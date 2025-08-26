28 августа на большие экраны вышел фильм "Семейный призрак" — фантастическая комедия о бывшем банкире и начинающем фокуснике Василии Кирсанове, который покупает квартиру, где обитает призрак. В одной из главных ролей — актер Максим Лагашкин, который известен зрителю по проектам "Плагиатор", "Конец славы", "Очевидное невероятное", "Беспринципные в Питере" и другим работам. В интервью ТАСС он рассказал о своей новой роли, восприятии жанров, отношении к разговорам о кино и своем амплуа

— Максим, режиссер картины Александр Бабаев назвал "Семейного призрака" семейной комедией с элементами магии. А как вы определяете жанр этого фильма?

— Я вообще никогда для себя жанровую природу картины не определяю. Для меня жанр — это ярлык, титр для зрителя, а не для артиста. Когда актер слышит "комедия", он начинает "ломать" ее. Я же считаю, что нужно делать все по-настоящему, тогда будет смешно. Я определяю только градус существования персонажа в фильме. Все остальное — не моя территория.

— Ваш герой мечтает стать фокусником, устроить шоу "почти как у Дэвида Копперфильда", известного иллюзиониста. А у вас в актерской профессии был свой "Копперфильд" — человек, на которого хотелось равняться?

— Я бы не сказал, что мой герой хочет быть как Копперфильд. Он просто осуществляет мечту. Копперфильд — это нарицательное имя, потому что это один из самых известных фокусников. Был бы другой — говорили бы о нем. Как мне кажется, мой персонаж считает, что он круче Копперфильда, потому что верит, что может своими выступлениями завораживать огромную аудиторию. А если говорить о профессии — нет, у меня не было одного конкретного человека, на которого хотелось равняться. Это скорее плеяда советских артистов и те, кто работал в переходный период между советским и российским кино. Я многих уважаю и люблю, но называть кого-то одного будет не очень красиво.

— Вы ранее говорили, что не любите говорить о кино и о своих ролях. Почему?

— Мне кажется, что кино надо смотреть, а не говорить о нем. Я не люблю описывать, кого я сыграл. Зритель пойдет в кино, увидит мою роль, и если я вам скажу "я играл вот это", а вы этого не увидите — зачем все это? Обычно так и бывает.

— Давайте чуть шире взглянем на вашу фильмографию. У вас есть амплуа?

— Отвечу так же, как и с жанром. Ярлыки "комедийный актер", "драматический актер" — это рамки. Я просто актер. Да, сейчас выходит больше комедийных фильмов с моим участием, но у меня есть и драмы, серьезные роли.

Вообще, как мне кажется, даже в драме нельзя обходиться без юмора. Так устроена жизнь — в ней есть и то и другое. И лучшие драматические актеры, по моему мнению, кстати, как раз комедийные

— А новый фильм "Семейный призрак" из комедийного, "легкого" кино?

— Да, оно семейное, развлекательное. Мне не нравится, когда зрителю что-то навязывают. Эта картина не из таких. В ней мы не навязываем и не учим. Просто развлекаем. Чистый интертейнмент, как говорится, фильм, который приносит удовольствие от просмотра. Мне кажется, что зритель любого возраста найдет в нем что-то свое. Я видел материал на озвучке, и у меня сложилось очень хорошее впечатление.

— Ведь там есть образ призрака, голос из потустороннего мира. Это не про внутренние гештальты?

— Для меня это не имеет значения. Есть человеческая ситуация, которую герой решает. Да, в фильме также есть немного мистики, но это просто художественное обрамление, на месте призрака мог бы быть и живой человек. Не хочу искать в этом какие-то психологические глубины.

— Максим, спасибо вам большое за разговор. Последний вопрос — что бы вы сказали зрителям о "Семейном призраке"?

— Приходите в кино. Я считаю, что получилась замечательная картина. Актерский состав, атмосфера, все из того материала, что я видел, мне очень понравилось. Рекомендую от всей души. Я точно поведу в кино и своих детей. Спасибо вам!