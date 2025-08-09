Глава консульского департамента МИД: РФ и КНР хотят упростить взаимный въезд для туристов

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал в интервью ТАСС о нововведениях для иностранцев, путешествующих в РФ по электронным визам, стремлении России и Китая максимально упростить визовый режим, а также ответе Польше на недружественные шаги Варшавы

— Каков будет ответ российской стороны на закрытие Генконсульства в Кракове? Каким образом закрытие Генконсульства нашей страны в Польше скажется на соотечественниках, которых немало в этой стране?

— Как ранее сообщалось, 11 июля до польской стороны было доведено наше решение о закрытии Генконсульства Польши в Калининграде. Оно стало ответной мерой на очередное сокращение под надуманным предлогом российского дипломатического присутствия в этой стране и отзыв польскими властями согласия на функционирование Генконсульства России в Кракове. В очередной раз подчеркиваем: российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий.

Конечно, закрытие российского консульского учреждения в Кракове привело к росту нагрузки на сотрудников консульского отдела Посольства России в Польше и Генконсульства России в Гданьске. Тем не менее, консульские сотрудники в Польше эффективно справляются с возложенными на них функциями.

Россияне, ранее подавшие заявления на паспорт или истребование документов в ныне закрытом Генконсульстве России в Кракове, могут получить готовые документы без предварительной записи в консульском отделе Посольства России в Польше.

Кроме того, по вопросам совершения консульских действий соотечественники вправе обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации за пределами Польши.

— Какие ограничения и предупреждения для россиян, планирующих путешествие на Ближний Восток, остаются в силе?

— В связи со сложной внутриполитической обстановкой в настоящее время не рекомендуется посещение Йемена, Ливана, Ливии, Сирии и Судана, а также ливийско-тунисской границы и юга Туниса (район Сахары). Путешествовать по территории Египта целесообразно только в составе организованных туристических групп, избегая передвижения в одиночестве без охраны по дорогам, лежащим в стороне от традиционных туристических маршрутов.

Сохраняет актуальность рекомендация МИД России российским гражданам, по возможности, воздерживаться от поездок в Ирак. При этом представители отечественного бизнес-сообщества, заинтересованные в работе на иракском рынке, ориентированы на необходимость при посещении этой страны привлекать в целях обеспечения своей безопасности местные охранные предприятия.

На фоне относительной стабилизации ситуации в регионе, препятствия для посещения Израиля в настоящее время отсутствуют. Вместе с тем, российским гражданам, находящимся на территории Израиля, рекомендуется избегать посещения районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.

— Ведется ли сейчас работа по расширению списка стран, гражданам которых будет доступно оформление единой электронной визы в Россию?

— Единая электронная виза дает право на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в ней гражданам 64 иностранных государств, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Так, с декабря 2024 года в него были включены 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини. Кроме того, из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Актуализированный перечень стран представляется на данном этапе оптимальным. При этом хочу обратить внимание на то, что с 23 августа вступит в силу законодательная норма, в соответствии с которой увеличится срок действия единой электронной визы — с 60 до 120 суток, а также разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в Российской Федерации — с 16 до 30 суток. Данное нововведение будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля (единая электронная виза по-прежнему останется однократной).

— Сколько электронных виз уже выдано в этом году и есть ли изменения в странах-лидерах по получению онлайн-разрешений на въезд по сравнению с прошлым годом?

— По состоянию на середину июля всего за 2025 год оформлено 404 тыс. электронных виз, наибольшее количество — гражданам Китая (около 170 тыс.), Германии (34,5 тыс.), Саудовской Аравии (29,7 тыс.), Турции (29,1 тыс.), Индии (24,5 тыс.), Эстонии (15,4 тыс.). Подробные актуальные статистические данные о выдаче ЕЭВ с разбивкой по гражданству заявителей размещены на официальном сайте Консульского департамента в разделе "открытые данные".

— Какие меры по упрощению визового режима между Россией и КНР сейчас обсуждаются? Возможна ли полная отмена виз? Какие условия были бы для нас благоприятными?

— В рамках российско-китайского взаимодействия одной из важнейших задач считаем принятие мер, направленных на создание условий для наращивания контактов между гражданами двух стран. В связи с этим с китайскими партнерами поддерживается постоянный диалог, имеющий целью дальнейшее упрощение режима взаимных поездок. Между странами успешно реализуется Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, действуют Соглашения о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР — Гонконгом (2009 год) и Макао (2012 год).

С августа 2023 года после отмены коронавирусных ограничений возобновлено действие двустороннего межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках от 2000 года. В настоящее время по линии Минэкономразвития России прорабатывается возможность сокращения минимального состава туристической группы до двух человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 30 календарных дней. Дальнейшая либерализация на взаимной основе режима поездок граждан двух стран является нашей общей стратегической задачей.