Ольховская: мы призываем государство, бизнес и спортсообщество развивать спорт в регионах

В рамках Восточного экономического форума генеральный директор ООО "Универсальная логистика" Ирина Ольховская рассказала в интервью ТАСС о ключевой роли спорта в устойчивом развитии регионов, социальной ответственности бизнеса, создании и развитии спортивной инфраструктуры, а также поделилась опытом компании по строительству и продвижению ледового комплекса "Восточный" в Находке.

— Как вы считаете, почему все чаще спорт называют одним из важнейших аспектов, обеспечивающих устойчивое развитие? Как именно спорт влияет на этот фактор?

— Прежде всего, спорт играет ключевую роль в здоровьесбережении, повышении качества и продолжительности жизни, а также снижении нагрузки на систему здравоохранения. Более того, он выступает важным вектором социально-экономического развития целых регионов. По моему мнению, спорт способствует формированию у людей чувства причастности к городу, региону или стране в целом — известного всем ощущения "Болеем за наших!". Помимо этого, он укрепляет национальную идентичность и расширяет горизонты международного взаимодействия и сотрудничества. Современные крупные спортивные объекты с благоустроенной территорией становятся центрами притяжения для жителей, где проходят не только соревнования и тренировки, но и праздничные, семейные и развлекательные мероприятия, в том числе с участием известных российских спортсменов, что вызывает настоящую гордость за родной край.

Также нельзя не отметить то, что системное развитие спортивной инфраструктуры помогает решать одну из острых социальных проблем — внутрироссийскую миграцию. В то время как в малых и средних городах проживает более 20% россиян, сегодня все чаще наблюдается отток населения в крупные города, и не только из-за поиска работы. Как представитель системообразующего бизнеса, отмечу, что рабочие места в регионах есть, кадровый голод ощущается остро, однако люди уезжают семьями из-за низкого качества городской среды. А ведь в 35% небольших городов среда признана неблагоприятной, при этом, если городская среда для жизни семьи, включая культурные и спортивные объекты, комфортна — люди готовы остаться.

© ТАСС

— Часто системообразующие предприятия, подобные вашему, занимаются строительством и поддержкой спортивных объектов, а также развитием спортивных проектов и программ. Могут ли компании самостоятельно, без участия государства, реализовывать подобные инициативы? И в целом кто, по вашему мнению, должен брать на себя роль инициатора развития социальных проектов в регионах — государство или частный бизнес?

— Социально ориентированный бизнес все чаще берет на себя эту инициативу. Крупные компании реконструируют и модернизируют существующую спортивную инфраструктуру, строят новые объекты, что требует миллиардных частных инвестиций. Содержание и продвижение таких объектов также связано с колоссальными затратами. Разумеется, список таких компаний ограничен, поскольку возврат инвестиций долгий и сложный. Поэтому, безусловно, необходимы стимулы и меры поддержки со стороны государства, чтобы привлечь крупный бизнес к процессу развития спортивной инфраструктуры.

— Какую именно поддержку бизнесу необходимо получать для реализации подобных проектов, по вашему мнению? И является ли государство единственным источником такой помощи?

— Помимо системного применения моделей инвестиционного партнерства между бизнесом и государством, требуется комплексное содействие в раскрытии внутреннего и международного потенциала спортивных объектов. Региональным спортивным комплексам не всегда просто интегрироваться в систему перекрестных городов сотрудничества в области спорта. Возможно, разумным шагом стало бы создание официального реестра профессиональных региональных спортивных площадок, которые построены с соблюдением российских и международных стандартов. Такие объекты готовы принимать не только российских спортсменов, но и атлетов из дружественных стран, проводить соревнования разного уровня. Это позволило бы системно интегрировать их в государственные, коммерческие и клубные форматы соревнований и спортивных сборов.

Кроме того, бизнесу необходима поддержка спортивного сообщества — участие звезд российского спорта и легендарных тренеров. Известные спортсмены могли бы выступить в роли спортивных дипломатов и участвовать в продвижении региональных профессиональных спортплощадок как на российском, так и на международном уровне. Они могли бы взять на себя задачу системной популяризации спорта и привлечения внебюджетных средств, что принесло бы значительный экономический эффект для регионов.

— "Восточный Порт" — градообразующее предприятие в Находкинском городском округе. Активно работает над развитием социальной, в частности спортивной, инфраструктуры региона. В прошлом году вы открыли многофункциональный ледовый спортивный комплекс "Восточный". Расскажите, как сейчас продвигается работа по развитию ЛСК?

— Совершенно верно. В октябре прошлого года "Восточный Порт" завершил строительство и открыл многофункциональный ледовый спортивный комплекс "Восточный". Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, при этом компания взяла на себя полное ежегодное содержание комплекса. Сегодня это самый масштабный спорткомплекс в Находкинском городском округе и один из крупнейших в Приморском крае с общей площадью более 6 тыс. кв. м. Важно отметить, что этот современный комплекс с ледовой ареной международного профессионального уровня был построен в рекордные сроки — всего за один год. Объект включает ледовую арену, универсальную спортивную площадку, воркаут-зону и залы для занятий различными видами спорта — гимнастикой, танцами, йогой, восточными единоборствами и др. Центральным элементом комплекса является ледовая арена с трибунами, площадь которой составляет почти 2,5 тыс. кв. м. На льду круглогодично проходят тренировки хоккеистов, занятия фигурным катанием, конькобежным спортом и керлингом. Помимо соревнований и тренировок, мы проводим спортивные сборы, а также праздничные мероприятия и ледовые шоу.

© ТАСС

— Каковы итоги работы комплекса за год?

— С момента открытия спорткомплекса его проходимость составила почти 32 тыс. человек, что соответствует примерно 22% от населения округа. Для сравнения, население Врангеля составляет около 18 тыс. человек, а Находкинского городского округа — 141 тыс. Вместимость комплекса позволяет за несколько дней охватить все активное население микрорайона. Так, например, новогодние ледовые шоу за несколько дней посетили более 3 тыс. зрителей. Несмотря на непростые условия геополитической турбулентности, наш ЛСК за первый год работы совершил впечатляющий рывок.

За это время здесь прошло 16 чемпионатов Приморского края среди юношей и 15 городских чемпионатов среди взрослых. Также прошли системные круглогодичные тренировки детской хоккейной команды "Восточник" на профессиональной арене и принесли успехи: ребята завоевали чемпионский кубок краевого турнира "Золотая шайба". Заняли 1-е место в турнире "Единой России". В честь 80-летия Великой Победы в ЛСК прошел хоккейный турнир на Кубок "Восточного Порта". Наши юные хоккеисты стали первыми среди четырех сильнейших команд Приморья, включая "Адмирал", "Айсберг" и "Гранит". А взрослая команда стала победителем регулярного чемпионата НХЛЛ (Находкинская любительская лига). Кроме того, "остаются дома" практически все первенства на призы "Восточного Порта". В дни празднования 9 Мая на универсальной площадке прошли соревнования по мини-футболу среди детских команд из Врангеля и Партизанска с победой "Восточника". Летом были проведены региональные сборы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту для более 500 юных спортсменов.

В рамках спортивного форума "Sports Facilities 2025" "Восточный" получил федеральную премию "Лучший инвестор в спортивную инфраструктуру". Также в феврале этого года ЛСК принимал Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, который представил знаменитый российский хоккеист Сергей Светлов. Помимо этого, Светлов провел мастер-класс для наших будущих чемпионов. А в апреле текущего года легенда российского кикбоксинга, заслуженный мастер спорта Александр Захаров провел для жителей округа "Зарядку с чемпионом". Об этих событиях до сих пор жители города вспоминают с большим восторгом, что ярко показывает, насколько важно личное участие звезд спорта в развитии и поддержке спорта в регионах. В связи с этим мы призываем звезд российского спорта взять под патронаж региональные спортивные площадки.

Все эти вопросы и многое другое мы обсудили в рамках дискуссии "О, спорт! Ты — мир!" с участием представителей государственных структур, профильных министерств, российского спортивного сообщества и ведущих спортсменов страны. Смотрите запись сессии в Telegram-канале "Восточного Порта".