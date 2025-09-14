В 2025 году Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра" объединяет на своей платформе коллективы из Великобритании, Дании, Испании, Италии, Кипра, Сербии, США, Таиланда, Франции и Швейцарии. О программе фестиваля ТАСС рассказывал уже неоднократно. Сегодня же корреспондент агентства встретился с главным редактором журнала "Театрал" и президентом "Мира русского театра", чтобы поговорить об истории проекта и его технической составляющей

— Валерий Васильевич, расскажите чуть подробнее об истории фестиваля. Из чего вырос "Мир русского театра"?

— "Мир русского театра" появился неслучайно, он возник благодаря нашей премии "Звезда театрала" (учреждена в 2008 году — прим. ТАСС), где есть номинация "Лучший русский театр за рубежом". Поначалу в этой категории отмечались театры стран бывшего Советского Союза. Когда мы вручили первую награду Тбилисскому русскому драматическому театру имени А.С. Грибоедова, стали получать заявки от зрителей из стран дальнего зарубежья с просьбой номинировать местные русские театры. Тогда мы осознали, что мир русского театра значительно шире.

Тут и родилась идея провести фестиваль, который бы позволил увидеть коллективы всех этих театров вживую, разузнать, как они работают, что показывают. Так, первый фестиваль мы провели в 2017 году в Италии, туда приехали русские театры из Германии, Австрии, Болгарии, Венгрии, США. И самой Италии, конечно. Тогда же я решил: хорошо бы каждый следующий сезон проводить в одной из стран-участниц фестиваля. И уже в следующий 2018-й год "Мир русского театра" состоялся в Берлине. В 2019-м нас включили в программу "Русских сезонов" (проект для представления русской культуры за рубежом — прим. ТАСС), фестиваль прошел в Берлине вновь.

В 2020 году "Мир русского театра" должен был состояться в Париже: мы уже нашли площадки, договорились с ними, все подготовили, отобрали спектакли, но коронавирус порушил все планы, фестиваль, естественно, подвис. Мы оказались в самоизоляции, начали думать, как спасти и сохранить "Мир русского театра", и решили просто перевести его в онлайн-формат. После пандемии случились другие известные события.

— Есть ли у фестиваля шанс вернуться к привычному формату?

— Конечно. Мы делаем все, для того чтобы в конечном итоге вернуться к оффлайну. Я абсолютно уверен, что это произойдет, вопрос времени. Уже в 2025 году я собирался привезти коллективы лучших русских театров за рубежом в Россию. Были договоренности о том, чтобы показать спектакли во Владимирском театре драмы. Но, к сожалению, мы не смогли выиграть грант.

Думаю, в следующем году нам все-таки удастся привезти эти коллективы в Россию: уже есть предварительная договоренность с Театром Вахтангова, Кирилл Крок (директор театра — прим. ТАСС) подтвердил, что он готов принять спектакли. И по-прежнему их ждут во Владимире. Кстати, удалось пообщаться и с представителями московского фестиваля "Театральный бульвар": они тоже заинтересовались этой темой, так что не исключено, что нам удастся показать замечательные постановки русских театров зарубежья на "Театральном бульваре".

— Планируете показы на осень?

— Нет, это необязательно. Первый фестиваль проводился в конце мая, второй — в июне. То есть мы выбирали время до летних каникул, когда зрители еще не успевают разъехаться. А в онлайн-формате мы сдвинули все на осень: на летних каникулах очень трудно затащить публику даже в онлайн. А что касается следующего года, если все получится, мы рассматриваем июнь — время перед закрытием сезона.

— И все-таки в онлайн-формате тоже должны быть свои плюсы.

— Безусловно. Первый наш онлайн-фестиваль — это был 2020 год — уже собрал довольно приличную аудиторию. Было, кажется, около 100 тыс. зрителей. Другими словами, мы безгранично расширили аудиторию театров, ведь все они относительно небольшие, залы там на 100-150 человек. А тут тысячи. В 2024 году суммарно было зафиксировано около 500-600 тыс. просмотров. Значит, каждый спектакль посмотрели где-то от 50 до 80 тыс. человек из разных стран мира. Для русских зарубежных театров это огромная аудитория, многим из них, может быть, пришлось бы проработать всю жизнь, для того чтобы собрать такое количество зрителей. Тут же потребовалось всего пять дней работы онлайн-фестиваля. В этом несомненный плюс формата.

— Сколько уходит времени на подготовку программы?

— Стартует заявочная кампания в марте. Март, апрель и май уходят на сбор заявок. В конце мая и в июле экспертный совет эти заявки отсматривает, выбирает наиболее качественные работы. Мы обращаем внимание и на художественную составляющую, и на то, как спектакли были сняты. Иногда бывает, что их просто невозможно смотреть, бывают проблемы со звуком и так далее — тогда приходится отказывать. А в начале-середине июня мы уже рассылаем приглашения потенциальным участникам.

— Про сами спектакли вы рассказывали неоднократно. Но фестиваль ведь предусматривает и обширную образовательную программу. Поделитесь деталями?

— Это так называемая закрытая часть: она рассчитана только на участников фестиваля. И на самом деле театры этим очень дорожат: у коллективов есть возможность послушать театральных критиков, которые разбирают их спектакли. Лекции будет читать, например, Ольга Егошина, профессор школы-студии МХАТ, Светлана Наборщикова, профессор Московской консерватории. Уже второй год подряд с лекцией выступает и профессор Дмитрий Трубочкин: в этот раз он расскажет про традиции русского режиссерского театра и современность на примере нового сезона Театра имени Вахтангова. Предусмотрены в том числе занятия по сценической речи, по пластике, поэтому участники нашего фестиваля получат возможность не просто пообщаться, но и обогатиться практическими знаниями.

— Подразумевает ли "Мир русского театра" какую-то конкуренцию между театрами?

— Нет. Это исключительно фестиваль, здесь нет лауреатов, мы не вручаем награды за первое, второе или третье место, потому что возможности у всех разные. Задачи оценивать, чей спектакль лучше, чей хуже, у нас нет.

— В заключение скажите, пожалуйста, в чем вы видите цель проведения фестиваля именно сегодня?

— Когда мы задумывали "Мир русского театра" в 2017 году нам хотелось просто помочь людям, работающим за границей, увидеть их, собрать, поддержать тот энтузиазм, с которым они занимаются своим делом. Ведь что они делают? Они продвигают русский театр, культуру. И в нынешних драматических условиях роль таких людей возросла фантастически. Вот эти островки русской культуры, русского языка в разных уголках планеты — это уже не про энтузиазм.

По сути, сейчас мы говорим про героическую деятельность: далеко не везде эти люди находятся в комфортных условиях, не везде приветствуется то, что они продолжают заниматься русским театром, русской культурой. Но они все равно делают. Делают великое дело. Все темные времена однажды заканчиваются, и для нашего будущего в любых условиях необходимо сохранять человеческие отношения, взаимопонимание, защищать те мостики, которые появились благодаря русской культуре, защищать даже в самых сложных ситуациях, в трагических условиях.

Именно поэтому я убежден в том, что мы обязаны поддерживать русские театры за рубежом: информационно, морально, когда есть возможность, материально. Чаще всего они существуют в тяжелейших обстоятельствах, работают на своем энтузиазме, на свои собственные деньги. И, повторюсь, делают великое дело.

— Спасибо, Валерий Васильевич. Будем ждать, когда вы вернетесь в привычный оффлайн-формат.

— Думаю, что в следующем году "Мир русского театра" как раз выйдет в жизнь: случится это, вероятно, либо в Сербии, либо в Турции, а может быть, и в Китае.

— Браво!

