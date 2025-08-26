Американский актер, кинорежиссер и каскадер Марк Дакаскос прилетел на Московскую международную неделю кино. В интервью ТАСС звезда фильмов "Киллер по вызову" и "Джон Уик 3" рассказал, почему каждый его визит в Россию включает в себя прогулки по Красной площади, чем его впечатлил Юра Борисов, какую русскую книгу он считает шедевром и может ли Голливуд вновь объединиться с российскими кинематографистами

© Элина Шторц/ ТАСС

— Когда вы в последний раз были в России?

— В последний раз я был в России, по-моему, семь или восемь лет назад, а может, и больше. Я скучал по ней.

— Как изменилась Москва за это время?

— Поскольку я приехал сюда только вчера, у меня не было возможности прогуляться и почувствовать разницу, если она и есть. Судя по тому, что я видел со вчерашнего дня, я не могу сказать о многом.

— Есть ли у вас какое-то любимое место в Москве?

— Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я обычно прогуливаюсь по Красной площади. Я просто обязан это делать, ведь я родился на Гавайях, и сама мысль, что гавайский мальчик прогуливается по Красной площади в Москве, кажется мне чудом.

— Что вы можете сказать о русской кухне?

— Я испробовал все, ну, почти все, много разных блюд, и мне они очень понравились.

— А как вам номинированный на "Оскар" российский актер Юра Борисов? Он играл в "Аноре", вы знаете его?

— О, он великолепен.

— Вы хотели бы поработать с ним?

— Да, конечно! Он — талантливый актер. Знаете, для меня не имеет значения, буду я с ним работать или нет, но я хочу еще понаблюдать за ним. Надеюсь, у него будет блестящая карьера и он продолжит в том же духе.

— Вы также являетесь мастером боевых искусств.

— Не думаю, что я в чем-то "мастер".

Я думаю, что я действительно хороший ученик. Я люблю учиться и люблю делиться тем, что умею

Но мастер? О, нет. Я бы на себя такое не взвалил. Я редко смотрю телевизор, но могу посмотреть бои. Мои дети любят ММА, поэтому я слежу за некоторыми матчами. Но большую часть своего свободного времени я провожу за чтением книг.

— Какая ваша любимая книга на русском?

— Мне нравится одна, я читал ее много лет назад. Она про студента, который совершил преступление, — "Преступление и наказание".

— Вам понравилась книга?

— Она потрясающая. В ней идет речь о моральных проблемах, о выживании в системе, которая нас окружает.

— Известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица планировал работать над экранизацией этого романа Достоевского как раз с Юрой Борисовым.

— Я это вижу. Я прекрасно понимаю выбор актера, потому что главный герой голодный и худой, но все равно симпатичный. О, это фантастика.

— Что вы можете сказать о русской культуре?

— Я думаю, что в России в целом очень крепкие люди. Выносливые, сильные, подтянутые. По-моему, им нравится то, что они едят. Я имею в виду правильную пищу, потому что, просто прогуливаясь по улицам, я заметил, что большинство людей очень подтянуты, и это вдохновляет.

Конечно, мы знаем, что русские любят водку. Я знаю это потому, что однажды мы с женой (а она родом из Техаса) были в Санкт-Петербурге на поединке ММА. Моя жена выпила шесть рюмок водки с телохранителями крупного телосложения и бойцами в перерывах между боями и после них. И она была в восторге.

— Ваша фильмография включает в себя различные жанры. Какими проектами вы сейчас интересуетесь? И как относитесь к тому, чтобы поработать в российском кино в качестве актера?

— Мне интересно работать во всех направлениях, к которым я имею отношение. В любом жанре. Я сейчас пишу сценарий, это "страстный" проект, от которого я в восторге. Я работаю над этим много лет.

— Так вы еще и сценарист?

— Еще нет. Я имею в виду, что у меня пока ничего не готово. Я написал один сценарий много лет назад ради практики, и тогда этот проект стал моим, он исходил из моего сердца. У меня есть материал, мне просто нужно продумать структуру и решить в своем сердце, хочу я рассказывать историю или нет.

— У вас уже есть название для этого проекта?

— Еще нет, название на стадии идеи. Я открыт для любого жанра, если меня интересует сюжет. Я бы очень хотел снова поработать в России. Если это история, с которой я связан, и я чувствую, что могу воздать должное миру.

— Вы следите за какими-нибудь еще российскими режиссерами или актерами?

— Знаете, я вообще мало за кем слежу. Но мне нравятся работы многих людей. Мне посчастливилось сниматься у Сергея Бодрова — старшего в Казахстане. Это был российско-казахстанский фильм под названием "Кочевник", я там сыграл антагониста, мне это очень понравилось. Из наших бесед с Сергеем Бодровым — старшим я узнал о его сыне.

Благодаря Сергею я посмотрел "Кавказского пленника" и "Восток-Запад", где играл Бодров-младший. И хотя я не смотрел "Брата" или "Брата-2", я знаю, что должен это сделать, потому что мой ассистент в Казахстане в то время говорил: "Мои любимые фильмы всех времен — "Брат" и "Брат-2", и вы должны это увидеть, там сын Сергея [Бодрова]". Так что я все равно должен это посмотреть. Мой друг сказал мне, что любит первую часть, но он посчитал, что вторая еще лучше.

— Как повлияла геополитическая ситуация на культурные отношения между США и Россией?

— Если бы мы общались не под запись, мы могли бы составить действительно интересную многочасовую беседу. Это, безусловно, влияет на меня. Я говорю только от своего имени, это затрагивает мое сердце, [влияет] на то, как я думаю. Я определенно чувствую, что это влияет на то, как строится повествование.

— Как вы думаете, возможно ли возобновление контактов в киноиндустрии между Россией и Голливудом?

— Это на 100% возможно. Но произойдет ли это в ближайшее время — вот в чем вопрос. Это должно произойти, потому что, как я думаю, каждая страна может многому научиться и многим поделиться, и это было бы потрясающе. Учитывая те таланты, которыми обладают обе страны, результат такой кооперации был бы фантастическим. Я думаю, что существует много факторов, которые усложняют задачу. Но искусство — это путь, по которому нужно идти. Именно поэтому эта чувствительная тема так сильно подвергается цензуре.