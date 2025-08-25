Посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью ТАСС рассказал, есть ли угроза войны с Израилем, а также ответил на вопросы, когда начнутся поставки российского газа через территорию Азербайджана и можно ли ожидать, что карты "Мир" заработают на всей территории республики до конца года

— Израиль готовит операцию по полному захвату города Газа. Какие последствия могут быть у этого решения? И остается ли еще шанс на мир?

— Это очень большое преступление. И создает очень значительные последствия для самого региона. То, что сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) блокирует людей в секторе Газа и мучает их с помощью голода, убивает и ранит многих из них, а затем говорит, что хочет захватить весь регион, невозможно назвать никак иначе, кроме как преступлением против человечности. Это значит, что они игнорируют все человеческие правила. Я не говорю международные правила, потому что уже все международные правила и законодательства были уничтожены. Но для нас всех есть как минимум человеческие правила, они тоже полностью игнорируются.

— В Израиле заявляли, что не исключают новой войны с Ираном. А вы видите признаки, что израильская сторона может готовить новую военную операцию?

— Это просто предположения на основании СМИ. Израильский режим — это режим, который хочет войну. На протяжении своего существования он создавал войну везде. Мы не приветствуем войну, это не в пользу никаких стран, не в пользу региона. Но мы такой народ, который серьезно отвечает, если на нас нападают. То же самое произошло в течение 12-дневной войны: если бы в Израиле не было серьезных повреждений, они бы не предлагали прекращения огня. Иран — это не Газа, в секторе Газа они воют с беззащитными, невинными людьми. Они убивают детей, женщин и стариков. Мы знаем, что Израиль в одиночку не может создать никакой войны, ему помогают другие державы. Это прокси-война и Израиль воюет в регионе со стороны Запада, поэтому они игнорируют и не осуждают его преступления против человечности. Они всегда говорят о правах человека, но более очевидного примера их нарушения не найти, чем то, что происходит в секторе Газа.

— Когда могут начаться поставки российского газа в Иран через Азербайджан? Возможно ли это до конца 2025 года?

— Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с "Газпромом", практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено.

— Как сейчас в Иране работает карта МИР? Оплата пока доступна только в столице или на территории всей страны?

— Сейчас мы планируем сделать оплату доступной для всей страны. Мы уже прошли три этапа, остался еще один, и мы это тоже сделаем до конца 2025 года.