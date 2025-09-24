Лариса Рубальская: каждое время требует своих песен и стихов

Поэтесса и автор текстов песен Лариса Рубальская 24 сентября отмечает свое 80-летие. В интервью ТАСС она поделилась планами по празднованию этого события, обсудила популярность Кадышевой и Булановой среди молодежи, раскрыла формулу успеха своего творчества, а также его трансформацию за последние 20 лет

— Как вы планируете отмечать свой день рождения?

— Мой день рождения 24 сентября. В этот день и на следующий, 25 сентября, у меня будет два больших концерта в БКЗ "Октябрьский". Это самый большой концертный зал Петербурга. В прошлом и позапрошлом годах у меня там проходили творческие вечера. Поэтому руководство театра объявило: юбилей — у нас! Я этому стечению обстоятельств очень рада.

— Мы с вами встретились в Центральном доме литераторов. Расскажите, пожалуйста, что здесь сейчас происходит?

— В этом году, к моему юбилею, мы репетируем спектакль "Уроки счастья" по моим произведениям. Режиссер и соавтор Марина Чаплина написала пьесу, объединив в ней мои рассказы. Первый премьерный показ пройдет здесь, в ЦДЛ, 30 сентября и 5 октября. Я выступлю в роли театральной актрисы.

— Возможно, за 80 лет вы выявили формулу успеха вашего творчества? Как писать так, чтобы поэзия трогала душу?

— Умение трогать сердца — это врожденное качество. Каждый человек, достигая определенного успеха, меняется, а успех и корона очень тяжело давят на голову. Не многие остаются такими, какими были в начале своего пути. Я надеюсь, что за эти годы я не испортилась и веду себя так же, как в свои 20, 30 или 40 лет. Я не меняюсь под воздействием происходящего вокруг — а происходило много чего. Это помогает мне сохранять аудиторию, которая ко мне расположена: приходит на концерты и покупает книги. "Не летай выше облаков, не встань на точку дураков" — это руководство к действию.

— Как вам кажется, чем ваше творчество сейчас отличается от того, что было 20 или 30 лет назад? К каким темам вы обращаетесь все чаще?

— Конечно, то, о чем я пишу, меняется. Возраст дает о себе знать.

Моя любовная лирика — очень прямая, надрывная, трогающая грустью — уже исчезла из моей жизни. В этом возрасте я осмысленно воспринимаю все: я много чего прожила и пережила

Тем не менее возможность писать и импульсы вдохновения у меня остались. Но стихи, написанные раньше, отличаются от теперешних молодостью и тревожностью чувств. Сейчас они более заземленные.

— Может быть, появились новые темы?

— Я все равно стараюсь писать о любви. Было бы смешно писать проникновенно о чувствах, не ощущая их самой — гормональные изменения уже есть. Я ведь не философствую в этой жизни. Меня интересует только то, что происходит с человеческими чувствами. Темы остаются теми же — только подход немного другой.

— Вы сказали, что "импульсы вдохновения" у вас все еще есть. Может быть, кто-то из современных авторов вам в этом способствует и вдохновляет своим творчеством?

— Я больше вдохновляюсь поэзией, чем прозой. Мне очень нравится читать, и я получаю от этого удовольствие. Знаете, вот Виктория Токарева по своей природе, пониманию и объяснению происходящего очень похожа на меня. Если выбирать, я бы сказала, что именно она. Она сама так считает относительно меня. Это правда — она говорила: "Мы с тобой похожи природой".

— А кого из классиков вы любите?

— Разумеется, Пушкина. Я его обожаю, боготворю, люблю и знаю. До сих пор нахожу у него что-то новое.

— На вашем счету более 600 стихов и текстов ко многим известным и популярным песням. 28 августа Министерство просвещения опубликовало список современных патриотических песен для школьной программы в рамках предмета музыки. В этот список вошли песни Игоря Матвиенко, Олега Газманова, Shaman, Дениса Майданова. Как вы относитесь к инициативе включать современные песни в школьную программу? Какие песни, на ваш взгляд, могут там быть?

— Я считаю, что можно добавить тех, кто меня когда-то вдохновил на эту жизнь. Рождественский, Вознесенский, Евтушенко обязательно, песенная поэзия Алексея Фатьянова, чудесные бардовские песни Юрия Визбора. Я не думаю, что они уступают по уровню культуры. Включать нужно авторов, проверенных временем.

— Если немного поговорить об исполнителях, как вы думаете, кто бы это мог быть?

— Конечно, песни Пугачевой безупречны. Их можно изучать как песни. Магомаева тоже можно упомянуть, Юрия Антонова. Я очень люблю Вячеслава Добрынина. Тем не менее пришли другие времена и новые имена. Ничего не поделаешь.

— Если говорить о современных музыкантах: что вы думаете про рэп? Среди молодежи рэперов называют современными поэтами.

— Понимаете, время не может не менять то, что происходит. Рэп — это современная разновидность песенной культуры. Есть среди пишущих рэп умные ребята. Может быть, я чего-то не слышала, но сильными поэтами кого-то из них я назвать не могу. Но то, что они чувствуют время и его лексику, — это точно. Когда-то были барды и менестрели, а сейчас — рэперы.

— Продолжая тему современной музыки, сейчас среди молодежи очень популярно творчество Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой. Как вы могли бы объяснить эту тенденцию?

— У каждой из них есть "настоящесть". У Булановой прекрасный голос и хорошие песни. Она очень чувствительная и восприимчивая. В этой жизни она ведет себя достойно, за ней нет никакого "грязного хвоста". Все это имеет значение. Я думаю, что если бы про нее каждый день писали гадости, люди бы не ходили на ее концерты и не ждали бы ее выступлений. Кадышева — это действительно необыкновенная личность, и поет она великолепно. Я знаю, что ее часто критикуют, но, например, я люблю ее слушать. У нее хорошие народные песни.

— Как вы думаете, какие жанры в литературе сейчас наиболее востребованы среди людей?

— Конечно, любовные романы и фантастика, но также популярны детективы и остросюжетная проза. Это самая востребованная литература для разного уровня читателей. Мне кажется, это всегда было, есть и будет.

— Сейчас большое количество писателей интегрируют в свое творчество тему СВО, поскольку она очень актуальна. Как вы считаете, стоит ли это делать? Или истории нужно "настояться"?

— Знаете, то, что искренне написано и прочувствовано, может повлиять на людей — это нужно. Каждое время требует своих песен и своих стихов. Но то, что сейчас очень многое написано на злобу дня, "по повестке", — это ужасно. Может, действительно стоит подождать, как сложится история и какая оценка всему этому будет дана.

— Мне очень хотелось бы узнать, к каким "правилам жизни" вы пришли к 80 годам?

— Правила моей жизни очень простые и не отличаются от правил обычных людей, хотя все хотят услышать от меня что-то особенное. Я недавно написала простенькую песню: "Кто живет просто — доживет до ста". Первое правило — я у Андрея Дементьева позаимствовала строчку: "Я живу открыто". Мне легко жить открыто — у меня нет хитростей или секретов. Это облегчает жизнь. Я живу глазами наружу, как Гертруда в "Гамлете". Многие люди живут внутрь себя. Я в себе не копаюсь, не спорю с собой. Как-то мне легко. Возможно, это прерогатива возраста. Третье правило — делиться. Не обязательно деньгами: делиться временем и вниманием тоже ценно.

— Как же вам удается не копаться в себе?

— Я уже все перерыла и пришла к выводам. Моя сегодняшняя жизнь — результат предыдущей жизни. Менять нечего.