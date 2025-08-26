Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в профессиональном жюри международного музыкального конкурса "Интервидение-25" — он состоится уже 20 сентября. В интервью ТАСС мастер рассказал о том, как отреагировал на приглашение в жюри, о принципиальных отличиях конкурса от "Евровидения", а также о своих творческих планах

— Совсем скоро пройдет международный музыкальный конкурс "Интервидение-25". Расскажите, пожалуйста, как восприняли новость о том, что именно вам доверили представлять Россию в жюри?

— Я не могу сказать, что очень удивился, потому что в последнее время меня часто приглашают в жюри. Воспринял спокойно: раз Родина сказала, значит, надо. На самом деле я уже набил руку в оценке работы других людей.

— Какое значение имеет конкурс для России и всего мира, на ваш взгляд?

— Я сторонник всего, что связано с культурой, с конкурсами, даже с телевизионными шоу, построенными вокруг музыки. К сожалению, сегодня слишком много негативной информации вокруг, хорошие новости люди почти не замечают. В истории с этим конкурсом нет негатива, есть масштаб, который привлекает внимание зрителей, — и это радует. Если честно, я даже не думал, что участие в нем примут больше 20 стран. Возможно, добавятся и новые страны-участники. От этого улыбка на лице.

Год назад я бы отнесся к этому проекту по-другому. Я объясню. Почему такой негативный отклик на "Евровидение"? Потому что там активно продвигаются идеи, противоречащие традиционным ценностям.

А Россия в последние годы была одной из немногих стран, которая говорила: "Это ненормально, когда мужчины выступают в женском спорте или используют сцену для самопиара". Дети смотрят на кумиров, начинают подражать. Система полной свободы человека в какой-то момент приводит к результатам, которые противоречат естественным принципам развития общества

— Как бы вы сформулировали принципиальные отличия "Евровидения" от "Интервидения"?

— "Евровидение" активно использует общемировые тренды, включая гендерные вопросы и то самое "равенство". А что касается "Интервидения", тут четко обозначено: цель конкурса — дать участникам возможность представить культуру своей страны, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности. Это очень важно. Все, что возникает на хайпе, быстро исчезает. А если оно связано с истинными ценностями, то живет долго. Например, наша песня (Игорь Матвиенко — основатель музыкальной группы "Любэ" — прим. ТАСС) с Александром Шагановым (поэт-песенник, автор стихов "Любэ" — прим. ТАСС) "Конь", она переживет нас всех, и молодежь будет ее петь, потому что в песне отражена глубина русского характера.

— "Евровидение" часто называют политизированным конкурсом. А что насчет "Интервидения"?

— Думаю, тоже не обойдется без симпатий к соседям. Это естественно: у соседей ближе культура. Но география конкурса очень широка: например, Куба, Мадагаскар, США... Система голосования тоже отличается от "Евровидения". Сложности будут не только с первыми местами, но и с распределением в середине рейтинга — отличия могут быть минимальными, а решение жюри все равно нужно будет принять. Представьте, что член жюри должен поставить кому-то 21-е место. Это тяжелое решение — "ножом по песне".

— Сейчас активно обсуждается инициатива сделать обязательным изучение песен Олега Газманова и Ярослава Дронова (Shaman) в российских школах. В список попало и ваше произведение "Конь". Как относитесь к подобным инициативам?

— У меня есть опасения. В свое время школьная программа вызывала у меня отторжение. А то, что мы сами слушали самостоятельно, наоборот, впитывали жадно. Сегодня молодежь поет "Коня" сама, без навязывания. Если начнут разбирать песню по частям в школе, это может вызвать обратный эффект. В моей академии мы анализируем композиции профессионально — это важно для будущих композиторов. Но школьникам навязывать такой разбор не стоит.

— И возвращаясь к Ярославу Дронову: он представит Россию на конкурсе "Интервидение-25". Чего ждете от выступления исполнителя?

— Ярослав Дронов (Shaman) — очень четкий артист. Каждое его движение на сцене продумано, отработано до мелочей. Иногда, на мой взгляд, он перебарщивает, но это его видение. Если бы я был его продюсером, я бы изменил какие-то моменты. И тем не менее это его взгляд на выступления. Опять же, в них все продумано. А для такого большого конкурса он подготовится в десять раз тщательнее. Думаю, это будет блестящее представление.

— Как оцениваете его шансы на победу?

— Трудно сказать. Неизвестно, как его воспримут зрители, например, из Саудовской Аравии или Вьетнама. Для нас он "свой", а для них — иначе. Но в пятерку лидеров он попадет — я уверен. Понятно, что было бы хорошо, если бы Shaman победил. Но нужно понимать: конкурс — не спорт, где побеждает тот, кто первым прибежал. Здесь все зависит от субъективного восприятия, от жюри. Но, даже если он будет вторым, это отличный результат.

— Давайте поговорим о вашей этно-опере "Князь Владимир", премьера которой состоялась около шести месяцев назад в Москве. Главную роль в ней исполнил как раз Shaman. Николай Расторгуев сыграл воеводу Федора. Расскажите подробнее о замысле постановки.

— Опера создавалась почти 15 лет. Это самое долгое мое произведение, до этого я никогда не занимался крупной формой, а тут мне пришлось изучить театральную драматургию. Меня увлек X век и фигура князя Владимира. Это первый великий деятель, святой, который определил вектор развития нашей страны. Если бы он тогда принял иное решение, мы бы были другими: крещение — это пример изменения сознания.

Владимир изменился сам и повел за собой народ. Он определил вектор развития в долгосрочной перспективе: включая Александра Пушкина, Федора Достоевского и Льва Толстого. Их искусство появилось, потому что мы стали православными, христианами. А ведь могли бы быть другими, с другой историей. Это меня глубоко тронуло, поэтому родилась опера. В постановке участвовало более двухсот человек, был построен двенадцатиметровый парусный корабль-драккар, включены балетные номера. Для меня эта опера была большим испытанием и, в конце концов, радостью.

— В каких еще городах вы планируете показать спектакль?

— Сейчас мы планируем три города: Нижний Новгород, Самара и Казань. Недавно у нас произошла смена состава. Князем у нас теперь будет Даниил Благов, а его ближайшим другом, соратником Федором — Павел Расторгуев, сын Николая Расторгуева. Конечно, голоса Ярослава Дронова и Николая Расторгуева фантастические, с этническими мотивами. Однако из-за загруженного графика артистов мы изменили состав.

— Как считаете, повлияет ли это изменение на популярность шоу?

— Приглашение Ярослава Дронова было большим плюсом: он уникальный певец с особой манерой. Когда мы запустили продажу билетов, они разлетелись за семь дней. Такое количество проданных билетов — шесть-семь тысяч — является колоссальным для оперы. Но мы все понимали: это Ярослав Дронов, люди приехали со всей страны посмотреть на него. Отсутствие артиста станет для нас проверкой. С одной стороны, нам очень повезло, что Shaman был с нами, а с другой — мы стали заложниками ситуации. Посмотрим, как все будет развиваться.

— Планируете ли представить этно-оперу за рубежом?

— Идея, конечно, есть, но вывезти 200 человек со сцены и 200 за сценой экономически невозможно. Даже при аншлагах ни один зал это не потянет. Президентский фонд культурных инициатив помогает, но этого не хватает, и я все равно добавляю свои средства, чтобы показать людям эту оперу. Для меня это важно.

Для меня опера — незакрытый гештальт, к которому я шел довольно долго. И поэтому на такие траты я готов, делаю их с удовольствием и считаю, что это нужно

— А планируете ли вновь показать оперу в Москве?

— Планируем. Но пока трудно загадывать: сначала проведем гастроли, потом посмотрим. Глобальная идея — построить концертный зал, за которым эту оперу можно было бы закрепить. Нужна своя труппа, свой театр, чтобы показывать ее регулярно. Срок — два-четыре года, ориентир — к моему 70-летию, 6 февраля 2030 года.

— С какими еще формами вам было бы интересно поработать?

— У меня уже был большой опыт в шоу-бизнесе, сейчас интереснее крупные формы: хочу сделать балет, хочу мюзикл про музыкальную группу "Иванушки International" (Игорь Матвиенко является создателем и продюсером группы — прим. ТАСС). Я уже наигрался с шоу-бизнесом.

Насчет балета: есть пока просто идея. В нашей опере "Князь Владимир" присутствуют три балетных номера в финале — зрители, по их словам, получают от них самые яркие впечатления. Там делегации разных вер — мусульмане, католики, иудеи — рассказывают о своей культуре через танец. И эти элементы я бы развил до самостоятельного балета.

— А мюзикл про "Иванушек" уже в работе или пока продумываете концепцию?

— Пока есть идея. Сначала хочу завершить гастроли оперы. Потом займусь мюзиклом про "Иванушек". Правда, они все никак не распадаются (улыбается). И ведь группе уже 30 лет. Это уникально — ни один бой-бэнд столько не существует.

— Какая песня "Иванушек" стала визитной карточкой, по вашему мнению?

— Конечно "Тополиный пух". Это понятно и мне, и слушателям. Произведение популярно на протяжении всего существования группы. Моя любимая песня — другая. Это "Где-то". Именно с нее начались сами "Иванушки". Изначально текст произведения был английским. Когда мы выезжали за границу, я пытался эту песню кому-то "пристроить". В итоге работа "Где-то" появилась у "Иванушек".

— Заключительный вопрос: какой песней вы бы охарактеризовали сегодняшнее время?

— Хороший вопрос. Если мы говорим о событиях во всем мире, то все же песней "Я русский" в исполнении Ярослава Дронова. Хоть это и не моя работа, но, отвечая на этот вопрос, я выберу именно ее.