Михаил Шуфутинский: меняются телевизионные шоу, а шансон остается шансоном

Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский 5 сентября представил новый трек "Коктебель". В интервью ТАСС исполнитель хитов "3 сентября" и "Пальма-де-Майорка" рассказал об уважении к поп-музыке, изменениях в шансоне, о русской культуре и любви к родине

— Михаил Захарович, 5 сентября у вас вышел трек "Коктебель". Почему вы вдохновлялись именно этим местом при создании своей новой песни? Связана ли эта работа с вашими личными воспоминаниями?

— Изначально появилась песня, которую написала прекрасная Дарья Кузнецова. Она великолепный музыкант и продюсер. Мне понравилась эта песня, поэтому я решил ее спеть. На самом деле с Коктебелем у меня связано много теплых воспоминаний из детства. Мы отдыхали там с мамой, я очень хорошо помню, что в совсем юном возрасте даже чуть иначе произносил название Коктебель, потому что не совсем понимал, как правильно. Но было очень красиво, и я это запомнил.

— Что вы хотели донести до зрителя через кадры клипа?

— Я хотел донести, что воспоминания детства живут с нами всю жизнь. И в зрелом возрасте мы все еще хорошо помним детство, помним друзей и близких, которые на протяжении всех этих лет были рядом с нами. Наступает тот момент, когда мы возвращаемся в то самое место детства и зовем туда своих друзей. Наша юношеская любовь возвращается к нам, нашим близким. Мы друг друга видим и любим.

— Что вдохновляет вас на создание новых текстов и музыки в наше время?

— Я просто хочу жить полноценной жизнью. Говорить о том, что я любил и люблю, о том, что остается в моей жизни самым важным, — о чувствах. Обыкновенные, простые человеческие чувства. Они меня и вдохновляют

— После возвращения в Россию вы стали одним из символов русского шансона. Как, по-вашему, эволюционировал этот жанр за последние 20 лет?

— Возвращался я еще при Советском Союзе. К середине 90-х я окончательно вернулся в Москву. В город, где я когда-то родился. Шансон — это песня. Очень важный, отдельный жанр. Это целое дерево, где каждый отдельный листок — нужная песня.

Много разных жанров шансон притягивает к себе — многие артисты пытаются обратиться к шансону, у некоторых, кстати, здорово получается. Я не почувствовал большой эволюции кроме того, что появляются новые краски, новая техника записи, техника исполнения. Меняются телевизионные шоу: появляются более яркие программы. А шансон остается шансоном, потому что это музыка, близкая сердцу обыкновенного человека, который улавливает смысл жизни в стихах и музыке.

— Ранее вы отмечали, что не любите использовать слово "шансон" применительно к своему творчеству. А сегодня, когда жанры еще сильнее смешались, как бы вы определили свой стиль?

— Я не помню такого. Шансон — это песня. А мы просто поем эти песни. Я понимаю, что такое формат. Для каких-то программ мое творчество не совсем подходит, а куда-то меня приглашают, и я с удовольствием исполняю песни. Я "всеформатный", поэтому мне легко удается быть и тут, и там.

— Какие культурные и музыкальные традиции, на ваш взгляд, составляют основу, золотой фонд русской культуры, который необходимо бережно сохранять и передавать молодежи?

— Основы русской культуры — наше великое прошлое. Потрясающая музыка: хоровая, симфоническая. Наши поэты, композиторы — великое множество имен, которые всю жизнь поддерживали и возводили хоровое и симфоническое музыкальное искусство. На основе этого рождаются современные произведения. Пускай даже наши маленькие скромные песенки. Корни всего, что есть сейчас, — та самая русская душа и русская культура.

— Михаил Захарович, в своих интервью вы часто говорите, что настоящая любовь к родине приходит с возрастом и опытом. Был ли в вашей жизни такой момент, после которого вы осознали что-то очень важное и пронзительное о своей стране?

— Возраст и опыт не имеют большого значения в любви к родине. Наступает такой момент в жизни, когда ты хочешь оказаться там, где ты родился, где ты дышишь тем же воздухом, что и в юности.

В этом воздухе летает тот "микроб", который врывается и переполняет душу. Ты чувствуешь, что здесь ты у себя, твердо стоишь на ногах, дышишь полной грудью и ощущаешь себя на своей земле. Это и есть родина

— А что для вас в музыке главное?

— Главное в музыке — это душа. Душа, которая ощущается сразу. Тепло, человеческие чувства, понятность, вкус, качество. По-настоящему высокий стиль, даже высказанный самыми простыми средствами, все равно должен нести в себе культуру.

— Как вы относитесь к современной популярной музыке?

— Я отношусь к современной популярной музыке с большим уважением. Она становится популярной по разным причинам: бывает, что даже обыкновенная композиция из-за большого количества эфиров набирает много откликов, но если это произведение ничего из себя не представляет, то даже эфиры не помогут задержаться навсегда. А вот если это по-настоящему хорошая песня, то даже небольшое количество упоминаний принесет ей успех и любовь людей, а это самое главное.

— Ранее вы говорили, что успех артиста — это во многом удача. А теперь, спустя годы, вы согласны с этим или считаете, что все же главнее труд и дисциплина?

— Безусловно, во многом успех артиста зависит от момента и удачи. При этом любая удача без труда ничего не стоит. Можно удачно попасть в цель один раз, но без труда ничего не происходит. Поэтому многие великие произведения были созданы благодаря большому труду настоящих мастеров.