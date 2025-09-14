Мирошник: Россия не пойдет на фейковые соглашения по Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник дал большое интервью ТАСС. Во второй части беседы он оценил вероятность встречи Путина и Зеленского, раскрыл детали прямых переговоров с Украиной и рассказал, кто пытается навязать России "фейковые" договоренности

— Владимир Зеленский недавно заявил, что для Украины победой будет "выживание". Как вам кажется, исходя из этих слов, Украина уже, мягко говоря, отказалась от более амбициозных целей вроде нанесения стратегического поражения России?

— Украина ищет любую новую формулировку так называемой победы. Что может быть победой для Украины в логике украинских властей? Выход на границы 1991 года, что является недостижимым? Они хотели бы видеть это победой. Сохранение в рамках 2022 года? Конечно, победа. Сохранение только Правобережья? Наверное, победа. Сохранение двух улиц Львова? Они, пытаясь накручивать и дописывать мнение российского лидера или российских политиков, все время говорят: "Вы все время хотели уничтожить Украину, а вот у нас осталось две улицы Львова, поэтому мы победили". Это скармливание своей аудитории таких фейковых побед, сопровождаемое уничтожением населения, бусификацией (принудительная мобилизация — прим. ТАСС). Уничтожив полностью экономику этой страны, власти подменяют цели, задачи, образ победы, который все время навязывают своему населению. А сейчас логично пришли к тому, что Зеленский говорит: "Пока какая-то часть Украины сохраняется, пока сохраняется украинское государство, значит, мы победили".

Поэтому это новая версия, как скармливать проигрыши, которые допускает украинская власть и поддерживающая ее европейская коалиция. Власти Украины просто пытаются сохранить свое население в каком-то эмоциональном состоянии ненависти к России и попытке продолжать сопротивление. Есть историческая аналогия: вплоть до апреля 1945 года одна из ключевых нацистских газет писала о том, что силы русских подорваны, что они будут обращены в бегство и никакой победы у русских не будет. Что-то аналогичное сегодня читается и в заявлениях Зеленского, и в соответствующих материалах, которые публикуются украинской прессой.

— В частности, вот в этом контексте Зеленский в отношении ряда регионов, территорий, потерянных Украиной за последние годы, начал использовать формулировку, что их утрата "юридически не признается". Вам кажется, что Киев начал готовиться к уступкам?

— Киев занимается поиском неких правовых кульбитов, то есть правовых, назовем их там, даже извращений. Когда они пытаются каким-то образом закамуфлировать неизбежное, всячески подменив реальность, подменив некими псевдоправовыми формулировками. На самом деле, сегодня те территории, о которых мы с вами говорим, это четыре территории материковые, плюс полуостров Крым — это конституционные территории России. И в значительной степени, как Украина к этому отнесется, нас не настолько сильно и интересует.

Есть ключевые моменты, которые интересны, к примеру, в вариантах инвестиционного сотрудничества или экономического сотрудничества с другими государствами. Но вы знаете, если мы обратимся к истории, то в 1920-1930-х годах был период, когда весь мир ополчился и не хотел признавать Советский Союз, Советскую власть. Но постепенно, заключая отдельные договоры, находя интересные проекты, они начали выстраивать эти отношения, неизбежно приходя к тому, что они признавали и советскую власть, и эти территории, и границы, и все прочее. Поэтому это вопрос времени, вопрос не военных действий, а вопрос уже какой-то выгоды, интересов, аргументации дополнительной. Если Запад откажется от повестки любой ценой ослабить Россию, а примет как данность существующую Россию и необходимость строить с ней как минимум экономически добрососедские отношения, то, поверьте, этот вопрос плавно отойдет на второй план и постепенно уйдет. Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет.

— Говоря о юридических кульбитах со стороны Украины, вы ранее отмечали, что Зеленский не подойдет для оформления договоренностей по итогам урегулирования. Вы считаете, что на Украине проведение выборов остается единственной альтернативой или подписантом мог бы выступить кто-то еще?

— Ключевой вопрос, который здесь ставится — это вопрос, чтобы подписанные соглашения потенциальные, которых еще нет, чтобы они были оформлены таким образом, чтобы никто ни при каких условиях, независимо от их отношения и "хотелок", не мог признать их ничтожными. Поэтому подписывать соглашение с нелегитимной властью — это, извините, себе дороже.

Да, это важно для России, это важно для мирового сообщества. Скорее всего, это важно было бы для Украины, для, по крайней мере, населения. Потому что бог его знает, какая там сила может прийти к власти на Украине путем переворота, путем каких-либо электоральных трансформаций, и любой следующий может сказать: "Вы знаете, ее же подписал человек, который не имел на это права, поэтому мы не будем признавать никакие эти договоренности". Задается вопрос: "Зачем нам это нужно?" Поэтому если уж будет пройден этот путь, найден путь политико-дипломатического урегулирования, то обязательно там будет предполагаться некая дорожная карта, которая, безусловно, будет содержать нормы о подготовке, легализации и соответствующем оформлении таких договоренностей, которые должны быть признаны всеми ключевыми игроками, которые заинтересованы, которые, по крайней мере, с большим вниманием относятся к ситуации на территории Украины.

Так что здесь Россия не может себе этого позволить, да, я думаю, и все остальные тоже не могут позволить, кроме тех, кто хотел бы фейковых договоренностей. Если кто-то хочет, чтобы договоренности были закреплены надлежащим правовым образом, то, соответственно, на Украине должен быть легитимный представитель, который может подписать вот эти договоренности. И это точно не Зеленский, потому что Зеленский уже год как является нелегитимным президентом. Украинское правовое поле и конституция не предполагает продление его сроков, то есть восстановление его легитимности возможно только, наверное, через проведение выборов. И там целая серия действий, которая, по идее, должна быть проведена для того, чтобы украинская власть в принципе уже получила какие-то признаки легитимности, получила новый вотум доверия от украинского народа.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров в августе напомнил, что Россия отталкивается от стамбульских договоренностей, достигнутых в 2022 году, в частности, в том, что касается обеспечения гарантий для Украины. Он говорил о том, что тогда речь шла о пятерке Совета Безопасности ООН, — это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция. По-вашему, Москва еще допускает, что все эти страны могли бы стать частью будущих договоренностей?

— Суть даже не в тех странах или сторонах, которые могли бы стать некими гарантами. Суть заключается в том, что гарантии безопасности, если таковые возможны, должны получить все участники этого процесса: Россия, допустим, какое-то государство под названием Украина и, наверное, европейские государства тоже. Потому что на сегодняшний день, к примеру, целый ряд европейских лидеров, извините за сленг, носятся по Европе с криками: "Ай, Россия наступает, Россия нам угрожает!" Россия никогда не угрожала, по крайней мере в этот исторический период, странам Европы. Страны Европы накачивали Украину для того, чтобы сделать ее тараном против России, никаких обратных процессов не происходило, поэтому все-таки вопросы этих гарантий безопасности должны быть достигнуты для всех участников этого процесса.

Пока же и отдельные европейцы, и Украина стремятся подменить понятие гарантий безопасности. Туда вносятся такого рода вещи, как бы неограниченная армия, иностранные контингенты и всякое прочее. То есть это такой поток фантазии европейских радикалов, европейских ястребов и, естественно, украинских, которые хотят просто подменить гарантии безопасности или вычеркнуть просто ключевое положение, которое было выдвинуто Россией, о демилитаризации. То есть главная проблема — это угроза со стороны Украины. Поэтому любые действия, которые направлены на возвращение, сохранение, восстановление угрозы со стороны Украины, для России являются неприемлемыми.

Поэтому опять эти фантазии на тему о том, как бы обмануть мировое сообщество, как бы обмануть Россию, сейчас этим все так кипит в этом котле, где все время старым терминам пытаются придать новое содержание. Поэтому гарантии безопасности — это гарантии, чтобы страны чувствовали себя спокойно, нормально развивались и жили в атмосфере добрососедства. Знаете, накачивание Украины вооружениями, подтяжка туда иностранных контингентов никак не содействует урегулированию, никак не содействует уменьшению военной угрозы. Поэтому такого рода вещи даже требуют окриков со стороны уже президента, когда он говорит, что иностранный контингент ни в каком качестве неприемлем на территории Украины. Это будет просто, во-первых, излишне. То есть они не нужны, никакого функционала практически там нет, это попытка контролировать эту территорию. А во-вторых, они являются вполне легитимными военными целями. Поэтому никто вот эти структуры ни с какой благостностью встречать не будет. Они получат конкретный военный ответ, особенно учитывая то, что в тех количествах или спецификациях, о которых говорит Запад, они на военную атмосферу повлиять практически не смогут.

— Президентом России также было сделано предложение о повышении уровня глав делегации на прямых переговорах в Стамбуле. Вам известно о том, чтобы был получен какой-то ответ со стороны Украины?

— Со стороны России было сформулировано таким образом: президент [России Владимир Путин] достаточно четко сказал, что на данный момент полномочий у Владимира Мединского (помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной — прим. ТАСС) в составе той делегации, которая представлена в Стамбуле, более чем достаточно. Любой переговорный процесс базируется на выработке соответствующих решений, которые максимально компромиссны для обеих сторон и являются приемлемыми для одной и другой стороны. Если бы у Украины было малейшее желание работать над этим документом, работать реально над поиском выхода [из кризиса], то, поверьте, Владимира Мединского, который имеет прямую связь с президентом, четко выполняет директивы, которые получает от президента, более чем достаточно. Опять же, на этом этапе это наиболее прагматичный и выверенный подход.

Если понадобится дополнительный политический вес, о чем сказал президент, то Россия не отрицает такой возможности. Здесь нужно понимать, а нужно ли это. Сейчас у нас нет базы, сейчас у нас нет, извините, даже скелета таких договоренностей, потому что слишком разнятся подходы, которые исповедуют Россия и Украина для переговорного процесса. Поэтому, знаете, это не настолько ключевой вопрос, который повлиял бы на переговоры.

То есть Россия, по сути дела, демонстрирует сегодня допустимость практически всех, даже, знаете, таких радикальных шагов Украины, когда Зеленский говорит: "Мы хотим встретиться с президентом [Путиным]". Россия говорит: "Да, мы можем встретиться с президентом, но зачем?" То есть мы не отрицаем этой возможности, когда будет основа, будет соответствующая договоренность. А вот сейчас это просто попытки найти какую-то "хайповую" мизансцену, то есть опять же такое актерство, когда "а давайте мы сейчас организуем встречу ради того, чтобы сесть за стол переговоров".

Путин — огромная мировая величина. И Зеленский — человек, который, извините, в значительной степени нанятый клоун от европейцев. Что думает Украина? Я не знаю. Может быть, они хотят таким образом какой-то легализации того же Зеленского с просроченными возможностями и с достаточно ничтожным весом. Вот ради этого, я не думаю, что нам есть смысл идти играть в эти игры. Мы выступаем за долгосрочное системное урегулирование этого кризиса, потому что уж кто-кто, а Россия точно не заинтересована в продолжении кровопролития, в убийстве людей, представляющих братский народ, — да, обозленный, да, настроенный против нас, да, ведущий кровавую военную бойню.

Россия никогда не выступала за убийство как минимум гражданского населения и за продолжение войны. То есть мы готовы достичь своих целей политико-правовым путем, причем совершенно не в ущерб украинскому народу. Возможно, в ущерб тех манипуляторов, которые настраивают украинскую власть, которые сегодня контролируют украинскую верхушку. Да, наверное, им эти решения не понравятся, но спасение украинского народа гораздо ценнее, чем благополучие Зеленского и его компании.

— Как раз конкретные предложения были сделаны российской делегацией о создании трех рабочих групп. И здесь со стороны Киева молчание?

— Киев перепрыгивает с предложения на предложение, и главным здесь становится все-таки не работоспособность, не возможность достижения договоренностей, а именно вот этот внешнеполитический "хайп". Реально [Владимир] Зеленский рассматривает это просто как свою очередную арену, на которой нужно сделать какой-то номер поярче, который привлечет много внимания. То есть совсем недавно Зеленский в каком-то там интервью, сжав сердце, скрипя зубами, говорил о том, что вот: "Путин шел по красной дорожке, хотя там, по сути, должен был идти я".

То есть вот эти моменты говорят о том, что Зеленскому крайне далеки интересы украинского народа, ему крайне далеки стремления сохранить людей, сохранить благополучие, выстроить нормальные какие-то отношения, которые базируются на историческом огромном тысячелетнем прошлом совместной жизни. Здесь совершенно кардинальная задача сохранения войны, потому что Зеленский существует в формате войны. Он прекрасно понимает, что прекращение военных действий — это конец его политической карьеры. И он всячески упирается против этого. Он ищет любые поводы на фоне заявлений "я хочу мира" продолжать войну.

Поэтому здесь украинскую власть очень тяжело заподозрить в реальном стремлении к выполнению любых договоренностей, поэтому в стамбульском формате [Киев] выполнил, и то под давлением, наверное, мировым, достигнутые договоренности по каким-то гуманитарным шагам. То есть по факту Россия принудила Киев выполнить нормы международного гуманитарного права. Это обмены, это передача людей, это передача останков и так далее и тому подобное. То есть это обычные нормальные нормы международного гуманитарного права, которые были оформлены после Второй мировой войны. И до последнего времени Украина их всячески игнорировала. А сейчас уже здесь, вот результат стамбульского формата, это принуждение Украины, скрепя сердце, выполнить вот эти нормы. В остальных политических вопросах Украина просто занимается такой словесной эквилибристикой, пытаясь увильнуть от конкретных предложений, которые делаются Россией.

Поэтому на сегодняшний день Украина и не готова к реальному ведению переговоров, которые должны были бы стартовать и вестись в таком режиме 24/7, наверное, в каком-то закрытом режиме, в рабочих группах для того, чтобы выработать наиболее приемлемую модель дальнейшего урегулирования. Нет, здесь даже стремления вырабатывать эту модель у Украины не наблюдается.

— Владимир Путин очень четко и недвусмысленно пригласил Зеленского в Москву для переговоров и даже пообещал ему гарантии безопасности, но Зеленский отказался. О чем это свидетельствует?

— О нежелании достигать договоренности. Зеленский не хочет мира. Зеленский может приводить любые рассчитанные на дешевый "хайп" предложения или заявления. То есть все в мире знают, что гарантии Путина — это, наверное, одни из самых мощных гарантий, которые существуют на этой планете, и Зеленскому тоже нет оснований этому не доверять. Если наш президент заинтересован в двусторонних отношениях с США, то ничего не составило проблем провести встречу на территории США. И несмотря на предыдущие три года вот такого жесткого противостояния, отсутствие диалога, отсутствие какой-то коммуникации, здесь ничего не помешало Владимиру Путину поехать на Аляску. То есть [поездка в Москву] Зеленскому не представляет никакой опасности. Для него главная опасность — "а вдруг придется договориться". Поэтому вот это сдерживает Зеленского, а не то, что ему надо ехать в Москву, что здесь ему что-то угрожает, ничего ему не угрожает. Гарантии российского президента, они, наверное, самая твердая мировая валюта, поэтому здесь Зеленскому пытаться ее девальвировать точно не получится. Это выглядит как такие клоунские репризы, которые он пытается продать западным медиа, не более того. Просто отказ от поиска каких-либо вариантов урегулирования.

— И, наконец, что касается ударов по гражданской инфраструктуре, Киев атаковал многократно нефтепровод "Дружба", через который поставляется газ из России, в том числе в ряд европейских стран. И мы видели, что на следующий день после переговоров Зеленского и премьера Словакии Роберта Фитцо вновь был нанесен удар. Это сложно назвать совпадением. Что тем самым пытается продемонстрировать Украина, особенно учитывая, что Словакия является частью европейского мира?

— Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно. Если какая-то страна не нравится Украине, если ее политика не нравится Украине, то они готовы использовать весь доступный им арсенал. А арсенал у них очень большой: арсенал подрыва мостов, газонефтепроводов, инфраструктуры, убийства людей, заказных убийств. Вот это все, это все то, что есть сегодня в арсенале Украины. И демонстративный подрыв нефтепровода, то есть это есть демонстрация того, что Украина намерена добиваться своих целей любыми запрещенными способами. Вот все это результат определенной, знаете, дипломатической крыши, международной крыши, которую создают британцы, французы, немцы Украине, когда блокируют любые расследования.

То есть по отношению к украинским преступлениям сегодня стоит практически блок на международных площадках, который обеспечивают западники, которые просто не дают возможности создать следственные группы, провести полноценное расследование. Бучу не расследовал никто. Организации других террористических актов, внесудебные казни не расследовал никто. То есть несмотря на громкие заявления о том, что “мы сейчас все проверим, мы сейчас все узнаем”, основные доклады ангажированы, основные заявления политические, они не несут под собой какую-то основу доказательную. То есть в этом Запад не нуждается, им достаточно лозунгов. Никто не доказал виновность России в катастрофе МН17, их всех это устраивает. Никто не доказал, что Россия имела какое-то отношение к Буче: это просто игнорируется. Это просто практика, которую создали сегодня на международных площадках, тем самым, по сути дела, девальвировав международные площадки, на которых рассчитывать на непредвзятое отношение, на отстраненность от стороны конфликта практически не приходится.

Поэтому вот в этих форматах никаких договоренностей, достижений не будет. Вот подходы, которые исповедуются украинской властью. Они должны получать отстраненную международную оценку, и эти оценки точно будут не в сторону Украины.



