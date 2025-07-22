Олег Газманов: медиапространство задолжало нашим воинам

В июне 2025 года завершился последний этап конкурса "Родники.Дети", художественным руководителем которого является Олег Газманов. В интервью ТАСС народный артист России рассказал о силе семейного творчества, важности песен в поддержку СВО, о будущих детских песнях, поделился планами на юбилейный тур, а также объяснил, почему молодежь сегодня поет его композицию "Танки"

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— Скоро пройдет запуск второго сезона конкурса "Это семейное", а недавно завершился конкурс "Родники". Вы принимаете участие в большом количестве проектов для юных талантов. Как вы считаете, что эти конкурсы значат для них и что они значат для вас?

— Во-первых, я придумал проект "Родники", который теперь называется "Движение Газманов — Родники", еще 18 лет назад. Внутри него уже проходят несколько отдельных [проектов]: для взрослых, "Родники.Дети" и "Родники.Лаб". Последний — это конкурс, в котором участники объединяются в коллектив, где сами поют и играют на музыкальных инструментах. Получается настоящее коллективное творчество. Также в прошлом году мы сделали конкурс на лучшую поющую семью в рамках движения "Родники". Был потрясающий конкурс. Мы не ожидали, что получим такой эффект. Огромное количество людей пришли к нам с песнями, произведениями собственного сочинения. Есть яркий пример — семья Рыбачевых, которая после нашего проекта гремит по всей стране. Вообще у нас [в России] очень много поющих семей, которые уникальны по творчеству и по вокалу. Я считаю, что конкурсное направление в "Родниках" объединяет семьи: иногда из-за большого количества дел нет времени качественно проводить время с детьми, а тут вся семья попадает в соревновательное движение. Благодаря желанию выиграть у других вся семья объединяется, идет вперед и творит. Хочется отметить другое направление в "Родниках", связанное с 80-летием Великой Победы, в рамках которого мы сделали самый большой концерт в стране на Поклонной горе, где было около 150 тыс. человек.

— В финале конкурса "Родники" вы говорили, что задумываетесь о работе над детскими песнями. Когда слушателям ждать новых детских произведений?

— Я уверен, что займусь написанием детских песен, так как очень этого хочу. В свое время я написал целый альбом детских песен для моего старшего сына, Родиона, когда он был еще маленьким. А когда прошел конкурс "Родники.Дети", мы увидели огромное количество очень талантливых детей и огромный недостаток хороших детских произведений. Дети хотят петь, и это неправильно, что дети продолжают выбирать иностранные песни на конкурсы из-за нехватки наших. Для таланта это было преимуществом, так как, чтобы показать свой голос и талант, нужно подобрать соответствующую музыку и песню. Я думаю, что скоро займусь написанием произведений, сейчас у меня основная тема в творчестве посвящена СВО. После победы я начну писать про любовь и детей. Помимо этого, в следующем году мне исполнится 75 лет, я уже готов к юбилейным концертам и большому музыкальному туру. Миллионы поклонников этого ждут, я серьезно готовлюсь, так как планка у меня высокая, я должен все сделать на высшем уровне.

— Олег Михайлович, ваши концерты собирают огромное количество человек, у вас почти 3 млн слушателей в месяц на стриминговой музыкальной платформе "Яндекс.Музыка". Хотелось бы вам хоть раз отключиться от масштаба своей популярности?

— Отключиться не получается. Хотя иногда так хочется, когда устаешь, думаешь: "Все, надо заканчивать эти проекты и гастроли". Когда мне исполнилось 70, я провел юбилейный концерт и хотел на этом закончить. А потом началась пандемия, и я озверел за эти два года. Когда в моей жизни мало активности, я резко останавливаюсь. Чтобы сбежать от этого состояния, я оборудовал стриминговую студию у себя дома и просто играл на гитаре для своих поклонников. Жена даже начала спрашивать, когда я на гастроли поеду. Ведь пока я без дела, дома всех гоняю: то на зарядку, то утром всех рано бужу. И тогда я понял, что мне нужно поработать еще. С тех пор я опять включился, очень серьезно работаю — много концертов и проектов. Поэтому я вообще не думаю об отключении от всех.

Моя жизнь состоит из недосыпов, недоеданий или, наоборот, перееданий. Мое естественное состояние — неправильный образ жизни, постоянно в спешке

— Тем не менее вы отлично выглядите. Занимаетесь спортом?

— Сейчас я это называю физкультурой. Спортом так, как раньше, не занимаюсь. Я недавно прилетел в Москву из Владивостока и сразу же встал на сапборд, чтобы с удовольствием покататься. Речь зашла о Владивостоке, там был большой концерт в честь Дня города, где собралось около 100 тыс. человек. Все выступление транслировалось по телевизору. Я хочу поблагодарить организаторов, что позвали, и, конечно, зрителей, которые пришли и поддерживали меня. Там я спел, как обычно, устоявшиеся хиты. Но я всегда внедряю что-то новое. И тут я тоже исполнил три-четыре новые песни. Их приняли так, как будто зрители их уже давно знают. Я счастлив просто потому, что мой корабль прошел еще одно испытание. Мое судно должно идти вперед. К новой песне, что я спел во Владивостоке, мы выпустим клип ко Дню флага России. Песня называется "Время героев".

— У вас есть совместная песня с молодой артисткой Татьяной Куртуковой. А с кем еще из молодых артистов вы хотели бы или, может быть, уже планируете записать совместную песню?

— Так получилось, что у меня уже была готова песня, и тут мы познакомились с Татьяной. Всем артистам на любом уровне не хватает репертуара. Тут как раз Татьяна услышала эту песню, и у нас появилась возможность спеть ее вместе. Она очень хороший человек и прекрасно поет. Мы как-то сразу нашли друг друга. Интересно, что мой аранжировщик еще и песню "Матушка" делал. Таким образом, он нас свел, и получилось все очень удачно. Что касается других проектов — я не стремлюсь к дуэтам, не пишу специально композиции для того, чтобы с кем-то спеть. Хотя это такой хороший инструмент для продвижения. Но мне лишнее продвижение не нужно. Я думаю о том, чтобы написать хит, и не переживаю, как еще сильнее продвинуться вперед. Может быть, такой образ творчества — это шанс для других артистов, но не для меня. Мне хватает того, что я думаю о том, как продвинуть ребят, которые выигрывают конкурсы в "Родниках". К сожалению, тут нам не хватает продюсерских сил. Поэтому если будут те, начинающие или продолжающие уже продюсеры, которые захотят продвинуть артистов, то у нас их много.

Говоря о написании песен: я пишу о том, что меня переполняет и волнует. Получается, что не я пишу песни, а песни меня пишут. Мне по-настоящему везет, потому что я время от времени попадаю в резонанс с нашим обществом и страной. Именно поэтому получаются хиты. Сейчас я поглощен не тем, чтобы написать какой-то хит, я поглощен написаниям песен, которые поддержали бы наших воинов, наших героев на СВО. Я не думаю о том, будет популярна песня или нет, я думаю о том, как они воспримут эту песню. Поэтому у меня вышли новые песни: "Время героев", "Танки". "Озера синие" — тоже такая песня, которая поднимает боевой дух: помогает в окопе, в землянке, на передовой. Вот такие песни меня сейчас интересуют, я их пою, особенно песню "Танки" — она у меня особенно хорошо получилась.

— Олег Михайлович, было много разговоров о введении в школьную программу ваших песен. Вы говорили, что родители должны провести голосование и сами определить, какие песни нужно вводить. Вы могли бы назвать других артистов, чьи произведения считаете нужными в школьной программе?

— Я могу сказать, что у нас масса артистов, у которых интересные и важные песни. Могу перечислить: Сергей Трофимов, Shaman, Дмитрий Маликов и другие. Есть много певцов, достойных этого, но тут нужно понимать, что мы хотим, каких граждан мы воспитываем. Также важно учитывать желание самих детей. Можно пойти простым путем и навязать песни юному поколению, а можно сделать так, чтобы было интересно. Я, например, очень счастлив и рад, что мои песни, написанные для взрослых, обожают дети. Мою новую песню — "Танки" — поет молодежь. Это удивительно. У себя в социальных сетях я объявил конкурс на лучшее исполнение моих песен, и дети просто сотнями тысяч присылают записи пения "Танки". Они рады это петь. Не "Вперед, Россия!", а "Танки". В процессе обучения важно правильно подойти к подаче материала. Приведу пример: у меня в школе была занудная учительница по химии, мне было неинтересен этот предмет, поэтому и оценки были низкие. Перешел в другую школу, там преподаватель доносил материал интересно, мы ставили разные опыты. Мне это нравилось, поэтому у меня пошли пятерки по химии. Так должно быть и с музыкой — покажите детям интересного артиста, они сами к нему потянутся. Про себя и свои произведения в школе мне неудобно говорить, пусть [взрослые] решат сами этот вопрос.

— В сентябре состоится впервые за долгие годы конкурс "Интервидение". Что вы думаете о нем?

— "Интервидение" — это нужный проект. Правда, сейчас я очень занят, поэтому не могу за этим следить. Но я знаю, что нашу страну будет представлять Shaman, я очень рад этому. Я считаю, что, во-первых, он профессиональный певец. Очень много зависит от того, как ты представишь песню публике, насколько мощно ты это сделаешь. Во-вторых, Shaman сейчас на подъеме, он очень активный, молодой. Поэтому я считаю, что он — правильный выбор. Есть ли у него шанс победить? Конечно, есть. То, что он представляет Россию на этом конкурсе, уже означает, что он победил многих. Я очень рад за него.

— Сегодня, на ваш взгляд, актуальны песни на тему СВО?

— Я считаю, что наше медиапространство задолжало нашим воинам. Я считаю, что неприлично так сильно веселиться и радоваться жизни, показывать это. В то время как мы здесь отдыхаем, наши воины там умирают. Меня очень задевает, что на радиостанциях и телеканалах у нас мало показывают таких песен. Мы постоянно говорим, что надо помогать им. Я сам помогаю материально — специальными приборами, оружием и всем остальным. Но этого мало, нужна моральная поддержка. Нужно, чтобы все артисты, вся страна включилась в это.

— Олег Михайлович, сегодня активно искусственный интеллект внедряется в искусство. Как вы считаете, а может ли он заменить композиторов или написать текст для песни, такой, который так же захватит душу слушателя?

— Искусственный интеллект внедрился не только в искусство, но и все сферы жизни. Интересно, что два месяца назад я на подобный вопрос осторожно отвечал: "Нет, наверное, не сможет заменить". А сейчас я могу сказать, что, конечно, может заменить. Более того, сейчас есть такие композиторы, за которых лучше бы искусственный интеллект сочинял музыку. В использовании ИИ есть, конечно, ловушка: если вы хотите его использовать, то вы должны понимать, что это вспомогательный инструмент к самостоятельному творчеству. Без обладания музыкальными навыками мало что получится. Появился компьютер, который может подсказать, какие нужно положить ноты или какую сделать аранжировку. Этот пример является для музыканта помощником — как таблица умножения.

Раньше мы пользовались логарифмической линейкой, а сейчас нам нужно только спросить совет у [виртуального голосового помощника] "Алисы". Сейчас все подсчеты производятся за человека, и я считаю, что это ведет к его отупению. Ведь когда есть искусственный интеллект, зачем делать что-то самостоятельно? Человеку уже лень делать какие-то вещи самому. И не только музыканты иногда такую чушь пишут, что [это сделает] лучше искусственный интеллект. Я серьезно говорю, что уже был свидетелем того, как некоторые известные артисты уже купили песни, созданные искусственным интеллектом. Более того, я скажу, что теперь можно расслабиться и получать удовольствие. Не только не сопротивляться [внедрению ИИ], а активно это изучать. Вот если раньше я говорил: "Ребята, давайте думать, что делать". Сейчас же нужно думать, креативить, а также пользоваться услугами искусственного интеллекта. Не нужно отменять это, нужно возглавить волну движения изучения ИИ. Потому что сейчас во все, в том числе военное дело, уже проникает и проник искусственный интеллект. Это позволяет нам двигаться в науке и культуре. Я лично собираюсь изучить, как этим пользоваться. Я пробовал сделать с помощью него стихи, но получилась какая-то чушь. Нейросети не создают чего-то нового, они лишь работают на базе уже когда-то созданного. Это как переворачивать кубик Рубика. Поэтому все равно нам необходимы творческие, креативные люди, которые двигаются дальше. И уже на основе идей этих творческих людей будет развиваться культурный искусственный интеллект.

— Недавно прошел День семьи, любви и верности. Что для вас значит семья?

— Во-первых, День семьи — это прекрасный праздник, который набирает обороты. Для меня семья — это, конечно, моя любовь, моя жена, мои дети. У меня трое детей, и я проживаю еще одну жизнь глазами своего третьего ребенка. Моя жена — хранительница домашнего очага, вдохновительница моих песен, особенно про любовь. Творчество является непредсказуемым процессом, где написание слов и музыки зависит от эмоций. А самые сильные эмоции человек испытывает в любви. Самые яркие же эмоции в моей жизни были во время семейных путешествий. Я благодарен своей жене за то, что она делает для меня, благодарен своим детям. Они уже взрослые, у них свои проекты, своя жизнь. Старшему — Родиону — недавно исполнилось 44 года уже. Вот, 44, 27 (возраст Филиппа Газманова-Муравьева — прим. ТАСС), 21 (Марианны Газмановой — прим. ТАСС) — такие у меня параметры. Мы редко встречаемся из-за того, что каждый занят своими проектами, работой или учебой. Но я счастлив каждый раз, когда мы собираемся вместе. Я готовлю для них мясо на гриле и смотрю, как они обедают.

— Олег Михайлович, какой песней вы могли бы охарактеризовать наши сегодняшние дни?

— Песня "Вперед, Россия!" популярна, актуальна на сегодняшние дни, хотя я ее написал 10 лет назад. Эта композиция объединяет страну. Строчки из песни подходят: