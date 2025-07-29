Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС рассказал о планах комитета на осеннюю сессию — от защиты Байкала до реформы системы обращения с отходами. Он также поделился опытом работы с обращениями граждан и напомнил о ключевых экологических законах, принятых в весеннюю сессию 2025 года

— Какие законопроекты были приняты в весеннюю сессию 2025 года?

— Портфель у комитета достаточно большой. 39 законопроектов сейчас в работе. Выделю два. В трех чтениях в весеннюю сессию принят закон об увеличении сроков геологоразведки для двух районов ХМАО с пяти до семи лет. Это связано с труднодоступностью территорий и сезонностью работ. Другой закон, на который хочу обратить внимание, — создание лесных дорог. Это важный вопрос, решение которого будет способствовать повышению качества работы в лесу, в том числе по тушению лесных пожаров.

Серьезная задача, которая стояла перед комитетом, — работа над новыми законопроектами. В первом чтении приняли семь. По-прежнему много внимания мы уделяем теме обращения с разными видами отходов. В весеннюю сессию занимались строительными отходами, выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок.

Большая работа проделана по подготовке ко второму чтению законопроекта о контейнерных площадках и возможности определения одного ответственного за их уборку. Очень непростой вопрос. Города с плотной застройкой переживают, что некуда ставить контейнеры. Деревни их ставить не хотят, предпочитая так называемый пакетный сбор [мусоровозами]. В постоянном режиме уже два года идет работа над поправками к закону "Об охране озера Байкал".

Мы внимательно также смотрим на обращения граждан — это своего рода сигналы со стороны общества, что беспокоит. В весеннюю сессию поступило более 3 тыс. обращений. Больше всего вопросов поступило по трем направлениям: проблема безнадзорных животных — люди просят усилить контроль за приютами и ужесточить ответственность за жестокое обращение, защитить граждан от нападения безнадзорных животных. Во-вторых, сохранение Байкала и права граждан, проживающих на этой территории. В-третьих, нефтеразливы, прежде всего авария в Керченском проливе. Для людей это, конечно, важно, учитывая отпускной сезон. По каждому обращению и направлению ведется работа в комитете.

— Сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ко второму чтению поправки к законопроекту об охране озера Байкал. Когда данные поправки могут быть рассмотрены Госдумой и когда может быть принят закон?

— Мы планируем вынести поправки на рассмотрение комитета в осеннюю сессию. Если депутаты поддержат предложенные изменения, то окончательное принятие закона возможно до конца осенней сессии, учитывая, что согласования всех федеральных органов есть, Российская академия наук (РАН) поддерживает предложения. На экспертном совете недавно мы обсудили этот вопрос. Продолжаем работать.

Ключевые положения поправок включают четко определенные случаи возможного перевода земель для инженерной защиты от паводков и селей, строительства дорог и инфраструктуры, создания мест погребения, объектов электросетевого хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, противопожарных разливов для защиты населенных пунктов. Предусмотрена возможность проведения рубок погибших лесных насаждений после позиции РАН.

Все решения в рамках предлагаемых поправок по созданию объектов принимает специально созданная комиссия по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории при условии обязательного наличия положительной государственной экологической экспертизы. Перечень участков для рубки лесных насаждений с целью лесовосстановления также рассматриваются комиссией с обязательной позицией РАН.

— Тема Байкала тесно связана с темой туризма, и экологического туризма в том числе. Как, по вашему мнению, нужно развивать экологический туризм в России и законодательно его поддерживать?

— В народной программе "Единой России" заложено развитие экологического туризма в национальных парках. С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который устанавливает правила для национальных парков. Закон предполагает расчет рекреационной емкости и разработку плана рекреационной деятельности. Мы недавно были в Калининграде, ездили в нацпарк Куршская коса. На что обратили внимание — необходимо, кроме создания туристической инфраструктуры, создавать защитные и иные сооружения, наладить систему обращения с отходами, — все в комплексе позволит укрепить экосистему национальных парков.

Мы должны понимать, что есть и другие территории, где нужно наводить порядок. Тот же Байкал — и здесь нужна канализация, [грамотное] обращение с отходами, регулирование потоков. В противном случае дикий туризм установит свои правила

— В Госдуме на рассмотрении находится законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп. Противники инициативы считают, что ее принятие окажет негативное воздействие на наши леса. Как вы считаете, нужно ли доработать законопроект именно с точки зрения защиты окружающей среды? Какие изменения нужны?

— Наш комитет является соисполнителем по данному законопроекту. Мы дали свои предложения. В частности, обратили внимание о важности включения планируемых правил в существующую систему управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Сделать это будет непросто, так как создание троп частично на территории ООПТ потребует пересмотра плана рекреационной деятельности и корректировки рекреационной деятельности. Над этим нужно серьезно подумать. Знаю, что коллеги из комитета по туризму этим занимаются. Наши депутаты тоже участвуют в этой работе.

— В прошлый раз вы говорили о том, что считаете необходимым отмены моратория на проверки золотодобытчиков. Получили ли вы поддержку правительства и профильного министерства по данному вопросу? Будет ли этот вопрос решен в ближайшее время?

— Поддержка есть и со стороны Минприроды, и со стороны Роснедр. Обсуждаем сейчас, каким образом нам решить этот вопрос и отменить мораторий. Постараемся осенью сообщить о найденном совместном решении, которое, надеемся, будет поддержано правительством России.

— Вы также писали в своем Telegram-канале, что уже через полгода — с 1 января 2026 года — 22 региона РФ потеряют право использовать "временные" полигоны. Какую работу необходимо проделать данным субъектам для решения проблемы полигонов?

— Вопрос актуален. Два года назад мы увидели риски создания замещающей инфраструктуры в регионах. К сожалению, наши опасения подтвердились. В Приморье, Краснодарском крае, Омской, Архангельской областях и в других регионах объекты не созданы. Всего таких регионов 22. Мы ждем от правительства России предложений по решению вопросов. Знаем, что некоторые регионы обращались с этой просьбой как в правительство, так и в наш комитет.

— Какие планы у комитета на будущую сессию?

— Планы большие. Продолжим работу над законопроектами по обустройству контейнерных площадок, обращению со строительными отходами, ликвидации несанкционированных свалок, поправками в закон "Об охране озера Байкал". Рассмотрим, как реализуются уже принятые законы, в том числе по обращению с медицинскими отходами, развитие экологического туризма. Продолжится парламентский контроль над проектами "Чистый воздух", "Оздоровление Волги" и об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО).