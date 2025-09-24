Рома Зверь: за 25 лет мы научились идти дальше, не зацикливаясь на датах

Толпа в 60 тыс. человек пела хором "Районы-кварталы" на концерте в "Лужниках". В 2025 году группе "Звери" исполняется 25 лет. За это время слушатели повзрослели вместе с музыкантами, а сами артисты накопили новый опыт и истории. В интервью ТАСС создатель и лидер коллектива Рома Зверь рассказал о юбилее группы, документальном фильме, акустическом туре и книге, а также поделился мечтой создать в родном Таганроге культурное пространство с галереей и библиотекой

— Группе "Звери" в этом году исполнилось 25 лет. Как изменилась ваша аудитория за это время?

— Повзрослела, конечно. У кого-то появились дети, кто-то взял ипотеку, кто-то стал директором завода, а кто-то, возможно, и в тюрьму попал. Жизнь разная. Было бы здорово знать всех поклонников лично, в каждом городе. Если бы выбирать сверхспособность, я бы выбрал знать каждого, кто тебя слушает. Но, к сожалению, это невозможно.

— Вы не устали от звездности? Не хочется иногда "отключиться"?

— Я не устаю. Работа есть работа. Нужно разделять ее и личную жизнь. Поработал, выступил, отдал людям энергию, получил ее обратно — и пошел домой готовить борщ.

— То есть готовите сами?

— Конечно. Умею практически все, кроме выпечки. Торты и пироги — не мое. А вот первые и вторые блюда, гарниры, разные пасты — это запросто.

— Последний альбом вышел в 2024 году. Ждать ли нового?

— Новый альбом ждать не стоит. Лучше переслушать предыдущие. Особенно тем, кто в последний раз слушал "Зверей" в 2006–2007 годах. После этого мы выпустили еще много пластинок — там достаточно, чтобы познакомиться с нашим сегодняшним творчеством.

— Какая песня для вас — визитная карточка группы?

— Думаю, "Районы-кварталы". Ее чаще всего поют и скандируют на концертах.

— За 25 лет вы вычислили формулу хита?

— Мы три года снимали документальный фильм, и одна из его линий — размышления о том, что такое хит и можно ли его написать на заказ. Наверное, есть некая формула, но в первую очередь это искренность. Без нее невозможно создать по-настоящему большой народный хит. Все остальное — работа, удача, случай.

— Когда ждать выхода фильма?

— В 2026 году. Сначала — фестивали документального кино, потом прокат.

— Что ждете от выхода картины?

— Я жду облегчения, потому что мы потратили на этот фильм очень много сил и времени. Это не просто картина о группе "Звери" — скорее исследование современной музыки и людей, которые ее слушают или создают. Мы ездили по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, встречались с людьми, узнавали, почему они выбирают именно эти песни, как музыка помогает им в жизни. Одна из тем фильма — что такое хит, почему он становится народным и что делает его значимым для большинства слушателей.

Я буду рад, если фильм дойдет до зрителя и даст ему возможность открыть что-то новое — и о музыке, и об артистах. Часто нам кажется, что мы хорошо знаем друг друга, но на самом деле это не так. Как говорил Лев Толстой, самая большая беда в том, что у людей никогда нет времени. Мы все заняты собой, это естественно, но из-за этого не обращаем внимания даже на соседей, не говоря уже о музыкантах. Поэтому то, чем сегодня живет артист, его поклонникам часто неизвестно.

Мне бы хотелось, чтобы фильм помог людям увидеть простые вещи, которые обычно ускользают, и чтобы от этого им стало немного легче и радостнее жить.

— Роман, вы говорили, что в каждом альбоме фиксируете определенный момент своей жизни. Каким можно назвать сегодняшний ваш период?

— Не знаю. Понимаете, цифры — 15, 25 или 30 лет — не так уж и важны. Да, мы привыкли считать юбилеи чем-то особенным, круглая дата всегда звучит красиво. Но для нас это просто цифры. Мы продолжаем двигаться дальше и не зацикливаемся на этом. Даже на афишах чаще всего не пишем, что это юбилейный концерт. Просто указываем: "Группа "Звери" выступает тогда-то, там-то". И только на самом концерте я могу сказать зрителям: "Ребята, а нам вот уже 25 лет". На этом все празднование заканчивается.

Ведь следующий год тоже наступит, потом еще один, и так пролетят десятилетия. В итоге однажды мы отметим уже 40 или 50 лет на сцене. Есть музыканты, которые выступают и по полвека, я даже видел, как Rolling Stones отмечали 60-летие творческой деятельности. Это впечатляет.

— Вы так увлеченно рассказывали о фильме. Планируете ли снова сняться в художественном кино?

— В ближайшее время — нет. Недавно мы закончили картину "Все, что тебе касается". Часть сцен снимали прямо на нашем концерте в "Лужниках". Фильм вышел, и этого достаточно.

Сейчас я полностью сосредоточен на документальной работе: впереди озвучка, монтаж, продакшен, множество технических и организационных деталей. Работы очень много, поэтому возвращаться к художественным фильмам в ближайшее время я не планирую.

— А что насчет ваших фотовыставок?

— Одна новая выставка уже идет. Когда она завершится и в голове освободится место для чего-то нового, возможно, займусь другим проектом. Но пока все мысли и силы сконцентрированы на текущем.

— Вы презентовали новую книгу. Планируете ли написать еще?

— Честно говоря, нет. Сначала вышла первая часть, потом вторая — она мне самому не очень нравится. Спустя годы мы решили объединить все материалы, добавить свежие события последних лет и выпустить полноценное трехчастное издание. Теперь книга меня полностью устраивает, и я бы хотел на этом остановиться. Конечно, зарекаться нельзя — может, через десятилетия появится желание написать продолжение. Но сейчас — точно нет.

— Впереди у вас акустические концерты. Какие города посетите?

— Список не очень большой: Санкт-Петербург, Иваново, Кострома, Ярославль, Калуга, Орел, Воронеж, Волгоград, Саратов, Пенза, Оренбург, Самара, Тольятти и Москва. Основная часть пройдет в октябре, несколько концертов — в ноябре. Но, к сожалению, такая программа подходит не для всех площадок: нужны камерные пространства, похожие на театр или филармонию. Поэтому пока не можем поехать на Дальний Восток или юг России — логистика сложная. Но когда ситуация изменится, обязательно вернемся к этой программе и сыграем там.

— Сегодня в тренде неожиданное возвращение артистов прошлых лет — Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой. Молодежь активно идет на их концерты. Как думаете, с чем это связано?

— Это нормальный процесс. Каждое поколение обращается к артистам предыдущих. Когда мы были подростками, слушали не только Цоя, но и Бернеса, Вертинского, народные песни, а также Beatles — хотя это была совсем "чужая" эпоха. Многие вещи со временем становятся классикой, даже в поп-музыке. На Beatles выросли поколения музыкантов, от них пошло множество направлений. Это естественно: новые авторы вдохновляются старыми и создают новое на основе старого. Поэтому и молодежь сейчас обращается к Булановой или Кадышевой. У каждого поколения свои герои, и это закономерно.

— А чего, на ваш взгляд, не хватает современным молодым артистам?

— Уверенности в себе. Сегодня соцсети сильно размывают личность, превращая человека в товар. Молодые исполнители часто подражают тем, кто уже набрал популярность, но при этом ведут фальшивую жизнь. Это большая проблема: люди перестают быть собой, живут чужими образами. Соцсети создают ярмарку тщеславия, где каждый старается доказать: "Я тоже есть". Но в итоге человек становится просто товаром для рекламодателей.

— А вы сами много времени проводите в соцсетях?

— Немного. В основном чтобы поделиться информацией о концертах. Все остальное — моя личная жизнь, которую я не выкладываю.

— В Москве состоялся конкурс "Интервидение". Какое значение он может иметь для России?

— Главное — это общение. Люди из разных стран приехали, обменялись опытом, сравнили, вдохновились. Любое объединение культур и национальностей дает новый импульс. Это происходит всегда, ведь при встрече с чем-то новым, даже случайным, рождается синтез — и появляется что-то важное и свежее. Поэтому такие конкурсы всегда полезны.



— Ваш саундтрек к фильму "Лето" был признан лучшим в Каннах, вы не раз собирали "Лужники". Остались ли у вас мечты? О чем сегодня мечтает Рома Зверь?

— Я хотел бы создать в Таганроге художественную галерею с библиотекой — что-то вроде культурного пространства, как это делал мой земляк Антон Павлович Чехов. Мечтаю, чтобы в городе появилось место, где человек сможет почитать книги по изобразительному искусству, современной живописи, музыке, полистать каталоги, познакомиться с материалами по творческим профессиям. Хотелось бы, чтобы там были и художественные работы, выставленные для публики. Такое пространство должно стать местом встреч единомышленников, куда люди смогут приходить, отдыхать, находить вдохновение и общение. Очень бы хотелось реализовать этот проект. Все впереди.