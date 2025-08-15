Арсений Грицюк: в НХЛ еду не для того, чтобы быть зрителем

Новичок "Нью-Джерси" — о переезде в США и своем будущем в Национальной хоккейной лиге

Серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Гагарина в составе "Авангарда" Арсений Грицюк весной подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси". В интервью ТАСС хоккеист отметил, что на новом месте ему пригодится общение с канадским тренером Бобом Хартли. Также он рассказал, что рассчитывает на улучшение своего английского языка и что хотел бы жить в Америке в тихом месте.

— Подписавший контракт с "Ютой" несколько месяцев назад Дмитрий Симашев в Москве уже тренируется в форме нового клуба. Успеете ли вы до отъезда примерить экипировку "Нью-Джерси"?

— Мне присылали форму после драфта в 2019 году. Но я из нее вырос, поэтому решил, что дотренируюсь уже в своей форме. Приеду в Америку и получу новую.

— Вы уже говорили, что вам может помочь приход в "Нью-Джерси" Евгения Дадонова. Общались ли уже с ним, какие он советы давал?

— С ним еще не разговаривал, но я думаю, что в первое время он мне поможет адаптироваться. Мы познакомимся, когда я приеду туда. Знаю его только по игре в Континентальной хоккейной лиге. Советы мне давал Сергей Брылин (тренер "Нью-Джерси" — прим. ТАСС): готовиться физически и морально, суперлегко, как и суперсложно, не будет. Надо быть готовым к тому, что поменяется язык, образ жизни.

— Наличие российского тренера в "Нью-Джерси" — хорошее подспорье для вас в плане адаптации?

— Да, это классно, что есть российский тренер в системе клуба, который может быть на тренерском мостике. Понятно, что первое время буду больше с ним взаимодействовать как по тактике, так и по своей игре. Мне интересно, что он даст нового.

— Анализировали ли вы, как "Нью-Джерси" будет играть в новом сезоне?

— Смотрел только игры команды в плей-офф. Созванивался с Брылиным. Он мне сказал, что придется много кататься, команда практикует активный хоккей. Поэтому готовлюсь к тому, что будет много объемного катания.

— С кем из центральных нападающих в "Нью-Джерси" вам хотелось бы играть в звене?

— Любимых хоккеистов у меня нет — их уже оцениваешь с профессиональной точки зрения. Состав команды изучил. Да, есть Джек Хьюз, Нико Хишир — центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов.

— Насколько Хьюз и Хишир уникальны по игре, пониманию хоккея?

— Хьюз хорошо катается, Хишир больше двусторонний форвард — может побороться и в обороне. Понятно, что Хьюз суперзвезда и игра всей команды строится вокруг него, чтобы был результат. Поэтому с ним в тройке будет потяжелее — будешь выполнять больше работы. Но с кем из них в тройке играть, мне без разницы.

"От Хартли запомнил хоккейный сленг на английском"

— Успели уже перед отъездом подучить английский?

— Чуть-чуть учу, практикуюсь, созваниваюсь с иностранными ребятами. На днях с Борной Рендуличем (бывший игрок "Сочи", СКА и "Металлурга" — прим. ТАСС) общались. Я занимался целый год. Теперь готовлюсь туда ехать и надеюсь, что язык придет ко мне со временем.

— Готовы ли вы к тому, что в НХЛ вам могут толком не объяснять, почему вы не попадаете в состав, говоря при этом, что вы хорошо играете?

— Конечно, я не знаю, как там все будет. Надеюсь, что я буду попадать в состав, поэтому еду туда только с такими мыслями.

— Насколько для вас хорошо, что вы переходите в клуб, для которого пока потолком является попадание в плей-офф?

— Ну как можно следить, какой у них потолок? Там сейчас будет другая команда, пришли другие ребята, поэтому я не могу сказать, что у нас будут именно такие задачи. В первую очередь я еду туда себя показать, помочь команде и, конечно, ставить перед собой максимальные цели. Потому что у каждого хоккеиста есть мечта выиграть Кубок Стэнли, потрогать его. Поэтому на каждый сезон надо ставить максимальные цели.

— В "Авангарде" вы играли у главного тренера канадца Боба Хартли, поэтому наверняка должны знать североамериканский менталитет. Насколько в этом плане вам будет полегче общаться с тренерами и игроками "Нью-Джерси"?

— Да, думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге. И тут есть определенный толчок для меня. В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет Киф (главный тренер "Нью-Джерси" Шелдон Киф, прим. ТАСС). Так что системы у обоих тренеров разные.

— Насколько "Локомотив" с Хартли может поменяться по сравнению с предыдущими годами?

— "Локомотив" в принципе играл в тот же хоккей, что и у нас с Бобом. Думаю, он что-то подкрутит в его игре и команда будет готова к сезону.

"Не прочь был бы погулять по Манхэттену"

— Были ли вы удивлены тому, что Роман Ротенберг неожиданно покинул пост главного тренера СКА?

— Да, был удивлен этому.

— Вы серебряный призер последнего олимпийского хоккейного турнира. Будете ли вы следить за Играми с учетом присутствия на ней игроков Национальной хоккейной лиги?

— Да, буду смотреть. Интересно посмотреть на уровень игры, как он изменится по сравнению с тем периодом, когда я играл на Олимпиаде. Но посмотрю не с таким вниманием, как если бы мы играли на ней.

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

— Что самое яркое осталось в памяти от Олимпиады в Пекине, кроме масштабных ограничений, связанных с ковидом?

— Запомнилось все: своя игра, эмоции.

— В Нью-Джерси вы будете жить ближе к арене или, как вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, за городом?

— Думаю, я бы жил ближе к арене. Я пока общался только с Сергеем Калининым (выступал за "Нью-Джерси" в 2015–2017 годах — прим. ТАСС). Он посоветовал мне посмотреть один вариант. Как приеду, буду смотреть уже на месте.

— Что Калинин вам рассказывал?

— Говорил, что классная арена, Нью-Йорк близко. Если есть свободное время, можно съездить погулять, посмотреть Манхэттен. В бытовом плане он посоветовал два района — они более спокойные, тихие. Поэтому буду делать акцент на этом.

— Для вас это мечта — посетить Манхэттен?

— Я не скажу, что это какая-то мечта, но для своего разнообразия интересно посмотреть на другой мир.

— Какой результат в плане статистики для вас будет приемлемым в дебютном сезоне в НХЛ?

— Не могу загадывать, но есть планка очков, которую я для себя поставил. Чтобы ее достичь, нужно, конечно, поднапрячься. Но я туда еду не булки расслаблять, поэтому будем работать.

— За титул лучшего новичка рассчитываете побороться?

— Ну а зачем тогда ехать? Я же не зрителем туда еду.

— В первом месяце чемпионата "Нью-Джерси" сыграет с "Тампой" и "Флоридой", в ноябре — с "Вашингтоном". Против кого из россиян интересно было бы сыграть?

— Против всех, так как я понимаю уровень ребят из НХЛ. Интересней больше сыграть против суперзвезд, посмотреть, что они из себя представляют. Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского (голкипер "Флориды" и двукратный обладатель Кубка Стэнли — прим. ТАСС) — он мне как вратарь очень симпатичен. Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски.

— В чем вы видите уникальность игры Александра Овечкина, учитывая его возраст?

— Это суперзвезда НХЛ, у него сумасшедший бросок. Все знают его сильные качества. Тем не менее никто не может их перекрыть.