Губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС на полях Тюменского энергетического форума рассказал об основных задачах развития предприятий нефтегазовой отрасли региона

— Александр Викторович, в этом году форум юбилейный, а юбилей — это повод подводить итоги. Какой эффект получила Тюменская область и ее нефтегазовый сектор от проведения TNF за эти 10 лет? Сколько проектов, получивших старт на этой площадке, реализовано или находится в активной фазе? Какие из них вы можете назвать системообразующими?

— Начну с того, что наш форум за это время сменил название и стал называться "Промышленно-энергетический". Это не дань моде, это следование трендам наших промышленных и энергетических партнеров. В этом смысле за данный период времени было много реализовано разнообразных интересных проектов.

Мы как регион, конечно же, заинтересованы, чтобы форум давал перспективные проекты в виде новых производств, возникали устойчивые кооперационные связи. Мы не закрываемся, не пытаемся замкнуть всех только в себе. Нам важно увидеть кооперацию в масштабах страны.

Именно поэтому у нас в 2021 году был создан нефтегазовый кластер, в который сегодня входит больше 200 компаний из 26 регионов. Взаимодействуем с разными интеграторами, такими как, например, компания ИНТИ, которая нынче представлена огромным стендом и интересными разработками, начиная от геологоразведки, заканчивая нефтепереработкой. Сотрудничаем с крупным инжиниринговым центром "Кронштадт", который представил много разработок, в том числе по части импортозамещения.

Хочу сказать, что есть огромное количество проектов, возникших в результате выстраивания кооперационных цепочек, которые сложились благодаря форуму. Многие из них уже реализованы. Например, "Сибур" изготавливает технологическое оборудование уникальное даже не по российским, а по мировым масштабам. Компания ТОИР несколько лет назад на нашем форуме представила современное жилье для нефтяников. Казалось бы, ничего особенного, но была предложена новая модель — когда не продаешь, а через договор долгосрочной аренды передаешь эти жилые комплексы нефтяникам, которые со своей стороны экономят на капитальных затратах и получают большой оборотный фонд.

Два года назад мы подписали соглашение о строительстве нового завода, сейчас его уже открываем. Это будет современное производство, где компания будет выпускать оборудование для наклонного бурения и бурения горизонтальных скважин.

Можно еще долго перечислять, все проекты назвать в рамках интервью, наверное, невозможно. Но что меня особенно радует сегодня — это кооперационные связи между образовательными учреждениями и предприятиями. Мне кажется, это ключевая вещь. Если не будем привлекать к этому наши университеты, не получим долгосрочного эффекта.

— Центральная тема нынешнего форума — "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Какие, на ваш взгляд, основные задачи нужно решить сегодня для достижения устойчивого технологического лидерства в отрасли?

— Если говорим о долгосрочном эффекте технологического лидерства, то здесь мы должны выстроить всю цепочку, начиная от подготовки в университетах и средних профессиональных образовательных учреждениях специалистов с нужными компетенциями, которые будут интегрированы в современные компании. Дальше — большой этап инновационных разработок, производство и эксплуатация оборудования, технологии, которые не просто заместили бы импорт, а были бы востребованы и в других странах. То есть по своей цене и качеству соответствовали бы мировым аналогам.

Это требует времени, требует системной работы, потому что даже отдельные и интересные продукты, представленные сегодня здесь, безусловно, нужны, но если говорим о долгосрочной стратегии, то должны сделать так, чтобы новые продукты и услуги появлялись постоянно. Важна кооперация. Мы уже видим хорошие примеры из разных регионов, о которых говорил выше. Все это показывает, что только благодаря мощной кооперации мы можем быстро, с хорошей экономической отдачей отвечать на вызовы, стоящие сегодня перед нефтегазодобывающей отраслью.

— Насколько внедрена в научную часть развития ТЭК тема Тюменского межвузовского кампуса? Заинтересованы ли компании ТЭК в его развитии? Готовы ли вкладывать средства как в развитие научной части, так и в подготовку высококвалифицированных специалистов для отрасли? На какой стадии сейчас находится строительство кампуса?

— Сначала про строительство. Все идет по плану. Строим первый объект, всего их будет десять. Это здание гостиницы для студентов и преподавателей. Остальные девять на завершающей стадии разработки проектной документации. В ближайшее время сдадим ее в Главгосэкспертизу и надеемся до конца года получить заключение и сразу же перейти к активной фазе строительства одновременно всех девяти объектов. Задача — в 2028 году кампус построить.

Идея строительства межвузовского кампуса очень хорошо ложится в долгосрочную стратегию развития нефтегазовой сферы. Там будет несколько ключевых направлений научной работы, среди которых, безусловно, будет нефтегазовая сфера.

И здесь очень важно понимать, что к моменту окончания строительства нужно проработать с партнерами все проекты, которыми будут заниматься студенты, будет заниматься наука. Поэтому сейчас мы в самой активной фазе заключения соглашений и проработки проектов и тем. Повторюсь, это очень важно. Потому что сейчас нужно определиться, какие будут лаборатории, какое нужно оборудование, какие научные команды надо сформировать для решения задач. Активно работаем в этом направлении с крупнейшими компаниями — это "Сибур", "Газпромнефть", "Новатэк", "Лукойл"…

Безусловно, будут и другие направления. Одно из них, например, связано с биобезопасностью. В этом перечне ряд компаний, которые занимаются разработкой современных лекарственных препаратов и защитой растений от вредителей.

— В этом году в Форуме поставщиков ТЭК наряду с топовыми российскими компаниями впервые участвует иностранный недропользователь — "Казмунайгаз". Насколько важен для тюменских поставщиков выход на зарубежные рынки?

— Нельзя замыкаться только в себе. Если работать и продавать только на свой рынок, теряются ориентиры на лучшие образцы. Всегда надо быть на международных рынках. И смотреть, как они развиваются, кто куда движется. Нужно предлагать свои решения и находиться во взаимном обмене. Это долгосрочная, непростая работа.

Свободных рынков нет, везде присутствуют поставщики оборудования. Нам надо быть в конкуренции, поэтому и ведем такую работу, в том числе и приглашая в Тюмень на форум друзей и партнеров. С каждым годом делегаций становится все больше — из Казахстана, из Республики Беларусь, из Арабских Эмиратов…

Казахстан — нефтегазобывающая страна, расположена по соседству. Перед ними стоят те же самые вызовы, что и перед нами. Конечно, там свои особенности, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Мы видим возможность и, самое главное, открытость и готовность казахстанской стороны к такому сотрудничеству.

На открытии нашего форума выступал ректор Нефтегазового университета из Казахстана. Специалисты нефтегазовой отрасли этой страны, в том числе те, кто сегодня на топовых должностях, легко общаются с нами, потому что учились в советских университетах, хорошо знают Тюменскую область, многие здесь работали. Мы, так сказать, в одном энергетическом поле. Очень важно это поддерживать, в том числе через совместные образовательные программы, чтобы наши студенты учились в вузах Казахстана, а их ребята — в российских, тюменских вузах. Это способствует развитию контактов, формированию и укреплению доверия на человеческом уровне. В бизнесе это очень важно. На это нужны системные усилия и время.

Беседовала Мария Картуз