Генеральный директор крупнейшей в России алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал о состоянии компании в условиях текущего мирового кризиса в алмазно-бриллиантовой отрасли, планах по диверсификации бизнеса и перспективах работы в Африке

— Павел Алексеевич, мы встречаемся с вами в рамках Восточного экономического форума, но в текущих условиях кризиса в отрасли не могу не спросить у вас о состоянии алмазного рынка. Видите ли вы первые признаки восстановления алмазно-бриллиантового рынка?

— Признаки разворота на рынке появились в начале этого года, а цены на бриллианты сегодня менее волатильны, чем в прошлом или позапрошлом годах. Сейчас рынок берет небольшую паузу, необходимую для адаптации к новым тарифным реалиям. По мере снижения интенсивности влияния триггеров нормализация рынка продолжится.

Важно, что розничный спрос на ювелирные украшения в США, крупнейшем рынке бриллиантов, уже долгое время остается стабильным. И в целом рынок ювелирных украшений с бриллиантами в последние годы находится на более высоком уровне, чем в период до пандемии: $82–84 млрд против $76–78 млрд в 2018–2019 годах.

Да, по-прежнему есть фактор сезонности, когда летом спрос ослабевает. Есть геополитические факторы. В этом году дает о себе знать также неопределенность, связанная с тарифами США на продукцию из Индии, которая поставляет 90% всех бриллиантов в мире. Но именно конечный спрос на бриллиантовые украшения наряду с сокращением предложения алмазов имеет определяющее значение для всех звеньев алмазно-бриллиантового рынка.

"Алроса" обладает хорошим запасом прочности и устойчивости, оставаясь фактически единственной сейчас прибыльной алмазодобывающей компанией в мире. Поэтому и этот кризис компания переживет.

— Многие аналитики ждут, что цены на алмазы вырастут почти на 50% к 2027 году. Согласны ли вы с таким прогнозом?

— О перспективах восстановления рынка в ближайшие два-три года говорят многие участники рынка и эксперты. Мы уже видим постепенную нормализацию запасов во всех звеньях алмазно-бриллиантовой торговли. Кроме того, почти все алмазодобывающие компании уже объявили о планах снижения добычи. Мы ожидаем, что в этом году мировая добыча алмазов составит 95–105 карат. Это на 20–30% ниже показателей 2017–2019 годов. И скорее всего, она останется на этом уровне как минимум несколько лет. Предложение будет сокращаться, формируя предпосылки для смещения баланса спроса и предложения в сторону дефицита, поддерживая цены. Так что двузначные темпы роста цен уже в ближайшие годы вполне возможны, в первую очередь на наиболее востребованные и дефицитные крупные камни.

— "Алроса" сейчас вынуждена работать в условиях санкций и в последнее время не раскрывает объемы продаж алмазов. При каких условиях компания может вернуться к публикации таких данных?

— Ограничение информации о добыче и продажах — пусть временная, но все же необходимая мера, на которую мы пошли не по своей воле. "Алроса" стала объектом самых жестких санкций, наложенных на промышленные компании России. Причем кажется, что это было сделано просто по формальному признаку — наличию госучастия. Никто при этом не разбирался, что практически все налоги компания платит не в федеральный бюджет, а в бюджет Якутии для поддержания социальной инфраструктуры региона размером с Западную Европу. Вклад "Алросы" в региональный бюджет составляет в среднем 35%, и от работы нашей компании напрямую или косвенно зависит благополучие не менее 10–15% семей региона. К тому же информация о добыче и продажах может быть использована не только против нас, но и против наших партнеров. Но, как только позволят условия, мы непременно снова будем соответствовать лучшим практикам и задавать планку открытости для отрасли.

— Говоря о текущей деятельности компании. Каковы результаты по добыче алмазов за первое полугодие 2025 года? Сохраняете ли свой план по добыче в 29 млн карат в этом году?

— Наши целевые производственные показатели остаются в силе. План по алмазодобыче на первое полугодие был выполнен даже с небольшим превышением: +3% от плана. Мы рассчитываем, что до конца года объем добычи будет соответствовать плановым значениям.

— Мы все-таки сейчас находимся на Дальнем Востоке, давайте вернемся к планам компании по развитию в этом регионе. "Алроса" в последнее время все больше стремиться диверсифицировать бизнес. В рамках этой стратегии не рассматривается ли приобретение новых золотодобывающих активов в Якутии или других регионах?

— Это не новое для нас направление — золотодобычу мы осваиваем с 2020 года, и наше предприятие "Алмазы Анабара" уже добывает внушительные объемы попутного золота. Мы ведем поиски золота в Якутии, на Таймыре, в Забайкальском крае. В Иркутской области и в Чукотском автономном округе изучаем потенциальные объекты, которые можем приобрести самостоятельно или для совместной разработки.

Наиболее важным для нас на сегодняшний день является разработка месторождения Дегдекан в Магаданской области, которое мы приобрели в прошлом году. Построить золотоизвлекательную фабрику и постоянный вахтовый поселок здесь планируем в 2027–2029 годах, а старт добычи намечен на 2029–2030 годы. Плотно сотрудничаем для этого с правительством области — очередное соглашение, связанное с разработкой месторождения, подписали на ВЭФ.

Подчеркну, что все это делается не в ущерб алмазодобыче, которое была и будет нашим приоритетом. Наши основные усилия направлены, конечно, на алмазную геологоразведку и разработку алмазных месторождений. Прежде всего на территории Якутии. Но мы готовы использовать наши компетенции в геологоразведке, в горной добыче для участия в других проектах, если видим в них потенциал. Дегдекан в этом плане показательный пример.

— В апреле этого года вы заявили, что выделите финансирование для изучения полиметаллов в Якутии. Когда вы планируете приступить к геологоразведке в этом направлении?

— Да, наши геологи уже выделили перспективную площадь для поиска полиметаллических полезных ископаемых в пределах Якутской алмазоносной провинции. Сейчас ведутся научно-исследовательские работы — привлекли для этого несколько российских отраслевых институтов. К геологоразведочным работам приступим с 2026 года. Поскольку работы будут проводиться параллельно с основными геологоразведочными работами на алмазы, затраты на проведение поисковых работ будут минимальны.

— В какой стадии сейчас находится строительство нового рудника на месторождении "Мир"?

— В течение года мы планируем завершить все проектные работы и пройти их государственную экспертизу. После того как госэкспертиза подтвердит сметную стоимость работ, мы актуализируем бизнес-план с учетом рыночной конъюнктуры. Параллельно с этим уже ведется подготовка площадок для будущих скипового и клетевого стволов, установлены электроподстанции и ряд других объектов. На обеих площадках пробурены несколько десятков замораживающих скважин, необходимых для будущего строительства.

— В этом году "Алроса" закрыла сделку по продаже своей доли в ангольском предприятии "Катока". Вы еще заинтересованы в работе компании в Африке?

— Да, конечно. Африканский континент — один из крупнейших по запасам алмазов. Мы удовлетворены результатами сделки по продаже нашей доли в "Катоке". "Алроса" продолжает активно работать в Зимбабве — видим здесь хорошие перспективы с точки зрения открытия новых месторождений алмазов и других полезных ископаемых. Кроме того, экспертиза "Алросы" остается востребованной в ЦАР, Мозамбике, ЮАР, Намибии. Мы остаемся открытыми для сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных инвестиционных проектов в этих и других странах.