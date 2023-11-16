16 ноября, 18:00
Интервью

МИД РФ: интерес к теме влияния ситуации на Украине на рынки снизился на площадке АТЭС

Александр Панкин. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Александр Панкин
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Александр Панкин — о спорах относительно принятия совместного заявления по итогам министерских встреч

Проходящие в Сан-Франциско мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) демонстрируют снижение интереса к теме влияния ситуации на Украине на продовольственные и энергетические рынки. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, который с российской делегацией участвует в работе форума. Он также сообщил о спорах относительно принятия совместного заявления по итогам министерских встреч.

 Какова ситуация с итоговым заявлением министров иностранных дел и министров торговли?

— Формально совместное заседание министров иностранных дел и министров торговли закрылось, то есть прошли все обсуждения и другие форматы, но итоговое совместное заявление продолжает дорабатываться. Не хочу раскрывать всех тонкостей тихой дипломатии, которая там сейчас идет. Но споры, конечно, упираются в основном в геополитический сюжет. 

— Примут ли в итоге совместное заявление или разногласия слишком велики?

— В обычной нормальной жизни итоговый документ принимается в присутствии тех, кто участвовал в форуме, будь то форум АТЭС или иная конференция. Но бывали случаи, когда форум заканчивается, но поскольку люди, которые участвовали в форуме, остаются. Завтра начинается саммит, остаются переговорщики. Будем надеяться, что удастся согласовать. Но это должно быть консенсусное заявление. Если хотя бы одну страну, а тем более не одну, а несколько не устраивает что-то, то не может быть проведено голосование или предпринят иной способ преподнести это как почти всеми согласованное консенсусное соглашение. Не будем загадывать. Апеллируем к разумности наших партнеров, которые должны понимать, что АТЭС как форум прекрасен тем, что это деполитизированный диалог по конкретным вещам, что подтвердили эти дискуссии: диалог с бизнесом, участие международных экономических организаций и бизнес-ассоциаций, которые привносят в разговор министров вести с полей и примерку к реальности.

— Велись ли на площадке АТЭС какие-либо разговоры с американской стороной?

— Двусторонних контактов с американской делегацией не было. Контакты происходят по линии переговорщиков, которые работают над текстом совместного заявления. Они контактируют с американцами и с другими делегациями, это обычная, нормальная, многосторонняя практика. А отдельная российско-американская двусторонняя повестка не обсуждается. Равно как и какая-либо другая повестка в рамках российско-американских отношений.

— Какая атмосфера на заседаниях? И какое отношение к нашей делегации?

— В целом атмосфера была достаточно конструктивная. Был выбран ряд тем, которые обсуждались и обсуждались конструктивно, то есть набор, который уже стал привычен в постковидный период - набор прошлого года и этого года: как ликвидировать сбои, произошедшие в производственно-сбытовых цепочках, потому что последствия, идущие еще от ковида, дают о себе знать. Это протекционизм, национальный эгоизм, который усилился в торговых делах. О свободной торговле сегодня говорить не приходится, в том числе в этом регионе, который генерирует около половины мировой торговли и 40% ВВП. Произошедшее падение торговли и инвестиций не восстановилось в регионе, мы являемся свидетелями достаточно низких показателей и плохих трендов. Пока нет толчка, который позволил бы вывести этот суперперспективный регион на траекторию динамичного роста. 

Естественно, разрывы в уровне развития стран, имущественные и прочие, серьезные отставания по всяким технологическим параметрам имеют место быть. Многие развивающиеся страны, входящие в состав АТЭС, привлекали внимание именно к этому. Одновременно все смотрели на вызовы и задачи, которые стоят перед регионом в технологической области, в сфере цифровизации, причем как и плюсы, так и минусы вскрывались. Кибербезопасность, использование в преступных целях различных каналов киберобщения, а также разрыв цифровой, опасности, которые наряду с преимуществами, несет в себе ускоренная разработка и внедрение искусственного интеллекта. Достаточно сбалансированно, не утаивая тех проблем, которые сегодня есть и могут возникнуть завтра. Естественно, обсуждали и продовольственно-энергетическую безопасность, включая влияние внешних факторов. Но опять же фактор Украины, который в прошлом году просто пылал и выдвигался в качестве чуть ли не единственного и основного источника всех бед на продовольственных и энергетических рынках, в этом году был более приглушен. Я не могу раскрывать, какие делегации, потому что это закрытый форум, но лишь пяток делегаций высказались и то в большинстве случаев скороговоркой по этому сюжету. 

Климатическая проблематика, конечно, была на слуху, как в плане зеленых перспектив, использования чистых технологий, возобновляемых источников энергии, но также стихийных бедствий, которые в этом регионе всегда были бичом, но сейчас по статистике усилились разрушительные масштабы разных стихийных бедствий: тайфуны, наводнения, ураганы. По обе стороны Тихого океана, особенно учитывая, что многие государства или островные, или имеют массу островов, это серьезные проблемы.

Рассматривались вопросы рынка труда также в увязке с меняющимся обликом профессий. Для региона, в котором проживают миллиарды населения, это очень важный вопрос – какое образование сегодня давать в расчете на будущие профессии, какие профессии на сегодня становятся уже невостребованными. Как адаптироваться к этим вызовам. Это был хороший и интересный диалог, в основном деполитизированный, хотя отмечались не только украинский, но и другие геополитические сюжеты, напряженности и эскалации, которые сегодня имеют место быть, в частности на Ближнем Востоке. Даже не столько обсуждались, но затрагивались.

— Обсуждались ли в ходе заседаний вопросы, касающиеся санкций против России, которые ввели США и их союзники?

— Напрямую ни Россия, ни Китая в контексте санкций не упоминались, но страны многие обозначали, что практики и протекционистские, и ограничительные мешают развитию региона и тормозят его развитие.

— С какими странами АТР России развивать сотрудничество наиболее перспективно?

— Мы развернулись на Восток. Мы взаимодействуем в первую очередь с Китаем. Если говорить про большой АТР, то Китай, Индия, страны АСЕАН – это перспективные и динамичные для нас партнеры. Мы будем работать не только в торговле, но и в инвестиционной и технологической сферах.

— Какие основные точки роста ЕАЭС и АТЭС?

— Все, что обсуждалось – это и есть точки роста. Климатическое, зеленое, энергетическое, продовольственное сотрудничество, инвестиционное, причем инвестиции в хайтек и инфраструктуру. Одна из важных тем - транспортные коридоры, перевалочные пункты, хабы - узлы на побережье. Перспектив очень много: и цифровые технологии, которые тоже обсуждались. Всех очень волнует защита киберсферы. Много можно делать, но в отсутствие серьезной защиты потери колоссальные.

— Каковы реалистичные сроки договоренности о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией?

— Не берусь прогнозировать с точностью до дня. Но думаю, что в следующем году, скорее раньше, чем позже это вполне вероятно произойдет. У нас не осталось серьезных загвоздок, вполне вероятно, что все будет расчищено и соглашение о создании зоны свободной торговли будет готово к принятию в очень короткой перспективе.

Маргарита Тамаева и Иван Пильщиков​ 

Теги:
СШАРоссияПанкин, Александр Анатольевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация