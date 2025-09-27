Представитель генсека ООН по Ливии: Средиземноморью угрожает новый кризис

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС рассказала, какую опасность ливийская проблема несет для региона и как Россия помогает предотвратить катастрофу, а также оценила планы переселения палестинцев в Ливию и отметила значение грядущего российско-арабского саммита

— Какова была основная цель вашего визита в Россию? И какие вопросы вам удалось обсудить с российский стороной?

— Я приехала в Россию на консультации с заместителем министра иностранных дел [Сергеем Вершининым] по ситуации в Ливии. Россия, как член пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также страна, имевшая на протяжении десятилетий присутствие в Ливии и связи с этой страной, является не только важным международным игроком, но и государством, оказывающим значительное влияние на политическое руководство Ливии. Я посчитала важным использовать возможность приехать в Россию и провести переговоры с российской стороной — так же, как я делала это с другими членами пятерки — по поводу политического процесса, который мы стремимся реализовать. Я приехала в Москву еще и для того, чтобы заручиться поддержкой РФ в Совете Безопасности и как влиятельного государства в содействии реализации дорожной карты, которую я представила СБ 21 августа, и которая впоследствии была одобрена его членами в заявлении для прессы, включая, разумеется, и Россию.

— Какими вы видите пути укрепления политической ситуации в Ливии и как Россия может содействовать построению единства в стране?

— Сейчас Ливия де-факто разделена на Восток и Запад. Существует международно признанное Правительство национального единства, базирующееся в Триполи. И есть де-факто правительство на Востоке, созданное Палатой представителей Ливии. Это порождает ситуацию, при которой в результате такого разделения усиливается давление на ливийские институты, и мы наблюдаем все более возрастающую фрагментацию государственных структур. Если позволить этому процессу продолжаться, это приведет к серьезным рискам для единства страны.

Поскольку все резолюции Совета Безопасности по Ливии также признают единство страны и ее территориальную целостность, крайне важно, чтобы мы действовали в целях их поддержания. Поэтому политическая "дорожная карта", разработанная МООНПЛ и поддержанная СБ, сосредоточена на содействии воссоединению ливийских институтов.

Конечно, как я уже сказала, отдельные члены Совета Безопасности и отдельные государства оказывают значительное влияние на ливийских политических деятелей. Убедить их сотрудничать с МООНПЛ как с коллективным представителем всех этих государств для воссоединения институтов и правительства, чтобы создать более эффективную систему управления страной, очень важно для того, чтобы Ливия смогла восстановиться, особенно после событий последних 14 лет.

У нас была возможность откровенно обменяться оценками нынешней ситуации в стране [с представителями РФ]. Мы обсудили, каким образом намерены двигаться вперед с "дорожной картой" и как планируем привлекать все государства, участвующие в Берлинском процессе по Ливии, к поддержке ее реализации, чтобы они могли сыграть позитивную роль и помочь нам достичь этих целей.

— Считаете ли вы возможным проведение общенациональных выборов в стране в ближайшем будущем?

— Не сегодня, но если нам удастся успешно реализовать "дорожную карту", то, как я уже говорила на брифинге в Совете Безопасности 21 августа, это станет возможным в течение 12-18 месяцев. Я считаю важным стремиться к этому, потому что общенациональные выборы помогут сформировать единое правительство, обладающее легитимностью. А это крайне важно для того, чтобы это правительство смогло выступать как сильный политический актор — как в плане перестройки институтов страны внутри, так и на международной арене.

— В восточной части Ливии звучала критика в адрес упомянутой вами "дорожной карты", вплоть до призывов закрыть офис ООН в стране. Как вы оцениваете эти критические заявления и такие призывы?

— Хочу уточнить, что власти восточной Ливии, напротив, приветствовали "дорожную карту" и мой брифинг в Совете Безопасности. Та критика, о которой вы говорите, прозвучала еще в июне, в другом контексте. С тех пор мы активно взаимодействуем с ними, и 8 сентября у меня состоялась позитивная встреча с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его заместителем Саддамом Хафтаром. Оба они заверили меня в своей готовности содействовать успешной реализации "дорожной карты" МООНПЛ.

При этом многие внутри Ливии полагают, что, возможно, сохранение статус-кво — это наилучшее, на что может рассчитывать страна. Однако я считаю, что если международное сообщество не будет взаимодействовать с Ливией и ситуация приведет к ее фактическому распаду или разделению на разные автономные регионы, то это создаст проблемы не только для самой Ливии, но и для более широкого африканского и средиземноморского региона.

Я убеждена, что сильная Ливия крайне важна для решения многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, будь то нелегальная миграция, торговля людьми или распространение терроризма. Поэтому оставлять существующие институты управления Ливии в нынешнем состоянии, не прилагая усилий к их объединению и укреплению, и полагать, что это лучший путь вперед, на мой взгляд, недальновидно, потому что такой подход не учитывает возможные более широкие последствия.

Я знаю, что есть люди, которые считают: ООН занимается Ливией уже около 14 лет, но различные усилия по построению государственности не дали желаемого результата. Но это не значит, что мы должны перестать пытаться. Нужно также задуматься, что произойдет, если мы этого не будем делать. Многие политические игроки в Ливии, как на востоке, так и на западе, считают, что оставить ситуацию как есть — возможно, правильный путь. Однако все снова упирается в вопрос о последствиях разделенности ливийских институтов для самой страны, для ее способности эффективно использовать собственные ресурсы, для способности справляться с проблемами безопасности и обеспечивать лучшее качество жизни для своих граждан.

Поэтому, на мой взгляд, важно не просто отвергать все, что было сделано ранее, а провести более объективную оценку: что сработало, что не сработало, почему это не сработало. И учесть эти уроки, чтобы не повторять прежних ошибок, если мы хотим сейчас реализовать "дорожную карту", которая приведет нас к выборам и позитивным результатам.

— В американских СМИ появились сообщения о том, что Израиль и Ливия якобы обсуждают возможность переселения палестинцев из сектора Газа в Ливию. Как ООН оценивает такие планы?

— Я не слышала об этом официально, поэтому мне сложно комментировать то, что не было формально подтверждено или заявлено в качестве позиции ливийского правительства. Но я не думаю, что такая идея будет популярна среди ливийского народа. В Ливии очень многие вопросы обсуждаются в социальных сетях. И если следить за комментариями на этих платформах и реакцией самих ливийцев, то можно увидеть, что большинство из них явно не приветствуют такую перспективу.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы предпринять усилия по национальному примирению в Ливии. Как вы оцениваете его возможную роль в решении проблем страны?

— Пока что, после того как мы представили "дорожную карту", а США как член Совета Безопасности поддержали ее через согласованное заявление, я хотела бы думать, что все, что Соединенные Штаты намерены делать в Ливии, они будут осуществлять во взаимодействии с МООНПЛ. Это позволит нам вместе достичь ключевых целей "дорожной карты" и прийти к значимому и устойчивому политическому урегулированию.

Таким же образом, как мы готовы сотрудничать с Россией, с другими членами СБ и государствами — участниками Берлинского процесса, чтобы продвигаться по нашей политической "дорожной карте", мы, разумеется, открыты для сотрудничества и с США.

— Приветствуете ли вы предстоящий российско-арабский саммит, который состоится в Москве? Считаете ли вы, что он сможет способствовать решению проблем арабских государств, включая Ливию?

— Я думаю, что поскольку Россия и арабские государства считают полезным такое взаимодействие и имеют возможность обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие общую обеспокоенность, это является полезной площадкой. Мы надеемся, что в той мере, в какой Ливия может оказаться в повестке дня, они также смогут поддержать нас в реализации нашей "дорожной карты".

У нас есть ряд арабских государств, которые входят в Международный комитет по последующей деятельности в отношении Ливии, созданный в рамках Берлинского процесса. Мы считаем, что они играют важную роль во взаимодействии с ливийскими политическими игроками в целях реализации "дорожной карты".

И если они уделят этому необходимое внимание и смогут предпринять шаги, которые будут способствовать и помогать нам достичь, как я полагаю, нашей общей цели — обеспечения единства и территориальной целостности Ливии, создания эффективного правительства, способного действовать как на национальном, так и на международном уровне, а также укрепления роли Ливии в сообществе государств, — это, безусловно, будет позитивным результатом.