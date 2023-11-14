Гендиректор Эрмитажа: мосты культуры в мире сегодня пора сделать разводными

Михаил Пиотровский — о роли музеев в современном мире, туристическом потоке и о том, почему культура важнее экономики

Музеи всегда были мостами культуры между разными странами мира. Однако после 2022 года, вопреки всем ожиданиям, именно они стали разрушаться первыми. Теперь в культурном сообществе встает вопрос: а нужны ли эти мосты в современном мире? Может, теперь их лучше сделать разводными? Эти и другие темы в беседе с ТАСС обсудил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

— Михаил Борисович, мы общаемся накануне старта масштабного события — IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Как вы думаете, почему сегодня проводить этот форум особенно важно?

Во-первых, нужно напомнить людям о том, что культура — важнее всего. Она важнее экономики, потому что никакой экономики не будет, если не будет культуры. И никому не нужна будет экономика, если она не будет способствовать развитию культуры. Экономика есть и у муравьев, а культуры у них нет

Кроме того, идея Форума объединенных культур — это идея сочетания суверенности и объединения, и она важна для всего мира. Эту задачу все пытаются решить, однако в результате она, как правило, решается войнами. Культура может дать иные рецепты. Надеюсь, что мы на форуме выработаем эти рецепты — как можно быть одновременно суверенным, но при этом взаимодействовать с миром, потому что старые рекомендации уже не работают.

— На пресс-конференции в ТАСС, посвященной форуму, вы объявили о новой Эрмитажной премии, которая теперь будет вручаться ежегодно в рамках форума двум знаковым деятелям культуры — от России и мира. Как родилась идея этой премии?

— Весь форум рождался во множестве дискуссий. С одной стороны, есть Петербургский культурный форум, его сила и традиции, авторитеты. Теперь его решили менять и делать более заточенным на важные проблемы. Чтобы он был больше похож на Валдайский форум, нежели на Петербургский экономический. Поэтому решили сделать нового типа премию, чтобы показать россиян, которые дарят что-то важное всему миру, и мир, который с нами дружит. В этом году наши лауреаты — художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа (Начо Дуато) — блестящий образец и того и другого.

— В прошлом году широкое распространение получило такое явление, как отмена культуры. Как в целом она сказалась на музеях России? Сильно ли затронула?

— Система отмены культуры общая. Сейчас активно распространяется позиция, что музеи хранят все награбленное, так или иначе. А мы активно отстаиваем позицию, что музеи существуют для того, чтобы хранить память, — для этого они изымают вещи из их контекста. Это самый лучший механизм сохранения памяти, а память — это единственное право на бессмертие. Нет памяти — нет народа.

— Сейчас происходит музейный поворот на Восток. Насколько велик взаимный интерес российских и восточных музеев и публики?

— Поворота на Восток особенно никакого нет. Просто там на самом деле кипит музейная жизнь. Строятся восхитительные музеи мировой культуры. В Китае, например, каждый день возникает по музею, а китайские музеи очень интересны своей технологичностью и сочетанием новейших технологий с традиционными. У нас всегда были замечательные связи с Востоком, а сейчас полная концентрация внимания на нем, можно сказать, и вынужденная, это отличная возможность — нужно только увидеть то, что действительно нужно увидеть.

— Ранее вы рассказывали о больших выставочных планах с Китаем. Что из этого уже удалось реализовать, что готовится?

— У нас идут давние переговоры по совместным проектам. Но Китай — такая же страна, как и Россия, — у нас все переговоры длинные. Недавно мы участвовали в большой выставке в Пекине, посвященной чайной церемонии. И сейчас у нас продолжается обсуждение создания эрмитажного центра в Китае.

— По каким темам в целом наиболее интересен музейный обмен с восточными странами, какие планы в этой сфере?

— Дело не просто в обменах. Мы не меняемся нашими коллекциями, это важно понимать. Когда Эрмитаж куда-то едет — он не просто вещи со склада достает. Мы выбираем музеи, в которых все эти вещи имеют свою интерпретацию, музеи, которые много лет изучают ту или иную тему. Все вещи, которые находятся в Эрмитаже, — это часть русской культуры. И нам важно про нее рассказывать. Поэтому мы создаем механизм взаимодействия — делаем дни Эрмитажа в любой из стран, а потом дни этой страны в Эрмитаже. Например, у нас только что прошли дни Эрмитажа в Сербии. С Оманом у нас также полноценный обмен — ранее у нас был зал Эрмитажа в музее Омана и зал оманского музея в Эрмитаже. Скоро оманская новая выставка откроется у нас на целый год, в декабре. Совместных проектов очень много — когда и там и тут что-то делается. Но это не просто обмен — совместная научная работа, вот что должно быть. Даже когда сами экспонаты не путешествуют, все равно нам всегда есть о чем говорить.

— Как сейчас обстоят дела с турпотоком в Эрмитаже?

Туризм — это любимая вещь политиков, о которой они говорят, когда у них не работает экономика. Туризм не является основной задачей музея, потому что музей — это сохранение культурной памяти. Да, туризм приносит деньги, но он никогда не должен быть целью музея

В целом турпоток нужно оценивать по качеству. Мы, например, считаем от того, сколько людей мы можем принять. Например, в центральном корпусе, главном здании Эрмитажа и рядом мы принимаем 90% от того потока, который можем и хотим принять. А в Главном штабе — 40–50%, там еще есть куда привлекать людей. При этом приходит качественно другой народ: идут дети, семьи, пары, молодые люди. У нас 60% посетителей моложе 35 лет, такого никогда не было. И эти люди идут нестандартными маршрутами, ищут вещи, которые нравятся конкретно им. То есть сейчас пошел качественно другой турист, его надо удержать.

— Что повлияло на изменение турпотока значительнее всего?

— Просто сейчас в музеях нет больших толп туристов с флажками, поэтому люди, которые занимаются индивидуальным туризмом, могут спокойно купить билет по интернету, выбрать время, спланировать посещение. Для туристических групп мы чаще выделяем утреннее и вечернее время, оставляя дневное для индивидуальных посетителей. Часть индивидуальных посетителей приходят и вечером — кому-то так удобнее. Схема у нас гибкая, в которой туризм должен занять свою правильную нишу и приносить свой доход.

— На сессии в рамках форума, модератором которой вы выступаете, одна из тем — это музеи как мосты культуры в современном мире. В каком сейчас состоянии наши мосты с остальным миром в контексте музеев?

— Когда в мире только началось обострение обстановки, мы все говорили, что мосты культуры будут взрываться последними. Казалось, что это само собой разумеется. Но, как оказалось, они взрываются едва ли не первыми. Это и отмена культуры, причем не только русской, но и взаимная отмена разных культур. И сегодня, как уже не раз отмечалось, мы защищаем скорее только опоры этих мостов, чтобы потом их восстановить.

С другой стороны, пришло время понять: а может быть, и не всегда нужны эти мосты. Сейчас очень часто идет речь о суверенности культур, многие говорят, им не очень-то и нужна чужая культура. Мол, нужно оберегать свою культуру и не допускать вторжения в нее других культур. Так что на форуме будет поставлен и другой вопрос: так ли действительно нужны эти мосты? Более того, в Петербурге, например, мосты разводятся и сводятся в зависимости от ситуации. Может быть, и наши мосты культуры должны действовать по такому же принципу. Сейчас в целом важно понять, как сделать так, чтобы на этих мостах было постоянное движение в обе стороны и чтобы эти мосты всеми приветствовались.