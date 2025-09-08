Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2025 рассказал о планах по обновлению программы развития авиаотрасли, о поставках самолетов Ту-214 и перспективах вертолета "Ансат", а также о возможном введении промсборов, развитии парфюмерии и динамике ввоза товаров по параллельному импорту

— В июле Минпромторг планировал представить свои предложения по актуализации комплексной программы развития авиационной промышленности. Когда документ будет актуализирован? Какие новые пункты будет он содержать?

— Мы продолжаем вести работу по корректировке комплексной программы. В июле прошла стратегическая сессия под руководством председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, по итогам которой мы сейчас совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года.

— Представитель "Туполева" сообщал, что производитель готов на заключение новых контрактов на поставку Ту-214 не ранее 2027 года. Поставлены ли запланированные два самолета заказчикам в этом году? Какой объем производства и поставок запланирован на ближайшие несколько лет?

— Один самолет программы 2025 года сдан заказчику и летает под "флагом" авиакомпании Red Wings. Второй самолет поставки текущего года изготавливается. Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда "Россия". При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков. Сейчас ряд отечественных авиакомпаний действительно прорабатывает с ОАК графики и условия поставок. Давайте дождемся завершения этой работы коллегами.

Что касается объема производства, Казанский авиационный завод реализует программу модернизации, которая позволит поэтапно выйти на темпы изготовления 20 самолетов Ту-214 в год

— Как вы считаете, есть ли будущее у этого самолета?

— Мы видим высокий спрос на самолеты Ту-214 со стороны авиакомпаний. Интерес проявляет все большее количество авиакомпаний — это S7, Red Wings, "Якутия", Azur Air, "ЮВТ Аэро". Текущий уровень спроса позволяет нам сделать вывод, что будущее у этого самолета, несомненно, есть.

— Совсем недавно в небо поднялся новый импортозамещенный легкий вертолет "Ансат". Расскажите, насколько эта машина необходима нашей стране, есть ли у нее экспортный потенциал и каковы теперь дальнейшие этапы работы над машиной до первой поставки ее заказчику.

— С первым полетом и началом летных испытаний импортозамещенного "Ансата" мы вышли на финишную прямую на пути к серийному выпуску полностью отечественной машины. Это дает все основания говорить о технологическом суверенитете России в вертолетостроении. Сегодня "Ансаты" работают практически во всех регионах России, активно используются в санитарной авиации, где они незаменимы для быстрой доставки пациентов в медучреждения.

Безусловно, у вертолетов "Ансат" есть хороший экспортный потенциал — наша вертолетная техника отлично зарекомендовала себя и высоко ценится по всему миру.

— Вы недавно говорили о возможности введения промсборов в некоторых отраслях. Какой у них будет размер и когда планируется их ввести? Как будет устроен механизм сбора и распределения средств? Кроме микроэлектроники, какие отрасли рассматриваются?

— В настоящее время для нас продолжает быть крайне актуальным вопрос защиты рынка, а в частности — обеспечения должного уровня поддержки российской промышленной продукции и ее возможности составить конкуренцию зарубежным аналогам. Одним из инструментов дальнейшей поддержки производителей может стать "промышленный сбор".

Предложение о таком нововведении было озвучено сенаторами на встрече с председателем правительства — в настоящее время ведется работа по согласованию введения такого механизма с заинтересованными органами власти. Ставки "промышленного сбора" в отношении конкретных товарных позиций, а также соответствующие правила и порядок взимания будут определены актом правительства Российской Федерации.

Целями введения "промышленного сбора" прежде всего является обеспечение промышленной безопасности государства, а также поддержка отечественных предприятий. Важно учитывать, что он будет распространяться как на производителей промышленной продукции, так и на импортеров. Об остальных подробностях, касающихся этих нововведений, говорить пока преждевременно.

— Сколько составил объем ввезенных по параллельному импорту товаров по итогам семи месяцев текущего года и какой объем вы ожидаете по итогам года?

— За период с января по июль 2025 года с применением механизма параллельного импорта ввезено товаров общей стоимостью $14,6 млрд. По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка $25 млрд. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта.

Так, в июне этот объем составил уже порядка $1,6 млрд, а в июле — $1,4 млрд. Для сравнения: еще в мае эта сумма была $2,3 млрд. Снижение существенное. Список будем продолжать сокращать исходя из развития российских производств таких товаров либо организации поставок аналогов из дружественных стран

— 18-й пакет санкций ЕС ввел экспортные ограничения на парфюмерные отдушки. Как Минпромторг оценивает перспективы сохранения разнообразия ароматов на полках магазинов? Есть ли риски исчезновения каких-либо парфюмов российского производства и роста цен на них? Как планируется выстроить стратегию импортозамещения этих компонентов?

— Парфюмерно-косметическая промышленность является драйвером для развития производств среднетоннажной химической продукции, потребление которой только растет, соответственно, потребность в отдушках тоже будет увеличиваться. На данный момент мы позитивно оцениваем рынок парфюмерно-косметической отрасли, в России создаются конкурентоспособные продукты, и мы не видим риска для снижения такой динамики. У нас есть необходимые отечественные составляющие, и сейчас направление бурно развивается.

Уже сегодня на территории Российской Федерации действуют производители отдушек, среди которых можно выделить следующие компании: "Доброфф", "Флорум", "АромаЮнион", "Арома Премиум", "Кема Клаб" и ПКП "Лазурин", "ВМ Ингредиентс".

Одним из основных фокусов работы Минпромторга России является создание собственной сырьевой базы и повышение уровня локализации производства. В конце 2024 года министерством был выпущен перечень сырьевых ингредиентов, критически необходимых для производства продукции отрасли парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. План включает 172 позиции сырьевых ингредиентов, распределенных по 13 функциональным группам и 14 категориям готовой продукции, включая раздел "Компоненты и отдушки", потребление которых составляет порядка 30 т в год.