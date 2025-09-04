Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал ТАСС, почему мощные землетрясения пока невозможно спрогнозировать, но можно максимально к ним подготовиться и каким станет Петропавловск-Камчатский после реализации мастер-плана

В конце июля Камчатка пережила самое мощное за последние 73 года землетрясение, которое также стало шестым по силе в истории инструментальных наблюдений во всем мире. В Петропавловске-Камчатском сила подземных толчков достигала семи баллов, но регион мужественно выстоял: в природной катастрофе никто не погиб, легкие травмы, связанные с падением предметов, получила только одна женщина, а подавляющее большинство зданий не получили серьезных повреждений. При этом урок стихии усвоен — на Камчатке продолжаются работы по повышению сейсмостойкости зданий и определению наиболее сейсмоопасных районов.

Почему мощные землетрясения пока невозможно спрогнозировать, но можно максимально к ним подготовиться, каким станет Петропавловск-Камчатский после реализации мастер-плана и как силу природы можно использовать для экономического развития региона — в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Развитие региона с сохранением уникальной природы

— Владимир Викторович, мы рады видеть вас на X, юбилейном, Восточном экономическом форуме. Что в этом году на таком масштабном мероприятии представит регион?

— Мы прошли большой путь за эти 10 лет. Если системно его разложить, то в первые годы Камчатка представляла природные богатства, возможности, потенциал. Во второй период мы представляли уже инвестиционные площадки, чтобы привлечь инвесторов. А сегодня мы уже рассказываем о результатах работы с инвесторами, о том, что сделано для развития регионов Дальнего Востока и как решаются задачи, которые поставил президент, по обеспечению приоритетного развития ДФО.

И главные акценты мы сегодня делаем на то, как меняется качество жизни благодаря реализованным проектам. В каждой сфере мы вычленяем, как меняется жизнь на Дальнем Востоке благодаря экономическому развитию, которое обеспечено за годы работы форума.

— В 2024 году на Восточном экономическом форуме президент поставил задачу практически перестроить дальневосточные города в рамках мастер-планов. Что уже сделано на Камчатке?

— Я нахожусь в постоянном контакте с жителями, и больше всего люди выражают недовольство относительно того, как выглядит общий городской фон в Петропавловске-Камчатском. Да, прорывные проекты — аэропорт, краевую больницу, тепличный комплекс — мы реализовали, а вот общий фон, в котором живут люди, пока сильно отстает. Задача стратегического развития Петропавловска-Камчатского как раз это переломить — построить тот город, в котором хочется жить, работать, воспитывать детей. Этим мы и занимаемся.

В рамках мастер-плана мы уже закончили асфальтирование дороги на Халактырский пляж, сейчас сдаем центральную улицу в центре Петропавловска-Камчатского, которая долго была на ремонте. Также мы запускаем строительство большого общественно-культурного центра с концертным залом на 1 000 мест, уже начата реновация причалов Петропавловской гавани, которые в будущем станут прогулочными. Для меня важна работа по развитию горнолыжных курортов — необходимо сделать эту инфраструктуру доступной для жителей края, которые, к сожалению, до сих пор мало путешествуют по родному полуострову. И мы здесь видим хорошие подвижки. В структуре туристического потока все больше камчатцев, и специализированный продукт, заточенный для них, мы будем поддерживать и развивать.

— Вы упомянули аэропорт, многим гостям ВЭФ по пути в аэропорт уже удалось в нем побывать. Как новый объект повлиял на развитие авиасообщения региона? Особенно в условиях, когда крупнейшая авиакомпания Камчатки была лишена лицензии после крушения вертолета в августе 2024 года?

— Я один пример приведу. Мы с коллегами на одной из сессий ВЭФ обсуждали круизный туризм — со следующего года на Дальнем Востоке запускается круизная линия, 1 200 пассажиров которой единовременно будет прибывать в Петропавловск-Камчатский. Это невозможно было бы при старом аэропорте. То есть наличие нового аэропорта — это базовое условие того, чтобы такие большие проекты можно было реализовать. И круизный туризм — это только одно из направлений. Еще мы расширяем географию полетов и готовимся к реализации функций камчатского аэропорта как стыковочного или связующего не только для Дальнего Востока, но и для зарубежных государств.

Развитие авиации для нас — безусловный приоритет. Это не только вертолетный туризм, это прежде всего пассажирские авиаперевозки по краю. Считаю, что мы справились с вызовом после остановки работы авиакомпании "Витязь-Аэро" — все воздушные суда и пилоты работают, все маршруты обслужены. То есть мы не допустили сбоя с точки зрения регулярности вертолетных авиаперевозок. Конечно, свои трудности есть. В первую очередь, это нехватка воздушных судов малого класса. А имеющиеся мы стараемся обслуживать на самом высоком уровне, скрупулезно постоянно проверяя на безопасность. Но нам нужно думать о том, чтобы обновлять флот, это будет одним из приоритетов в ближайшие годы.

— Тема, которую ежегодно обсуждают на ВЭФ, — это энергетика. "Зеленая" энергетика на Камчатке очень востребована. Какие у вас планы по развитию этого направления?

— У нас несколько четких задач, которые мы планомерно решаем. Из них приоритетная — это обеспечение газификации через плавучую регазификационную установку, которая сейчас в процессе реализации. Что даст Камчатке этот проект? Это уход от мазутной зависимости. Мазут дорогой, неэкологичный, ненадежный вид топлива. Мы к 2027 году должны уйти от него и перейти на газ, который будет поставляться в рамках проекта СПГ по регулируемой социальной цене для Камчатского края. Тем самым будет достигнута экономия в размере порядка 10 млрд рублей как минимум. А это построенные школы, детские сады, это возможность поддержки социальной сферы, и все, что необходимо нам из бюджета финансировать.

Еще одно направление — использование собственных источников энергии, в первую очередь геотермальной энергетики. Мы в этом смысле уникальный регион. У нас помимо общераспространенных источников возобновляемой энергии, таких как солнце и ветер, есть уникальное тепло земли. И надо сказать, что мы уже сейчас лидер в стране по доле электроэнергии от возобновляемых источников — примерно 30%. Ставим планку увеличить до 40%. Для этого как раз на Восточном экономическом форуме подписали соглашение с "Русгидро", с "Зарубежнефтью" по строительству второй очереди Мутновской станции, что позволит вдвое увеличить ее мощности. Поэтому здесь у нас конкретные планы, они уже отражены в стратегии развития энергетики Российской Федерации.

Спрогнозировать — нельзя, подготовиться — можно

— Уникальные природные особенности Камчатки заставили всю страну переживать за весь регион. Как полуостров пережил мощное землетрясение 30 июля? Есть ли уже подсчеты по причиненному ущербу после сильного сейсмособытия?

— Главное, что я хочу сказать по итогам произошедшего ЧП: мы достойно выдержали этот природный экзамен. И в первую очередь спасибо советским строителям и строителям современным, которые обеспечили устойчивость зданий. Ни один человек не погиб. У нас ущерб, по крайней мере в части человеческих жизней, нулевой, и это самое главное. Мы видим, к каким катастрофическим последствиям приводят менее сильные землетрясения. Вот недавнее в Афганистане — более 1 400 человек погибло. У нас обошлось без жертв. И за это, конечно, спасибо еще раз нашим строителям. И огромная благодарность всем жителям Камчатки — они проявили мужество, выдержку, которые увидел и оценил весь мир.

Сейчас основная задача — обследование домов, эта работа продолжается. Первичное обследование проведено, мы убедились в безопасности нахождения в домах прямо сейчас. А далее мы двигаемся к созданию цифровой модели каждого здания, в котором будет описан весь ущерб, все повреждения, их динамика, чтобы мы могли оперативно оценивать состояние строений. Что касается ущерба — он полностью еще не оценен, но это, к сожалению, не означает, что его нет. Я уже могу сказать, что порядка 1 400 зданий на Камчатке получили повреждения после подземных толчков, в основном это массовые некритичные изменения, которые не повлияли на устойчивость строений.

— А будет ли проводиться работа по повышению уровня научного прогнозирования таких природных ЧП?

— Ученые во всем мире пока не научились прогнозировать землетрясения. Есть хорошие подвижки по прогнозированию извержений вулканов, можно спрогнозировать цунами, потому что есть временной зазор между сейсмособытием и приходом волны, но мгновенность колебаний земной коры при сейсмотолчках не позволяет предугадать ее с достаточной достоверностью. Все, что делается в этом направлении, — пока экспериментальные разработки.

Из того реального, что мы делаем уже сейчас, — это оценка сейсмостойкости зданий. Есть специализированные установки, которые тестируют стойкость отдельных типов зданий, что позволяет воссоздать достоверный сценарий наиболее вероятных последствий подземного толчка. И второе направление связано с долгосрочным прогнозированием — мы занимаемся определением наиболее сейсмоопасных районов. Уже долгосрочно определены зоны с наибольшим сейсмическим риском, к ним относится и Камчатский край. Нам нужно быть готовыми к таким событиям, понимать, что они будут повторяться. Поэтому ко всем зданиям на Камчатке предъявляются повышенные требования надежности, и жители края должны четко понимать, как действовать в условиях природного ЧП. Такую просветительскую работу мы ведем и в школах, и в коллективах.

— Туризм — одна из основ экономики Камчатки, но после землетрясений некоторые отменяли поездки на полуостров. Повлияло ли это на турпоток 2025 года?

— Существенного влияния мы не видим. Да, в этом году несколько меньше будет рост, скорее всего, чем в прошлые годы. Но это совокупность факторов, которые включают и значение курса валют, и общее состояние экономики, и мобильность населения. В моменте, конечно, влияние оказало, но мы фиксируем минимальный эффект с точки зрения отмены бронирований. Может быть, в течение недели-двух какие-то ситуации были, но в целом они не повлияли на основной туристический сезон.

Кристина Пушкина, Ульяна Лавцевич