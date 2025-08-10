Посол РФ: в Албании растет инфраструктура НАТО

Посол РФ в Албании Алексей Зайцев в интервью ТАСС рассказал о растущей инфраструктуре НАТО и стремлении балканской страны стать членом ЕС к 2030 году, ответил на вопросы о масштабах ее помощи Киеву и дал оценку перспективам отношений Тираны с Москвой

— Албания ранее в течение нескольких лет вводила безвизовый режим для россиян в курортный сезон. Сейчас он не действует. Ведутся ли обсуждения по его возможному возобновлению? В чем причина отмены такой опции сейчас?

— Действительно, в течение ряда лет Албания в одностороннем порядке с мая по октябрь вводила безвизовый режим для граждан Российской Федерации, прибывавших сюда преимущественно в туристических целях для отдыха у моря. Безвиз способствовал налаживанию прямого чартерного авиасообщения между Тираной и Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом. Прорабатывались и другие пункты вылета таких самолетов. Число российских туристов в Албанию благодаря этому год от года росло, что не могло не радовать наших албанских партнеров, объявивших туризм стратегической отраслью национальной экономики. Однако весной 2023 года албанское правительство внесло коррективы в список стран, гражданам которых можно было до этого въезжать в страну без виз, пусть даже на ограниченный период в туристических целях. Из списка, помимо России, исключили еще несколько стран.

Албанская сторона объяснила свое решение необходимостью привести визовую и миграционную политику в соответствие с требованиями и стандартами Евросоюза, с которым она ведет предвступительные переговоры.

Перспектив возобновления безвизового режима для росграждан в турсезон пока не просматривается, желающим посетить Албанию российским туристам необходимо оформлять визы. Это можно сделать дистанционно, заполнив электронную форму на портале е-Albania.

— Как бы Вы в целом оценили перспективы развития отношений России и Албании в сфере туризма? Какие сейчас есть пути для россиян, чтобы добраться до республики? Насколько много российских туристов посещают Албанию в текущих условиях?

— Туризм, на наш взгляд, является одним из перспективных направлений российско-албанского сотрудничества, причем в обе стороны. Однако на пути его развития имеется ряд препятствий: меры, предпринятые албанскими властями после 2022 года, ограничили возможности для поездок российских граждан в Албанию, сделали их заметно дороже. Воздушное пространство страны для российских авиаперевозчиков с марта того же года закрыто. Также, как я уже сказал, албанская сторона отказалась от ежегодной практики введения безвизового режима для росграждан на период курортного сезона.

Россияне продолжают приезжать в страну — их намного меньше — в основном транзитом через Стамбул и Белград. Билеты, надо сказать, дорогие, что вынуждает многих туристов выбирать другие направления для отдыха.

— Много ли россиян и российских соотечественников проживает в Албании? Есть ли какие-то случаи дискриминации? Были ли обращения от россиян в посольство по этому поводу? Насколько сильны антироссийские настроения в Албании?

— Постоянно проживающая в Албании российская община относительно немногочисленна. Это несколько сотен человек. В ее составе в основном граждане России, находящиеся в стране по семейным обстоятельствам или по работе. Также в Албании проживают выходцы из стран СНГ, сохраняющие культурную и языковую связь с Россией.

С началом СВО на Украине албанские власти солидаризировались с коллективным Западом. Официальная Тирана осудила действия России на Украине и поддержала введенные ЕС антироссийские санкции, отдельные материалы в СМИ носят русофобский характер. Совсем другая картина наблюдается на бытовом уровне, в среде не связанных с официальными кругами албанцев, которые отличаются доброжелательностью, открытостью и гостеприимством.

В адрес посольства обращений с жалобами на нарушение прав от соотечественников не поступало. Тем не менее в диппредставительстве действует "горячая линия", на которую при необходимости может обратиться любой российский гражданин. В случае таких обращений будем реагировать соответствующим образом.

— Насколько серьезную угрозу для России представляет Албания как один из плацдармов НАТО? Остаются ли в силе планы вступления Албании в ЕС? Как в Тиране относятся к тому, что на этом пути приоритет сейчас отдается Украине?

— На протяжении последних лет в Балканском регионе в целом и в Албании в частности наблюдается наращивание военной инфраструктуры НАТО. В этом ряду — открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) тактической авиабазы НАТО. Проводится модернизация транспортной, морской инфраструктуры, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО.

Российская сторона не раз обращала внимание стран-членов НАТО, в том числе Албании, на необходимость выстраивания равной и неделимой архитектуры безопасности на нашем общем континенте — Евразии. Считаем, что реализация российской флагманской инициативы, Большого Евразийского партнерства как контура общего развития, стабильности, мира и процветания, как нельзя лучше отвечает этой задаче. Его ядро могут составить ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и другие региональные площадки, инициативы и организации в области экономического развития и безопасности.

Что касается евроинтеграции, то она остается ключевым направлением внешней и во многом определяет внутреннюю политику Албании. Схожая для стран Западных Балкан картина, многие граждане связывают с обещанным членством в Евросоюзе надежды на повышение уровня жизни, лучшее образование, медицинское обслуживание и так далее.

Албания получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2014 году, а переговоры формально начались в 2022 году. В настоящее время, по заявлениям албанской стороны, открыты почти все кластеры переговорного досье. Властями озвучены амбициозные планы завершить переговорный процесс к концу 2027 года и добиться полноправного членства в ЕС уже к 2030 году.

На наш взгляд, динамика интеграции Албании в ЕС по-прежнему будет определяться Брюсселем, прежде всего его стратегическими задачами. Очевидно, что интересы западников и стран-кандидатов не везде и не всегда совпадают. Характерный пример — решение Еврокомиссии, принятое в декабре 2023 года, о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, несмотря на очевидную неподготовленность этих стран и отсутствие реального выполнения критериев членства. На фоне этого решения затягивание переговорного процесса с Албанией, несмотря на масштабные реформы, проводимые здесь по требованию Евросоюза, вызывает вопросы как у властей, так и у рядовых граждан.

Становится очевидным, что перспективы евроинтеграции Албании зависят не столько от ее усилий, сколько от политической конъюнктуры в Евросоюзе, где внутренние приоритеты зачастую доминируют над принципом объективной оценки готовности той или иной страны к вступлению в ЕС.

— Оказывает ли Албания какую-либо военную помощь Украине в конфликте с Россией?

— С начала российской СВО албанское правительство взяло курс на всестороннюю поддержку киевского режима — в политико-дипломатической, военной, экономической и гуманитарной областях. Такая линия проводится как в двустороннем формате, так и на международных площадках: в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. В 2022–2023 годах, занимая кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН, Албания активно вела так называемое украинское досье, продемонстрировав солидарность с Западом и Украиной, присоединилась ко всем пакетам незаконных антироссийских санкций, принятых Евросоюзом.

Призывы российской стороны занять более взвешенную позицию и воздержаться от участия в откровенно русофобских форматах албанскими властями, к сожалению, игнорируются. Так, в январе 2025 года Албания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее комплексную долгосрочную поддержку киевского режима. В этом же русле прошел саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве (июнь 2025 года), ключевой темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи украинским властям.

Показательны также заявления спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, который на полях Парламентского саммита в Брюсселе в июне этого года поблагодарил Албанию за предоставление финансовой, гуманитарной и военной помощи, включая поставки на Украину "бронетехники, вертолета и боеприпасов".

— 2025 год в России объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как вообще Албания относится к теме Второй мировой войны и роли Советского союза в победе над фашизмом? Какую позицию в этом вопросе занимает? Стремятся ли власти сохранять память об этих событиях?

— Как известно, СССР и Албания в лице Национального освободительного фронта под руководством албанских коммунистов стояли по одну сторону в годы Второй мировой войны, входили в состав антигитлеровской коалиции и вместе приближали победу над фашизмом в Европе. Эта общая победа над сильным и беспощадным врагом послужила прочной основой для тесного сотрудничества и взаимодействия двух стран в послевоенные годы.

Албанское общество и по сей день с уважением относится к историческим итогам Второй мировой войны, признает решающий вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма и последующее освобождение Европы от "коричневой чумы".

Здесь продолжают функционировать антифашистские ветеранские организации, а сами идеи нацизма, фашизма, героизации нацистских деятелей и коллаборационистов не находят поддержки в обществе. Сохраняются памятники национальным героям-борцам с оккупантами, проводятся памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой войны.

В то же время, являясь кандидатом на вступление в ЕС, официальная Тирана активно следует западным курсом, голосуя после 2022 года вместе со странами-членами ЕС против ежегодно вносимого Россией и другими соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом". Мы считаем, что откровенная политизация, сопровождающая принятие таких важных документов, лишь осложняет международное сотрудничество в сфере противодействия неонацизму, расизму и ксенофобии и противоречит реальному историческому опыту, объединяющему наши народы. Рассчитываем, что память о великом подвиге советского и других народов, внесших вклад в разгром нацизма и фашизма, будет сохраняться вне зависимости от текущей политической конъюнктуры.

— Есть ли в Албании те, кто проявляет стремление к налаживанию связей с РФ? Существуют ли перспективы налаживания официального диалога между Москвой и Тираной?

— На сегодняшний день в Албании, пожалуй, нет политических сил, которые могли бы осмелиться открыто выступить за нормализацию отношений с Россией и развитие сотрудничества с нашей страной. Официальная Тирана ориентирована на Запад, в ЕС, и пока альтернатив для себя не ищет.

В этом контексте больше говорят о России как о помехе для движения Албании и других государств Западных Балкан в Евросоюз. Наша страна выставляется в качестве дезинформатора и пропагандиста. Это, разумеется, не соответствует действительности, мы выступаем за свободу выражения мнений и стараемся показать любую ситуацию во всей ее многогранности. Вместе с тем, несмотря на политическую конъюнктуру, последовательно выступаем за поддержание и развитие гуманитарных связей между нашими народами, сохраняем конструктивные контакты с представителями Общества дружбы "Албания-Россия", а также с членами местного отделения Международного движения русофилов. Приглашаем албанскую молодежь, активистов к участию в российских молодежных и образовательных инициативах, культурных проектах.

На регулярной основе проводим в Тиране кинопоказы современных российских фильмов, организуем мероприятия, приуроченные к памятным и юбилейным датам в истории нашей страны. Убеждены, что именно такие инициативы помогают сблизить страны и народы и не забыть то лучшее, что было между нами в недалеком прошлом.