественных самолетов, самый северный мост через Енисей, появление новых транспортных, газовых и даже туристических магистралей.

Об этих и других перспективах в своем первом после избрания интервью рассказал ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Про избирательную кампанию

— Как оцениваете прошедшую избирательную кампанию? Насколько сложной для вас была выборная гонка?

— Когда я вернулся на родную землю, постарался сразу системно и глубоко погрузиться в вопросы, которые беспокоят моих земляков, понять их чаяния и надежды. Все это нужно было сделать в довольно сжатые сроки. Учитывая размеры края, это было непросто. Тем не менее стараюсь следовать принципу, что о проблемах нужно узнавать не в пересказе, а видеть своими глазами и на месте разбираться в происходящем. До назначения у меня было свое представление, какими темами нужно в первую очередь заниматься. Поездки и общение с жителями подтвердили, что мое понимание ситуации совпадает с теми проблемами, о которых мне рассказывают люди, — это дороги, медицина, образование, сфера ЖКХ, экология.

— Это опыт, необходимый для победы, или что-то пригодится в дальнейшей работе?

— На встречах с населением получена огромная масса запросов, которая теперь просто обязана стать базой для моей работы и работы правительства.

— К слову, о правительстве. Как будет формироваться новая команда? Есть ли понимание по персоналиям?

— Конечно, есть. У меня было достаточно времени, чтобы посмотреть на работу коллег. А у них — достаточно времени, чтобы проявить свои компетенции и сильные стороны. В основе госслужбы всегда лежит командная работа, а команда обычно подбирается под поставленные задачи.

Сейчас перед Красноярским краем эти новые задачи обозначены. Под их решение и формируется подходящий состав правительства. Это пока все, что могу сказать, фамилии называть преждевременно.

Про метро: о сроках и втором этапе

— Одна из самых масштабных задач, и по объемам вложений, и по объему предстоящих работ, — строительство метро в Красноярске. Удастся ли уложиться в озвученные ранее сроки — ввод первой очереди до 2026 года? В объем инфраструктурного кредита?

— Вы правильно отметили, это очень сложный технический проект. Таких объектов, который сейчас строится в Красноярске, в стране нигде не возводили, поскольку речь идет не про метро в классическом его понимании. Это проект легкорельсового подземно-наземного транспорта, как мы его называем — метротрамвай. Схожий проект сейчас реализуют в Челябинске, но там тоже стадия строительства.

Поэтому готовых решений нет. Под наш проект пришлось даже обновлять многие строительные, градостроительные и транспортные стандарты. Но мы проложили эту "нормативную дорогу", которой теперь смогут пользоваться и другие города нашей страны.

Уточню, что совершенствование нормативной базы продолжается. В отличие от классического метро приходится каждый элемент, каждый участок пути, каждую станцию обсуждать отдельно. Но уже сейчас мы понимаем, что в установленные сроки и утвержденные бюджетные лимиты (инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей — прим. ТАСС) уложимся.

— Когда можно будет говорить о втором этапе?

— В какой-то степени уверенности — уже сейчас. Например, в контексте обновления генерального плана Красноярска мы это уже обсуждаем и необходимость продления маршрутов метро стараемся учитывать. Город живет, развивается, растут микрорайоны, градостроительные планы постоянно совершенствуются.

Жители Красноярского края и других регионов выбирают Красноярск для постоянного места жительства, и численность населения краевого центра продолжает увеличиваться. Инфраструктура должна за этим успевать

Про авиацию: аэропорт, пассажиры, грузы

— Другой значимый транспортный проект — аэропорт. На совещании с президентом звучала тема взлетно-посадочной полосы и ее реконструкции. Когда ожидаете включение проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры? В какие сроки может быть проведена реконструкция полосы?

— На сегодняшний день полоса полностью функциональна и аэропорт продолжает развиваться. В прошлом году был поставлен рекорд за всю историю по числу перевезенных пассажиров — более 3 млн человек. Но в среднесрочной перспективе ресурс взлетной полосы будет исчерпан, и это может перечеркнуть наши планы по дальнейшему развитию авиации.

А они есть. Напомню, Красноярск стал базовым аэропортом национального перевозчика и "Аэрофлот" планирует наращивать здесь сеть магистральных авиарейсов. Плюс наша краевая компания "Красавиа", которая, к слову, станет первым эксплуатантом новых отечественных самолетов "Ладога" и "Байкал", будет увеличивать интенсивность и количество рейсов через аэропорт Красноярск.

Эксплуатационный ресурс полосы рассчитан до 2027–2028 годов, проект реконструкции достаточно капиталоемкий, и чтобы аэропорт функционировал без перебоев, к обновлению полосы нужно готовиться заранее. Здесь у нас полное взаимопонимание с федеральным Министерством транспорта. Мы докладывали эту позицию президенту, что нам нужно уже в ближайшее время приступать к проектированию и строительству ВПП. Думаю, что за 2024 год будет подготовлена проектная документация, чтобы с 2025 года включить объект в комплексный план и провести поэтапную модернизацию.

В планах — развитие и другой аэропортовой инфраструктуры. В этом году завершим первый этап реконструкции перрона. Есть второй этап, который позволит увеличить количество воздушных судов, обслуживаемых аэропортом, и увеличит транспортную доступность региона. Больше возможностей получит въездной туризм — создадим условия, чтобы в Красноярск чаще прилетали гости из других регионов страны и зарубежья и обеспечивали загрузку нашей туристической инфраструктуры. Это принципиально важно.

— Это все — пассажирское развитие. Нет ли планов перетянуть грузовой хаб из Новосибирска?

— Планы развития грузового хаба интегрированы в те же планы развития аэропорта, о которых я говорю. Обновление аэродромной инфраструктуры будет предполагать в том числе и развитие грузового терминала, и зоны обслуживания самолетов. Кроме того, наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея.

Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа. Схему мы уже прорабатываем, находимся во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ.

Что касается планов "перетянуть хаб" из Новосибирска — такой цели мы не ставим, тут мы выступаем за здоровую конкуренцию. Ведь выбор подходящего аэропорта — это дело самих грузоотправителей, авиакомпаний и пассажиров. Ставим цель организовать работу хаба в крае так, чтобы условия были более привлекательными, чем у соседей

— Для этого в том числе пригодится создание особой экономической зоны. Какие сроки по ее возможному появлению?

— Здесь принципиально важно рассчитать возможные объемы перевозимых грузов, просчитать особые зоны портового типа — это зоны, на которых работает транзит — прибыло, обработано, убыло. Есть предварительный интерес различных партнеров. Сейчас важно этот интерес осмыслить более детально, все структурировать в виде заявки. Тем более что буквально сейчас происходит переформатирование логистических потоков, общероссийский "разворот на восток", это тоже нужно учитывать. Осторожно скажу так: ближайший год нам позволит все эти планы актуализировать. Как раз за это время мы завершим все необходимое проектирование.

— То есть заявка появится в 2024 году?

— Будем исходить из этого.

Про топливо: газификация и приватизация

— На том же самом совещании с президентом вице-премьер РФ Александр Новак сказал о начале работы "Газпрома" по изысканиям по маршруту строительства газопровода из Томской области до Красноярска. Какие еще работы необходимы для газификации региона?

— Газификация — давно ожидаемый красноярцами проект. Понятно, что он крайне затратный, потому что магистральные газопроводы пока не проходят через Красноярский край. Соответственно, для нас хороший сигнал, что компания "Газпром" уже сейчас ведет изыскания, что называется, на земле. То, что было озвучено на совещании, — это позиция правительства Российской Федерации, поддерживающая нашу инициативу, чтобы проект был реализован к юбилею Красноярска в 2028 году.

Планируем в ближайшее время выйти на следующий этап взаимодействия с "Газпромом", у нас есть соглашение о газификации, есть генеральная схема. Сейчас нужно согласовать дорожную карту работ, которая нам позволит все синхронизировать.

— Еще один топливный вопрос. Ранее поднималась тема продажи принадлежащих краю акций "Красноярскнефтепродукта". Будет ли правительство края продвигать эту тему?

— КНП — важная для обеспечения топливом инфраструктурная компания. В Красноярске и в других городах края работают АЗС разных операторов, но есть много территорий, где КНП — фактически единственная сеть автозаправочных станций, там в ближайшей округе больше нет никого. Напомню, что решение о включении КНП в план приватизации принималось два года назад. Я не знаю всех предпосылок, но очевидно, что ситуация на рынке за это время кардинально изменилась.

Сам факт, что торги не состоялись в прошлом году, говорит о том, что потенциальным покупателям было совсем не до этого. А сейчас тем более, мы наблюдаем происходящее на топливном рынке, видим возникающие дефициты и удорожание. Причины понятны, они связаны с экспортной конъюнктурой, и соответствующие решения на федеральном уровне уже принимаются. Но речь не об этом. "Красноярскнефтепродукт" и запасы топлива на его нефтебазах — как раз те инструменты в руках края, которые позволяют сгладить все подобные риски.

Заметьте, что в Красноярском крае "топливный кризис" получил гораздо меньшее развитие, чем во многих других, особенно южных регионах страны. У нас ситуация на заправках гораздо спокойнее. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас есть необходимость приватизировать "Красноярскнефтепродукт".

Про Донбасс: Свердловск

— Важная часть сегодняшней федеральной повестки — это помощь в восстановлении новых регионов. Какие у вас планы поддержки подшефного Свердловска в ЛНР?

— Программа помощи достаточно обширная. Это значимая часть нашей повседневной работы — и по объемам мероприятий, и по степени ответственности за результат. В программе взаимодействия со Свердловском и Свердловским районом ЛНР большое количество объектов, которые мы реконструируем, — это жилье, социальная инфраструктура и дороги. Всего в работе находится порядка 60 объектов только в текущем году. Сейчас руководство города и района обратилось к нашим строителям с инициативой начать проектировать уже и современные новостройки.

Это означает, что у жителей появился запрос на улучшение жилищных условий и люди готовы вступать в ипотечные программы, приобретать жилье уже на рыночных условиях — ровно так, как это делают граждане России в любом другом регионе. Это хороший признак восстановления мирной жизни

Про туристов: российских и из дальнего зарубежья

— На встрече с президентом вы упомянули о желании привлечь туристов. Поедут по маршруту от Монголии до самого севера, берега океана, с Красноярском посередине?

— Совершенно верно. У нас есть Енисей, который находится в самом центре России. Он сам по себе представляет мощнейший туристический потенциал.

Нам сейчас необходимо проработать интересные маршруты, привлечь инвесторов, которые готовы развивать туристическую инфраструктуру, помочь им это сделать. Не сомневаюсь: и южная, и центральная часть края, и наше Приангарье, и севера будут очень востребованы и россиянами, и жителями дружественных нам стран.

— Это будет недешевый туристический маршрут?

— Кто-то сможет выбрать весь маршрут от Монголии до Северного полюса. Конечно, это затратно. Кто-то будет приезжать на отдельные его отрезки, в Ергаки, Шушенское, Минусинск, отдых на Красноярском водохранилище, Дивногорск, в сам Красноярск, на "Столбы". Вариантов много.

— Ставка на жителей России? И все?

— Мы ведь не зря говорим про развитие аэропорта. Больше прямых рейсов, чартеры, в том числе из дальнего зарубежья. Здесь никаких нерешаемых задач нет. Вопрос только в нашей активности, в том, какие маршруты будем предлагать и какие условия будем создавать. Мы будем этим заниматься. Я всегда гордился тем, что родился в Красноярском крае. И теперь уже как глава региона должен показать его мощь и красоту всем.