10 сентября стартует XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур. В преддверии события студию ТАСС посетил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. В интервью агентству он рассказал, какие проблемы будут обсуждать на форуме, какое будущее ждет международное сотрудничество, как он относится к искусственному интеллекту в кино и чем сегодня живет российский кинематограф.

— Федор, в этом году вы отвечаете на форуме за секцию кино. Какие проблемы в первую очередь планируется обсудить?

— На текущей секции мы обсудим кинематограф с разных сторон, прежде всего как основу для сближения разных народов. Поговорим о том, как кинематограф, позволяя пережить разным людям один и тот же жизненный опыт, делает их ближе друг к другу, формирует понимание того, что происходит в мире и в жизнях всего населения планеты. Мы также обсудим кино как бизнес с точки зрения его новых возможностей — в международной дистрибуции, международном кинопроизводстве. Особое внимание уделим развитию кинематографа в странах СНГ, имеющих общее кинематографическое наследие.

Важно понимать, как кино может работать на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами

— А какие соглашения планируется подписать в рамках форума?

— Форум уже живет не первый год и уже стал традиционной площадкой общения по целому ряду направлений. Для нас традиционной является встреча с ведущими кинематографистами стран СНГ, с руководителями основных институций, которые развивают свой национальный кинематограф в странах содружества.

По итогам форума, безусловно, будет подписан ряд соглашений по укреплению сотрудничества в сфере кинематографии со странами СНГ. В том числе расширяющих возможность международной дистрибуции в этом регионе как российского кино, так и кино стран содружества.

— Несколько сессий будут посвящены искусственному интеллекту, каково ваше мнение об использовании этой технологии в кино?

— Как бы я ни относился к искусственному интеллекту, он все равно будет развиваться. Это такая же новая технология, как и те, что когда-то создавала промышленная революция. Вопрос не в том, как мы к нему относимся, а в том, как можно его использовать.

Искусственный интеллект останется инструментом творца, пока не начнет его подменять

Истории, смыслы, эмоции создает не ИИ, а люди. Если при его помощи творцу проще передать всю полноту замысла через экран, это прекрасно. Если же происходит попытка подменить творца, переложить на машину функции созидания, то это не работает, это не перспективно — человек не чувствует "чистые" эмоции. Поэтому угрозы для творца здесь мы не видим. Но вместе с тем и отрицать возможности технологии бессмысленно, нужно просто научиться правильно ее использовать.

— Каковы ваши ожидания от итогов работы этой секции?

— На секцию приедет значительное количество иностранных участников и спикеров. Там будут обсуждаться проекты по созданию совместных картин с нашими ведущими холдингами и производственными компаниями. Уже сейчас на рынке Китая идет прокат ряда российских картин ежегодно. Через наш кинематограф мы имеем возможность говорить с иностранным зрителем о самых разных вопросах. Как, к примеру, через картину "Красный шелк" мы говорим о нашем совместном прошлом с Китайской Народной Республикой. Стоит отметить, что новые проекты, которые рождаются на полях форума, впоследствии будут также работать на сближение государств.

Если говорить о других секциях, мы также ожидаем от форума понимания новых векторов развития. Ведь значительное количество проектов, которые сейчас реализуются совместно, например, со странами СНГ, родились на полях IX, X Санкт-Петербургского форума объединенных культур.

Со всеми нашими иностранными партнерами можно было бы поговорить при помощи видеосвязи, не приезжая в одну точку пространства в определенное время. Но видеоконференции и все современные технологии не могут заменить личного общения. Именно здесь мы можем чуть глубже понять друг друга, говорить в спокойном, привычном для человека ритме, не столь ускоренном современными цифровыми технологиями. Именно поэтому такие встречи эффективны. На основании таких встреч рождаются крупные проекты.

— Как, по вашему мнению, форум эволюционировал за последние пять лет?

— За последние годы форум стал рабочей и привычной площадкой для всех наших спикеров и участников. Он стал восприниматься как пространство новых возможностей. Если раньше форум рассматривался как возможность просто приехать и послушать, то теперь он стал площадкой для активного диалога, где можно не только встретиться, но и заключить соглашения, а также создать нечто новое, чего ранее не существовало ни у нас, ни у страны-партнера.

Более того, получив первый положительный опыт подобных решений, коллеги открылись для новых проектов, и мы вместе с ними. Оказалось, что дополнительное пространство разговора на интересующие нас темы и решения проблем, имеющихся в наших отраслях, — это очень удобно. Форум также сократил время согласований и бюрократических процедур: мы сразу встречаемся лицом к лицу и берем ответственность. Это происходит за счет того, что сюда приезжают лица, принимающие решения. Это, на мой взгляд, ключевое достижение последних лет.

— Какие перспективы у форума в дальнейшем?

— Хотелось бы, во-первых, закрепить базу достижений, чтобы они стали очевидны не только для участников, но и для игроков отрасли во всем мире. Во-вторых, среди перспектив это возможность создания институции, которая бы рассказывала о возможностях площадки и о ее достижениях в период между форумами. Ведь встречаемся мы раз в год, а контакт с нашими уважаемыми коллегами хотелось бы сохранять постоянно.

— Может, на ваш взгляд, стоит дважды в год проводить форум?

— Сам форум — вряд ли, но если бы у форума были выездные площадки за пределами центрального события, это, безусловно, было бы очень полезно.

— Расскажите о ситуации с прокатом голливудского кино в России.

— Как мы знаем, в 2022 году основные голливудские студии ограничили поставку контента на российский рынок. Сделано это было с недружественными намерениями и с целью обрушения нашего национального кинорынка, поскольку до их ухода 70% репертуара в кинотеатрах принадлежало Голливуду. Сегодня доля российских фильмов — 80%, а сам размер рынка больше, чем до ухода голливудских картин. Поэтому можно даже поблагодарить коллег за это решение.

Российский кинематограф доминирует во всех средах дистрибуции. Доля отечественных картин в кинопрокате 80%, но российские ленты доминируют также в онлайн-кинотеатрах, на телеканалах и даже в пиратском сегменте. Текущий период роста, который переживает национальный кинематограф, требует нового осмысления. Мы растем крайне быстро, поэтому вопрос об ответственности выходит на первый план: куда мы собираемся расти, в каких направлениях развиваться. Так много мы не производили никогда и никогда не имели такой доли просмотров внутри нашей страны.

На протяжении длительного временного периода российский кинематограф шел за трендами, которые формировал Голливуд. Поскольку национальное кино всегда занимало меньшую долю по сравнению с иностранным, именно зарубежный кинематограф стал определяющим фактором в формировании привычек зрителей, а также в установлении моделей потребления и способов передачи смыслов и ценностей. Теперь на рынке доминирует российский кинематограф, и это новые возможности по созданию новых форм, художественных подходов, подходов к дистрибуции, к зрителю, которые нам нужно использовать.

Сегодня 70% аудитории кинотеатров младше 25 лет. Это значит, что сегодня молодежь формируется за просмотром нашего кинематографа. От того, как мы подойдем к этому вызову, будет зависеть, какое кино будет смотреть не только это поколение, но и следующее, о каких фильмах современные молодые родители будут рассказывать как о фильмах своей юности. И упустить эту возможность, конечно, нельзя.

— Министерство просвещения недавно представило список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра после уроков, какие из этих картин вы могли бы выделить?

— Список прекрасный, мы (Фонд кино — прим. ТАСС) участвовали в его формировании. Это не исчерпывающий перечень картин, с которыми необходимо ознакомиться. Наш кинематограф богат на прекрасные работы, и выделять отдельные картины я бы не стал. Для меня кинематограф начался с картины "Отец солдата" (советский черно-белый художественный фильм, поставленный в 1964 году режиссером Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти на киностудии "Грузия-фильм" — прим. ТАСС). Я, посмотрев эту картину, понял, что люблю кино. Эмоции, которые я пережил, сразили меня, дали мне возможность получить опыт, который бы я не хотел пережить, но он вызвал у меня ощущение чистоты, чести, достоинства, любви. Поэтому я бы рекомендовал не только ознакомиться с этим списком, но и смотреть другие отечественные картины.