Глава ОКБ: не стоит ожидать мгновенного оживления кредитного рынка

Когда лучше взять ипотеку, как повлияло на рынок кредитования снижение ставки ЦБ и как снизилось количество выданных россиянам кредитов за первое полугодие текущего года, в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин

— Михаил Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как изменился объем выдачи кредитов физлицам в первом полугодии 2025 года. Как изменился характер ипотечных кредитов в 2024–2025 годах?

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных россиянам кредитов сократилось на 53%, объем — на 54%. За первое полугодие 2025 года выдано 16,59 млн кредитов на 4,29 трлн рублей, с января по июнь 2024 года — 35,68 млн кредитов на 9,23 трлн рублей.

За год в общем объеме кредитования выросла доля автокредитов с 12% в первом полугодии 2024 года до 15% в первом полугодии 2025 года, ипотеки — с 32 до 34% и кредиток — с 17 до 20%. Компенсировался такой рост за счет снижения доли сегмента наличных — с 36% в первом полугодии 2024 года до 30% в первом полугодии 2025 года. Доля POS-кредитов осталась без изменений — 2%.

Основные характеристики ипотечного портфеля, сформированного в 2024–2025 годах, если и поменялись, то незначительно. Средняя сумма ипотеки, средний срок и кредитный риск довольно стабильны. А вот объем выдач после рекордов первого полугодия 2024 года, обильно простимулированных поддержкой государства, заметно снизился. За первое полугодие 2025 года было выдано 330,48 тыс. кредитов на жилье на 1,46 трлн рублей, в среднем за месяц на 243,13 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, объем — на 51%. С января по июнь 2024 года банки выдали 686,82 тыс. ипотечных кредитов на 2,98 трлн рублей, в среднем за месяц на 496,51 млрд рублей.

На сегодняшний день на долю ипотеки без льгот и субсидий приходится не более 20% всех выдач. Практика показывает, что если люди берут такие кредиты, то обычно понимая, что закроют их довольно быстро, например, за счет продажи другого объекта недвижимости или за счет средств, размещенных на вкладе.

С начала 2025 года действует ипотечный стандарт, который призван унифицировать ограничения параметров ипотечных сделок, в частности, сумма ипотеки не должна превышать 80% от стоимости жилья, а срок — быть не более 30 лет. Это позволит улучшить прозрачность ипотечных сделок, а также ограничить риски по ним. Одобрение ипотеки значительно сложнее будет получить клиентам с высокой долговой нагрузкой или плохой кредитной историей.

Все это, безусловно, даст положительный результат: ипотечный рынок и, как следствие, рынок недвижимости станут развиваться более стабильно и устойчиво.

— Как ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ) повлияло на качество и структуру ипотечных кредитных историй?

— С 1 июля в отношении ипотечных ссуд вступили в силу макропруденциальные лимиты, устанавливающие максимальную долю рискованных кредитов, которые в течение квартала может выдать банк. Так, заемщикам, которые тратят на погашение кредитов, включая ипотеку, более половины дохода, а размер аванса внесли не более 20% от цены жилья, можно выдать не более 2% ипотечных кредитов.

Кажется, ограничение очень жесткое и должно привести к резкому снижению ипотечного кредитования, но в реальности таких кредитов выдается менее 1%. Причина в следующем. До введения лимитов Банк России в целях снижения рискованных выдач применял другой, не менее действенный инструмент — макропруденциальные надбавки, которые делали выдачу кредитов в рассматриваемых категориях повышенного риска хоть и возможными, но коммерчески невыгодными для банков. Иными словами, применялся не запретительный инструмент, а дестимулирующий. Причем со второй половины 2024 года в наиболее рискованных сегментах надбавки были установлены на заградительном уровне так, что кредиторы еще год назад существенно снизили объемы выдач таких кредитов.

Таким образом, мы наблюдаем проводимую Банком России реконфигурацию инструментария в целях более рационального потребления капитала при ипотечном кредитовании, а также в целях сокращения возможности использования различного рода лазеек для обхода установленных ограничений. Это делается в первую очередь для долгосрочного развития института ипотеки и в целом обеспечения финансовой устойчивости в жилищной и, как следствие, в экономической и социальной сферах.

В четвертом квартале 2025 года лимиты будут установлены на ипотеку на объекты ИЖС. Так что тем, кто планировал профинансировать строительство дома, в том числе по госпрограммам семейной или ИТ-ипотеки, лучше поторопиться, чтобы успеть до 1 октября.

— А как отражается на качестве кредитных историй снижение ключевой ставки? Поменялось ли как-то поведение россиян со снижением ключевой ставки?

— Не стоит ожидать мгновенного оживления рынка кредитования по результатам снижения ключевой ставки в июне и июле. Во-первых, несмотря на снижение, ставка по-прежнему остается достаточно высокой. Во-вторых, поведение потребителей реагирует на относительно незначительные изменения, как правило, с отставанием. В-третьих, в сезон летних отпусков люди в принципе в меньшей степени уделяют внимание решению финансовых задач.

12 сентября состоится следующее тематическое заседания Банка России, и потребители вполне могут занимать выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее понижение ключевой ставки. В любом случае в конце августа начинается сезонный всплеск спроса, и вот по нему уже действительно можно будет оценить эффект от летнего снижения ставки.

Что касается влияния снижения ключевой ставки именно на качество кредитных историй, то тут есть два момента. Если говорить о том, будут ли заемщики, которые получат новые кредиты после снижения ставок, платить дисциплинированнее, с меньшим числом просрочек, чем те, кто брал кредиты, когда ключевая ставка достигала пика в 21%, — да, в среднем так и будет. Поскольку при одинаковой сумме кредита платеж окажется меньше, а значит, обслуживать долг будет несколько проще. Хотя этот фактор, скорее всего, будет несущественным.

Более весомый фактор заключается в том, что в конце 2025 года на рынок кредитования выйдет большая аудитория людей, стратегия которых состояла в том, чтобы разместить сбережения на вкладах под высокий процент и использовать накопленные средства для крупных покупок. Таким образом, уже скоро мы увидим рост автокредитования и ипотечного рынка, при котором существенная доля сделок будет совершаться с первоначальным взносом, сформированным именно завершившимися депозитами. Поскольку речь идет о залоговом кредитовании с крупными авансами, то качество таких кредитов будет очень высоким, а просрочка — минимальной.

— Подскажите, пожалуйста, как влияет пилотирование цифрового рубля на кредитные истории клиентов и сбор данных?

— Запуск цифрового рубля как на этапе пилота, так и в дальнейшей перспективе масштабирования его использования никак не отразится на кредитной истории. Цифровой рубль — новая форма нашей валюты и по сути своей обычные деньги, задуманные как средство для расчетов, а не инструмент сбережений или кредитования. Цифровыми рублями можно будет расплатиться по кредиту, но взять в них кредит или положить на вклад не получится. Таким образом, содержательно на состав, особенности формирования кредитной истории, сведения о долговых обязательствах и их исполнении цифровой рубль не повлияет.

— А какие перспективы открывает единая биометрическая система и платформа "Мастерчейн" для ускоренного обмена данными кредитных историй?

— Роль Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных (ЕБС) заключается в том, чтобы установить личность на основе механик распознавания. Однако при обмене кредитной историей как в случае, когда банки ее передают в Бюро кредитных историй (БКИ), так и когда получают ее от БКИ, задача идентификации не возникает, поэтому непосредственного влияния ожидать не стоит.

Текущую скорость получения банками кредитной истории нет особого смысла наращивать, так как в среднем технически запрос-ответ гарантированно укладывается 1 секунду. Более того, с введением с 1 сентября так называемого периода охлаждения кредиты суммой более 50 тыс. и 200 тыс. рублей можно будет получить только спустя 4 и 48 часов, в этом ключе вопрос еще большего увеличения скорости обмена данными в принципе утрачивает актуальность.

С другой стороны, распространение использования ЕБС уже в ближайшем будущем может значительно ускорить сами процессы кредитования, в которых взаимодействие банков или других кредиторов с бюро кредитных историй является лишь одним из этапов. Наступит тот день, когда пользователь сможет заполнить кредитную заявку, широко улыбнувшись камере телефона, а подмигнув ей, даст согласие на проверку своей кредитной истории, еще несколько секунд уйдет на одобрение, и можно будет заключать сделку.

— В преддверии Восточного экономического форума хотелось бы поговорить еще о Дальнем Востоке. Какие особенности кредитного поведения заемщиков вы наблюдаете в дальневосточных регионах по сравнению с западными? Есть ли разница в уровне просрочек и долговой нагрузки в таких регионах, как Приморье, Якутия, Камчатка и Сахалин? Как влияет программа "Дальневосточная ипотека" на кредитные истории и платежную дисциплину молодежи и семей в регионе?

— Если говорить об оценке кредитоспособности заемщиков на Дальнем Востоке, то она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Средний кредитный рейтинг по ДФО составляет 694 балла против 797 баллов в среднем по всей РФ. Среди регионов впереди Камчатский край — 711 баллов и Магаданская область, которая с 749 баллами стабильно входит в десятку наиболее кредитоспособных регионов России. Есть "середнячки": Республика Саха (Якутия) — 708 баллов, Сахалинская область и Приморский край — по 707 баллов. Есть регионы, которым есть куда прибавлять: Хабаровский край — 695 баллов, Чукотка — 683 балла, Амурская область и Еврейская АО — по 687 баллов. И, как в любых других федеральных округах, не без отстающих: Республика Бурятия — 670 баллов, Забайкальский край — 662 балла.

— А как изменилось отношение банков к молодым заемщикам (18–25 лет)?

— Главная привлекательная черта молодых заемщиков — они еще не успели набрать кредитов, а значит, не столь сильно закредитованы, как заемщики более старшего поколения. Иными словами, сейчас, в период действий жестких регуляторных ограничений, молодым заемщикам, пока необремененным высокой долговой нагрузкой, можно выдавать кредиты, и банки, естественно, обращают внимание на эту аудиторию.

Однако есть и обратная сторона медали. Молодые заемщики не накопили еще достаточного опыта кредитования, они менее финансово стабильны и дисциплинированны, нежели более взрослые, а значит, имеют повышенные кредитные риски. Это ярко отражает значение их кредитного рейтинга: для заемщиков до 25 лет он составляет только 626 баллов против 707 в среднем по всем заемщикам в России (риск выше в 2,5 раза, чем в среднем по всем заемщикам). Более того, ввиду реализации кредитных рисков в виде просрочки и последовательного повышения закредитованности этого сегмента заемщиков их рейтинг еще и довольно быстро снижается — на 24 пункта за год: в середине 2024 года кредитный рейтинг молодежи составлял 650 баллов (рост риска дефолта на 32%).

В целом в течение последнего года на заемщиков младше 25 лет проходилось в среднем 13–16% от общего количества и 6–7% от общего объема выданных кредитов. Популярностью у молодежи пользуются в основном кредитные карты. В июне текущего года они составили 60% от общего количества кредитных договоров, оформленных данной категорией заемщиков. На кредиты наличными пришлось 32%, 6% — на POS-кредиты и по 1% на ипотеку и автокредиты.

Банки наиболее лояльно относятся к молодежи в рамках POS-кредитования, предлагая максимальные суммы на максимальные сроки. Также максимальные сроки предоставляются молодым заемщикам в рамках автокредитования.

— Расскажите, отражаются ли демографические тренды, например снижение реальных доходов, старение населения, на структуре и качестве кредитных историй?

— Это очень интересный вопрос. Действительно, нельзя отрицать влияние демографических трендов, в частности половозрастной пирамиды нашего общества, на все аспекты экономики, в том числе на кредитование и, как следствие, на кредитные истории. Но надо сказать, что эти процессы очень медленные и эффект от них очень плавный. Например, население России стареет, но что из этого следует?

С одной стороны, чем ближе человек к предпенсионному/пенсионному возрасту, тем ниже его потребительские запросы, а значит, ниже потребность в кредитах. С другой стороны, самую высокую дисциплинированность в обслуживании кредитов имеет как раз сегмент заемщиков старше 60 лет: их кредитный рейтинг составляет в среднем 750 баллов против 707 баллов в среднем по всем заемщикам. Получается, что со старением населения кредитоваться будут меньше, а платить лучше.

Если говорить про демографию, то можно смотреть на нее в поведенческом аспекте. Сейчас на арену кредитования выходят новые заемщики — зумеры. Одна из их особенностей потребления — приверженность долгосрочной аренде, нежели наличию собственности. Зумеры предпочитают именно арендовать и пользоваться, а не владеть. И вот вопрос — а как из-за этого поменяется в течение ближайших 10 лет ипотечный рынок? Что станется с автокредитованием в том виде, в котором мы его знаем сейчас, если новое поколение предпочитает каршеринг? Но опять же, процесс изменений всех этих продуктовых направлений и их метрик будет очень длительным и в моменте нечувствительным.

При этом в структуре и качестве кредитных историй сейчас правят бал совсем другие факторы — в первую очередь регуляторные изменения. Речь о долгосрочных макропруденциальных ограничениях, вводимых Банком России и направленных на оздоровление структуры кредитного портфеля, снижение закредитованности населения, повышение прозрачности кредитования, а также законодательные изменения, вводимые по поручению президента или по инициативе Государственной думы. Представляется, что в ближайшие годы именно эти искусственно формируемые и управляемые новации и, конечно же, развитие самой экономики будут определять тренды в кредитовании в целом и в кредитных историях в частности.

— Как часто заемщики самостоятельно проверяют свою кредитную историю? Наблюдается ли рост финансовой грамотности?

— Кредитование физических лиц в России по сравнению с западными странами довольно молодо. Активное развитие стартовало лишь в начале 2000-х, а с 1 сентября 2005 года вступил в силу профильный закон — 218-ФЗ "О кредитных историях", ставший одним из базовых для развития отечественного рынка кредитования. Закон изначально был задуман как обслуживающий сообщество кредиторов и отлично справился со своей задачей: существенно снизил кредитные риски и вместе с тем повысил конкуренцию за счет повышения доступности информации всему финансовому рынку. Получить кредит стало проще, а ставки стали ниже.

За 20 лет бюро кредитных историй прошло длинный путь, в результате которого накоплен колоссальный объем полезной информации, разработаны и широко используются самые разнообразные и сверхэффективные аналитические модели и сервисы. Причем это все доступно каждому кредитору и работает очень быстро, практически мгновенно. В этом смысле рынок если и не достиг совершенства, то довольно близок к нему.

При этом в развитии финансовой грамотности нам есть куда стремиться. Опыт кредитования имеют лишь одно-два поколения россиян. Этого недостаточно для того, чтобы культура управления собственными финансами сформировалась в полной мере. Долю людей, которые действительно разбираются в теме кредитной истории, можно оценить максимум в 20% от кредитоактивного населения. Таким образом, потенциал для дальнейшего роста культуры кредитования грандиозный. И мы видим, как он постепенно реализуется, — все больше и больше людей стремятся хоть немного разобраться в этом вопросе. Если за 2020 год Объединенное кредитное бюро предоставило гражданам всего около 3 млн кредитных отчетов, то за 2024 год — уже 9,2 млн, а в 2025 году будет уверенно преодолена отметка в 10 млн. Число рассчитанных и предоставленных физическим лицам кредитных рейтингов и вовсе превысит 25 млн. Нет сомнений, что интерес к кредитной истории у населения, а также к продуктам по улучшению будет расти и дальше.