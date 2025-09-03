Генеральный директор работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения группы "Т Плюс" Павел Сниккарс рассказал в интервью ТАСС о планах строительства компанией новых ТЭЦ, покупках отечественных турбин, возможности расширения на восток страны, финансовых прогнозах, а также о том, почему в будущем плановые отключения горячей воды в стране будут все короче

—​​​​​​ Как вы оцениваете готовность филиалов компании к зиме?

—​​​​​​ Мы заранее и в хорошем ритме готовились к новому отопительному сезону. Это хорошо видно даже по "сухим цифрам".

В этом году "Т Плюс" потратит 27 млрд рублей на капремонты, техническое перевооружение и реконструкцию объектов во всех регионах присутствия. Около 4,5 млрд рублей составили затраты на технологическое присоединение —​​​​​​ чтобы подключить новые объекты.

По всем 53 электростанциям и почти 500 котельным у нас запланировано 136 капитальных и средних ремонтов котлов, турбин, генераторов и трансформаторов. Большая часть работ уже выполнена.

Сейчас подготовка к зиме вступила в завершающую фазу. Мы идем по графику, есть небольшие отставания по отдельным видам работ, но они незначительны. В нашем самом северном регионе —​​​​​​ в республике Коми —​​​​​​ отопительный сезон уже начался.

— Много ли дефектов было выявлено на тепловых сетях?

—​​​​​​ В этом году мы сделали большой упор на гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей, чтобы обнаружить и устранить дефекты до отопительного периода. Уже отремонтировали более 11,3 тыс. повреждений, в процессе еще 2,5 тыс. Это достаточно много, но надеемся, что это поможет нам пройти зиму более спокойно.

— А в целом какая у вас запланирована инвестпрограмма на этот год?

—​​​​​​ Вся инвестпрограмма по группе "Т Плюс" составляет 40,465 млрд рублей. В следующем году ставим цель сохранить объем инвестиций как минимум на уровне 2025 года. Сейчас ситуация на рынке капитала не позволяет нам осуществлять такие же масштабные вложения в модернизацию инфраструктуры, что были ранее, но на горизонте трех лет мы рассчитываем, что инвестиции могут вернуться на уровень 50 млрд рублей. Не менее 80% этих средств будет направлено на поддержание технического состояния систем теплоснабжения.

Если говорить о горизонте 2030 года, тут инвестиции в объеме 100 млрд рублей не кажутся слишком фантастической величиной.

— Хочу спросить не только как журналист, но и как потребитель услуг: как вы считаете, появится ли когда-нибудь в России возможность обходиться без плановых летних отключений горячей воды?

—​​​​​​ Перерыв в снабжении горячей водой уже сокращается. Например, у нас в Екатеринбурге отключение горячей воды длится меньше 14 дней, а в некоторых домах и вовсе по 3-4 дня.

Воду отключают, чтобы проверить на экстремальных параметрах давления всю сеть теплоснабжения —​​​​​​ от котельных и ТЭЦ до жилого дома, а также сеть внутри дома. Это работа нескольких собственников тепловых сетей. Срок отключений можно несколько сократить, если повысить согласованность действий всех участников этой цепочки.

Сети можно проверять секционно, и такая работа ведется. Там, где есть резервные ветки теплоснабжения, испытания могут быть и без отключений. Ускорить проверки помогают роботы, благодаря которым можно эффективнее диагностировать трубы — проверять, например, толщину стенки трубы, ее коррозию.

Я считаю, что в будущем сроки ремонтных отключений горячего водоснабжения, безусловно, будут сокращаться. В том числе благодаря грамотному проектированию систем теплоснабжения и порядку проведения гидравлических испытаний. Но надо понимать, что любая техника требует технического обслуживания. Любые железки ломаются, их надо вовремя обслуживать.

— Рассматриваете ли возможность расширения географии присутствия компании? Интересен ли вам Дальний Восток, например?

—​​​​​​ "Т Плюс" представлена в 16 регионах страны. Вопрос инвестиций и развития связан со стоимостью денег и с финансовыми возможностями компании. Если новый проект хорошо структурирован и мы видим хорошие условия, то готовы рассмотреть эту возможность.

Нам интересен Дальний Восток: это перспективное направление в части роста экономики и электропотребления. Особенно Хабаровский и Приморский край, Амурская область.

Повторюсь, что все зависит от финансовых возможностей — если бы стоимость капитала была другая, конечно, мы бы постарались принять участие в конкурсах на строительство новой генерации.

Мы в целом рассматриваем возможность расширения регионов присутствия и создания новых активов как одно из стратегических направлений. В первую очередь интересны регионы с ростом спроса на электроэнергию —​​​​​​ это не только Дальний Восток, но и юг страны, ряд регионов Сибири. Но при текущей ставке мы можем только теоретически обсуждать возможность расширения.

— В текущих условиях какие типы станций вам выгоднее всего строить?

—​​​​​​ "Т Плюс" специализируется на комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, поэтому мы готовы рассматривать как ТЭЦ, так и ГРЭС. Все зависит от экономических условий.

— С просьбой о переносах сроков ввода скольких проектов вы обращались?

— Мы актуализировали срок реализации двух проектов. Это инновационные проекты на Пермской ТЭЦ-14 и Саратовской ТЭЦ-2. Правительственная комиссия их рассмотрела и приняла принципиальное решение о продолжении реализации, но в иные сроки и на других условиях. Ждем окончательно оформленного решения по ним.

Кроме того, отказались от проектов по Ижевской ТЭЦ-2 и Самарской ТЭЦ. Мы заплатили штрафы за отказ от них, порядка 600 млн рублей. Эти два проекта — Ижевскую ТЭЦ-2 и Самарскую ТЭЦ — мы планируем заявить на следующий конкурсный отбор модернизации со сроком ввода после 2029 года.

По инновационному конкурсу мы просили не о переносе сроков, а об обновлении экономических параметров проектов. Надо понимать, что экономические параметры были определены по данным 2021 года. Мы посчитали стоимость вспомогательного оборудования, комплектующих на Пермской ТЭЦ, и получилось, что проект не окупался из-за сильного роста цен.

—​​​​​​ Насколько изменилась стоимость проекта?

— По ряду позиций — более чем на 30% и выше. По нашим подсчетам, у нас был бы убыток более 12 млрд рублей.

Сейчас мы все строим за собственный счет. Пермская ТЭЦ-14 и Саратовская ТЭЦ-2 — инновационные, на них должны быть установлены российские турбины ГТЭ-65.1. Ввод в эксплуатацию Пермской станции перенесен на 2031 год, Саратовской —​​​​​​ на 2033 год. Сейчас полным ходом идет проектирование.

Мы договорились с "Силовыми машинами" о системе постоянного взаимодействия. Головной образец турбины ГТЭ-​​​​​​65.1 должен быть изготовлен в 2026 году, в 2027 году мы приступим к монтажу машины и в начале 2028 года начнем испытания, которые планируем закончить к середине 2029 года.

— Если говорить о тех проектах, которые вы поставили на паузу, есть ли понимание, когда вы к ним вернетесь?

— Мы готовы вернуться к ним, вопрос в наличии свободных финансовых ресурсов. По текущим расчетам получается, что в следующем году вложения в развитие будут, но на ранее существовавшие амбициозные объемы инвестиций точно не выйдем.

По ряду проектов мы будем принимать решение уже сейчас, в 2025 году. В 2026 году планируем их возобновить, а в 2027 году нарастим темп работы.

— К каким крупным проектам вы готовы вернуться?

—​​​​​​ Как минимум к двум —​​​​​​ Ижевской и Самарской станциям. По ним мы точно видим возможность участия в КОММод. Весь вопрос в емкости, наличии оборудования на рынке и проработке проекта: должна быть техническая возможность проводить работы так, чтобы не ставить под угрозу надежность системы. Нужно также достраивать ряд объектов, связанных с теплоснабжением, и выводить неэффективное оборудование.

— Для этих станций у вас есть все оборудование?

— Для Ижевской и Самарской ТЭЦ у нас есть паровые турбины, генераторы, и практически все вспомогательное оборудование законтрактовано и уже произведено.

— А есть ли объекты с полной комплектацией оборудования?

— Объектов, которые были бы полностью укомплектованы оборудованием, нет. После определения параметров этих проектов и начала реализации часть оборудования будет дозаказана.

— Что вам выгоднее — вернуться к замороженным проектам или начать строительство новой генерации в других регионах?

— Мы рассматриваем все возможные варианты. Но, скорее всего, все же необходимо вернуться к завершению ранее начатых проектов, а потом уже выходить на новые объекты.

—​​​​​​ Как вы считаете, механизм авансирования помог бы "Т Плюс" завершить проекты?

—​​​​​​ Безусловно. Сейчас идет серьезное обсуждение этого механизма, и компания видит плюсы в авансировании строительства новых объектов при высокой ключевой ставке. Это временный механизм. При стабилизации условий кредитования разработанные ранее инвестиционные механизмы ОРЭМ позволят генерирующим компаниям вернуть вложенные инвестиции.

— Про "Силовые машины". Сколько всего турбин вы планируете от них получить и есть ли у вас новые договоренности?

— У нас сейчас идет диалог по второй турбине на Саратовской ТЭЦ, мы готовимся к заключению контракта. В целом две турбины на горизонте двух-трех лет —​​​​​​ это тот объем, который мы готовы рассмотреть.

—​​​​​​ Как вы в целом оцениваете сейчас ситуацию с российским оборудованием в электроэнергетике?

— В существующем портфеле "Т Плюс" нет проектов с необходимостью поставок турбин большой установленной мощности, поэтому у нас нет сложностей.

—​​​​​​ Какую выработку электроэнергии вы ждете по итогам года?

—​​​​​​ Исходим из того, что выработка электроэнергии составит около 57,6 млрд кВт*ч — сопоставимо с объемами прошлого года. Показатель близок к оценке, заложенной в нашем бизнес-плане.

По выработке тепла в первом полугодии снижение составило около 6% из-за того, что средняя температура за этот период была на 2,7 градуса выше. Выработка электроэнергии за шесть месяцев снизилась на 6%, до порядка 20 млрд кВт*ч.

— А каков прогноз по финансовым результатам?

— В этом году мы серьезно поработали с затратами, отказались от ряда инвестпроектов, провели работу с регионами, оценили важность ряда мероприятий, пересмотрели кредитный портфель.

Сейчас мы ожидаем положительный финансовый результат по итогам этого года.

Первое полугодие мы закрыли очень хорошо благодаря нескольким факторам: ослаблению монетарной политики, снижению издержек, донастройке инвестиций. Идем существенно выше плана, с большой прибылью. В первом полугодии выручка выросла на 1%, до 168 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась на 3% и составила 17,8 млрд рублей.