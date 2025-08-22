Ставропольский край стал одним из инициаторов проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в России. В числе первых регион вступил в эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье. Председатель думы Ставропольского края Николай Великдань в интервью ТАСС рассказал, как законодательно обеспечивается в регионе развитие курортной сферы, какие резонансные законопроекты рассмотрел краевой парламент и как в регионе расширяется поддержка участников СВО

— Николай Тимофеевич, дума Ставропольского края завершила весеннюю сессию. Какие значимые вопросы рассмотрели депутаты, прежде чем уйти на каникулы?

— За семь месяцев мы провели шесть заседаний думы Ставропольского края, рассмотрели очень много законопроектов, принято 75 законов, хотя изначально в программе законопроектной работы было 44 законопроекта. Президентом РФ Владимиром Путиным 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. Мы, конечно, огромное внимание уделяли именно принятию законов, которые касаются участников СВО и их семей.

Ставропольский край еще в 2022 году первым в Российской Федерации принял закон о помощи участникам специальной военной операции. За эти годы поддержку, конечно, усовершенствовали, вносили изменения, чтобы мы могли облегчить жизнь нашим ребятам и их семьям. На июльском заседании внесены изменения в краевой закон "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Ставропольском крае". Закон дает право участникам СВО на повторное получение в собственность земельного участка, если ранее предоставленный участок не может использоваться по назначению.

Краевой филиал Фонда защитников Отечества находится в Ставрополе. Участники специальной военной операции приходят туда за помощью, консультацией, высказывают какие-то житейские вопросы — кредиты, ипотека, земельные участки, льготы на проезд и т.д. В фонде эти обращения систематизируют и передают нам, после проработки все это ложится в основу законопроектов. Мы постоянно держим руку на пульсе.

— В конце прошлого года в регионе был принят закон о бюджете края на 2025 год и плановый период, в него уже вносились корректировки. По каким направлениям расширяется поддержка?

— Один из самых важных вопросов в жизни Ставропольского края — это бюджет. Как мы его сформируем, так и будет жить регион. Бюджетные вопросы касаются не только секторов экономики, развития, но и, самое главное, защиты и оказания услуг жителям края. В регионе принят социально-ориентированный бюджет. Если доходная часть бюджета составляет около 200 млрд рублей, то на социальные нужды направляется практически 115 млрд рублей. Порядка 70% — это социально-ориентированные направления.

Раньше, лет пять-шесть назад, мы делали корректировки краевого бюджета чуть ли не ежемесячно. Это очень большая и кропотливая работа. Сегодня мы перешли на корректировки два-три раза в год. Мы делали корректировку — буквально за последние полгода — 8,5 млрд рублей дополнительно. Куда эти деньги мы направляем? Прежде всего в резервный фонд, дорожное строительство, здравоохранение, образование, часть средств направляем на развитие экономики, в частности поддержку сельского хозяйства.

— Какие наиболее значимые и резонансные законопроекты рассмотрели депутаты думы Ставрополья с начала 2025 года?

— Считаю важной работу, которая направлена на улучшение качества жизни в Ставропольском крае. Мы установили ежемесячные соцвыплаты участковым уполномоченным полиции. Увеличили выплаты жителям региона в случае чрезвычайных ситуаций. Они происходят везде, не обходят стороной и Ставропольский край.

Мы очень взвешенно принимали законы о бездомных животных, о тишине. В каждом из таких случаев мы обязательно ведем очень много обсуждений в каждом комитете, которого касается это направление. Мы выслушиваем мнение людей, приглашаем представителей Общественной палаты, советуемся с научным сообществом, с Советом старейшин. Мы закон о бездомных животных приняли около двух лет назад и уже шесть раз вносили в документ изменения.

Считаю особенно важным в Год защитника Отечества и 80-летия Победы решение о присвоении городу Железноводску статуса "Город военно-исторического наследия".

— Ставропольский край активно участвует в формировании законодательства, регулирующего курортную сферу. Как оцениваете проведенный эксперимент по курортному сбору и какие результаты, на ваш взгляд, может дать эксперимент по гостевым домам?

— Развитию Кавказских Минеральных Вод мы уделяем особенное внимание. Мы были инициаторами введения курортного сбора. На территории Ставропольского края он удался. За пять лет эксперимента и дополнительные два года было получено более 2 млрд рублей. Эти деньги были "окрашены", направлялись на развитие инфраструктуры.

Сегодня, бывая в курортных городах, мы можем увидеть эти вложения — благоустроены скверы, хорошие фонтаны, курортные лестницы, чтобы люди могли прогуляться. На каждом объекте обязательно есть пояснение, что они построены за счет курортного сбора.

С 1 сентября стартует эксперимент по гостевым домам. Ставропольский край станет участником в числе других 18 субъектов Российской Федерации. Сейчас мы начинаем вести реестры гостевых домов. Эта работа привела нас к выводу, что практически в каждом курортном городе 30–40% — это жилье, которое сдают частники, "серая" экономика. Эти отдыхающие также пользуются созданной инфраструктурой, какой-то вклад они должны вносить.

У нас в крае 160 гостевых домов. Мы понимаем, что изменения законодательства коснутся многих людей, поэтому относимся к вопросу с особым вниманием. Регионам дали право принять свои законы для регулирования этой сферы деятельности, потому что у всех участников эксперимента есть свои особенности, которые необходимо учесть. Такой закон "О проведении на территории Ставропольского края эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов" мы приняли на июльском заседании. Закон рамочный и будет дополняться и совершенствоваться при необходимости. Первые результаты мы получим уже к концу года.

— Одна из проблем, которая сейчас касается всех российских регионов, — нехватка квалифицированных кадров. Какие шаги в решении этого вопроса предпринимает Ставропольский край?

— Практически по всем направлениям у нас не хватает хороших специалистов — в сельском хозяйстве, в промышленности. Это обыкновенные рабочие специальности. В первую очередь мы обратили внимание на здравоохранение, ситуацию обсудили на заседании круглого стола. Существуют федеральные программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". С 2012 года они помогли привлечь в медорганизации на местах более 1 300 специалистов.

Есть разные пути решения, самое главное — заинтересовать. Это молодые люди, которые после окончания учебного заведения должны поехать в село, создать семьи, у них должно быть жилье, какой-то стартовый капитал. В наших итоговых рекомендациях содержатся предложения рассмотреть возможность введения комплекса дополнительных мер соцподдержки медработников, об установлении региональной меры соцподдержки студентам-медикам, нацеленным на работу в госучреждениях. Предлагается выделить дополнительные квоты для целевого набора в средние медицинские учебные заведения.

Есть и предложения по повышению престижа профессии, созданию положительного имиджа медицинского работника. В частности, для этого необходимо чествование медицинских династий края. Еще одним шагом может стать учреждение почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Ставропольского края".

— После выборов 2021 года в регионе создали реестр наказов избирателей, в контроле за их исполнением активно участвуют депутаты краевого парламента. Какую работу уже удалось проделать?

— В ходе предвыборной кампании, которая проходила в 2021 году, нашими избирателями было высказано более 10 тыс. предложений. Мы их объединили, систематизировали, получилось 470 наказов. Их исполнение остается на особом контроле депутатского корпуса. К настоящему времени выполнено 237, до конца 2025 года планируем довести этот показатель до 249 наказов. В целом до истечения срока полномочий думы седьмого созыва мы должны исполнить не менее 80% наказов жителей края. Оставшиеся — это серьезные, дорогостоящие, длительные по времени проекты. Они будут переходящими для депутатов следующего созыва, но ни один вопрос мы с повестки не снимаем.

— Какие основные задачи стоят перед депутатским корпусом на ближайшую осеннюю сессию?

— Сейчас идут парламентские каникулы, но уже ведется предварительная работа по 10 законопроектам. В конце ноября мы должны принять краевой закон о бюджете на 2026 и последующие годы, уже начинаем проработку этого вопроса, это основной закон.

Также в планах работа по совершенствованию законодательства. Будем рассматривать меры по регулированию движения средств индивидуальной мобильности. Думаю, что вернемся и к закону об обращении с безнадзорными животными. Есть случаи нападений, возможно, будем ужесточать законодательство. На контроле также вопросы поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.