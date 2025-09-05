Губернатор Приангарья Игорь Кобзев об инвестициях, "золотом" часе и героях СВО

В Иркутской области в ближайшие годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты, построены школы и больницы, а на Байкале появится новая инфраструктура. Об этом, а также о помощи героям СВО в интервью ТАСС рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Иркутская область вошла в топ-10 регионов России по привлекательности для инвесторов и по объему валового регионального продукта (ВРП). Благодаря чему случился такой прорыв?

— Несмотря на сложности последних лет, правительство делает все, чтобы привлечь в регион инвестиции. Потому что каждый рубль в бюджете — это новые дороги, школы и больницы. Сейчас в разной степени проработки 78 проектов с портфелем в 1,3 трлн рублей. Их запуск создаст около 20 тыс. рабочих мест. К 2030 году валовой региональный продукт Иркутской области должен вырасти с 3 до 4 трлн, а рост налоговых поступлений в региональный бюджет — почти на треть, до 400 млрд рублей.

— О каких проектах идет речь?

— Проекты разноплановые, интересные, многие из них нацелены на импортозамещение. Но важнее другое — во всех будут работать жители области.

Приведу только два примера новых производств, где работу для себя найдут почти 2 тыс. человек. В сентябре компания "Фармасинтез" открывает в Братске цех по производству лекарств от бронхиальной астмы. Компания наладила выпуск не имеющего аналога препарата для снижения спайкообразований. Объем производства — более 125 млн капсул и 3 млн аэрозолей для ингаляций в год.

Еще один проект реализуется в Бодайбо. Там запускается горно-обогатительный комбинат на месторождении "Светловское". Может показаться, что объемы тут небольшие, где-то 4 т золота в год, но для нас это серьезный экономический ресурс, а для жителей — возможность найти стабильную работу с достойной оплатой.

При этом не забываем про малый и средний бизнес, который вносит существенный вклад в цифры экспорта. Только в прошлом году объем поставок из Приангарья составил более чем на $9 млрд. Правительство региона будет и далее их поддерживать. В частности, через региональный центр "Мой бизнес", в который только за прошлый год за помощью обратились около 46 тыс. предпринимателей.

— При таких масштабных планах развития экономики нужны инфраструктурные мощности, а регион уже сейчас сталкивается с энергодефицитом. Как видите решение этого вопроса?

— Иркутская область традиционно была и остается регионом с одними из самых низких в России тарифов на электроэнергию. Поэтому в последние годы мы стали неофициальным центром майнинга: появились сотни легальных и нелегальных ферм, потребляющих колоссальные мощности даже в энергодефицитных районах Приангарья.

У нас очень много потребителей, отапливающихся электричеством, и неконтролируемое потребление энергии было чревато возникновением аварийных ситуаций, особенно в холодные месяцы.

Поэтому с апреля этого года в регионе введен полный круглогодичный запрет на майнинг в южных территориях области. Запрет будет действовать до 15 марта 2031 года. Считаю, что это было верное решение. Бизнес должен в первую очередь быть ответственным. Нельзя позволить подвергать рискам прохождение отопительного сезона и работу крупных промышленных предприятий. Мы не против майнинга как явления, но в нынешней ситуации правительству пришлось выбирать, и выбрали интересы людей.

Важный вопрос — дефицит тепловых мощностей в Иркутске. Сегодня рассматриваем два варианта его решения: строительство новой угольной котельной на территории Ново-Иркутской ТЭЦ либо газовой котельной на правом берегу Иркутска. В свете недавно подписанного соглашения по "Силе Сибири — 2" у газового проекта есть хорошие перспективы. Это и выгодно, и экологично. Газопровод пройдет по Иркутской области, что позволит региону использовать почти 9 млрд кубометров газа. В перспективе планируем выйти на 17 млрд кубов.

Также уже началось строительство трех энергоблоков в Усолье-Сибирском общей мощностью 690 МВт. Это даст энергосистеме региона дополнительный запас прочности и возможность подключения новых потребителей.

Плюс к этому в Иркутске завершаем строительство "теплового луча". Это крупнейший инфраструктурный проект в столице региона за последние 50 лет. В его рамках будет проложено порядка 6 км теплосетей, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов, реконструируем Ново-Иркутскую ТЭЦ. Планируем завершить работы до конца года.

— Новые проекты требуют квалифицированного персонала. Как область решает вопрос кадрового дефицита?

— Сегодня на рынке труда региона представлено порядка 28 тыс. вакансий. Список востребованных профессий большой. Очень большая потребность в медиках и педагогах. Сосредотачиваем основные усилия не на "импорте" специалистов из других регионов, а на подготовке собственных кадров.

Когда общался с нашими выпускниками на губернаторском балу, спрашивал у них: "После обучения в медуниверситете вернетесь в область работать или нет?" Кто-то отвечал, что вернется, кто-то говорил, что уедет. А когда я спросил: "А кто родителей ваших тогда лечить будет?", кое-кто призадумался. Рассказал ребятам о нашей областной программе поддержки молодых специалистов, готовых приехать и работать в малых городах и селах: врачи получают 2 млн рублей подъемных из регионального бюджета, а средний медперсонал — 1 млн.

— Мотивацией может стать развитая социальная инфраструктура региона.

— Конечно. Для того чтобы молодые ребята после вуза оставались работать, создавали семьи, воспитывали детей, им необходимо создать не только условия для работы, но и комфортную среду. А это и жилье, и парковочные пространства, и условия для занятий спортом, и культурный досуг. Важно, чтобы в муниципалитете было все хорошо с общественным транспортом, благоустроенные общественные пространства, детские сады без очередей и современные школы с обучением в одну смену.

За последние пять лет уже открылись 30 новых школ. Более 13,5 тыс. ребятишек смогли сесть за парты в современных учебных заведениях. В планах правительства на ближайшие пять лет — построить 27 детских садов и школ для почти 20 тыс. детей.

Один из приоритетных вопросов — улучшение качества и доступности медицинского обслуживания. Квалифицированная высокотехнологичная помощь к человеку должна прийти вовремя в любом уголке области.

Планируем в ближайшие пять лет построить не менее девяти новых медучреждений, в том числе новый стационар Детской клинической больницы Иркутска и акушерский реанимационный корпус в Перинатальном центре Братска. Отдельное внимание сельским территориям: мы хотим, чтобы молодежь здесь оставалась жить и работать. В ближайшую пятилетку планируем открыть более 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

— Иркутская область в числе регионов — лидеров по развитию туризма благодаря озеру Байкал. Что изменится на Байкале в ближайшие годы?

— Несколько лет назад благодаря поддержке президента России Владимира Путина наш Байкал попал в уникальный федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал". Причем Байкал в нем появился в последний момент: мы вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым задействовали все рычаги на федеральном уровне, чтобы попасть в проект. И у нас получилось.

Долго обсуждали возможность включения Байкала с Игорем Левитиным — тогда он был помощником президента и отвечал за нацпроект. В итоге Байкал оказался в федеральном проекте вместе с пятью морями. Это очень важное решение, потому что дает нам возможность значительно улучшить экологическую ситуацию на озере. Прежде всего речь идет о строительстве очистных сооружений. Это будет легче сделать с привлечением федерального финансирования.

Уже сегодня ведется проектирование канализационного коллектора по Байкальскому тракту. На подготовку проекта уйдет примерно два года. С середины 2027 года начнется его строительство, а к 2030 году коллектор уже должен работать.

Второй важный момент по Байкалу — восстановление причальной и портовой инфраструктуры. У нас есть порт Байкал, который не замерзает, его планируем восстановить. Ждем сейчас казначейские инфраструктурные кредиты в 3,6 млрд рублей. Предполагается, что инфраструктура порта позволит не только обрабатывать грузы и стоянку, но также обслуживать и ремонтировать суда.

В проект "Пять морей и озеро Байкал" вошла довольно большая территория, поэтому хотим создать там единую туристическую зону, соединив архитектурно-этнографический музей "Тальцы" и туристический кластер на Байкале. Это порядка 50 км. Можно построить там причалы и водным путем отправлять экскурсионные маршруты, а по береговой линии провести берегоукрепление и сформировать пешеходную зону.

— Какой эффект ожидаете от проекта круглогодичного курорта "Волшебный Байкал"?

— Байкал и сегодня очень востребован у российских и зарубежных туристов. Создание круглогодичного курорта позволит значительно увеличить его посещаемость.

Проектом предусмотрено создание современных гостиничных комплексов, спортивных и культурных центров, пляжных зон и другой инфраструктуры. Проект включает в себя две локации на разных берегах Байкала: особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" в Байкальске и туристско-рекреационный кластер "Байкальская слобода" в Иркутском районе. Общая площадь курортной зоны в Иркутской области составит около 1,2 тыс. га. Для жителей Приангарья это еще и около 6 тыс. новых рабочих мест. Это позитивный момент. Но мы должны учитывать, что туристов будет много — ожидаем до 3,6 млн человек. Важно не навредить нашей экологии. Для этого уже продумываем создание системы сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов.

— Как сейчас обстоит дело с ремонтом дорог, которые ведут к Байкалу? Как такое количество туристов будет добираться?

— Планируется серьезное увеличение турпотока, и для того, чтобы с ним справиться, прорабатываем вопрос строительства нового аэропорта в Иркутске, который станет авиахабом. Новый современный аэропорт — это и возможности развития туризма, и дополнительная мотивация для нашей молодежи строить свою жизнь в Приангарье.

Что касается автомобильных дорог до Байкала — им уделяем особое внимание и стараемся сделать так, чтобы местным жителям и туристам было комфортно добираться. В целом на начало года в нормативном состоянии в Приангарье было около 5 тыс. км дорог. Это более 41%. К 2030 году правительство планирует отремонтировать 1,5 тыс. км, привести в порядок не менее половины всех трасс региона.

— В Иркутской области работает проект "Герои Приангарья", направленный на включение ветеранов СВО в жизнь региона, в реализацию проектов развития области. Как вы еще помогаете участникам специальной военной операции и их семьям?

— В области действует 39 мер поддержки участников СВО и их семей, и меры эти постоянно расширяются. За это время область из своего бюджета на поддержку ребят выделила более 15 млрд рублей.

В области запущен региональный проект "Герои Приангарья". Его цель — реальная помощь нашим ребятам в трудоустройстве. У нас уже 70% участников программы трудоустраиваются, проходят профессиональное переобучение. Более того, Приангарье было одним из первых регионов России, где в рамках этой программы ввели систему наставничества. У нас каждый участник имеет своего наставника среди членов правительства области, ректоров вузов, общественных деятелей и так далее.

Уделяем внимание лечению и реабилитации наших героев. Сейчас вместе с Министерством обороны России ведется работа по подготовке строительства нового здания военного госпиталя, а с Минтрудом России проводим модернизацию областного реабилитационного центра "Шелеховский". В этом году в центре планируется принять на реабилитацию тысячу бойцов и членов их семей, в следующем году — уже 1,5 тыс. Особое внимание — детям бойцов. В Иркутской области предусмотрены единовременные выплаты 50 тыс. рублей студентам — детям участников СВО, освобождение от платы за посещение детского сада и многое другое.

Каждую свою поездку в районы я встречаюсь с семьями героев. Могу сказать, что это удивительные люди. Никогда мы не видели от них какого-то негатива или недовольства, руки они не опускают. Недавно я был в Шелехове, общался с бывшим сотрудником МЧС, который вернулся из зоны СВО с тяжелым ранением. Он не унывает, работает в военкомате, воспитывает детей. Эти ребята видели смерть, остались живы и очень это ценят. И еще они очень преданы Родине. Это дорогого стоит.

— В своем ответе про кадры вы привели пример своей встречи с выпускниками. Вы в числе тех глав регионов, кто точно не менее 50% своего времени посвящает встречам с жителями, непосредственному общению. С какими запросами чаще всего обращаются к вам жители?

— Пишут обо всем, запросы самые разные. Многие пишут мне напрямую, через обратную связь в телеграм-канале. Стараюсь отвечать всем, при необходимости перенаправляю человека на нужное ведомство или министерство.

Вот пока мы с вами говорили, мне написала женщина из Иркутска по поводу строительства жилого комплекса, я тут же этот вопрос перенаправил мэру города, как специалисту в этом вопросе. В свое время врачи придумали систему "золотого" часа, когда очень важно поймать первые минуты беды. Потом этот принцип перехватили спасатели. Но я думаю, что он применим и в органах власти. Людям надо оказывать помощь, поддержку максимально быстро. И потом, самый ценный источник информации для руководителя — это живые встречи с людьми.

Виктория Мельникова