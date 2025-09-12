Гендиректор "Аэродинамики": полеты из Краснодара за границу могут возобновиться в сентябре

С 11 сентября международный аэропорт Краснодара открыт: сняты авиационные ограничения, которые вводились из соображений безопасности в 2022 году. Он готовится к приему первого регулярного рейса. Как ожидается, 17 сентября его выполнит авиакомпания "Аэрофлот": пассажиры прибудут в Краснодар из Москвы

О том, как много пассажиров планирует обслужить аэропорт по итогам 2025 года, могут ли они рассчитывать на возобновление работы международных направлений и какие новые сервисы и услуги подготовил аэропорт к открытию, рассказал в интервью ТАСС Алексей Старостин — генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II Великой.

— Алексей Александрович, аэропорт Краснодара является международным и до введения авиационных ограничений в 2022 году обслуживал ряд зарубежных направлений. После снятия ограничений идет ли речь о возобновлении только внутреннего авиасообщения в стране либо аэропорт будет полноценно работать и по международным направлениям?

— Аэропорт открыт для выполнения как внутрироссийских, так и международных рейсов. В первую очередь планируется возобновление рейсов в города России, уже известны планы авиакомпании "Аэрофлот" по старту полетов из Краснодара в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск, также полеты в столицу анонсировала авиакомпания "Победа". Многие российские перевозчики в данный момент занимаются получением необходимых разрешительных документов. Прорабатывается возможность запуска полетных программ и по международным направлениям.

Аэропорт Краснодара Международный аэропорт Краснодара (Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II) является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа и занимал в 2021 году девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. В 2017 году здесь состоялось торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека — это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом. Показать ещё

Помимо перечисленных выше внутрироссийских направлений, уже в сентябре мы рассчитываем, что откроются полеты и за границу: в Ереван, Стамбул, Дубай. Также ожидаем возобновления чартерных рейсов на популярные у жителей Кубани зарубежные курорты.

— Согласно данным Росавиации, гражданские суда на первом этапе после снятия ограничений смогут делать полеты в аэропорт Краснодара ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Сколько рейсов в день планируется?

— На первом этапе возобновления полетов ограничение по взлетно-посадочным операциям, согласно решению межведомственной комиссии, созданной на базе Росавиации, составит пять взлетно-посадочных операций в час.

— Каким будет прогнозируемый пассажиропоток до конца года?

— Мы рассчитываем, что до конца года, работая в текущем регламенте, мы сможем обслужить более полумиллиона пассажиров.

— Каково текущее техническое состояние аэропорта, какие улучшения были проведены за время действия авиационных ограничений? Планируется ли в ближайшее время модернизация?

— Летом 2024 года была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка. Проведен ремонт фасадов терминалов и привокзальной площади аэропорта: обновлена брусчатка, площадь адаптирована для потребностей маломобильных групп населения, обновлена парковочная зона, улучшена навигация внутри аэровокзала. За время действия ограничений в зоне вылета внутренних линий появилась и будет запущена зона приоритетного прохождения предполетного досмотра fast track. Также с запуском авиасообщения будут внедрены реализованные в аэропорту Сочи и востребованные у пассажиров услуги, такие как продажа дополнительных услуг авиакомпаний и аэропорта на стойках регистрации.

— Удалось ли аэропорту в период ограничений сохранить укомплектованным штат? Есть ли необходимость его расширения в связи с возобновлением полетов?

— Весь период ограничения полетов мы продолжали поддерживать высокую укомплектованность кадрового состава. Весь штат сотрудников обладает необходимыми навыками благодаря регулярным тренировкам, обучениям и стажировкам в работающем аэропорту Сочи. При этом мы планируем набор на позиции, которые будут введены с открытием аэропорта, например, на позицию менеджеров гостеприимного сервиса, которые будут оказывать помощь пассажирам в терминалах аэропорта. Напомним, эту должность наш холдинг внедрил первым в аэропорту Сочи. За 2025 год коллегам удалось помочь успеть на свой рейс более чем 12 тыс. пассажиров.

— Будут ли в аэропорту дополнительно усилены меры безопасности пассажиров, есть ли необходимость более раннего прибытия на регистрацию?

— Безопасность в аэропорту всегда на высочайшем уровне. Никаких дополнительных этапов досмотра не планируется. Прибывать в аэропорт мы рекомендуем, как всегда, заранее, за три часа до вылета рейса.

— В Краснодаре ведется строительство нового аэровокзального комплекса. Не планируется ли ускорить темпы в связи с возобновлением полетов?

— Темпы строительства нового терминала мы не снижали. На данный момент строительная готовность нового аэровокзала выше 40%. Ежедневно на проекте трудится порядка 500 строителей и 100 инженеров. Параллельно с возведением терминала ведутся подготовительные работы на территории будущего перрона и рулежных дорожек. Строители готовят площадку, возводят вахтовый городок и производственную базу. Площадь пассажирского перрона составит 22 га, здесь разместят 28 стоянок воздушных судов. Перрон соединят с действующей взлетно-посадочной полосой две новые рулежные дорожки.