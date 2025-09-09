Предприятие "Сибирское стекло" — крупнейший за Уралом стеклотарный завод — выпускает 900 млн стеклоизделий в год и является одним из крупнейших утилизаторов отходов стекла в реестре утилизаторов Росприроднадзора. Генеральный директор "Сибстекла" Антон Мор на полях Восточного экономического форума рассказал ТАСС о промышленных экспериментах по применению вторсырья, перспективах утилизации стеклобоя в Сибири и на Дальнем Востоке и планах по расширению сотрудничества

— Антон Павлович, почему приехали на ВЭФ? Какие возможности форум открывает для бизнеса?

— В первую очередь, форум — это доступ к экспертному опыту, возможность услышать мнения представителей власти и лидеров бизнеса, что позволяет быть в тренде: сопоставить направления развития предприятия с вектором, который задают на высшем уровне. Во-вторых, это новые контакты, расширение партнерских связей. Есть и перспективная задача: на следующем ВЭФ подписать соглашения, направленные на развитие экономики замкнутого цикла дальневосточных территорий.

— Почему для вашей компании, расположенной в Новосибирске, важен Дальний Восток?

— "Сибстекло" как утилизатор с мощностью до 203 тыс. тонн вторсырья из стеклоотходов играет значимую роль в круговороте стекла в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2024 году по сравнению с 2023-м на заводе увеличили утилизацию вторичных отходов на 48%, превысив нормативы РОП (расширенная ответственность производителя упаковки — прим. ТАСС), утвержденные правительством РФ. Намерены нарастить объем до 150 тыс. тонн и больше. В ходе промышленных экспериментов мы подтвердили возможность производства стеклотары, в составе которой 80% вторсырья. Для выпуска таких изделий необходимо обеспечить непрерывный поток стеклоотходов к месту утилизации — мы понимаем потенциал регионов Дальнего Востока и заинтересованы во взаимодействии с ними.

— Откуда поступает вторсырье на завод?

— Сейчас в основном это центральная часть России, Западная Сибирь. Два года назад подписали соглашение с Иркутской областью, провели переговоры с Красноярским краем. Также везем стекло из Бурятии и Якутии. Первыми из утилизаторов проложили маршруты в Хабаровск, Владивосток и, что всех удивляет, организовали поставки стеклобоя с острова Сахалин.

Готовы обеспечить утилизацию всего стекла, накапливающегося за Уралом. Но здесь наблюдается дефицит мусоросортировочных мощностей. Сейчас данную проблему решает ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО"). Так, одними из первых подписанных на ВЭФ документов стали концессионные соглашения в сфере ТКО в Приморском крае. Для нас это возможность системной работы, позволяющей получать столь необходимое заводу вторсырье и тем самым вносить весомый вклад в сохранение экологического баланса.

— Насколько рентабельно везти стекло с Сахалина и из Приморского края?

— Нерентабельно, в стоимости таких стеклоотходов транспортная составляющая — от 50 до 90%. Но сегодня поставки ВМР (вторичные материальные ресурсы — прим. ТАСС) из отдаленных территорий мы рассматриваем не в парадигме "выгодно — невыгодно".

Есть задача государства — минимизировать захоронения отходов, перейти к цикличной экономике. Стремимся "делать стекло из стекла" и понимаем, что при формировании логистических цепочек такие затраты неизбежны. Иначе не найти варианты государственно-частного партнерства, не обосновать меры федеральной поддержки бизнесу.

У "Сибстекла" огромные потребности во вторсырье: предприятие единственное в России в промышленных объемах производит коричневую бутылку, используя до 60% стеклобоя, прозрачную — до 45%. Мы замыкаем цикл обращения стеклоотходов и, по сути, становимся экспериментальной площадкой для межотраслевых сообществ, по звеньям собирая всю цепочку "от полигона до печи".

Имея такой опыт, предложили разработать комплексное решение по транспортировке отходов стекла к месту утилизации: создать цифровую модель эффективной логистики железнодорожным транспортом, субсидировать транспортировку ВМР из средств экологического сбора в рамках РОП. Ведем конструктивный диалог с Минприроды РФ, ППК "РЭО", ТПП РФ (Торгово-промышленная палата Российской Федерации — прим. ТАСС) — с их стороны мы находим действенную поддержку.

— Какую работу вы планируете провести на Дальнем Востоке?

— Во-первых, запустить линии по обработке стеклоотходов. В Новосибирске успешно работает технологический комплекс, на котором загрязненные стеклоотходы с мусорных полигонов доводят до состояния качественного вторичного сырья. Производительность техкомплекса — 132 тыс. тонн в год. Сейчас ведем переговоры в Хабаровске и во Владивостоке и надеемся к концу года выйти на подписание документов, предполагаем объемы поставок не менее 2–3 тыс. тонн в месяц.

Второй проект — выборка отходов стекла из компоста: технология позволит извлекать как минимум 20% стекла из массы, ранее подлежащей захоронению.

Готовы обсуждать и производство поддонов из трудноперерабатываемых пластиков. Возвратные поддоны должны заместить одноразовые деревянные. Наша продукция уже поступает клиентам на таких поддонах, отзывы положительные.

— "Сибстекло" не так давно презентовало самую легкую бутылку в России. А есть ли в мире аналоги?

— Мы развиваем линейку суперлегких бутылок, и на Питерском экономическом форуме в этом году представили тару весом 220 граммов. Бутылка изготовлена по конструктивному решению, запатентованному в 2023 году, — это разработка специалистов завода. Тара прошла необходимые лабораторные и промышленные испытания, востребована у региональных производителей напитков. Насколько нам известно, только в Китае производят стеклотару весом 210 и 200 граммов. Но есть существенное отличие — мы выпускаем изделия с высокой долей ВМР в составе сырья.

— Является ли Китай конкурентом для вас?

— У нас разные географические рынки. При этом "Сибстекло" поставляет небольшие партии стеклотары в Китай, они выполняют какие-то заказы для российских клиентов. Мы в свое время много общались с китайскими коллегами, обменивались опытом. Например, у них налажен сбор и возврат бутылки в оборот для розлива напитков, а у нас по прямому назначению возвратная тара не используется.

— Рынки Средней Азии вам интересны?

— Мы работаем с Казахстаном. В Узбекистане являемся ключевым поставщиком одного из крупнейших производителей напитков, хотя в стране есть свои стеклотарные заводы. С Узбекистаном также ведем переговоры о поставках вторичного сырья, речь идет о довольно больших объемах. Один из традиционных покупателей нашей стеклянной упаковки — Монголия.

На сегодня предприятие законтрактовано на пять лет вперед, свободных мощностей нет. Но мы приступаем к реализации новой инвестиционной программы, в результате выйдем на выпуск более миллиарда бутылок в год. Возможно, будем активнее заниматься внешнеэкономической деятельностью. Уже изучили стекольный рынок африканских стран, их потребности в таре.

— За счет чего удавалось обеспечивать эффективность работы предприятия в условиях высокой ключевой ставки?

— Напомню, в 2021 году при поддержке правительства Новосибирской области мы построили новую стекловаренную печь. А далее нашли способы повысить ее мощность, увеличили скорость стеклоформующего оборудования на 20% благодаря снижению веса стеклоизделий — доля облегченной тары в структуре продукции уже составляет более 90%. Также перешли на использование местных минеральных ресурсов, сэкономив на логистике. Применение вторсырья в производстве бутылки за несколько лет выросло c 20 до 55–60%. Все перечисленное дает не только экономические, но и ощутимые экологические эффекты — снизили потребление невозобновляемых природных ресурсов, энергии, как следствие, выбросы в атмосферу, оптимизировали цепочки поставок и сократили транспортный след.

Сейчас готовимся к открытию на базе "Сибстекла" Центра компетенций — будем не только делиться опытом с коллегами по отрасли, но и рассказывать партнерам, как наша продукция поможет стать экологичнее и смежным производствам.

— На чем сделан акцент в новой инвестпрограмме?

— Мы полностью меняем концепцию производства, что в том числе связано с цифровизацией. Эти технологии в дополнение к опыту и компетенциям специалистов завода позволят улучшить качество продукции.

Помимо внутренних инноваций в рамках R&D-направления, "Сибстекло" является индустриальным партнером Новосибирского государственного университета. Сейчас тестируем "цифрового помощника" оператора стеклоформующих машин — уникальный программно-аппаратный комплекс с модулем анализа посредством нейросетей фото-, видеоизображений и термографий капли стекла. Уже при ее формировании мы сможем прогнозировать дефект и своевременно принять меры, чтобы устранить причины. Это лишь один из этапов будущей программы. Наша задача — чтобы искусственный интеллект участвовал во всех производственных процессах. И в этом мы уже опережаем стеклотарную отрасль Европы, где прогрессом считается автоматизация.