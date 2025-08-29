Новосибирская область за последние несколько лет стала центром компетенций в IT, научных и медицинских исследованиях. Новые разработки в самых разных отраслях регион представил на XII Международном форуме технологического развития "Технопром". Губернатор Андрей Травников рассказал ТАСС, как удалось выстроить диалог между властью и инноваторами, когда построят Академпарк 2.0 и почему дети в детских садах болеют реже

— Андрей Александрович, "Технопром" в этом году посвящен вопросам развития и взаимодействия науки, индустрии и подготовки кадров. В Новосибирской области действует практика, когда министерства ставят задачи перед учеными по созданию актуальных разработок. Можете ли вы привести примеры наиболее знаковых разработок? На какой стадии внедрения они находятся?

— Мы организовали диалог между заказчиком и исследователем, создали реестр актуальных задач, которые стоят перед нашими министерствами. В этом году мы каждому министерству заложили бюджет на исследовательские работы — 200 млн рублей. Они формируют запрос и сопровождают исполнение и реализацию проекта.

Есть примеры уже законченных работ, в частности Новосибирский НИИ гигиены по заказу Министерства образования на базе детских садов провел исследование поведенческих навыков потребления детьми продуктов, обогащенных пробиотиками. Ученые установили, что систематическое использование этих добавок снижает заболеваемость в детских коллективах. В результате определены рецептуры, определены графики питания. Сегодня 80 детских садов в Новосибирской области перешли на предложенную систему питания. Мы ожидаем, что эффект по снижению заболеваемости будет особенно актуален в зимний эпидсезон.

Еще очень актуальная проблема, мы ее ощущаем каждую весну — это борьба с пучинностью грунтов на дорогах. Задача сформулирована Министерством транспорта, она еще в работе. Мы надеемся, что объединением усилий сможем найти решение.

Иногда происходит обратный процесс, когда мы находим перспективное решение не из этого перечня задач, а исходя из общения с разработчиками, которые тоже находятся в поиске. Так, сейчас с МинЖКХ, Институтом теплофизики СО РАН и Центром искусственного интеллекта НГУ тестируем технологию мониторинга коммунальных и инженерных сетей с использованием обычных сетей связи. Первые результаты экспериментов обнадеживающие: они подтверждают, что можно определять место дефекта, например порыв тепловой трубы, достаточно точно с помощью простого оптоволокна, уложенного в этом канале, без оборудования какими-то датчиками.

— Также на протяжении нескольких лет на "Технопроме" обсуждается проблема дефицита кадров. Как вы оцениваете ситуацию с кадрами сейчас в Новосибирской области?

— Тотальная нехватка кадров во всех отраслях — эта проблема актуальна для большинства регионов нашей страны. Если 5–10 лет назад слышали эти жалобы в основном со стороны промышленников, аграриев, бюджетной сферы, то сегодня от недостатка кадров страдают все — от авиаторов до правоохранителей. Но тем не менее ситуация не такая уж плохая. С одной стороны, мы находимся в демографической яме, с другой — экономика активно развивается благодаря импортозамещению, загрузке оборонных предприятий, расширению производств. Кроме того, мы строим новые школы, поликлиники, где численность коллективов тоже может измеряться сотнями. Например, сегодня недоштат в системе образования — это 4%. При их огромной сети, при 10-тысячном коллективе наших педагогов, казалось бы, 900 человек — это достаточно много. Однако заполненностью штата 96% могут позавидовать очень многие промышленники.

Примерно такая же ситуация в здравоохранении. Да, есть дефицит, но благодаря целевому обучению и программе по предоставлению служебного жилья бюджетникам на селе нам серьезно удалось ситуацию выправить.

Я считаю, хороший пример решения задачи в ОПК. 2022–2023 годы принесли резкий рост загрузки предприятий. Многие из них увеличивали объемы производства, создавали новые места, организовывали круглосуточную работу. И общими усилиями мы с задачей обеспечения кадрами оборонных предприятий справились: за два года в промышленность только через центры занятости привлечено 22 тыс. человек. Это еще раз подтверждает, что кадровый потенциал Новосибирской области достаточно сильный, регион обладает мощной системой образования всех уровней. Новосибирск остается привлекательным для переезда городом. Миграционный приток позволяет компенсировать эту демографическую яму.

— Важным направлением развития научной сферы сейчас является развитие научно-производственных центров беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах РФ. Когда получит площадку центр БАС в Новосибирской области?

— Создана Автономная некоммерческая организация "НПЦ БАС", площадкой для размещения уже выбрана территория технопарка "Новониколаевский". Сейчас в реестре организаций, которые занимаются производством летательных аппаратов и компонентов, мы имеем 40 компаний. По дальнейшей стратегии мы наблюдаем, как развиваются условия федеральной программы нацпроекта БАС, они меняются из года в год. Мы смотрим на опыт других регионов, которые раньше нас вошли в этот нацпроект. Нами подготовлена заявка для участия в общем конкурсе.

— Завершается строительство СКИФа. Во сколько сегодня оценивается создание социальной инфраструктуры для СКИФа? Какие объекты являются первоочередными?

— Даже в пике нагрузки, даже когда будут запущены обе очереди исследовательской станции в 2030 году, количество работников и исследователей на СКИФе не будет превышать 500 человек. Для размещения такого количества как временных, так и постоянных работников инфраструктуры наукограда Кольцово, население которого уже приближается к 50 тыс. человек, более чем достаточно.

Здесь нужно думать уже о развитии наукограда. За последние годы там построены школы, детский сад, спортивные объекты, планируются объекты благоустройства, планируются культурные объекты. Мы разработали мастер-план развития прилегающей территории: там должна быть гостиница, там должно быть общежитие, должны быть спортивные объекты, должны быть объекты лаборатории, где пользователи, в первую очередь различные технологичные компании, будут готовить образцы для исследований, обрабатывать их после проведения испытаний. Там должен быть пояс внедрения, то есть аналог Академпарка.

Предполагаем такой же формат финансирования, как используется для Академпарка: часть площадей будет построена за счет бюджета и будет предоставляться в аренду, а часть площадей будет построена силами инвесторов.

— На какой стадии проект строительства второй очереди Биотехнопарка?

— Эти планы сохраняются, но здесь у нас подход точно такой же, как к любым парковым объектам. Этот подход я настойчиво декларирую: нам не нужен парк ради парка. Нам не нужны пустые площади и свободные площадки. Крупного запроса на площади второй очереди четко сформулированного мы пока не получили, поэтому сконцентрировали усилия на строительстве второй очереди Академпарка. Там запрос четко определен, инвестор есть. Объем строительства внушительный: больше 100 тыс. кв. м будет создано.

— Сказываются ли макроэкономическая, геополитическая ситуации на реализации проектов индустриальных, технологических площадок в Новосибирской области? В частности, есть ли сложности в проектах Академпарка 2.0, где значительную часть средств инвестируют частные партнеры? Как это скажется на сроках ввода объектов?

— Безусловно, на реализации проектов Академпарка сказывается макроэкономическая ситуация. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме этого, большой процент банков отказывает в предоставлении промышленной ипотеки, таким образом, инвестиционные компании несут необоснованные затраты. Вместе с тем, несмотря на сложности, интерес к площадке со стороны инвесторов остается высоким, а сроки сдачи объектов остаются прежними — до конца 2027 года.

— Запущено ли производство в экологическом промпарке, соглашение о создании которого было подписано в рамках ПМЭФ с участием РЭО? Какие это резиденты и проекты?

— Производство пока не запущено. Это федеральный проект, реализуется под эгидой ППК РЭО и Минприроды России за счет средств федерального бюджета и финансируется исключительно из этого источника. Мы со стороны субъекта оказываем максимальное содействие: техприсоединения, условия, земельный участок. Они ведут стройку по мере выделения финансирования. Работа продолжается.

Ввод в эксплуатацию всей коммунальной инфраструктуры экопромышленного парка ожидается не ранее второй половины 2026 года. После завершения строительства основной инфраструктуры резиденты приступят к проведению инженерных изысканий, проектированию и строительству своих производственных объектов. В данный момент резидентом является компания "Сибстекло" с проектом по переработке стеклобоя мощностью 200 тыс. тонн в год и предварительным объемом инвестиций 658 млн рублей. Потенциальный резидент — компания "Альтаирлаб", которая планирует реализовать проект по утилизации полимеров с выпуском готовой продукции в виде труб и втулок для намотки материалов в количестве 5 тыс. тонн в год, с объемом инвестиций 550 млн рублей.

— Как в регионе решается вопрос импортозамещения высокотехнологичного медицинского оборудования?

— Помимо курса на импортозамещение, дополнительный спрос дал в виде необходимости оказания медицинской помощи, помощи протезирования, помощи участникам специальной военной операции. Новосибирская область здесь в числе передовых регионов: помимо филиала Московского протезно-ортопедического предприятия, у нас работает компания "Ортос", изделия которой успешно конкурируют с изделиями мировых производителей.

По количеству, например, заявок на патенты и свидетельства на реабилитационные изделия Новосибирская область первая за Уралом. У нас в этой отрасли работают уже многим известные крупные компании — "Ангеолайн" с производством кардиостента, ПФК "Обновление" — производитель лекарств и дженериков.

Сейчас из-за высокой процентной ставки на кредиты предприятиям труднее найти средства для реализации своих инвестпроектов, но ПФК "Обновление" завершило строительство цеха №8 по производству жидких лекарственных препаратов в стеклянных ампулах, мощность которого составит 14,5 млн упаковок в год. Идет процесс согласования актов по вводу сооружения в эксплуатацию и получению лицензии на открытие производственной линии.

Беседовала Наталья Еговкина