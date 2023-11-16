МИД РФ: интерес к теме влияния ситуации на Украине на рынки снизился на площадке АТЭС

Александр Панкин — о спорах относительно принятия совместного заявления по итогам министерских встреч

Проходящие в Сан-Франциско мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) демонстрируют снижение интереса к теме влияния ситуации на Украине на продовольственные и энергетические рынки. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, который с российской делегацией участвует в работе форума. Он также сообщил о спорах относительно принятия совместного заявления по итогам министерских встреч.

— Какова ситуация с итоговым заявлением министров иностранных дел и министров торговли?

— Формально совместное заседание министров иностранных дел и министров торговли закрылось, то есть прошли все обсуждения и другие форматы, но итоговое совместное заявление продолжает дорабатываться. Не хочу раскрывать всех тонкостей тихой дипломатии, которая там сейчас идет. Но споры, конечно, упираются в основном в геополитический сюжет.

— Примут ли в итоге совместное заявление или разногласия слишком велики?

— В обычной нормальной жизни итоговый документ принимается в присутствии тех, кто участвовал в форуме, будь то форум АТЭС или иная конференция. Но бывали случаи, когда форум заканчивается, но поскольку люди, которые участвовали в форуме, остаются. Завтра начинается саммит, остаются переговорщики. Будем надеяться, что удастся согласовать. Но это должно быть консенсусное заявление. Если хотя бы одну страну, а тем более не одну, а несколько не устраивает что-то, то не может быть проведено голосование или предпринят иной способ преподнести это как почти всеми согласованное консенсусное соглашение. Не будем загадывать. Апеллируем к разумности наших партнеров, которые должны понимать, что АТЭС как форум прекрасен тем, что это деполитизированный диалог по конкретным вещам, что подтвердили эти дискуссии: диалог с бизнесом, участие международных экономических организаций и бизнес-ассоциаций, которые привносят в разговор министров вести с полей и примерку к реальности.

— Велись ли на площадке АТЭС какие-либо разговоры с американской стороной?

— Двусторонних контактов с американской делегацией не было. Контакты происходят по линии переговорщиков, которые работают над текстом совместного заявления. Они контактируют с американцами и с другими делегациями, это обычная, нормальная, многосторонняя практика. А отдельная российско-американская двусторонняя повестка не обсуждается. Равно как и какая-либо другая повестка в рамках российско-американских отношений.

— Какая атмосфера на заседаниях? И какое отношение к нашей делегации?

— В целом атмосфера была достаточно конструктивная. Был выбран ряд тем, которые обсуждались и обсуждались конструктивно, то есть набор, который уже стал привычен в постковидный период - набор прошлого года и этого года: как ликвидировать сбои, произошедшие в производственно-сбытовых цепочках, потому что последствия, идущие еще от ковида, дают о себе знать. Это протекционизм, национальный эгоизм, который усилился в торговых делах. О свободной торговле сегодня говорить не приходится, в том числе в этом регионе, который генерирует около половины мировой торговли и 40% ВВП. Произошедшее падение торговли и инвестиций не восстановилось в регионе, мы являемся свидетелями достаточно низких показателей и плохих трендов. Пока нет толчка, который позволил бы вывести этот суперперспективный регион на траекторию динамичного роста.

Естественно, разрывы в уровне развития стран, имущественные и прочие, серьезные отставания по всяким технологическим параметрам имеют место быть. Многие развивающиеся страны, входящие в состав АТЭС, привлекали внимание именно к этому. Одновременно все смотрели на вызовы и задачи, которые стоят перед регионом в технологической области, в сфере цифровизации, причем как и плюсы, так и минусы вскрывались. Кибербезопасность, использование в преступных целях различных каналов киберобщения, а также разрыв цифровой, опасности, которые наряду с преимуществами, несет в себе ускоренная разработка и внедрение искусственного интеллекта. Достаточно сбалансированно, не утаивая тех проблем, которые сегодня есть и могут возникнуть завтра. Естественно, обсуждали и продовольственно-энергетическую безопасность, включая влияние внешних факторов. Но опять же фактор Украины, который в прошлом году просто пылал и выдвигался в качестве чуть ли не единственного и основного источника всех бед на продовольственных и энергетических рынках, в этом году был более приглушен. Я не могу раскрывать, какие делегации, потому что это закрытый форум, но лишь пяток делегаций высказались и то в большинстве случаев скороговоркой по этому сюжету.

Климатическая проблематика, конечно, была на слуху, как в плане зеленых перспектив, использования чистых технологий, возобновляемых источников энергии, но также стихийных бедствий, которые в этом регионе всегда были бичом, но сейчас по статистике усилились разрушительные масштабы разных стихийных бедствий: тайфуны, наводнения, ураганы. По обе стороны Тихого океана, особенно учитывая, что многие государства или островные, или имеют массу островов, это серьезные проблемы.

Рассматривались вопросы рынка труда также в увязке с меняющимся обликом профессий. Для региона, в котором проживают миллиарды населения, это очень важный вопрос – какое образование сегодня давать в расчете на будущие профессии, какие профессии на сегодня становятся уже невостребованными. Как адаптироваться к этим вызовам. Это был хороший и интересный диалог, в основном деполитизированный, хотя отмечались не только украинский, но и другие геополитические сюжеты, напряженности и эскалации, которые сегодня имеют место быть, в частности на Ближнем Востоке. Даже не столько обсуждались, но затрагивались.

— Обсуждались ли в ходе заседаний вопросы, касающиеся санкций против России, которые ввели США и их союзники?

— Напрямую ни Россия, ни Китая в контексте санкций не упоминались, но страны многие обозначали, что практики и протекционистские, и ограничительные мешают развитию региона и тормозят его развитие.

— С какими странами АТР России развивать сотрудничество наиболее перспективно?

— Мы развернулись на Восток. Мы взаимодействуем в первую очередь с Китаем. Если говорить про большой АТР, то Китай, Индия, страны АСЕАН – это перспективные и динамичные для нас партнеры. Мы будем работать не только в торговле, но и в инвестиционной и технологической сферах.

— Какие основные точки роста ЕАЭС и АТЭС?

— Все, что обсуждалось – это и есть точки роста. Климатическое, зеленое, энергетическое, продовольственное сотрудничество, инвестиционное, причем инвестиции в хайтек и инфраструктуру. Одна из важных тем - транспортные коридоры, перевалочные пункты, хабы - узлы на побережье. Перспектив очень много: и цифровые технологии, которые тоже обсуждались. Всех очень волнует защита киберсферы. Много можно делать, но в отсутствие серьезной защиты потери колоссальные.

— Каковы реалистичные сроки договоренности о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией?

— Не берусь прогнозировать с точностью до дня. Но думаю, что в следующем году, скорее раньше, чем позже это вполне вероятно произойдет. У нас не осталось серьезных загвоздок, вполне вероятно, что все будет расчищено и соглашение о создании зоны свободной торговли будет готово к принятию в очень короткой перспективе.

Маргарита Тамаева и Иван Пильщиков​