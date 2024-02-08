Посол РФ в Молдавии Васнецов: Россия открыта к равноправному диалогу

Отношения России и Молдавии в последние годы нельзя назвать радужными. В республике периодически звучат обвинения в адрес России, властями взят курс на разрыв с СНГ, при том что Москва систематически подчеркивает готовность к сотрудничеству. О непростом периоде в отношениях между двумя странами в интервью ТАСС рассказал посол Российской Федерации Олег Васнецов.

— Олег Владимирович, мы беседуем в преддверии Дня дипломатического работника, с которым хочу поздравить вас и сотрудников посольства. И первый вопрос: что означает для вас этот праздник?

— Его учреждение указом президента России Владимира Владимировича Путина в 2002 году говорит о высоком общественном признании профессии дипломата, о том значении, которое придает нашей работе руководство страны. Он связан с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа — первой в нашей истории государственной структуры, ведавшей иностранными делами. Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше. Еще в IX веке первое русское посольство отправилось в Константинополь, был подписан договор "О мире и любви" с Византийской империей. Внешнеполитическая служба нашей страны сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Для меня 10 февраля — историческая дата, которая еще больше вдохновляет на новые свершения.

— Что представляет собой российская дипломатическая служба сегодня?

— Наша страна — одна из самых влиятельных в мире, постоянный член Совета Безопасности ООН, и это накладывает на нас особый груз, заставляет занимать ответственную позицию. В условиях глобализации, появления новых угроз и вызовов международной безопасности, сохранения региональных конфликтов значение российской дипломатии существенно возросло. Наша главная задача — создавать благоприятные внешние условия для устойчивого социально-экономического развития России, продвигать наши внешнеполитические приоритеты, оперативно реагировать на глубокие перемены в мировой политике и экономике.

— В Кишиневе в последнее время обвиняют Россию в ведении "гибридной войны" против Молдавии?

— При этом не замечая тех, кто внутри республики и за рубежом открыто говорит о ликвидации молдавского государства. Оставим эти заявления на совести их авторов. В Москве с неизменным уважением относятся к выбору молдавских граждан. Мы никому не указываем, с кем и против кого дружить, какой внешний вектор развития выбирать. Мы исходим из того, что судьбу страны должен решать народ. Что касается внешнего вмешательства, в последние годы мы наблюдаем его примеры как раз со стороны тех, кто обвиняет в этом нас. Это, к сожалению, происходит на всем постсоветском пространстве.

— В одном из своих интервью вы отметили, что дипломат — это созидатель, который старается выстраивать мосты сотрудничества с другими странам. На каком направлении сейчас все же возможен диалог с молдавской стороной?

— Россия, как и прежде, выстраивает отношения с Молдавией на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, который подписали президенты наших стран 19 ноября 2001 года. Все эти годы мы последовательно выступали за укрепление молдавской государственности. Очень важную роль в этом играет сохранение нейтралитета, который заложен в конституции республики. Мы убеждены, что и в нынешних непростых условиях необходимо развивать и укреплять разноплановые связи между нашими странами на основе прагматизма и взаимной выгоды. Россия, как и прежде, открыта к равноправному диалогу, в котором, мы считаем, есть очень много точек соприкосновения.

— Одна из таких точек — урегулирование проблемы Приднестровья, вокруг которого в последнее время складывается непростая ситуация?

— Россия готова и впредь содействовать поиску справедливого и жизнеспособного решения приднестровской проблемы на основе предоставления особого статуса Приднестровью. Это возможно в рамках формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), альтернативы которому, несмотря на паузу в его работе, нет.

Мы считаем, что попытки оказать давление на Тирасполь, поставить под сомнение эффективность действующей миротворческой операции отодвигают перспективы решения проблемы.

Наши военные вместе с молдавскими и приднестровскими миротворцами уже три десятилетия надежно поддерживают мир на Днестре, обеспечивая условия для диалога между Кишиневом и Тирасполем, который, к сожалению, в последние годы буксует

— В нынешнем году Россия будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. Однако власти Молдавии приняли решение о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ, форсированно денонсируют соглашения с Содружеством, не скрывая намерений выйти из объединения?

— В начале года была опубликована подписанная президентом Российской Федерации концепция, которая определила приоритетные цели и задачи в рамках СНГ на текущий год. В ходе своего председательства Россия готова тесно взаимодействовать с другими государствами — участниками Содружества и Исполнительным комитетом СНГ. Для нас это сотрудничество имеет важное значение, и я убежден, что курс властей Молдавии на его сворачивание противоречит интересам молдавского народа. Такого же мнения, кстати, придерживаются и многие молдавские политики, граждане.

— Правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании праздника Победы в "день памяти и примирения". Его хотят перенести с 9 на 8 мая. Как вы оцениваете эти шаги?

— Стремление влиться в антироссийские усилия по искажению истории и получить поддержку определенных кругов на Западе, как мы видим, не находит широкой поддержки в молдавском обществе.

Несмотря на попытки некоторых политиков переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе приходят десятки тысяч человек, а по всей республике — сотни тысяч, так как подобные мероприятия проходят практически в каждом населенном пункте

Меня не удивляет эта прекрасная традиция, ведь в рядах Красной армии сражались свыше 400 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали жизни за освобождение республики.

— В нынешнем году предстоит много юбилейных памятных дат Великой Отечественной войны. Как посольство планирует в них участвовать?

— Посольство традиционно принимает деятельное участие и оказывает содействие в проведении тематических памятных мероприятий совместно с многочисленным активом российских соотечественников, представителями гражданского общества и всеми теми, кто бережно хранит и ценит подвиг наших предков. Недавно отметили 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады — одного из самых трагических и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. Отмечалась эта дата и в Молдавии. Во многих крупных городах республики состоялись разноформатные мероприятия: выставки, фестивали и, конечно, возложение цветов к мемориалам павшим. Мы стараемся помнить и заботиться о каждом ветеране. По доброй традиции к годовщине освобождения Ленинграда мы вручили памятные знаки 20 жителям Молдавии, которые вместе с городом-героем выдержали почти 900-дневное окружение врага. В этот же день приняли участие и в нескольких масштабных акциях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Жаль, что уже второй год подряд по политическим мотивам российское посольство не получает от властей приглашения на траурные церемониалы. Но это не мешает посольству отдавать дань памяти нашим предкам-героям. Не могу не выразить сожаление, что в республике участились случаи осквернения памятников советским воинам, а наши призывы к властям принять меры к неизвестным вандалам остаются без ответа.

— В прошлом году власти Молдавии приняли решение о значительном сокращении дипломатического персонала посольства и других российских загранучреждений. Как это отразилось на вашей работе, удалось ли адаптироваться к сложным условиям?

— Мы расцениваем этот шаг как недружественный, беспрецедентный в истории отношений между нашими странами. Несмотря на это, нам удалось сохранить функциональное ядро посольства, что позволяет продолжить реализацию начатых в предыдущие годы проектов — культурно-образовательных, спортивных, военно-исторических, работу с соотечественниками. Особо отмечу эффективную работу на консульском направлении, которое не только не "просело", но и напротив — успешно справляется с многочисленными обращениями наших сограждан.

— В марте в России пройдут выборы президента. В Молдавии проживают сотни тысяч граждан с российскими паспортами, многие из них настроены принять в них участие. В связи с этим посольство заблаговременно обратилось к властям республики с просьбой разрешить открыть для них избирательные участки. Получили ли вы ответ на свое обращение?

— Да, еще три месяца назад мы информировали власти Молдавии о намерении провести на территории республики выборы президента Российской Федерации для постоянно проживающих российских граждан. Высказали просьбу обеспечить, как это принято в международной практике, безопасность избирательных участков. Это обычная процедура, которая применяется как нашим посольством в Кишиневе, так и молдавским диппредставительством при организации голосования в России.

7 февраля МИД Республики Молдова уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье.