Настя Кравченко: "Интервидение" станет важной частью единения культур

Белорусская певица и автор песен рассказала о подготовке к конкурсу и профессиональных секретах

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Последний раз он проводился в 1983 году. В 2025 году конкурс решили возобновить, в проекте примут участие свыше 20 стран. От Республики Беларусь выступит певица и автор песен Настя Кравченко. В 2021 году девушка стала лауреатом "Новой песни года" в Москве, лауреатом и победителем "Песни года Беларуси" (2022, 2023, 2024 годов). В интервью с ТАСС Кравченко рассказала об участии в "Интервидении", подготовке к проекту, поддержке от белорусской и российской аудитории, а также об ответственности перед своей страной.

— Как вы узнали о международном музыкальном конкурсе "Интервидение-25"?

— Сначала из новостей, потом от коллег и продюсера. Это была такая новость, которая разлетелась молниеносно по телевидению и в целом по медиаполю нашей страны. Игнорировать эту сенсацию было просто невозможно. Конечно, сразу появилось огромное желание участвовать, главной мотиваций для подачи заявки на конкурс стала возможность представить свою страну в новой международной инициативе, которая, я уверена, станет важной частью единения культур.

— Как проходили отборочные этапы после подачи заявки? Мы знаем, что финальные прослушивания в Белоруссии состоялись в апреле, там вы набрали 8 из 13 голосов.

— Это был непривычный национальный отбор. По регламенту и по формату конкурса Белоруссия могла выбрать своего представителя, не создавая никаких отборочных туров. Однако организаторы все-таки пришли к тому, что лучше собрать независимое экспертное жюри, состоящее из музыкальных мастеров, профессионалов телевидения и радиовещания, концертных организаторов и аранжировщиков.

Такое медийное комьюнити, среди которых известные артисты, смогло провести честный отбор, где оценили вокальные возможности конкурсантов. Важно уточнить, что вокал вживую отличается от записанной его версии, поэтому все претенденты на участие в "Интервидении" пели самостоятельно перед жюри. Я счастлива, что большинство выбрало меня. И организаторы с этим решением согласились.

— Вы представили для участия в конкурсе песню "Мотылек". Что она для вас значит? Какой посыл несет?

— Название для песни было выбрано не случайно. Само насекомое, мотылек — символ хрупкости, но вместе с тем свободы и стремления к свету. Знаете, в этом произведении заложены идеи о том, что, несмотря на все трудности, нужно лететь к своей мечте и никогда не бояться обжигать крылья. Я очень хочу, чтобы каждый, кто услышит эту песню, задумался о том, что если даже маленький мотылек, стремящийся на свет, может достигнуть великого — то почему этого не может каждый из нас.

— Стоит отметить вокальную составляющую песни, в которой очень много высоких нот. Расскажите, какие были сложности при создании песни?

— Я отвечала за написанный для песни текст, а музыкальный продюсер за аранжировку. И мне кажется, он в меня слишком поверил, была парочка нот, которые были очень высоки, и я не могла их взять. Даже были слезы, так как я не люблю, когда у меня что-то не получается. А в этой ситуации я понимала, что не тяну, меня это немного выбило из колеи… минут на двадцать. Потом моя команда, которая знает и понимает, как работать с моим эмоциональным состоянием, помогла мне понять, что все трудности в голове, а не в вокальных возможностях.

— Про сложности при подготовке мы поговорили, а есть ли у вас страхи за само выступление?

— Я больше переживаю за свое физическое состояние. Во-первых, сентябрь является переходящим из лета в осень месяцем, есть вероятность, что организм даст какие-то сбои. Малейшая простуда или легкая болезнь отражается на состоянии моего голоса. Я переживаю только за это. Но я верю, что все будет хорошо.

— Вы уже сказали, что конкурс "Интервидение-25" станет возможностью объединить национальные коды стран-участниц. Что для вас значит представлять Белоруссию на конкурсе?

— Конечно, это большая ответственность — представлять свою страну на международной сцене. Я понимаю, что это не просто выступление, а возможность показать миру номер от Беларуси. Я безмерно благодарна за эту возможность.

— "Интервидение" позиционируется как альтернатива европейскому музыкальному конкурсу "Евровидение". Как вы думаете, какие культурные или эстетические отличия между этими конкурсами важно подчеркнуть?

— Мне кажется, "Интервидение" не стремится к эпатажу ради эпатажа. В этом конкурсе не будет лишней вульгарности, излишней политизированности.

"Интервидение-25" может стать примером, как музыка объединяет народы, при этом оставаясь действительно искренней и настоящей

— Насчет объединения культур. Недавно мы узнали, что представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар в своем выступлении помимо песни будет исполнять традиционный народный танец этой страны. Будут ли в вашем номере присутствовать культурные элементы вашей страны?

— У нас не будет культурных мотивов. Мы решили не представать перед публикой в этнических костюмах, не зацикливались на том, что нужно показать именно национальную символику. Мы подумали, что это очевидно, что каждая страна вовлечет культуру своей страны в номер. У нас будет что-то общее, однако я хочу, чтобы песня "Мотылек" откликнулась и запала в сердца людей, даже тех, кто слушал ее, не зная языка.

— Чувствуете конкуренцию с другими участниками? Например, с представителем России Ярославом Дроновым?

— Ярослав — талантливейший, гениальнейший артист. Я счастлива стоять с ним на одной сцене. Насчет конкуренции хочу отметить, что в целом, когда я выхожу на сцену, я не хочу испытывать негативных эмоций, только самые лучшие. В первую очередь я иду на конкурс за дружбой, взаимоуважением, поддержкой. Я иду вдохновлять собой и вдохновляться другими.

— Вы уже выступали перед российской публикой. Какую реакцию вы получили тогда? И какую реакцию ожидаете на конкурсе?

— Российская публика всегда очень тепло относилась ко мне. Когда я появлялась перед ними, они громко меня встречали и поддерживали, возможно, это также идет из-за теплых братских отношений между Россией и Белоруссией.

Я всегда чувствовала искреннюю поддержку и интерес к себе, к своему творчеству. Для любого артиста важно видеть, что его музыка находит отклик. Я верю, что на "Интервидении" будет такая же, а может, еще большая поддержка в мою сторону.

— Как сейчас распределено ваше время? Все ли занято подготовкой к конкурсу?

— Большее количество моего времени действительно занимает подготовка, я освободила для этого свой график. Однако я продолжаю проводить концерты и не отбрасываю на дальний план концертный тур по своей стране.

Иногда удается отдыхать — это очень важно, чтобы выпускать песни, альбомы, снимать клипы и давать концерты, нужно держать в балансе и норме свой эмоциональный фон. Хочу сказать, что я продолжаю выступать в таком загруженном режиме потому, что мечтаю, чтобы моя музыка стала мостиком между людьми и помогала им лучше чувствовать и понимать друг друга.

— Расскажите, есть ли у вас ритуалы перед выходом на сцену?

— Могу выделить три правила перед моим выступлением: за десять минут до выхода на сцену я ни с кем не общаюсь. Из мегаобщительной Насти я превращаюсь в молчаливого ежика. Я это делаю для того, чтобы настроиться, накопить энергию и выдать ее зрителям. Второе правило — пить много воды. Очень тяжело петь без смоченного горла, поэтому это важный ритуал перед выходом. И третий момент: важно выйти заряженной на сцену, для этого необходимо выспаться.

— Вы упомянули энергию, которую вы передаете публике. Получаете ли вы в ответ от зрителя то, что вы отдаете?

— Бывает крайне редко, когда ты выходишь выступать, возможно, не на свою аудиторию, и ты не чувствуешь публику, а она тебя. Тогда не случается "душевного совпадения", и после этого нужно время на восстановление после концерта. После таких выступлений ты сидишь и думаешь, почему ты не получил должного заряда, что сделал не так, переживаешь, что отдал недостаточно и мог сделать больше, — начинаешь копаться в себе.

Но чаще всего на моих концертах я "возвращаю энергию" в десятикратном объеме. У меня часто спрашивают, как ты выдерживаешь такое большое количество концертов нон-стопом. Я отвечаю, что справляюсь благодаря отдаче. Я могу давать по пять концертов в день на протяжении недели и не чувствовать при этом усталость.

— После выбора вас как представительницы Белоруссии на "Интервидение" увеличилась ли ваша известность?

— С момента, когда меня выбрали участницей конкурса, внимание к моей персоне действительно увеличилось. Без хейта не обошлось, но я отношусь к этому спокойно, так как это логичная история для артиста и любого знаменитого человека. Однако большинство очень тепло относятся ко мне после отбора, живо и с любовью принимают на концертах, подходят и желают удачи на конкурсе, говорят, что верят в меня.

— Что вы пожелаете себе и другим конкурсантам?

— Каждый из участников выбран лучшим от своей страны. Это ли не счастье — представлять свое государство на таком большом международном конкурсе? Это будет праздник. Давайте получим максимально удовольствие, заряд, давайте будем общаться, дружить. Желаю не волноваться, кайфово выступить и познакомить других с культурой своей страны.