Эльза Антонова: "Роскино" помогает формировать имидж России в мировой киноиндустрии

В 2024 году компания "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ провела масштабную работу по продвижению российского кинематографа за рубежом, охватив более 70 стран мира, включая Кубу, Китай, Сербию, Францию, Бразилию и Вьетнам. В интервью ТАСС генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова рассказала о результатах прошедшего года, приоритетах на ближайшее будущее, новых направлениях компании, развитии копродукции и интересе зарубежных партнеров к российскому кино и анимации

— Эльза Юрьевна, как вы оцениваете итоги работы "Роскино" за прошедший год? Какие проекты стали ключевыми?

— В прошлом году различные проекты "Роскино" при поддержке Минкультуры России были реализованы более чем в 70 странах, чем мы очень гордимся, учитывая неоднозначную геополитическую обстановку и в целом сложность работы на международных рынках в текущих условиях.

Говоря о результатах, целесообразно затронуть не только 2024 год, но и первую половину 2025 года, так как мероприятий много и нам действительно есть о чем рассказать. География фестивалей российского кино и спецпоказов, в том числе в рамках международных кинофестивалей, в прошлом году охватила страны от Кубы и Китая до Сербии и Франции. С января текущего года уже проведены кинопоказы в Республике Сербской, Непале, Туркменистане, Бразилии, Армении, Таиланде, Казахстане, Узбекистане, Индонезии и Иране. Неделя российского кино прошла и во Вьетнаме (Ханой) с 26 по 28 июня. Также "Роскино" организовало участие отечественных фильмов в Кинофестивале стран ШОС в Чунцине (Китай) в начале июля, и военная драма "Воздух", представленная в конкурсной программе, завоевала главный приз киносмотра в категории "Лучший фильм".

В качестве "зеркальных" кинопоказов в 2024 году мы демонстрировали российскому зрителю фильмы Вьетнама, Сербии, Китая, стран СНГ; в этом году уже прошли фестивали индийского, китайского и кубинского кино. Среди ближайших мероприятий — Фестиваль индонезийского кино в Москве в начале августа.

Новым направлением для нашей компании с 2024 года стала кинодипломатия: некоммерческие показы в российских загранучреждениях — с 2024 года мы оказали содействие в организации более 500 таких кинопоказов — и культурная акция "Ночь кино", которая впервые включала страны БРИКС и СНГ.

Говоря о втором глобальном направлении работы с В2В-аудиторией на международных кинорынках, отмечу, что в 2024–2025 годах мы организовали зонтичные стенды российской кинондустрии в двух стратегически важных регионах для экспорта российского контента — это регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка — прим. ТАСС) и Китай. В регионe MENA это было участие в Дубайском международном рынке контента DICM 2024 в ноябре 2024 года, где присутствовало рекордное количество российских компаний. В конце июня завершился Шанхайский международный кинорынок Shanghai International Film & TV Market, где в рамках нашего стенда 15 российских кино- и анимационных компаний представили зарубежных байерам более 150 проектов. Интерес к российскому контенту в Азии большой, у компаний было много переговоров, полезных встреч, есть хорошие перспективы у сделок.

Также еще один формат поддержки экспортеров, который мы внедрили с 2024 года, — это возмещение части затрат, до 70%, нашим компаниям на самостоятельное участие в международных кинорынках. Уже проведены две отборочные кампании, благодаря которым экспортеры могут участвовать в кинорынках по всему миру, включая Европу и США.

— Какие направления сегодня являются приоритетными в деятельности компании? На чем сосредоточено внимание "Роскино" — на международной дистрибуции, копродакшене, развитии онлайн-площадок или промо российских фильмов за рубежом?

— "Роскино" еще со времен "Совэкспортфильма", правопреемником которого является наша компания, фокусируется прежде всего на продвижении российского кинематографа за рубежом. Но продвижение, разумеется, не может быть конечной целью, у него также есть задачи. В нашем случае это содействие росту международной дистрибуции отечественного кино и анимации, развитию копродукции и в целом формирование имиджа России как сильного игрока в мировом кинематографе: с развитой киноиндустрией, открытой для международного сотрудничества. Широкая география и многообразие нашей деятельности, внедрение новых форматов продвижения российского контента на зарубежные рынки — все это направлено на помощь нашей киноиндустрии на международной арене. Оценку нашей деятельности даем не только мы, но и компании — экспортеры российского контента, со стороны которых мы получаем позитивный отклик на наши инициативы.

Ключевыми для нашей компании остаются два направления — это продвижение среди широкой зрительской аудитории и в профессиональной индустриальной среде. Для зрителей по всему миру мы проводим фестивали российского кино, а также некоторые ответные фестивали зарубежного кино в России. Что касается продвижения среди профессиональной аудитории, "Роскино" организует участие отечественной киноиндустрии в международных кинорынках

— С какими вызовами сталкивается российский кинобизнес в международном контексте сегодня? Какова роль "Роскино" в преодолении этих вызовов?

— Вызовов много, в числе основных сложностей для российских экспортеров можно назвать осуществление международных платежей при проведении сделок по продаже контента, определенную закрытость для иностранного контента ряда крупных рынков (Китай, Индия) и высокую конкуренцию на данных территориях с локальным кинематографом, а также закрытость ряда бизнес-площадок, международных кинорынков для российских компаний.

Вызовом остается и развитие копродукции — далеко не со всеми странами, с которыми готова сотрудничать Россия, есть официальные межправительственные соглашения: наличие таковых значительно облегчило бы работу над совместными проектами. Но ситуация развивается. Так, на стратегической сессии под председательством премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в октябре 2024 года, посвященной развитию отечественной кинематографии, было объявлено, что к 2030 году планируется добавить еще шесть новых направлений. Отмечу, что в настоящее время заключено 12 соглашений с 17 странами, включая Китай, Индию, Азербайджан, Венесуэлу, Болгарию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Канаду, Израиль и страны СНГ: Армению, Белоруссию, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан.

"Роскино" действует в качестве проводника, помогая выходить на рынки и бизнес-площадки либо путем организации зонтичных стендов российской индустрии, либо посредством наших новых мер по возмещению затрат компаниям на участие в кинорынках. Также мы содействуем диалогу российских и зарубежных кинематографистов, организуя их непосредственную коммуникацию в рамках наших проектов. Помимо чисто технических вещей по организации присутствия компаний на зарубежных бизнес-площадках, мы выполняем функцию "мягкой силы": фестивали российского кино направлены на формирование интереса зарубежного зрителя к нашей кинопродукции, на желание больше узнавать о нашей культуре.

— В каких международных рынках контента "Роскино" планирует принимать участие в 2025 году?

— Если говорить именно о собственных зонтичных стендах "Роскино", то, помимо Шанхайского международного кинорынка, который прошел с 21 по 25 июня, также в наших планах еще одно мероприятие в КНР — кинорынок China Licensing Expo в Шанхае (15–17 октября 2025 года). Кроме того, планируется Eurasian Film Market в Казахстане (29 сентября — 1 октября 2025 года), Дубайский международный рынок DICM (4–5 ноября 2025 года), в котором мы участвуем с 2021 года в формате объединенного стенда, и японский TIFFCOM (29–31 октября 2025 года) — один из ведущих рынков контента в Азии.

— Расскажите о результатах проведенных в Москве фестивалей кино разных стран. Насколько эффективно строится диалог с международными партнерами в условиях текущей геополитической ситуации?

— Фестивали зарубежного кино мы организуем при поддержке Минкультуры России с 2023 года. За это время было организовано 16 мероприятий: мы показали российскому зрителю фильмы Китая, Индии, Сербии, Вьетнама, Кубы, Ирана, стран Африки, государств СНГ. География показов охватила Москву, Санкт-Петербург, Казань, Великий Новгород, Нижний Новгород, Екатеринбург. В рамках каждого фестиваля зарубежного кино мы организуем визиты зарубежных кинематографистов (продюсеров, режиссеров, актеров, представителей зарубежных организаций кинематографии), а также готовим для них деловую программу, направленную на укрепление индустриального диалога. В нее входит посещение российских киностудий, встречи с нашими кинематографистами, круглые столы, участие в сессиях кинофорумов и знакомство с потенциальными кинолокациями в российских регионах.

Зарубежные кинематографисты с удовольствием приезжают на фестивали и настроены на сотрудничество. Пока говорить о каких-то конкретных проектах преждевременно, но все эти встречи дают импульс сотрудничеству, формируют новые идеи.

— Какие российские фильмы и сериалы, по вашему мнению, вызывают наибольший интерес у зарубежных дистрибьюторов? Есть ли кейсы, которыми вы особенно гордитесь?

— Традиционно интересны крупные блокбастеры, так называемые фильмы-события, например фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", который продан более чем в 80 стран мира, а также исторические сериалы — как художественные, так и документальные. К примеру, сериал "Екатерина" невероятно успешен за рубежом, он продан более чем в 100 стран; популярны и боевики, триллеры, анимация. Есть определенные предпочтения в зависимости от макрорегиона: здесь играют роль менталитет, культурный код. Например, семейный контент и мелодраматические сериалы, а также костюмные драмы нравятся ближневосточному зрителю, в латиноамериканских странах популярны триллеры и хорроры. Бесспорным же лидером экспорта остается анимация: семь из десяти самых кассовых российских фильмов в зарубежных кинотеатрах по итогам прошлого года — именно мультфильмы. Много анимации продается и на зарубежные ТВ-каналы и онлайн-стриминги. В числе успешных проектов — франшиза "Снежная королева", сериал "Маша и Медведь", полнометражные анимационные фильмы "Коты Эрмитажа", "Великолепная пятерка" и многие другие.

— Планирует ли "Роскино" расширять географию международного присутствия? Какие новые рынки кажутся перспективными?

— Да, ежегодно в географию наших проектов входят новые направления, и мы охватили уже практически все континенты. Если говорить именно об экспорте контента, то перспективными остаются Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, регион MENA. Многие меры сегодня направлены на развитие кинематографических отношений с Китаем, и я уверена, что экспорт в Китай будет наращиваться.

— Сегодня в мире активно развивается рынок стриминговых платформ. Как "Роскино" работает с зарубежными стримингами? Есть ли интерес у крупных онлайн-сервисов к российскому контенту?

— Мы не раз проводили фестивали российского кино в онлайн-формате в сотрудничестве с зарубежными онлайн-платформами. К примеру, все наши зарубежные кинопоказы 2020 года были только онлайн в связи с пандемией. Важно подчеркнуть, что "Роскино" стало первопроходцем в реализации такого формата проведения фестивалей за рубежом. Мы сотрудничали с платформами Австралии, Мексики, Испании, Бразилии, Аргентины, Китая, Индии. Наибольшая аудитория — свыше 5 млн зрителей — была в Китае, когда в 2022 году фестиваль российского кино проходил на одной из крупнейших платформ Tencent Video.

Сегодня несмотря на то, что большинство фестивалей проводится офлайн, онлайн-формат также остается востребованным. В частности, мы уже несколько лет проводим в Бразилии фестивали с нашим партнером — онлайн-платформой Belas Artes A La Carte и их офлайн-кинотеатром в Сан-Паулу REAG Belas Artes, где совсем недавно, в середине июня, проходил Фестиваль российского кино. Такие события проходят как офлайн, так и онлайн. В апреле мы в течение месяца показывали российское кино на самой Belas Artes A La Carte.

Есть у нас и опыт сотрудничества с российскими онлайн-кинотеатрами: мы организовали показы в ряде стран СНГ на платформе "Кинопоиска" и "Иви".

Если говорить в целом об интересе зарубежных платформ к российскому кино и анимации с точки зрения его покупки, он довольно высок — мы видим это на международных кинорынках

— Какой вы видите роль "Роскино" в формировании имиджа современной российской культуры за рубежом?

— Столетняя история нашей компании доказывает, что национальный кинематограф играет в этом особую роль. В условиях, когда где-то все еще пытаются "отменить" нашу культуру и язык, переписывать историю, голос российской культуры должен быть слышен очень отчетливо. Сегодня мы стараемся сделать этот голос громче посредством кинематографа. Мы стремимся донести до зрителя в Сан-Паулу и Шанхае, Дели и Дубае и еще десятках разных городов по всему миру масштаб и многообразие российской культуры, открывать через фильмы страницы истории для аудитории, демонстрировать посредством наших многочисленных мероприятий открытость и готовность к диалогу культур.

— Какие задачи стоят перед компанией на ближайшие годы? Какие проекты и инициативы можно ожидать в обозримом будущем?

— Мы намерены продолжать все наши текущие проекты, постоянно расширяя географию. Планируем увеличить участие в кинорынках с собственным зонтичным стендом российской индустрии. Также сохранится формат поддержки экспортеров через возмещение части затрат на участие в кинорынках. В области фестивалей российского кино будем увеличивать интеграцию в Дни российской культуры за рубежом — это делает мероприятия по представлению отечественной культуры и кинематографа более масштабными.

Также у нас есть ряд инициатив, которые мы хотим внедрять не только за рубежом, но и внутри страны, в частности, в регионах Донбасса и Новороссии. Очень хотели бы провести там большой фестиваль "Сила кино", приуроченный к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, и надеемся, этот проект удастся реализовать в следующем году.