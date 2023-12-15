Командир подразделения из футбольных фанатов: украинские ультрас — трусы

Добровольческое подразделение под командованием бойца с позывным Испанец, состоящее из фанатов футбольных клубов, было сформировано почти с самого начала СВО. Они участвовали в боях за Мариуполь, на артемовском направлении и продолжают воевать на одном из самых сложных участков. Командир штурмового подразделения Михаил Турканов с позывным Питбуль в интервью ТАСС рассказал, как воюют фанаты, есть ли конфликты на почве клубных предпочтений и почему украинские ультрас — трусы

Через несколько дней после общения с корреспондентом ТАСС Михаил Турканов, ранее награжденный двумя орденами Мужества, получил ранение во время одного из боевых выходов. Команда агентства желает ему скорейшего восстановления.

Ультрас Ультрас, или футбольные хулиганы — радикальные болельщики футбольных клубов. На матчах они наиболее активно поддерживают клубы, зачастую используя пиротехнику. Показать ещё

— Михаил, мы встречаемся в зоне проведения специальной военной операции, где вы командуете штурмовым подразделением. Расскажите, как ваше околофутбольное прошлое помогает вам в боевых действиях?

— На самом деле здесь все просто: мы по жизни хулиганы, и это не просто слова. В первую очередь это, по моему мнению, создает еще в детстве твое мальчишеское нутро, на котором ты воспитываешься, которое составляет твою основу. А дальше по мере взросления уже переходит в такую мужскую составляющую: развивает в мужчине культуру, дух, честь, поддерживает мужское достоинство. И мы несем это в массы.

В детстве я сильно болел за "Зенит", хулиганил немного, даже порой слишком. Потом — околофутбол (фанатское движение со своим сводом правил и традиций — прим. ТАСС). В юности занялся профессиональными боями MMA, потом пришлось на несколько лет забросить спорт. Но после 20 лет вернулся на профессиональный ринг, опять же — околофутбол, поддержка клуба.

— Как вы решили отправиться в зону проведения СВО?

— Когда началась СВО (до нее иногда новости по телевизору смотрел, но непонятно было, что на самом деле происходит, что за война в Донбассе) — оказалось, что знакомых, друзей у меня много на фронте, тот же Серб, очень близкий давний мой друг. От него я начал узнавать, что здесь происходит на самом деле. И тогда мои взгляды начали устаканиваться в этом направлении. Благодаря своему близкому другу-десантнику, который помог мне оформить документы, военный билет, я уже вписался в свою первую командировку. Это было прошлой весной. Потом вторая командировка, где получил свой первый орден Мужества за то, что вытащил тяжелораненого командира полка. Потом попал в "Эспаньолу" (название подразделения из футбольных фанатов — прим. ТАСС).

— У вас два ордена Мужества. За что получили второй?

— На одном из выходов начал нас обстреливать танк, были ранены два наших разведчика. Пришлось [их] вытаскивать — с учетом того, что я тоже был сильно контужен.

— Что за подразделение, где вы служите? Правда, что оно состоит из футбольных фанатов?

— В первую очередь, когда я общаюсь с людьми, которые хотят зайти в добровольческие батальоны, я всегда им советую оценивать всего лишь два момента: первый — это командование на местах в батальоне, второй — с кем работать, то есть непосредственно сами бойцы. Это два самых основных критерия, на которые нужно смотреть. Остальное уже, на самом деле, неважно.

Если брать наше подразделение, то командный состав такой вообще нигде не увидишь, когда самый главный командир — выходец оттуда же, откуда и все остальные пацаны: из футбольных фанатов. И здесь, начиная с самого командного состава до рядовых бойцов, братское отношение такое, что и отличает нас от остальных добровольческих отрядов. В этом суть нашего батальона и заключается. По зарплате здесь также все четко: что обещано, то все и получают. Ну и работать есть с кем — свои парни.

— Приходилось ли встречаться на поле боя с оппонентами из прошлой жизни, с украинскими футбольными фанатами?

— К сожалению, прямо вплотную не удавалось, но, допустим, есть такие люди, которых в прошлом я называл друзьями и кое-кого, может, даже братьями, а в итоге они перевернулись на ту сторону. И бывает, ведутся переписки в комментариях, в социальных сетях. Что примечательно, всяким лицам из "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ — прим. ТАСС) я говорю: "Так вот, я под Артемовском, приезжай, встретимся, что ты отсиживаешься в Киеве?" На что мне отвечают: "Что, я сейчас возьму все брошу и приеду?" И где они все? Отсиживаются где-то.

Есть среди украинских фанатов парни, которые действительно на передке. Но это скорее исключение из правил. И на плотный контакт они почему-то выходить не хотят. Вполне вероятно, что боятся, потому что это им не с обычными мобилизованными пересекаться, а с подготовленными — в первую очередь морально — бойцами.

— Вы работали и продолжаете работать на одном из горячих участков СВО — донецком направлении. Почему ваше командование всегда выбирает наиболее сложные участки?

— Мы сюда пришли не для того, чтобы зарабатывать какой-то пиар или деньги. Если бы мы хотели заработать, мы бы пошли в какую-нибудь другую сферу. Мы сюда пришли исходя из нашей идеи. Сам Испанец, наш командир, настроен выбирать такие сложные направления, где действительно мы можем быть полезными, а не просто провести время, показать работу. Чтобы был смысл от этого. Наш настрой такой, что этот конфликт надо выигрывать и победа должна быть за нами.

— Поделитесь результатами вашей работы, о которых уже можно говорить?

— Не раскрывая наших стратегических моментов, могу только в двух словах сказать за то направление, на котором мы были. Недавно на донецком направлении мы очень мощно отработали. Можно сказать, это был наш один из первых совместных выходов со смежными подразделениями. Там против нас был бывший "Азов", они достаточно успешно начали, но не ожидали такого отпора, который им устроили. Украинские сепаратисты уже отодвинулись назад, там и подзатихли, подугасли.

— Расскажите про своих ребят-штурмовиков. Откуда они, за кого болели на гражданке?

— На самом деле люди очень разные, но основу составляют тоже футбольные фанаты абсолютно из всех клубов: "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Торпедо", "Зенит". Есть обычные ребята, есть подготовленные, которые служили раньше в разных спецслужбах. Пацаны слаживаются, пашут. Несмотря на то что по факту КМБ (курс молодого бойца — прим. ТАСС) недолгий, благодаря инструкторам и слаживанию в быту достигаем результатов и работаем очень четко.

— То есть можно сказать, что ход так называемого контрнаступления ВСУ переломлен в том числе благодаря вашим бойцам?

— Они какую самую главную ошибку допускают? Они не учитывают того, что есть действительно русские мужики, у которых тот самый пресловутый русский дух, который никак не переломить. А если это еще получается вкупе с теми идеями, которые несет Испанец, так это вообще получается мощно. Что мне нравится у Испанца, в "Эспаньоле", это то, что любая идея имеет право на жизнь. К примеру, у тебя есть задача — взять опорник, позицию либо отработать по цели, но при этом тебя не ограничивают жестко по времени, в каком количестве личного состава и вооружении. Это и есть показатель того, что командир бережет свой личный состав при выполнении задач, но при этом ориентирован на достижение целей. Соответственно, здесь простор для креатива и импровизации. И наши командиры это поддерживают. Главное, чтобы от этого был смысл и результат.