Посол Китая: встреча Путина и Си Цзиньпина будет знаковой

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай охарактеризовал предстоящую встречу российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС и рассказал, кто из высокопоставленных китайских политиков владеет русским языком

— В годы Второй мировой наши народы стояли плечом к плечу. Сохранится ли в будущем эта связь вопреки возникающим геополитическим вызовам и попыткам Запада нас рассорить? Как в Пекине оценивают нынешнее положение дел в двусторонних отношениях с Россией, взаимодействие Москвы и Пекина в рамках многосторонних объединений, а также по ключевым международным проблемам?

— 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе соответственно, стояли на передовой борьбы с японским милитаризмом и немецким нацизмом. Обе страны понесли огромные жертвы и внесли неоценимый исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне. Народы наших стран плечом к плечу вели тяжелейшую борьбу, бескорыстно помогали друг другу, внесли великий исторический вклад в дело защиты человеческого достоинства и восстановления мира во всем мире. Крепкая боевая дружба и взаимная помощь и поддержка, закаленные в годы мировой антифашистской войны, не только навсегда запечатлены в общей памяти народов Китая и России, но и стали прочной основой устойчивого и долгосрочного развития китайско-российских отношений в новую эпоху.

Китай и Россия — добрые соседи, связанные общими реками и горами, проверенные временем настоящие друзья, которые всегда рассматривают друг друга как приоритетных партнеров по сотрудничеству. Китайско-российские отношения основаны на коренных интересах и общих потребностях двух стран, имеют ясную историческую логику и мощные внутренние движущие силы. Наши отношения не направлены против третьих сторон и не зависимы от них. Наши страны успешно выработали правильный путь сосуществования двух соседних крупных держав. За последние десять с лишним лет под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, они характеризуются духом вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Это одни из самых стабильных, зрелых и обладающих наибольшей стратегической ценностью отношений между великими державами в современном мире. В сентябре, в этот период золотой осени, в Пекине состоится торжественное собрание, посвященное 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летию Победы в мировой антифашистской войне. Лидеры Китая и России вновь проведут важную, имеющую знаковое историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений и придаст новый мощный импульс углублению сотрудничества во всех сферах. Развитие китайско-российских отношений на высоком уровне не только отвечает коренным интересам народов двух стран, но и соответствует общим ожиданиям международного сообщества в отношении глобального сотрудничества между крупными и соседними державами. Извлекая уроки из истории и устремляясь в будущее, стороны вносят еще больше стабильности и позитивной энергии в неспокойный мир определенностью и устойчивостью китайско-российского стратегического взаимодействия.

Будучи ведущими мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия раскрывают глубокий потенциал двусторонних отношений, последовательно углубляют стратегическое взаимодействие в многосторонних форматах, высоко несут знамя подлинного мультилатерализма, решительно выступают против гегемонизма и политики силы, вносят активный вклад в продвижение международной справедливости, направление реформирования системы глобального управления, а также в защиту мира и стабильности в регионе и во всем мире. Будучи ротационным председателем ШОС в этом году, китайская сторона широко объединяет партнеров глобального Юга, включая Россию, следует лозунгу "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" и прилагает все усилия для того, чтобы сделать Год устойчивого развития ШОС насыщенным результатами и яркими достижениями.

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине состоится саммит ШОС. Проведение саммита совпадет с юбилейными датами: 80-летием победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 80-летием Победы в мировой антифашисткой войне, а также 80-летием основания ООН. В ходе предстоящего саммита государства-члены будут выступать с общим заявлением по ключевым международным и региональным вопросам. Уверен, что благодаря совместным усилиям всех сторон саммит ШОС в Тяньцзине непременно станет масштабным событием, ознаменованным дружбой, единством, плодотворным результатом и долгосрочным влиянием. ШОС неизбежно вступит в новый этап качественного развития, который будет характеризоваться еще большей сплоченностью, более тесным взаимодействием, большей жизненной силой и большими перспективами. ШОС вносит все больший вклад в построение международных отношений нового типа и формирование сообщества единой судьбы человечества за счет больших "решений ШОС" и более мощной "силы ШОС".

— США после прихода к власти Дональда Трампа явно пытаются оказывать давление на БРИКС, грозя пошлинами странам-участницам. Готовы ли в КНР отстаивать принципы объединения, вопреки угрозам?

— Суть торговли заключается во взаимодополняемости преимуществ и долгосрочном сотрудничестве на основе взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, а не в близоруких расчетах — кто проигрывает, а кто наживается, и тем более торговля не должна становиться инструментом гегемонии для преследования собственных интересов. США на протяжении долгого времени извлекали огромную выгоду из свободной торговли, однако теперь используют тарифы как разменную карту и оружие, выдвигают завышенные требования и оказывают сильнейшее давление на многие страны, включая членов БРИКС. Это является типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга, что грубо нарушает правила ВТО, подрывает многостороннюю торговую систему, серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран и дестабилизирует мировой экономический порядок. Китайская сторона неизменно выступает против тарифных и торговых войн, подчеркивает, что протекционизм не имеет будущего, а давление, угрозы и шантаж не являются правильным способом решения проблем.

БРИКС является важной платформой сотрудничества стран с формирующимися рынками и развивающихся государств. Он отстаивает открытость и инклюзивность, сотрудничество и взаимовыгодный подход, не занимается блоковым противостоянием и не направлен против какой-либо страны. Благодаря совместным усилиям Китая, России и партнеров по БРИКС механизм сотрудничества непрерывно развивается и укрепляется, его представительность возрастает, международное влияние постоянно расширяется. Сегодня БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста. В мае этого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию и принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Председатель Си Цзиньпин провел углубленный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по вопросам китайско-российских отношений и важнейшим стратегическим вопросам глобального масштаба. Лидеры единодушно согласились тесно координировать действия и взаимодействовать на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС и БРИКС, консолидировать страны глобального Юга и совместными усилиями направлять развитие системы глобального управления в более справедливом и рациональном направлении. Китайская сторона будет руководствоваться договоренностями, достигнутыми главами двух государств, продолжать придерживаться "духа БРИКС", вместе с партнерами по объединению, включая Россию, дальше укреплять единство и совместные усилия, углублять практическое сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика и инвестиции, повышать способность противостоять внешним рискам и вызовам, совместно отстаивать многостороннюю торговую систему, защищать международную справедливость, вносить мощный импульс в продвижение равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной, инклюзивной экономической глобализации.

— Считаете ли вы, что на смену гонки вооружений пришла война искусственных интеллектов? Какие усилия приложил Китай для развития глобального искусственного интеллекта?

— В настоящее время мировая волна интеллектуализации стремительно набирает силу, и интеллектуализация зародила как беспрецедентные возможности для развития, так и риски и вызовы. Древнее китайское изречение гласит: "Благородный человек знает, что следует делать, а чего делать не следует". Развитие технологий искусственного интеллекта должно опираться на основной принцип "человек превыше всего, интеллект во благо", неизменно служить великому делу мира и развития человечества, а не становиться инструментом отдельных стран, которые стремятся к военному господству. Китай неизменно придерживается концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, выступает за то, чтобы страны, исходя из целей и принципов служения благу народов, уважения суверенитета, приоритета развития, управляемой и контролируемой безопасности, справедливости и инклюзивности, открытого сотрудничества, совместными усилиями продвигали глобальное развитие и управление искусственным интеллектом, превращая его в новый двигатель устойчивого развития человеческого общества, а не в новый переменный фактор, угрожающий миру во всем мире.

В плане содействия здоровому развитию искусственного интеллекта Китай реальными действиями демонстрирует ответственность великой державы. Во-первых, Китай активно участвует в совершенствовании системы глобального управления. В октябре 2023 года Китай выдвинул "Инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом", озвучил китайскую концепцию и позицию, направленную на здоровое развитие ИИ во всем мире. В июле этого года Китай успешно провел Всемирную конференцию по искусственному интеллекту (WAIC) 2025 и встречу высокого уровня по глобальному управлению ИИ, способствовал принятию "Плана действий по глобальному управлению искусственным интеллектом", вновь внес "китайское решение" в совершенствование правил глобального управления. Правительство Китая выступило с инициативой о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Во-вторых, углубляется международное практическое сотрудничество. Китай, развивая сеть цифрового сотрудничества в рамках совместного построения инициативы "Пояс и путь", постоянно укрепляет сотрудничество с развивающимися странами в сфере создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Совместно с Замбией Китай инициировал создание Дружеской группы международного сотрудничества в области укрепления потенциала искусственного интеллекта. Китай продвигает равенство стран в правах, возможностях и правилах развития и управления ИИ, а также способствует сокращению глобального цифрового разрыва и разрыва в управленческих возможностях.

В-третьих, усиливается формирование этических норм. Китай одним из первых обнародовал и ввел в действие кодекс "Спецификации этики искусственного интеллекта нового поколения", учредил национальный специализированный комитет Китая по вопросам безопасности и управления искусственным интеллектом и выстроил полноценную систему регулирования всего процесса разработки и применения технологий. Китай готов вместе с международным сообществом, придерживаясь концепции сообщества единой судьбы человечества, совместно предотвращать риски милитаризации искусственного интеллекта, чтобы ИИ стал "волшебной лампой Аладдина" для приумножения благосостояния человечества, а не ключом к открытию ящика Пандоры.

— Российский лидер говорил, что его внучка бегло говорит по-китайски. А среди китайской элиты есть те, кто хорошо знает русский язык?

— Язык является проводником культуры и мостом для общения. То, что внучка президента Владимира Путина свободно говорит по-китайски, является наглядным примером принципа "воспитания с пеленок" дружбы, передающейся из поколения в поколение, и культурных обменов между Китаем и Россией. Преподавание русского языка в Китае началось более 80 лет назад, в период с 1935 по 1948 год, и за это время было подготовлено множество выдающихся специалистов, владеющих русским языком. В первые годы после становления КПК видные руководители партии — Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Чжу Дэ, Лю Шаоци, Лю Бочэн, Цюй Цюбо, Ли Лисань и другие — в 1920-е годы были направлены в Советский Союз для работы или учебы и свободно использовали русский язык для чтения и общения. Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, бывший премьер Госсовета Ли Пэн, бывший вице-премьер Госсовета и министр иностранных дел Цянь Цичэнь, бывшая вице-премьер Госсовета У И, бывший член Госсовета Дай Бинго, нынешний секретарь парткома Пекина Инь Ли и другие руководители либо обучались в Советском Союзе, либо изучали русский язык в юности. Такие писатели и переводчики, как Цао Цзинхуа, Гэ Баоцюань, Цао Ин и другие, в совершенстве владели русским языком и стали мостом культурного обмена между Китаем и Россией, познакомив Китай с множеством литературных сокровищ России и Советского Союза. Несколько китайских ученых и деятелей искусства также свободно владели русским языком: многие члены Китайской академии наук и Китайской академии инженерных наук учились в Советском Союзе, а некоторые музыканты и художники имели опыт учебы в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Е. Репина. Они не только прекрасно знали русский язык, но и внесли огромный вклад в развитие Китая в политике, военном деле, литературе, науке и искусстве.

В последние годы, по мере того как культурные обмены и практическое сотрудничество между Китаем и Россией становятся все теснее, спрос в обеих странах на специалистов, владеющих русским и китайским языками, демонстрирует стремительный рост. Стороны активно продвигают сотрудничество в области преподавания языков и добиваются заметных результатов. В России обучение китайскому языку бурно развивается: более 360 образовательных учреждений уже предлагают курсы китайского языка. В то же время обучение русскому языку в Китае также демонстрирует хорошие темпы развития: более чем в 180 вузах страны есть специальность "русский язык", число студентов, изучающих русский язык, достигает 120 тыс., ежегодно выпускается свыше 10 тыс. специалистов; на уровне общего образования 125 школ предлагают курсы русского языка. Особо стоит отметить успешные результаты студенческих обменов между двумя странами. В настоящее время в России учатся около 66 тыс. китайских студентов, а в Китае — почти 21 тыс. российских студентов. Эти молодые люди не только изучают язык и культуру, но и являются преемниками и строителями дружбы между Китаем и Россией. Мы уверены, что на прочной основе взаимообмена между культурами и близости народов двух стран жители Китая и России совместно будут писать страницы передающейся из поколения в поколение дружбы и вносить непрерывную движущую силу в стабильное, хорошее и устойчивое развитие двусторонних отношений.