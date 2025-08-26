— Максим, режиссер картины Александр Бабаев назвал "Семейного призрака" семейной комедией с элементами магии. А как вы определяете жанр этого фильма?
— Я вообще никогда для себя жанровую природу картины не определяю. Для меня жанр — это ярлык, титр для зрителя, а не для артиста. Когда актер слышит "комедия", он начинает "ломать" ее. Я же считаю, что нужно делать все по-настоящему, тогда будет смешно. Я определяю только градус существования персонажа в фильме. Все остальное — не моя территория.
— Ваш герой мечтает стать фокусником, устроить шоу "почти как у Дэвида Копперфильда", известного иллюзиониста. А у вас в актерской профессии был свой "Копперфильд" — человек, на которого хотелось равняться?
— Я бы не сказал, что мой герой хочет быть как Копперфильд. Он просто осуществляет мечту. Копперфильд — это нарицательное имя, потому что это один из самых известных фокусников. Был бы другой — говорили бы о нем. Как мне кажется, мой персонаж считает, что он круче Копперфильда, потому что верит, что может своими выступлениями завораживать огромную аудиторию. А если говорить о профессии — нет, у меня не было одного конкретного человека, на которого хотелось равняться. Это скорее плеяда советских артистов и те, кто работал в переходный период между советским и российским кино. Я многих уважаю и люблю, но называть кого-то одного будет не очень красиво.
— Вы ранее говорили, что не любите говорить о кино и о своих ролях. Почему?
— Мне кажется, что кино надо смотреть, а не говорить о нем. Я не люблю описывать, кого я сыграл. Зритель пойдет в кино, увидит мою роль, и если я вам скажу "я играл вот это", а вы этого не увидите — зачем все это? Обычно так и бывает.
— Давайте чуть шире взглянем на вашу фильмографию. У вас есть амплуа?
— Отвечу так же, как и с жанром. Ярлыки "комедийный актер", "драматический актер" — это рамки. Я просто актер. Да, сейчас выходит больше комедийных фильмов с моим участием, но у меня есть и драмы, серьезные роли.
— А новый фильм "Семейный призрак" из комедийного, "легкого" кино?
— Да, оно семейное, развлекательное. Мне не нравится, когда зрителю что-то навязывают. Эта картина не из таких. В ней мы не навязываем и не учим. Просто развлекаем. Чистый интертейнмент, как говорится, фильм, который приносит удовольствие от просмотра. Мне кажется, что зритель любого возраста найдет в нем что-то свое. Я видел материал на озвучке, и у меня сложилось очень хорошее впечатление.
— Ведь там есть образ призрака, голос из потустороннего мира. Это не про внутренние гештальты?
— Для меня это не имеет значения. Есть человеческая ситуация, которую герой решает. Да, в фильме также есть немного мистики, но это просто художественное обрамление, на месте призрака мог бы быть и живой человек. Не хочу искать в этом какие-то психологические глубины.
— Максим, спасибо вам большое за разговор. Последний вопрос — что бы вы сказали зрителям о "Семейном призраке"?
— Приходите в кино. Я считаю, что получилась замечательная картина. Актерский состав, атмосфера, все из того материала, что я видел, мне очень понравилось. Рекомендую от всей души. Я точно поведу в кино и своих детей. Спасибо вам!