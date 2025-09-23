XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур в этом году проходил с 10 по 13 сентября. На полях форума корреспондент ТАСС встретился со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, чтобы обсудить основные темы мероприятия, причины попыток отмены русской культуры, вопросы законодательного регулирования искусственного интеллекта и важность любви к другим людям как неотъемлемой части человеческой природы

— Михаил Ефимович, форум проходит вот уже в 11-й раз, на ваш взгляд, какие фундаментальные ценности он продвигает в первую очередь?

— Россия отстаивает традиционные духовно-нравственные ценности, гуманистические, присущие культуре в целом. Не случайно президент нашей страны Владимир Путин подчеркивал, что Россия является хранительницей традиционных европейских ценностей. И в этом смысле форум продемонстрировал, что многие страны и представители различных государств испытывают потребность в таком подходе.

Понятно, что нет универсальных отмычек и абсолютно идентичного отношения к вопросам человеческого бытия. Но все же есть важнейший принцип, связанный с общегуманистическим подходом: жизнь лучше смерти. В рамках человеческой жизни мы должны гармонизировать мир. Это один из ключевых подходов, который развивает всю культурную деятельность. Несмотря на сложности жизни, культура и творчество способствуют гармонизации, а не умножению хаоса. Это очень важно.

Я общался с коллегами из разных стран, и все мы были впечатлены эффектным выступлением министра спорта, искусства и культуры Южной Африки Зизи Кодва. Вот это ощущение витальности и жизненности художественного творчества подчеркивает понимание того, что только в единстве различных культур можно добиться серьезного продвижения мировой культуры, думаю, в этом на форуме солидарны многие. Кроме того, вчера была опубликована статья святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который говорил о том, что культура рождается на стыках этносов и народов. Именно это и придает ей особый смысл.

— Исходя из вышесказанного, какой главный вывод о встрече коллег из разных стран можно сделать?

— Форум продемонстрировал желание сотрудничать, обсуждать совместные проекты и готовность работать в многополярных конструкциях. Не случайно проходили встречи представителей Шанхайской организации сотрудничества, Лиги арабских государств, Лиги исламских государств и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Эти многосторонние проекты действенны, и люди стремятся работать вместе, ища общие ценности, которые могут объединять, а не разъединять людей.

— Вчера вы сказали, что отсутствие России на зарубежных площадках обедняет мировую культуру. Можно ли сказать о том, что нашу страну без взаимодействия с зарубежными коллегами ждет такая же участь?

— Российское правительство четко заявило свою позицию после начала специальной военной операции: мы открыты для всех.

Мы не отменяем ни одну из культур и не закрываем двери для исполнителей из других стран. Российская концертная площадка всегда была открыта для лучших мировых исполнителей

С середины 50-х годов к нам приезжали выдающиеся музыканты — от Леонарда Бернстайна до Айзека Стерна. Несмотря на отсутствие некоторых европейских имен, сегодня мы продолжаем привлекать талантливых исполнителей.

Еще раз повторю, это не выбор России, а выбор тех исполнителей и стран, с которыми Россия еще недавно сотрудничала. Во многом это связано с непониманием современной российской политики в сфере защиты своего суверенитета. Это непонимание приводит к разрыву на уровне государственных структур, поскольку межгосударственные культурные связи прерваны. Тем не менее, отдельные артисты готовы приезжать в нашу страну, и двери для них открыты.

— Во время одной из секций генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал искать правильную нишу для применения искусственного интеллекта в культуре. На ваш взгляд, в какой сфере это наиболее необходимо?

— Один из ключевых вопросов в том, способен ли искусственный интеллект, то есть алгоритм, стать субъектом? На сегодняшний день он остается инструментом в руках людей. Он похож на такие же инструменты, как печатный станок, граммофон или интернет. Все они зависят от того, как ими пользуется человек.

В какой момент он станет субъектом, когда это произойдет, когда он захочет принимать решения самостоятельно? Достигнет ли он уровня, на котором человек не сможет его контролировать? По этим вопросам мнения расходятся. Как и любой инструмент, ИИ может использоваться как во благо, так и во вред. Например, при помощи интернета можно передавать полезную информацию или провоцировать людей на опасные поступки.

На данный момент то, что мы называем искусственным интеллектом, — это все еще слабый инструмент, скорее похожий на базу данных. Искусственный интеллект во многом зависит от того, как его используют люди и чем его наполняют. Вопрос контроля за его возможным саморазвитием становится все более актуальным. В какой-то момент он может начать саморазвиваться и принимать решения, которые могут исключать человека из процесса. Но еще раз подчеркну: на сегодняшний день искусственный интеллект зависит от того, как его использует человек и чем его наполняет. Это важно понимать.

— Сейчас все чаще обсуждают создание суверенного искусственного интеллекта. Как вы думаете, почему это необходимо?

— Проблема в том, что пока мы обсуждаем создание суверенного ИИ, сам искусственный интеллект может поставить себе задачу — обрести самостоятельность. Я опасаюсь, что в какой-то момент мы можем быть не в состоянии контролировать его и окажемся в плену.

Не хочу рисовать апокалиптические картины и уверен, что пока люди способны контролировать искусственный интеллект. Однако эта уверенность должна быть подкреплена законодательными и технологическими мерами

Мы должны уметь контролировать его саморазвитие. Если мы не будем осторожны, в какой-то момент он может решить, что мы ему просто не нужны.

— В рамках форума эксперты обсуждали нехватку специалистов в разных областях. На ваш взгляд, каких профессий в России должно быть больше? Где сейчас наблюдается дефицит?

— Всегда будет дефицит профессий, которые связаны с ручным сервисным трудом. Мы говорим о таких профессиях, как электрики, техники, официанты. Последних, например, все равно не заменят роботы: люди предпочитают человеческий контакт и эмоции. Например, профессия визажиста всегда будет требовать человеческого участия. В приоритете всегда будет человеческий труд.

Однако уже сегодня мы видим, как происходит переформатирование рынка труда в ИT. Некоторые задачи, которые раньше выполняли люди, теперь могут выполнять алгоритмы. Совершенно ясно, что людям в целом ряде профессий нужно будет получать дополнительные навыки. Если говорить о художественном творчестве, то, как ни странно, у нас не хватает музыкантов. Особенно когда речь идет о не самых массовых инструментах, таких как английский рожок или гобой.

Но ведь без них невозможно собрать полноценный филармонический оркестр. У нас не хватает и исполнителей на медных инструментах. Если посмотреть на провинциальные консерватории, то конкурсы на поступление туда практически отсутствуют: берут тех, кто приходит и хоть как-то играет. Это связано с тем, что профессия музыканта теряет престиж и не приносит достаточного дохода. Также существует острый дефицит специалистов второго и третьего ряда в киноиндустрии и театрах: помощников режиссеров, монтировщиков, звукооператоров и постановщиков света.

С учетом изменений в технологиях, таких как виртуальная реальность, ряд профессий может оказаться ненужным. Поэтому важно постоянно следить за потребностями рынка труда. Я также хочу отметить, что не хватает школьных педагогов, особенно учителей музыки. Все, что связано с живым творчеством, будет скоро на вес золота.

— Михаил Ефимович, в завершение поделитесь с нами, пожалуйста, каких правил в жизни вы придерживаетесь?

— Есть несколько вещей, которые я считаю очень важными. Никогда не надо отчаиваться и сдаваться — это неправильно. Никогда не нужно негативно воспринимать жизнь. Сказать, что жизнь плоха, очень легко. Но найти в ней что-то хорошее — это важная и серьезная работа. Иногда это может показаться глупостью или излишней дурашливостью, но на самом деле, это не просто оптимизм. Это осознание огромной ценности жизни, которую нужно беречь.

Из этого следует, что важно относиться к другим с любовью, а не состраданием. Сострадание — это, конечно, высшая часть человеческих отношений, но любовь — это то, что помогает нам видеть хорошее в людях. Говорить людям, что они мерзавцы, неинтересно и бесполезно. Нужно искать в них лучшее, помогать им извлекать это из себя. Мир устроен так, что из ненависти и враждебности ничего хорошего не получится. Это не зависит от нашего желания; такова природа вещей. Крайне важно слышать другого человека и понимать его. Понимание боли другого человека, осознание причин его поведения и желаний — это основа для глубоких взаимоотношений. Каждый из нас важен, и наша любовь к людям — это то, что действительно имеет значение.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходил с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году — "Возвращение к культуре — новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую — "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС — генеральный информационный партнер форума.