Виктор Водолацкий: Донбасс и Новороссия всегда были частью Русского мира

30 сентября отмечается День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как изменилась жизнь местных жителей за три года, в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

© ТАСС

— Уже три года регионы Донбасса и Новороссии находятся в составе России, но с 1991 по 2022 год их история развивалась в составе Украины. Какой была политика Киева в отношении этих территорий?

— Начиная с 2000 года я видел, как уничтожалась инфраструктура данных территорий. В Киеве сидели представители Западной Украины. В большинстве своем для них юго-восток, особенно Донбасс, был раздражителем. Поэтому, когда формировался бюджет Украины, каждый год с данных территорий выгребали все, что можно, и отправляли на развитие западных областей. В 2014 году, когда везде на территории Украины начали развеваться флаги с портретами Бандеры и Шухевича и первые колонны нацистов хотели приехать в Донбасс наводить свой порядок, простые шахтеры, водители, трактористы, медсестры, учителя взялись за оружие и не допустили, чтобы на их землю пришли молодчики с новой нацистской идеологией. И вот с этого момента начался трудный путь жителей Донбасса к возвращению домой.

— Если говорить об историческом понятии "Новороссия", какие территории с учетом нынешних реалий можно отнести к ней? Как вы считаете, какова их судьба в будущем?

— Одесская, Николаевская области — это те территории, которые сегодня ждут, когда они смогут не бояться, что их завтра уничтожат эти фашистские элементы. И естественно, они ждут, когда на их улицах будут развеваться российские флаги.

— Если вспоминать события 2021–2022 годов, когда граждане вошедших в состав России территорий начали получать паспорта, как это было? Вы принимали в этом непосредственное участие и были свидетелем этих событий.

— Люди стояли в очередях начиная с утра и до утра следующего дня для того, чтобы получить паспорта. Сдавали документы, оформление шло оперативно, быстро, и в течение нескольких месяцев эти очереди стали редеть на глазах. В апреле 2022 года, когда проходил референдум, люди шли на голосование, своих соседей по дороге забирали, приходили к избирательному участку целыми улицами. Как они говорят, им "было стыдно" — вдруг они опоздают, вдруг соседи не увидят, что они здесь были. Потому что только Россия могла спасти этих людей от уничтожения. Заявляли Порошенко и Зеленский: "Мы сделаем из этой территории концлагерь. Мы обнесем колючей проволокой, и они будут там жить. Дети будут жить в подвалах, взрослые — в этих концлагерях".

— А как молодежь относилась к проведению референдумов?

— Молодежь, которая оканчивала школу, тоже стояла в очереди. Это говорит о том, что воспитание детей в семьях происходило уже на подсознательном уровне, что они русские, что у них совсем другая история, не связанная со Львовом, с Ивано-Франковском, в которых проповедовали нацистскую идеологию. И эти дети стояли там. И для них мы потом создали определенные условия, чтобы быстрее они получали паспорта, потому что многие хотели поехать учиться не только в Луганск, в Донецк, но они хотели уехать в Ростовскую область, Краснодарский край, в Москву, в Санкт-Петербург.

— Как вы оцените историческое значение воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией?

— Это такой спусковой крючок, который позволил нам наконец-то задуматься о том, что Русский мир гораздо шире, что на нас смотрят наши соотечественники, проживающие не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. И когда они, живущие сегодня во Франции, Аргентине, в других странах, видят, что Россия начала заботиться, защищать своих соотечественников, рейтинг нашей страны поднялся очень высоко в глазах международного сообщества.

На сегодняшний день мы создаем буферную зону для того, чтобы с территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей к нам не прилетали ракеты и снаряды, которыми Запад снабжает сегодня нацистский режим Владимира Зеленского. На этих территориях раньше были не отряды самообороны Украины, а стояли карательные отряды из представителей Франции, Чехии, Болгарии, Колумбии, латинских стран, которые приехали сюда для того, чтобы свои низменные чувства реализовать: "охотиться на двуногих", показать, кто здесь хозяин. Люди в Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях живут сегодня хуже, чем в концлагере.

— Если говорить о тех территориях, которые назывались Малороссией еще до революции 1917 года, — это Житомир, Чернигов, Киев и другие города, как вы считаете, какова их судьба в дальнейшем?

— Киев всегда был русским городом, и как бы ни пытались все первые секретари ЦК партии Украины в то время уничтожить русскость Киева, заселяя его западенцами, у них это не получилось. И то, что сегодня делают с лаврой (Киево-Печерская лавра — один из старейших православных монастырей Древней Руси — прим. ТАСС), уничтожая нашу историю, наши святыни — это как раз происки этих сатанистов, которые сегодня засели в Киеве.

Поэтому Киев надо спасать не только России, но и той же ООН, ведь уничтожается культурный исторический код, которым гордилась не только Россия, но и весь мир. Именно эти территории — Новороссия, Малороссия — это цели англосаксов, западного мира через Зеленского, через террористические структуры. Они хотят уничтожить именно эти территории, эти 12 областей.

— Если говорить о тех изменениях, которые произошли в регионах Донбасса и Новороссии с момента воссоединения с Россией, какие ключевые точки, поменявшие вектор их развития и облик, вы бы назвали?

— За короткое время — всего лишь три года прошло — 82 субъекта РФ уже сделали новые бульвары, новая инфраструктура строится, предприятия восстанавливаются. Потенциал данных территорий огромен для страны. По оценкам западных специалистов, около 16 трлн рублей — только запасы редкоземельных металлов, угля и иных полезных ископаемых на данных территориях. Они отработают то, что мы сейчас вкладываем, для нашего ВВП они дадут не менее 10%.

— Что касается исторического и культурного наследия, достаточно ли принимается мер для его сохранения, популяризации?

— Сегодня культурное наследие [Донбасса и Новороссии] занимает особую роль. Там восстанавливаются музеи истории донского казачества, строятся детские этнографические культурные центры, чтобы дети познавали свою малую родину. Что касается библиотечного фонда, он обновляется.

Миллионы книг привезены не только из Москвы, но и из регионов-шефов. Несколько театров уже восстановлено. Сегодня Российское военно-историческое общество восстанавливает те исторические памятники, которые были разрушены.

Та же Саур-Могила, которую попытались укрофашисты уничтожить. Мы приезжали и видели, какие разрушения там были. Сегодня это такой мощный символ стойкости, мужества не только тех, кто сражался в 2014 году, в Великой Отечественной войне, но уже сегодняшних бойцов специальной военной операции.

— Виктор Петрович, Ростовская область — ваша малая родина, как вы считаете, поменялась ли жизнь региона и еще соседнего Крыма с того момента, как Донбасс и Новороссия вернулись в состав России? Отразились ли эти исторические события на них?

— Ростовская область и Крым сегодня стали уже не прифронтовыми территориями, а мощным логистическим хабом. Через Ростовскую область проходят все грузы на восстановление уничтоженного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, и, естественно, мы сегодня являемся целью для западных вояк, чтобы запугать наше население — каждый день в Ростовскую область прилеты.

— Даже западные аналитики признают тот факт, что Россия продолжает продвигаться на поле боя. Но, несмотря на это, украинские власти не желают обсуждать мирные инициативы. Как вы считаете, до какого момента должна дойти граница боевых действий, чтобы инициировать хоть какой-то ответ Украины с признанием, что она готова идти на переговоры?

— Мы освобождаем каждый день по несколько населенных пунктов. На сегодняшний день в большей степени на сложных участках уже находятся подразделения тех же поляков, болгар, которые забыли, как мы их спасли от турок. Но сегодня они с оружием в руках пришли убивать нас, и многие другие западные славяне сегодня против нас. Народ Украины должен понимать, что каждый день гибнут тысячи их родных и близких. Если они одумаются и все поднимутся против данной нацистской верхушки, возьмутся, как говорят, за вилы, и скинут всех нацистов, террористов со своей земли, изберут проукраинского президента, который будет заботиться об Украине, о своих гражданах, вот только тогда начнется процесс переговоров.