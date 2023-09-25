Филипп Янковский: кино редко отвечает на вопросы, оно их задает

Третий сезон драматического сериала "Контейнер" о суррогатном материнстве стартовал в онлайн-кинотеатре Start 14 сентября. Новый сезон — финальный для всего проекта — поставит точку в историях главных героев в исполнении Оксаны Акиньшиной, Филиппа Янковского и Маруси Фоминой. Янковский, для которого "Контейнер" также стал первым опытом съемок в нескольких сезонах сериала, в интервью ТАСС рассказал о причинах успеха проекта и его социальной значимости, о предложениях сняться вместе с детьми — актерами Иваном и Елизаветой Янковскими, а также о том, почему сравнивает себя с Энтони Хопкинсом.

— Филипп Олегович, год назад я задавала практически такой же вопрос вашему сыну Ивану. Мне кажется, нет сейчас такого проекта в России, где бы не фигурировала фамилия Янковский. Вы как? Не устаете?

— Действительно, так оно и происходит. (Смеется.) Но мы стараемся работать для зрителя — и я, и Иван, и Лиза. Когда есть интересные проекты, мы всегда откликаемся и принимаем в них участие. Предложений намного больше, чем в итоге выходит фильмов, поэтому от чего-то приходится отказываться.

— А предложения сняться вместе с детьми поступают?

— Поступают, безусловно, но мы ждем хорошего материала. Это предложение в принципе на поверхности, но нам бы не хотелось просто так размениваться. Хочется глубокого и интересного материала с хорошим режиссером, где можно было бы сыграть обоюдно значимые роли.

— А как успевать готовиться при такой загруженности к большому количеству ролей? Или вы стараетесь выбирать проекты, где роли не требуют каких-то глобальных перемен?

Мне нравится играть разных героев, но любая роль — это всегда тяжелая подготовка

Такие роли, как Иван Денисович, которого я сыграл в картине недавно ушедшего от нас Глеба Панфилова ("Иван Денисович", последний фильм Панфилова по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" — прим. ТАСС), редко бывают в карьере. И такие роли требуют не просто погружения, а слияния с персонажем. После такого все остальные роли уже не кажутся такими тяжелыми. Но на артистах нагрузка большая, это безусловно.

— С уходом Глеба Анатольевича лично для меня усилилось понимание, как много выдающихся кинематографистов не стало в последнее время. И как раз недавно Никита Михалков сказал, что в России очень много неталантливых режиссеров. Если поколение великих уходит, кто им приходит на смену? Что нас ждет в будущем, как вы считаете?

— К сожалению, этот процесс необратим. Уходят все, другие придут им на смену. Я надеюсь на светлое будущее, но процесс этот может быть долгим. Это же не только у нас в стране происходит, это ощущается во всем мире. Хороших режиссеров везде мало. Таланты рождаются, но важно, чтобы это зерно таланта проросло. Наша индустрия сильно развивается, особенно индустрия стриминговых сервисов. Очень много талантливых режиссеров, как мужчин, так и женщин, с интересными киноязыком, предложениями. Работать интересно. Но даже Панфилов стал классиком не сразу. Для этого нужно время, нужен диалог со зрителем.

— Филипп Олегович, обратила внимание, что после "Ивана Денисовича" у вас в списке проектов, не считая фильмов "Мы" и "Самая большая Луна", сериалы, сериалы и сериалы. Почему отдаете приоритет сериальному формату? Или сознательно избегаете полного метра?

— Специально я этого не делаю, конечно. Стараюсь выбирать для себя наиболее интересное из предлагаемого на данном этапе. Как я уже сказал, именно индустрия стриминговых сервисов сейчас очень бурно развивается. А все сыграть невозможно, как вы понимаете. В фильме Алексея Попогребского "Самая большая Луна" много компьютерной графики, поэтому его так долго делают. Фильм еще не вышел, хотя снялся я в нем где-то зимой 2020 года. Так что я бы все это назвал простым стечением обстоятельств, никакой конкретной концепции по выбору форматов у меня нет.

— Продолжение проекта определяют его рейтинги. У сериала "Контейнер" начался уже третий сезон, следовательно, проект успешный, его смотрят. При этом тема суррогатного материнства в России кажется табуированной. Почему этот сериал так зашел зрителям?

— Думаю, ответ лежит на поверхности. Этот проект делали очень талантливые люди. Это и автор сценария, и режиссер первого сезона Максим Свешников, и шоураннер Алексей Ляпичев, который потом снял второй и третий сезоны. Когда мы снимали первый сезон, то, конечно, не думали ни о втором, ни о третьем. Все это — результат успеха первого сезона и нашей великолепной команды. У нас уже сложилась кинематографическая семья, мы с большим удовольствием вошли в третий сезон. Но заранее загадывать такие вещи было нельзя.

Кадр из сериала "Контейнер" © Пресс-служба онлай-кинотеатра START

Что касается суррогатного материнства. Кино ведь редко отвечает на вопросы, да? Оно эти вопросы задает. Хорошо, что "Контейнер" на повестку дня поднял именно этот вопрос. Дальнейшие решения за зрителями, людьми, обществом. Хорошо это или плохо. Помогает это кому-то или вредит. У монеты всегда есть две стороны. Какие-то семьи определенно стали счастливее, но наверняка есть и обратные истории. Это жизнь, она многогранна и ситуативна. Но внимание к "Контейнеру" лишь говорит о том, что в обществе запрос на эту тему есть.

— Когда "Контейнер" выходил на экраны, то наложился на новостную повестку. Вы воспринимаете этот сериал как социально значимое высказывание? Должен ли он им быть, или это надо воспринимать сугубо развлекательным контентом?

— Этого должно быть поровну. О зрителях забывать нельзя. Тем на самом деле немного. Вспоминая Шекспира, их всего шесть, поэтому все переплетается.

При этом фильм не может состоять только из одной повестки, чем он глубже или выпуклее, тем интереснее. Зритель должен полюбить героев, начинать им сопереживать

Кто-то может увидеть себя в ком-то из персонажей, это тоже очень важно. Поскольку любое искусство — это зеркало, отражение общества, наша задача как актеров сыграть свою роль так, чтобы зритель мог увидеть себя. Тогда это уже и становится интересным и обсуждаемым.

— А вы что-то находите в себе от вашего героя в "Контейнере"? Все же Вадим Юрьевич не самый простой персонаж.

— Я играю много самых разных ролей — и вампира, и заключенного, и богатого министра. Я пропускаю этих персонажей через себя, и в Вадиме Юрьевиче от меня тоже, конечно, что-то есть. Хотя сам я совершенно другой человек. (Смеется.) Как актер я занимаюсь изучением жизни человеческого духа, это моя задача. Когда готовлюсь к ролям, замечаю в людях какие-то интересные поведенческие моменты, проявления характеров, а потом уже приношу это в роли. Как я уже сказал, в жизни я совершенно другой человек. На первом месте у меня всегда стоит моя семья — Оксана, дети, мама и внук.

Кадр из сериала "Контейнер" © Прес-служба онлайн-кинотеатра START

— Сейчас о вас думаешь в первую очередь в контексте актера, но после Школы-студии МХАТ вы закончили режиссерский факультет ВГИКа и снимали фильмы. К режиссуре возвращаться не планируете?

— Я поступил во ВГИК, потому что мне было интересно узнать всю кухню кинематографа и научиться снимать фильмы. Актер и режиссер — близкие профессии. Но карьера актера у меня задалась не сразу. В этом смысле я больше похож на Энтони Хопкинса, который тоже только с возрастом начал много сниматься. (Смеется.) У меня были роли и в юности, но сыграть что-то стоящее, войти в условный топ у меня тогда не получилось. Поэтому я совмещал две профессии. Сейчас, когда карьера актера пошла в гору, я в это полностью погружен, но о режиссуре не забываю. Периодически такие предложения мне поступают. Поскольку по гороскопу я Обезьяна и Весы, я это много раз говорил, Оксана мне уже даже запрещает (смеется), у меня в актерской профессии больше самовыражения, поэтому я концентрируюсь на этом.

— То есть разочарования в режиссуре не было?

— Нет. Как считает публика, я успешный режиссер. У меня очень хорошие, интересные и любимые народом фильмы.

— Филипп Олегович, вы также как актер продолжаете играть в театре. Но не часто. Почему вам как артисту, который приоритетно занят в кино и сериалах, по-прежнему важна театральная сцена?

— Тут я сразу должен сказать, что Московский Художественный театр, где я играю роль Дмитрия Карамазова, — в прямом смысле мой второй дом. Я закончил Школу-студию МХАТ, Олег Павлович Табаков — мой учитель, я с детства связан с этим театром. Выхожу на сцену с огромным удовольствием, "Карамазовы" — это любимый публикой аншлаговый спектакль. В этом сезоне мы его будем играть уже 10 лет. Тем не менее билетов на него не купить, потому что это один из лучших спектаклей Константина Богомолова, там великолепный актерский состав. При этом, когда ты очень долго играешь одну роль, ты растешь как актер. Тем более на таком материале, как роман Федора Достоевского. Здесь можно проводить внутренние эксперименты, отрабатывать технику, потому что театр — это пластика и голос в первую очередь.

— А вы не планируете стать постоянным членом труппы?

— Я и так считаю себя членом труппы. Но поскольку сейчас я больше сконцентрирован на кино, все то время на сцене, которое у меня есть, посвящаю уже выпущенным спектаклям. Даже в следующем сезоне возможности выйти в новой постановке у меня не будет, потому что уже сейчас мой график практически расписан до следующего сентября.

— Глядя на семью Янковских, вспоминая Олега Ивановича, понимаешь, что ее профессиональный путь предопределен. У вас никогда не было мысли, что можете пойти по дороге, которая никак не связана с театром или кино?

— Если честно ответить на ваш вопрос, то нет, никогда. У Вани с Лизой, судя по всему, тоже такого нет.