8 февраля, 09:00
Интервью

Посол РФ в Молдавии Васнецов: Россия открыта к равноправному диалогу

Олег Васнецов. Пресс-служба посольства РФ в Молдавии
Олег Васнецов
© Пресс-служба посольства РФ в Молдавии
Валерий Демидецкий
Автор

Отношения России и Молдавии в последние годы нельзя назвать радужными. В республике периодически звучат обвинения в адрес России, властями взят курс на разрыв с СНГ, при том что Москва систематически подчеркивает готовность к сотрудничеству. О непростом периоде в отношениях между двумя странами в интервью ТАСС рассказал посол Российской Федерации Олег Васнецов.

Олег Владимирович, мы беседуем в преддверии Дня дипломатического работника, с которым хочу поздравить вас и сотрудников посольства. И первый вопрос: что означает для вас этот праздник?

— Его учреждение указом президента России Владимира Владимировича Путина в 2002 году говорит о высоком общественном признании профессии дипломата, о том значении, которое придает нашей работе руководство страны. Он связан с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 года) Посольского приказа — первой в нашей истории государственной структуры, ведавшей иностранными делами. Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше. Еще в IX веке первое русское посольство отправилось в Константинополь, был подписан договор "О мире и любви" с Византийской империей. Внешнеполитическая служба нашей страны сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Для меня 10 февраля — историческая дата, которая еще больше вдохновляет на новые свершения.

Что представляет собой российская дипломатическая служба сегодня?

— Наша страна — одна из самых влиятельных в мире, постоянный член Совета Безопасности ООН, и это накладывает на нас особый груз, заставляет занимать ответственную позицию. В условиях глобализации, появления новых угроз и вызовов международной безопасности, сохранения региональных конфликтов значение российской дипломатии существенно возросло. Наша главная задача — создавать благоприятные внешние условия для устойчивого социально-экономического развития России, продвигать наши внешнеполитические приоритеты, оперативно реагировать на глубокие перемены в мировой политике и экономике.

— В Кишиневе в последнее время обвиняют Россию в ведении "гибридной войны" против Молдавии?  

— При этом не замечая тех, кто внутри республики и за рубежом открыто говорит о ликвидации молдавского государства. Оставим эти заявления на совести их авторов. В Москве с неизменным уважением относятся к выбору молдавских граждан. Мы никому не указываем, с кем и против кого дружить, какой внешний вектор развития выбирать. Мы исходим из того, что судьбу страны должен решать народ. Что касается внешнего вмешательства, в последние годы мы наблюдаем его примеры как раз со стороны тех, кто обвиняет в этом нас. Это, к сожалению, происходит на всем постсоветском пространстве.

— В одном из своих интервью вы отметили, что дипломат — это созидатель, который старается выстраивать мосты сотрудничества с другими странам. На каком направлении сейчас все же возможен диалог с молдавской стороной?

— Россия, как и прежде, выстраивает отношения с Молдавией на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, который подписали президенты наших стран 19 ноября 2001 года. Все эти годы мы последовательно выступали за укрепление молдавской государственности. Очень важную роль в этом играет сохранение нейтралитета, который заложен в конституции республики. Мы убеждены, что и в нынешних непростых условиях необходимо развивать и укреплять разноплановые связи между нашими странами на основе прагматизма и взаимной выгоды. Россия, как и прежде, открыта к равноправному диалогу, в котором, мы считаем, есть очень много точек соприкосновения.

— Одна из таких точек — урегулирование проблемы Приднестровья, вокруг которого в последнее время складывается непростая ситуация?

— Россия готова и впредь содействовать поиску справедливого и жизнеспособного решения приднестровской проблемы на основе предоставления особого статуса Приднестровью. Это возможно в рамках формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), альтернативы которому, несмотря на паузу в его работе, нет.

Мы считаем, что попытки оказать давление на Тирасполь, поставить под сомнение эффективность действующей миротворческой операции отодвигают перспективы решения проблемы.

Наши военные вместе с молдавскими и приднестровскими миротворцами уже три десятилетия надежно поддерживают мир на Днестре, обеспечивая условия для диалога между Кишиневом и Тирасполем, который, к сожалению, в последние годы буксует

— В нынешнем году Россия будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. Однако власти Молдавии приняли решение о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ, форсированно денонсируют соглашения с Содружеством, не скрывая намерений выйти из объединения?

— В начале года была опубликована подписанная президентом Российской Федерации концепция, которая определила приоритетные цели и задачи в рамках СНГ на текущий год. В ходе своего председательства Россия готова тесно взаимодействовать с другими государствами — участниками Содружества и Исполнительным комитетом СНГ. Для нас это сотрудничество имеет важное значение, и я убежден, что курс властей Молдавии на его сворачивание противоречит интересам молдавского народа. Такого же мнения, кстати, придерживаются и многие молдавские политики, граждане.

— Правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании праздника Победы в "день памяти и примирения". Его хотят перенести с 9 на 8 мая. Как вы оцениваете эти шаги?

— Стремление влиться в антироссийские усилия по искажению истории и получить поддержку определенных кругов на Западе, как мы видим, не находит широкой поддержки в молдавском обществе.

Несмотря на попытки некоторых политиков переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе приходят десятки тысяч человек, а по всей республике — сотни тысяч, так как подобные мероприятия проходят практически в каждом населенном пункте

Меня не удивляет эта прекрасная традиция, ведь в рядах Красной армии сражались свыше 400 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали жизни за освобождение республики.

— В нынешнем году предстоит много юбилейных памятных дат Великой Отечественной войны. Как посольство планирует в них участвовать?

— Посольство традиционно принимает деятельное участие и оказывает содействие в проведении тематических памятных мероприятий совместно с многочисленным активом российских соотечественников, представителями гражданского общества и всеми теми, кто бережно хранит и ценит подвиг наших предков. Недавно отметили 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады — одного из самых трагических и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. Отмечалась эта дата и в Молдавии. Во многих крупных городах республики состоялись разноформатные мероприятия: выставки, фестивали и, конечно, возложение цветов к мемориалам павшим. Мы стараемся помнить и заботиться о каждом ветеране. По доброй традиции к годовщине освобождения Ленинграда мы вручили памятные знаки 20 жителям Молдавии, которые вместе с городом-героем выдержали почти 900-дневное окружение врага. В этот же день приняли участие и в нескольких масштабных акциях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Читайте также
Годовщину освобождения Молдавии от фашизма отметили возложением цветов к мемориалам

Жаль, что уже второй год подряд по политическим мотивам российское посольство не получает от властей приглашения на траурные церемониалы. Но это не мешает посольству отдавать дань памяти нашим предкам-героям. Не могу не выразить сожаление, что в республике участились случаи осквернения памятников советским воинам, а наши призывы к властям принять меры к неизвестным вандалам остаются без ответа.

— В прошлом году власти Молдавии приняли решение о значительном сокращении дипломатического персонала посольства и других российских загранучреждений. Как это отразилось на вашей работе, удалось ли адаптироваться к сложным условиям?

— Мы расцениваем этот шаг как недружественный, беспрецедентный в истории отношений между нашими странами. Несмотря на это, нам удалось сохранить функциональное ядро посольства, что позволяет продолжить реализацию начатых в предыдущие годы проектов — культурно-образовательных, спортивных, военно-исторических, работу с соотечественниками. Особо отмечу эффективную работу на консульском направлении, которое не только не "просело", но и напротив — успешно справляется с многочисленными обращениями наших сограждан.

— В марте в России пройдут выборы президента. В Молдавии проживают сотни тысяч граждан с российскими паспортами, многие из них настроены принять в них участие. В связи с этим посольство заблаговременно обратилось к властям республики с просьбой разрешить открыть для них избирательные участки. Получили ли вы ответ на свое обращение?

— Да, еще три месяца назад мы информировали власти Молдавии о намерении провести на территории республики выборы президента Российской Федерации для постоянно проживающих российских граждан. Высказали просьбу обеспечить, как это принято в международной практике, безопасность избирательных участков. Это обычная процедура, которая применяется как нашим посольством в Кишиневе, так и молдавским диппредставительством при организации голосования в России. 

7 февраля МИД Республики Молдова уведомил нас о политическом решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в неподконтрольном конституционным властям Приднестровье. 