Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов в рамках Восточного экономического форума рассказал о влиянии мастер-планирования на качество жизни в городах, почему оно помогает не допустить появления "человейников", а также о новых трендах при благоустройстве территорий

— На протяжении многих лет города развивались по генпланам. Почему понадобился новый документ — мастер-план?

— Нам необходимо еще более высокое качество градостроительной политики в городах. Дело в том, что генплан образца условно 2005 года — это был большой шаг вперед по сравнению с 1990-ми годами. Это возвращение к регулярности застройки, к синхронизации строительства жилья и инфраструктуры. Но 20 лет жизни по Градкодексу и по генплану в существующем формате показали, что во многих регионах эта схема работает недостаточно эффективно. Качество того девелопмента, той городской среды, которая появляется, в том числе благодаря генплану, все равно не соответствует тем целям, которые вообще государство ставит перед городами и перед качественной городской средой. Мастер-план — это реализация сложных проектов и быстрых изменений в городах, что, кстати, ярко продемонстрировали города Дальнего Востока.

— Если говорить об иерархии градостроительных документов, какое место в ней должен генплан занимать?

— Нам кажется важным, чтобы мастер-план не пополнил просто ряды очередных дополнительных документов планирования. Усложнять и без того сложную систему планирования в России неправильно. Мы выступаем за то, чтобы те города и регионы, которые хотят жить по мастер-плану, но сталкиваются с трудностями при развитии, могли, разрабатывая мастер-план, одновременно решать и задачу разработки стратегии экономического развития, и генплана. При этом должен быть сохранен принцип альтернативности, чтобы те регионы, которые успешно развиваются по генплану, по тому классическому формату, который сложился в последние годы, такую возможность сохранили. Никакого принуждения к мастер-планированию быть не должно — останутся только те, кто действительно хочет применять этот инновационный инструмент.

— Нет ли угрозы того, что появятся какие-то избыточные проекты?

— Мы отлично понимаем, что фантазировать можно до бесконечности. Поэтому, конечно, всегда есть риски некачественных проектов. Для этого и идет работа параллельно с законодательством по мастер-планированию. Минэкономразвития разрабатывает методику мастер-плана. Соответственно, есть исследовательские проекты, которые реализует в том числе ДОМ.РФ, чтобы, например, помочь образовывать и проектировщиков, и региональные администрации, чтобы первые лучше разрабатывали проекты, а заказчики могли лучше подготовить техническое задание и проверить результат в виде муниципальных, региональных управленцев.

— Какие наиболее перспективные направления в мастер-планировании можете отметить?

— Во-первых, любой мастер-план — это в том числе отражение индивидуальности города. У каждого города свой индивидуальный профиль проблем. Однако есть и некоторые вещи, которые объединяют наши города. Во-первых, проблематика, связанная с ЖКХ. Виден высокий износ. Поэтому любой мастер-план должен быть не только про новую стройку, но и про то, как оптимизировать, повысить ресурсоэффективность ЖКХ.

Второе — история, связанная с обеспеченностью инфраструктурой как новых жилых районов, так и направления на решение застарелых проблем городов. Часто эти проблемы связаны с отоплением на угле или с недостаточной эффективностью работы канализационных очистных сооружений.

Третье направление — переход от точечного благоустройства к тотальному в хорошем смысле благоустройству наших городов, формированию сложных систем общественных пространств, единых зеленых коридоров в городах. И это про комплексное благоустройство на территории.

— Какую роль в развитии города играют образовательные программы? Как поменялись подходы к ним?

— Образовательные программы в сфере урбанистики действительно становятся все более массовыми и широкими по количеству тем, которые они вовлекают в себя. Мы видим, что они постепенно проникают внутрь классических отраслевых программ. Тема урбанистики звучит и в классических инженерных образовательных курсах, и в экономических, и в социальных. Получается трек, который пронизывает массу других сфер, и мы максимально поддерживаем этот процесс. Востребованность специалистов, которые занимаются таким объектом планирования и управления, как город, огромная.

— Появлялись ли новые подрядчики с учетом образовательных программ ДОМ.РФ?

— Конечно. Если мы посмотрим на программу "Архитекторы.рф", то увидим, что были созданы десятки новых компаний. Это и архитектурные бюро, и урбанистические, и те, которые занимаются консалтингом в сфере недвижимости, имущественных земельных отношений. То есть образовательные программы дают возможность сформировать рынок услуг и подрядчиков, сделать его более конкурентным. Например, рынка разработчиков концепции благоустройства до 2018 года, по сути, не было. Это была дополнительная работа для архитекторов, для градостроителей. А сейчас мы видим активное появление новых сегментов, их усиление за счет того, что появляется более узкая ниша, и, соответственно, новые команды.

— ДОМ.РФ работает над мастер-планами и для арктических территорий. Как продвигается работа? Что уже сделано и что планируется сделать?

— Арктические территории сейчас проходят непростой путь, который ранее прошли города Дальнего Востока. Это согласование в правительстве комплексных экономических планов, которые выступают утверждаемой частью мастер-планов, пока они не закреплены в законодательстве. Это такая, с одной стороны, рутинная, а с другой, крайне важная задача. Мы пытаемся сохранить максимально ценные проекты, с учетом тех бюджетных ограничений, которые есть. Конечно, это уже работа с частными инвесторами, потому что многие проекты мы пытаемся запустить на основе государственно-частного партнерства. Это, на первый взгляд, не такая заметная работа, но уже связанная с тем, что надо показать конкретные примеры успеха реализации мастер-планов.

— Появились ли точные сроки по закреплению в законодательстве понятия мастер-плана?

— На данный момент есть поручение председателя правительства во исполнение поручения президента до начала 2026 года обеспечить и законодательное закрепление, и запуск процесса разработки 200 мастер-планов. Поэтому я думаю, что не позднее первого квартала 2026 года мы увидим существенный прогресс в этом направлении.

— То есть даже где-то к первому кварталу это может появиться?

— Есть надежда, что получится договориться и выработать законодательную основу для мастер-планирования в рамках осенней сессии Госдумы. То есть в идеале это должно произойти в этом году.

Беседовала Вера Сайгина