Небольшой город Байкальск, стоящий на берегу озера Байкал в Иркутской области, переживает масштабные преображения, связанные с деятельностью ВЭБ.РФ по развитию территории закрытого в 2013 году ЦБК. Вместо аварийных корпусов здесь в недалеком будущем появятся новые жилые дома, современные гостиницы, развитая инфраструктура, марина для яхт и катеров, количество посетивших город туристов достигнет 430 тыс. в год, рассказал ТАСС заместитель председателя корпорации Александр Тарабрин.

— Байкальск и БЦБК в последнее время на слуху — есть поручения президента и федеральная программа развития этой территории. В чем именно роль и задачи ВЭБ.РФ?

— ВЭБ.РФ участвует в проекте с 2013 года с момента закрытия Байкальского ЦБК. После закрытия предприятия мы получили его имущественный комплекс на баланс. Сейчас занимаемся развитием бывшей промплощадки, которая станет основой развития города. Мы ищем инвесторов, занимаемся разбором зданий. Это кропотливая работа, которая должна учитывать экологические требования, промышленную безопасность.

В рамках первого этапа до конца 2025 года будут снесены 17 зданий и сооружений, на сегодня демонтировано 14. В рамках второго этапа (в 2026–2028 годах) планируется снос порядка 150 объектов. Сносятся не все объекты БЦБК, часть остаются и ремонтируются, т.к. используются для жизнеобеспечения Байкальска и для будущих проектов развития.

Параллельно мы заключили соглашения о партнерстве с группой "Азимут", которая будет заниматься развитием гостиничной инфраструктуры ("четыре и пять звезд"). Общая стоимость проектов составляет порядка 9 млрд рублей. Еще одно соглашение с En+, которая реализует проект создания Международного центра водных ресурсов (МЦВР), где, помимо научно-исследовательской и выставочной зон, будет производство питьевой воды. В программе развития заложено и строительство марины международного класса, поддержка бизнеса.

— Сколько всего отелей и сопутствующей инфраструктуры и какой именно будет возведено в Байкальске, какую часть гостей город перетянет с других курортов Байкала?

— В рамках первого этапа проекта развития совокупная общая площадь новых гостиниц составит порядка 43 тыс. кв. м., это более 600 номеров для размещения. Конечно, вся гостиничные комплексы будут включать всю необходимую современную инфраструктуру. К примеру, парк-отель ("пять звезд") станет якорным объектом на площади более 14 га, будет включать около 180 номеров в гостинице и коттеджах, точки питания, деловую зону, СПА-комплекс с бассейном и фитнесом, детскую зону, универсальные площадки для занятий спортом.

По нашим оценкам, создание этой инфраструктуры позволит увеличить туристический поток сюда примерно в два раза — до 430 тыс. человек.

Важно отметить, мы не ограничиваемся только туризмом, будем прорабатывать развитие интеллектуальных экологичных производств, технопарков и лабораторий. Мы планируем сформировать полноценный курортно-деловой кластер. Это территория, где можно будет не только отдыхать, но и жить, заниматься наукой, запускать прогрессивные разработки, создавать новые производства.

— Если продолжить тему туризма, то насколько Байкальск привлекательный город для посещений?

— Недавно здесь открыли новый подъемник. В принципе Байкальск всесезонное место. Зимой тут лыжи, сноуборд и прочие развлечения, которые присущи каждому горнолыжному кластеру, и безусловно фантастической красоты лед Байкала, летом — большая вода. Причем в последнее время вода в Байкале стала прогреваться сильнее, этим летом ее температура на юге Байкала достигала 23 градуса выше нуля.

А еще благодаря уникальному местному климату Байкальск неофициально называют "клубничной столицей Сибири", что тоже может привлекать туристов.

— Когда начнут работать первые проекты?

— К 2030 году основные первые объекты на территории бывшего БЦБК должны быть запущены. Уже запустили кампус ЭКО.ЦЕХ, который через год должен стать местом не только для проведения событийных мероприятий, но и будет работать как мини-гостиница. Таким образом, появится одна из первых точек роста на этой территории.

— А как вы оцениваете ход работ по развитию БЦБК на сегодняшний день?

— Проект очень сложный, и очень многое еще предстоит сделать. Я не скажу, что мы в начале пути, — первую треть прошли, и еще две трети нужно пройти, самые сложные. После 2030 года нас ждет вторая часть работы по развитию площадки — речь идет более чем о 200 га, где планируется технопарк, агропромышленный комплекс, множество других предприятий, где будут работать люди.

Нужно сказать, что город маленький, в годы существования ЦБК, который был градообразующим предприятием, в Байкальске жило около 20 тыс. человек. После его закрытия количество жителей сократилось до 12 тыс. человек, а сейчас есть приток населения — уже примерно 13 тыс. И с появлением новых предприятий населения города должно расти дальше. Новое строительство должно дать возможность людям приезжать в Байкальск и оставаться здесь жить. Поэтому проект включает в себя строительство нового жилья, гостиниц, ресторанов, парков и общественных пространств.

— Насколько проекты в Байкальске обеспечены рабочей силой, насколько активно будут задействованы местные жители и привлекаться специалисты со стороны? Какие в целом социально-экономические последствия просчитываются для Байкальска?

— Очевидно, что реализация поставленных задач потребует значительных ресурсов и большого количества специалистов, в том числе со стороны. При этом мы всегда открыты к привлечению местных. Хороший пример — создание сети туристических троп в городе и на территории БЦБК — почти все было сделано силами местных профессиональных команд и жителей.

Если говорить об эффектах от реализации проекта развития БЦБК, то мы предполагаем создание около 1,5 тыс. новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны составить более 11 млрд рублей.

— Как происходит взаимодействие с региональными властями с одной стороны и с инвесторами — с другой?

— Существует управляющий совет при губернаторе региона Игоре Ивановиче Кобзеве, куда входят представители федеральных и региональных властей, бизнеса. Он рассматривает все ключевые вопросы, и абсолютно все активности осуществляются совместно, а каждый шаг предварительно обсуждается и согласовывается. Мы высоко оцениваем эффективность такого взаимодействия, ведь никакое масштабное развитие невозможно без партнерства.