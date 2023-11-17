Губернатор Орловской области Клычков: не бывает любви только к своим или чужим инвесторам

Орловская область — родина великого русского писателя Ивана Тургенева и регион с одной из крупнейших в мире популяцией зубров — в условиях жестких санкций существенно нарастила экспортные потоки и увеличила количество торговых партнеров. В интервью ТАСС губернатор Андрей Клычков рассказал, как дружить с зарубежными инвесторами, налаживать новые связи и развивать туристический потенциал.

— Андрей Евгеньевич, регион успешно адаптировался к новым реалиям. Тем не менее одним из основных факторов, сдерживающих развитие Орловской области, остается низкая инвестиционная привлекательность. Как вы оцениваете экономическую ситуацию? Какие решения позволят простимулировать приток инвестиций в территорию?

— Мы — сдержанные оптимисты, и эта сдержанность отражена в прогнозе социально-экономического развития. Но лично мой внутренний оптимист говорит о другом, о чем не написано в документах стратегического планирования. Мы за последние годы прошли коронавирусную инфекцию со всеми ее ограничениями и экономическими колебаниями, столкнулись с достаточно высокой инфляцией, существенными рисками с точки зрения поставок оборудования, изменениями экспортных рынков. Но при этом за последние пять лет нам удалось в 1,6 раза увеличить объем валового регионального продукта. Это результат работы по привлечению инвестиций, их объем вырос в 1,4 раза.

Инвесторов, в том числе высокотехнологичные компании, привлекает уникальное месторасположение Орловской области: мы находимся в самом центре ЦФО, на пересечении крупных федеральных трасс, вокруг нас в 500-километровой зоне проживает 50 млн человек. Например, недавно мы подписали соглашение о реализации проекта по глубокой переработке картофеля. Он уже стартовал. Объем инвестиций — более 17 млрд рублей. В проработке еще целый ряд проектов, подробнее о них расскажем, как только они "зайдут в землю".

— Для региональной экономики важнее локальные инвесторы или более крупные компании из дружественных государств?

— Мне кажется, не бывает любви только к своим или чужим. Помимо местного бизнеса, нам нужен иностранный, ничего зазорного я в этом не вижу. У нас по-прежнему работают итальянские, американские, датские, французские, индийские компании, которые, несмотря на все санкции, продолжают активно развиваться. Так, американская компания "Керама Марацци" производит 20% плитки в стране. Есть сложности с валютной выручкой, вопросы с глиной, продажами, но мы создали все условия, чтобы работа не останавливалась.

— Существующих инструментов поддержки бизнесу хватает?

— Бизнесу порой не хватает самостоятельности и смелости, особенно это касается средних и малых компаний. Но и власть должна быть мобильнее, чтобы оперативно реагировать на их запросы. Важнейшая задача — сокращение сроков подключения бизнеса к инженерной инфраструктуре. В прошлом году Орловская область стала пилотным регионом по внедрению нового инвестиционного стандарта. К этой работе подключился Росатом. Благодаря инструментам нацпроекта "Производительность труда" удалось оптимизировать многие процессы, убрать лишние согласования, дублирующие документы.

Сейчас весь маршрут инвестора от замысла проекта до реализации занимает 180 дней. В идеале мы должны выйти максимум на 60–70 дней. Инвестор пришел с бизнес-инициативой, получил все документы и начал работать

Любая задержка негативно влияет на сроки реализации и окупаемость проекта.

— Как изменилась география экспорта за последние 1,5 года?

— Мы со всеми дружим, кто с нами работает и поддерживает наше государство. В первом квартале 2023 года количество стран, импортирующих нашу продукцию, увеличилось на пять — до 82. Основные партнеры Орловской области — Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Индонезия, Узбекистан. Переориентация с европейского рынка дала определенные эффекты. Мы увеличили экспортные поставки в Индию в 22 раза, в Узбекистан — в 2,3 раза, в Киргизию — на 42%, в Китай — на 60%.

По целому ряду позиций регион занимает значительную долю на российском рынке — например, по производству керамической плитки, холодильного оборудования, насосов, человеческого инсулина. У нас исторически была развита микроэлектроника, приборостроение, производство компьютеров.

— Орловская область обладает уникальным туристическим потенциалом. Всего в 350 км от Москвы находится настоящая литературная жемчужина, родина классиков отечественной литературы. Новой точкой притяжения путешественников может стать мемориальный комплекс, посвященный Судбищенской битве XVI века. Как развивается этот проект?

— Орловщина смогла сохранить свою самобытность и культуру. Этому есть много подтверждений: Орловское полесье, Спасское-Лутовиново, "Троицкие хороводы", самые большие стада зубров. И, конечно, место сражения близ села Судбищи, которое по числу обнаруженных артефактов превосходит поля других средневековых сражений на территории России, в том числе Куликово поле, будет привлекать внимание туристов. Только за первый месяц археологических раскопок на месте второго дня битвы было найдено более тысячи уникальных предметов. Обнаружено место первого дня битвы. Чего там только нет — монеты, крестики, части копий, фитильных ружей. Все передано в Институт археологии РАН для детального исследования, позже эти артефакты станут частью орловской экспозиции.

На реализацию проекта [по строительству мемориального комплекса на месте битвы] выделено 700 млн рублей, мы готовимся к 2025 году, юбилею Судбищенской битвы. Это символично, особенно на фоне происходящих событий. Это пример настоящего героизма и повод для гордости: 17-тысячное войско воеводы Шереметева разбило 60-тысячное войско крымского хана Девлет Гирея.

— Кроме экономической, социально-культурной жизни региона в своих соцсетях вы часто рассказываете, как Орловская область помогает Троицкому району в Луганской Народной Республике, какие задачи стоят перед строителями?

— Мы взяли на себя обязательства по восстановлению детского сада, объем инвестиций в этот объект составляет около 150 млн рублей. Ранее был создан оперативный штаб по работе в Троицком районе, за каждым его поселением закреплен один или несколько районов Орловской области, которые оказывают помощь. Взяли шефство над ветеранами, которые там живут, детьми-инвалидами. Сократили вместе с Минтрансом сроки решения одной из глобальных проблем — строительство дороги по направлению к Троицку. Раньше, чтобы доставить помощь, мы договаривались с МЧС, только на их трехосной технике можно было добраться до пункта назначения. До конца года эта дорога будет возведена, и мы сможем активнее работать, в том числе со строителями.

Да, Орловская область — один из самых небольших регионов в России, но нам удалось доставить в зону специальной венной операции более трех тысяч тонн различных грузов, минимум четыре гуманитарных конвоя отправляем в неделю. Решаем бытовые вопросы военнослужащих, возим технику. В целом на гуманитарную помощь направлено уже более 2 млрд внебюджетных рублей.