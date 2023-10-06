Вице-президент Группы "Эталон" по региону Урал: мы популяризируем строительные профессии

Андрей Ермишкин — о том, как конкурируют девелоперы на Урале и как развивается комфортная городская среда в регионе

Вице-президент Группы "Эталон" по региону Урал Андрей Ермишкин для рубрики "Три вопроса о главном" в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild рассказал ТАСС, когда завершится строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге, сколько новых квартир появится в регионе и как привлекать молодых строителей на Урале.

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— Какие проекты вы сейчас реализуете на Урале?

— В регионе Урал Группа "Эталон" ведет строительство жилых домов в двух крупных городах — это Тюмень и Екатеринбург. В Тюмени в этом году мы уже успешно завершили строительство одного из корпусов жилого комплекса City Life и наземной парковки.

В Екатеринбурге ведем строительство крупного масштабного проекта в районе Солнечный, а также завершаем строительство объектов "ЮИТ Россия" (мы приобрели компанию в прошлом году). Это ЖК Suomen Ranta и ЖК Rauta. В этом и следующем годах мы планируем ввести 60 тыс. кв. м. Соответственно, мы сможем передать жильцам более 2 тыс. квартир.

— Как вы оцениваете Уральский регион с точки зрения среды для жизни в новых районах?

— Уральский регион достаточно динамичный и высококонкурентный, что заставляет застройщиков создавать качественные проекты с высокими стандартами благоустройства.

Группа "Эталон" ведет строительство жилых домов и делает упор на продукт и создание качественной среды. Как пример: в районе Солнечный мы ведем строительство жилых домов одновременно с созданием социальной инфраструктуры.

Завершается строительство Губернаторского лицея на 1,2 тыс. учеников. К концу года планируется завершение строительства трамвайной линии вместе с реконструкцией 2-й Новосибирской улицы.

В рамках реализации национального проекта "Комфортная среда" в этом году Группа "Эталон" совместно с администрацией города Екатеринбурга торжественно открыла Солнечную аллею. Это пешеходный маршрут до Губернаторского лицея и Центра художественной гимнастики.

— В последнее время много говорят о дефиците кадров в стройке. Как Группа "Эталон" решает эту задачу?

— Действительно, Группа "Эталон" в этом году уже ведет строительство жилых комплексов в восьми регионах РФ. Мы точно так же, как и все застройщики, столкнулись с проблемой кадрового голода.

Вместе с этим Группа "Эталон" ведет огромную работу по популяризации строительных профессий. Не так давно мы подписали соответствующее соглашение с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина и с Уральским государственным экономическим университетом о взаимодействии по подготовке кадров для строительной отрасли.

Кроме этого, в рамках выставки мы подготовили интерактивный стенд, где коллеги делятся своим опытом и позитивными кейсами.