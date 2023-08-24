Годовщину освобождения Молдавии от фашизма отметили возложением цветов к мемориалам

В Кишиневе к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" пришли сотни человек

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Годовщину освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков отметили возложением цветов к памятникам советским солдатам в Кишиневе и других городах. Как передает корреспондент ТАСС, к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе с утра пришли сотни человек. В церемонии приняли участие лидеры Блока коммунистов и социалистов, экс-президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон, депутаты парламента, а также российские дипломаты.

"Несмотря на все инсинуации сегодня день освобождения Молдовы, годовщина Ясско-Кишиневской операции. Мы всегда праздновали, празднуем и будем отмечать этот день, как годовщину освобождения Молдовы от фашистов. Конечно, есть попытки интерпретации этой даты, но сколько я себя помню, всегда на мемориал "Вечность" и в Шерпенах люди приходили с цветами. Поэтому я уверен, что этот праздник мы будем отмечать и дальше", - сказал Додон журналистам.

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. Из них за различные подвиги 19 человек были признаны Героями Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.

За три года немецко-румынской оккупации здесь погибли и были угнаны в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Еще более 86 тыс. молдавских солдат не дождались с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей погибли в боях за освобождение республики. Всего за годы войны Молдавия потеряла примерно четверть населения.

Война здесь затронула почти каждую семью. Поэтому, несмотря на попытки лидеров проевропейских партий пересмотреть ее итоги, вводить запреты на георгиевскую ленту, отменять День Победы 9 мая на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от ужасов фашизма.