Глава Крыма Сергей Аксенов: регионы Донбасса и Новороссии ждет успешное развитие

30 сентября отмечается День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: три года назад президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий. Как это событие повлияло на развитие Крыма, который вернулся домой еще в 2014 году, в интервью ТАСС рассказал глава Республики Сергей Аксенов

— В преддверии праздничной даты как вы оцениваете события 2014 и 2022 годов, когда сначала в состав России вошел Крымский полуостров, а затем и регионы Донбасса и Новороссии?

— Это новый этап в мировой истории. 2014 год — эксклюзив, Крым без единого выстрела вернулся на родину. Ни одного окна не было разбито. То, как это было сделано, войдет в анналы мировой истории. Такого не было до и вряд ли будет возможно после. Был проведен референдум, был президент (президент России Владимир Путин — прим. ТАСС), были крымчане, которые высказали свое волеизъявление. Лидер поддержал волю крымчан. Была обеспечена безопасность совместно с подразделениями Министерства обороны и ополчением народа Республики Крым. Такого, наверное, не было нигде и никогда, по крайней мере, я не читал ни в одних учебниках истории, и аналогов такой операции, по-моему, не будет.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Специальная военная операция (СВО) — вынужденная мера, справедливое решение президента обеспечить защиту жителей Новороссии и Донбасса. Уже надо было принимать какое-то решение, нельзя было людей оставлять без поддержки. Лидер на это отреагировал, СВО была инструментом для достижения политических целей — помочь жителям в части самоопределения и обеспечения безопасности, чего не могли сделать до этого ни европейские политики, ни политики Украины, которые нацелены были только на развязывание новой войны в регионе, уничтожение жителей, уничтожение всего русского. Поэтому, на мой взгляд, это новый этап мировой истории. В дальнейшем будет обсуждаться, изучаться, как все это происходило. Уверен, что СВО и те решения президента, которые были задуманы изначально, будут доведены до логического завершения.

— Как вы думаете, повлияло ли вхождение исторических регионов на социально-экономическое состояние Республики Крым?

— Конечно, повлияло. Я молчу о том, что это правильно политически и с точки зрения морали, этики, справедливости: установлена историческая справедливость для этих регионов.

Это всегда были российские земли, их даже не назвать новыми регионами, они по недоразумению каким-то образом вошли на тот момент в состав Украины. На мой взгляд, была допущена ошибка, которая была исправлена

С точки зрения экономики, понятно, это новые рынки сбыта, новые возможности. Большой объем восстановления экономики на этих территориях [проведен], в том числе большой объем строительных работ. В целом это огромный потенциальный рынок. И к нам едут люди закупаться с точки зрения сельского хозяйства, продукции, производимой на территории Республики Крым. В целом Херсонская область и раньше, на Украине, служила рынком [для крымчан]. Мы закупали там дешевые овощи и так далее.

Экономика точно будет двигаться вперед, чем больше жителей в любой стране. Демография является важным аспектом развития любой страны. Здесь к населению России прибавилось около 7 млн жителей этих территорий. Это также отражается и на социально-экономических процессах, которые происходят в Крыму. Тут не надо быть большим ученым, чтобы понять, что эффект есть.

— Много ли жителей Донбасса и Новороссии переехали в Крым после вхождения в состав России?

— К нам активно приезжают материковые жители с других регионов Российской Федерации. Сейчас с точки зрения условий проживания Крым — это комфортный регион России. Я езжу по селам, вижу во многих поселениях Симферопольского, Бахчисарайского районов, что многие улицы скуплены (имеется в виду покупка жилья в поселениях Крыма — прим. ТАСС) приезжими с Дальнего Востока, Сибири и так далее.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

С точки зрения адаптации, здесь, по-моему, никаких проблем нет. Мы с радостью всегда всех встречали в Крыму. Жители исторических регионов — это вообще наши братья и всегда ими были. Раньше мы жили в одной стране и с уважением к ним относились, понимая, что людям пришлось за это время претерпеть — они жили на территориях [Украины] с риском для здоровья, жизни своей личной и своих детей и внуков. То, как они прошли эти испытания, заслуживает глубокого уважения. Молодые ребята, практически дети, которые в военные действия просидели в окопах, в подвалах, под бомбежками. Такой истории не пожелаешь и врагу. Поэтому, конечно, легко адаптироваться здесь. Их всегда с радостью встречают люди, мы не делаем никакого различия, наоборот, все с пониманием относятся к тому, что люди, которые приехали, испытывали определенные сложности. Они нуждаются в более внимательном подходе и отношении к себе.

Многие на работу устраиваются. В целом на пунктах пропуска более 3 тыс. приезжих заявлялись с планами трудоустроиться на территории Республики Крым. Мы всегда приветствуем, если специалисты хотят здесь остаться, мы только рады помочь, подставить плечо всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

— В вопросе интеграции исторических регионов в экономическое, социальное пространство России какие вы видите сложности, вызовы? Какие новые возможности еще впереди у этих регионов?

— Все решают кадры на местах, в этом, наверное, основная сложность. Всем известен путь Крыма с точки зрения методик, практик, которые здесь были внедрены и которые можно реализовать на освобожденных территориях. Мы многие вещи уже прошли методом своих проб и ошибок, научились преодолевать различные препятствия, поэтому в этой части опыт Крыма, наверное, всем полезен. Первые специалисты, которые выезжали на освобожденные территории в плане оказания методической или любой другой помощи, это были крымчане. Потому что мы знаем украинский язык, работали с документами, понимаем [и российское, и украинское] законодательство. Поэтому наши специалисты были наиболее подготовлены для оказания содействия и любой помощи нашим друзьям, нашим братьям с освобожденных территорий.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В этой части идет динамичный процесс. Идет СВО, есть сложности — например, в Донецке проблема с водой. Есть и другие касающиеся развития вопросы, которые без достижения целей специальной [военной] операции не могут быть реализованы в полном объеме. Здесь надо набраться терпения, дождаться достижения целей и задач, которые поставил президент, и будет уже другая жизнь, восстановление всей экономики в полном объеме.

Сейчас еще очень много предприятий находится в зоне обстрелов. Какая там сейчас может быть нормальная, рациональная экономика? В любом случае, потенциал этих субъектов колоссальный. Большинство доходов в бюджет Украины и до 2014 года, и после было в том числе с этих территорий, поскольку это действительно промышленно развитые регионы, развитые в отношении производства, в части сельского хозяйства. На мой взгляд, то, что там есть, точно позволит людям чувствовать себя комфортно при правильном и эффективном использовании совместно с федеральными властями, при разработке правильных программ и их реализации. Все это, несомненно, даст толчок всей России.

— Каким вы видите будущее Донбасса и Новороссии, в том числе как субъектов одной большой страны? Какую роль Крым может сыграть в этом будущем? Возможно, вы видите перспективу развития новых межрегиональных торговых, промышленных связей?

— Они и так реализуются. Мы здесь в ручном режиме стараемся максимально помочь всем коллегам, друзьям, которых я давно знаю, с 2014 года. Любые консультации, любые вопросы: взаимообеспечение совместной безопасности, в том числе по прохождению уже составов транспорта через территории Донбасса и Новороссии. Это наши братья, мы тут себя от них никак не отделяем, поэтому стараемся в любой ситуации оказать содействие. А развитие будет.

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Мы получили главное, то, что необходимо было сделать — обеспечить защиту людей. Есть вопросы, которые еще до конца не решены, но люди, которые вернулись на родину, любят Россию, любят свои регионы, и вот своей любовью, трудом, своим уважением они точно преобразят эти регионы и принесут общую пользу нашей большой стране. А Крым уже этот путь прошел. Изменения за 10 лет были благодаря поддержке президента, федеральных органов власти, поддержке всех россиян — мы чувствовали эту моральную поддержку всегда, знали, что в любой ситуации мы не останемся со сложностями один на один.

Крым, наверное, пример того, как можно за достаточно ограниченный срок поменять картину на территории республики, как все можно восстановить. Многие помнят, что было до 2014 года. Видят, что здесь происходят колоссальные изменения. Все это ждет новые регионы — успешное развитие в составе Российской Федерации.