Ректор УУНиТ: уфимский университет сделает Башкирию лидером в высокотехнологичных отраслях

Вадим Захаров — о слиянии двух крупных вузов Республики Башкортостан, программе "Приоритет 2030" и планах по развитию университета

Уфимский университет науки и технологий отмечает год со дня своего образования. О первом годе работы вуза, стратегических научных проектах и планах дальнейшего развития рассказал ТАСС ректор университета Вадим Захаров.

— Уфимский университет науки и технологий был создан 1 ноября 2022 года путем слияния двух крупных вузов Республики Башкортостан, один из которых делал упор на социально-гуманитарные направления, а другой — на инженерно-технические. Какой эффект дало это объединение, как будет развиваться образование в межотраслевых дисциплинах? Будет ли расширен список специальностей подготовки студентов после объединения?

— Объединение двух сильных вузов уже дает синергетический эффект, ведь это слияние ведущих научных школ, объединение лабораторной и материальной базы двух университетов, что позволяет смежным коллективам выйти на новый уровень научного сотрудничества и обрести новых индустриальных партнеров. Именно на этом стыке и рождаются междисциплинарные направления исследований, в рамках которых мы сможем открыть новые специальности. Мы также можем позволить себе насыщать имеющиеся образовательные проекты компетенциями двух вузов. Взять самые лучшие, инновационные практики, чтобы на выходе получить качественные образовательные программы и, как следствие, — отлично подготовленного выпускника.

— Слияние научных и образовательных структур — сложный процесс с точки зрения расстановки приоритетов и выстраивания внутренней иерархии в коллективе. Как проходит интеграция, какие шаги предпринимаются?

— На сегодняшний день мы консолидировали оргструктуру административно-управленческого персонала и с 1 сентября вышли на новый ландшафт наших научно-образовательных структур — институтов и факультетов. В структуру университета теперь входят 13 факультетов и институтов, 6 филиалов в городах республики.

Летом мы успешно провели единую приемную кампанию по всем программам высшего, среднего специального и дополнительного образования. В вузе регулярно проходят стратегические сессии, где смешанные команды специалистов коммуницируют с коллегами и принимают совместные стратегические решения.

Идет системная работа по формированию новой культуры университета с точки зрения организации ключевых процессов, уставной деятельности, образования, науки, ДПО и т.д.

— Как изменился профессорско-преподавательский состав нового университета в ходе реорганизации? Оказывается ли поддержка молодым преподавателям вуза?

— В нашем университете ведется работа по стимулированию конкурентоспособных преподавателей и омоложению коллектива. Развитие научной компетентности преподавателей обеспечивается курсами подготовки и переподготовки кадров, интенсификацией стажировок в ведущих научных и инновационных центрах России и зарубежных стран.

Совершенствуются механизмы наставничества для содействия профессиональному росту, своевременной защите кандидатских и докторских диссертаций.

В вузе используются все меры федерального и регионального уровней поддержки молодых ученых и преподавателей, включающие премии, гранты, стипендии, а также сертификаты для улучшения жилищных условий.

— Университет входит в программу "Приоритет-2030", которая направлена на повышение научно-образовательного потенциала университетов. Какие научные направления вы развиваете в рамках этой программы?

— В рамках этой программы мы концентрируем ресурсы вуза на шести стратегических проектах. Три проекта являются технологическими и направлены на создание передовых образцов в области новых материалов, наноэлектроники, биомедицины, авиакосмической отрасли, энергетического машиностроения. Еще три предназначены для трансформации университета и окружающего пространства.

Первый из проектов, "Дизайн функциональных материалов", позволит обеспечить национальную технологическую независимость России в области моделирования и создания функциональных материалов и покрытий, а также сделать Республику Башкортостан лидером в соответствующих высокотехнологичных отраслях.

Второй проект, "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий", предусматривает как подготовку инженерных кадров с уникальными компетенциями, так и создание опытных технологий, прототипов изделий для авиакосмической промышленности и энергетики — отраслей, чрезвычайно актуальных для региона.

Третий из технологических проектов называется "Здоровое долголетие" и посвящен развитию персонализированной медицины и оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Башкортостан с дальнейшим масштабированием на всю Россию.

Четвертый проект, "Евразийский педагогический дизайн", направлен на повышение качества образования в регионе за счет создания новой модели подготовки педагогических работников, переподготовки действующих педагогов и изменения форматов взаимодействия школьников и педагогов.

Целью пятого проекта — "Университетская предпринимательская инициатива" — является создание системы индивидуальных треков развития для не менее 20% студентов и сотрудников университета в сфере предпринимательства в креативных индустриях, трансформирующий университет в точку вовлечения в акселерацию, создания, развития собственного бизнеса.

В рамках шестого проекта, "ESG-модели роста новых экотерриторий", ведется большая работа, направленная на продвижение геопарковой модели развития на всей территории России. Здесь Уфимский университет имеет лидерство в Российской Федерации как центр научно-образовательных компетенций в развитии нового сегмента Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

— Уфимский университет вошел в число 30 российских вузов, где появились передовые инженерные школы. Какие задачи она решает?

— Да, наш университет стал единственным вузом Республики Башкортостан, в котором реализуется федеральный проект по развитию передовой инженерной школы. Школа "Моторы будущего", которую мы между собой называем "высокотехнологичным Хогвартсом", готовит студентов для решения конкретных научно-технологических задач страны в тесной связке с инновационными компаниями-партнерами. И ведет подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

"Моторы будущего" решает глобальную научно-техническую задачу, которая направлена на создание высокоэффективных электрических и гибридных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России. Коллектив молодых исследователей успешно участвует в амбициозном проекте по созданию более электрического и полностью электрического самолета. Наши талантливые, увлеченные ребята постоянно генерируют новаторские по сути и исполнению идеи.

— Уфа стала одним из 25 городов, где будут реализованы первые проекты современных университетских кампусов. И сейчас в столице Башкортостана полным ходом идет строительство межвузовского кампуса. Какое место займет в нем Уфимский университет?

— Первостепенная задача кампуса — стать центральной точкой научных и образовательных ресурсов региона, местом притяжения студентов и молодых ученых всего мира, центром сбора, анализа и внедрения передовых технических решений и бизнес-идей. На базе кампуса ведущие университеты региона разместят свои научные лаборатории и инновационные пространства.

В первой очереди кампуса Уфимскому университету будут предоставлены два этажа, общая площадь которых составляет более 4,6 тыс. кв.м. На них будут расположены семь лабораторий, зона выделения ДНК и РНК, а также Центр трансфера технологий и центр студенческого предпринимательства "Территория нового бизнеса".

— Какие планы по развитию университета вы ставите на следующий год?

— Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как будет формироваться научно-образовательная политика в Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что так, как было, уже не будет, — доступ к западным технологиям и техническим решениям ограничен надолго. Сейчас мы очень внимательно смотрим за тем, какие ниши будут освобождаться, в каких отраслях. Наша задача — эти ниши при помощи наших компетенций качественно заполнять. Это, например, беспилотные технологии, направление станкостроения, фотоника, малотоннажная химия, нефтепереработка. Этот год будет годом перемен, и нам важно не упустить открывающиеся возможности.