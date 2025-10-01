Интервью

Евгений Брыков: херсонцев пытались запугать прикормленные Западом активисты и журналисты

Глава Управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков в интервью ТАСС рассказал об уловках украинских пиар-террористов, главных достижениях региона за последние три года и о том, почему жители Херсонщины выбрали Россию

Даниил Михайлов

— Евгений Александрович, перенесемся в Херсон 2022 года после начала СВО. В середине марта российские войска берут под контроль регион, в конце апреля формируют военно-гражданскую администрацию (ВГА), в сентябре жители голосуют за вхождение Херсонской области в состав РФ. Расскажите о тех событиях как свидетель и участник.

— Ввиду того, что Херсон расположен на правом берегу Днепра, в первые дни спецоперации мы наблюдали боестолкновения на левобережье и ждали захода российских войск. До освобождения города обстановка была сложной. Украинские власти, полиция — все сбежали. Представьте, большой областной центр, 300 тыс. населения — и никого, кроме жителей, нет. Единственные службы, которые работали, — это скорая помощь и больницы.

Российская армия пересекла Днепр и зашла в город в конце февраля. Помню, первая мысль у меня была: "Наши наконец-то пришли". В самом Херсоне особого сопротивления не было, лишь единичные случаи стычек с теробороной. Городские сумасшедшие и активисты ради пиара толкали молодых радикалов на преступления. Всем подряд раздавали охотничьи ружья и автоматы. Их быстро нейтрализовали.

В первых числах марта Херсон был полностью освобожден. Cтало более-менее безопасно, закончилось мародерство, появились блокпосты. Российские военные контролировали ситуацию. Фронт отодвигался к границам Николаевской области, но украинские спецслужбы и прикормленные Западом активисты и журналисты пытались запугать мирное население.

— Какие методы использовались для запугивания людей? Как боролись с этим?

— Было много разных эпизодов. В подконтрольных Западу украинских СМИ выходили низкопробные фейки, что российские военные якобы всех насилуют, грабят и убивают. Хотя в реальности местные жители видели, что этого не происходит. Все эти СМИ работали в информационном поле посредством враждебных соцсетей и украинского телевидения, но находились за пределами региона. Они были выведены после захода российских войск, сбежали как по команде. Я думаю, что посольство США и британское посольство дали им указание эвакуироваться. Думаю, это была информационная спецоперация, которую проводил Запад в том числе.

Проукраинские активисты угрожали старикам, нападали на горожан, которые брали гуманитарную помощь у сотрудников МЧС и военных. Поначалу наши силовики вели себя с ними очень демократично: вежливо просили не мешать раздаче гуманитарной помощи. Но в определенный момент терпение лопнуло — навели порядок и разогнали провокаторов.

— Как выстраивалась структура управления в Херсоне после освобождения? Какую роль в этом процессе сыграли вы?

— Многие тогда боялись идти работать в новые органы власти. Опасались стукачей и доносчиков, ведь украинские спецслужбы занимались откровенным терроризмом. Были покушения на активистов, которые исторически поддерживали Россию. Поддерживали не конъюнктурно, как это часто бывало в украинской политике. Террористы тогда ликвидировали Павла Слободчикова, Валерия Кулешова, Дмитрия Савлученко. Мы никогда не забудем этих преступлений. Пытались убить Владимира Сальдо, Татьяну Томилину и других. Несмотря на угрозы, 26 апреля была создана военно-гражданская администрация Херсонской области, а уже летом ее глава Владимир Сальдо сформировал правительство.

Меня одним из первых привлек к работе замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. Мы выстраивали информационную работу — с нуля создавали в регионе систему средств массовой информации. Запустили телерадиокомпанию, собрали творческие коллективы для работы в газетах и интернет-изданиях. Нам в этом помогали коллеги из Москвы и других регионов. Уже в августе мы создали ТРК "Таврия".

— Вы возглавляете Управление информационной политики Херсонской области. Какие главные результаты работы министерства за три года? Какие планы?

— Самый главный результат — что нам удалось сохранить команду. Многие трудятся в управлении с 2022 года, пережили эвакуацию из Херсона. Эвакуация — это большая трагедия для нас и всех жителей города. Мы верим, ждем и каждый день делаем все, чтобы вернуться на правый берег Днепра.

Коллектив "Таврии" на начало работы насчитывал всего 15 человек, а сейчас это полноценная региональная ТРК со штатом 130 сотрудников. Съемочными группами мы полностью покрываем всю область. В планах на следующий год — создание корпунктов. Сегодня "Таврия" вещает практически везде, даже на правобережье Днепра. Причем сигнал доходит и до Одессы. Противник бьет по нашим вышкам связи, старается сделать все, чтобы мы не доносили правду людям. Киевский режим знает, что наша правда подкреплена реальными делами. У нас много планов на будущее. Хотим второй региональный телеканал создать.

Если говорить о печатных изданиях, то сначала мы выпускали всего одну газету — "Надднепрянская правда". Сейчас же в Херсонской области печатаем восемь газет, и семь из них — это муниципальные издания. Наша задача — чтобы у каждого района было свое издание. Еще в Геническом округе мы запустили полноценную типографию.

С этого года в трех округах Херсонской области начали работать муниципальные центры управления, где отслеживают проблемы граждан. Эти площадки также служат местом для пресс-конференций и брифингов. В следующем году хотим открыть еще шесть муниципальных центров в других районах.

— С какими угрозами сегодня сталкивается региональная информационная политика?

— Главный вызов — это украинские пиар-террористы. Они выпускают огромное количество профессиональных фейков. В преступных действиях они изощренные специалисты. Пытаются создать, хоть сейчас это уже сложнее, информационную атмосферу страха для простых людей. Бьют по самым уязвимым и доверчивым категориям: по старикам и молодежи. Мы держим руку на пульсе, отслеживаем эти фейки, разоблачаем их, выстраиваем систему противодействия и информируем население. В ряде муниципалитетов можно доносить информацию только в определенное время из-за отсутствия связи. Наша печатная продукция доходит во все населенные пункты, даже те, что под огнем противника.

Дефицит кадров — еще один вызов для нас. Поэтому мы делаем упор на молодежь, привлекаем их. Мы создаем совместные медийные проекты с Движением первых в Херсонской области. Из местных молодых ребят мы должны сформировать основу бойцов-информационщиков. Враги из Украины воюют с нами, статьи про нас пишут, вводят санкции. "Таврия" — одна из немногих региональных ТРК, которая находится и под санкциями клоунского недопрезидента Зеленского, и под санкциями Канады, под санкциями враждебных к нам государств.

Нам нужны бойцы информационного фронта, которые на 200–300% уверены, что они русские люди. Которые понимают, как нужно доносить позицию до противника. Труд информационщика — это сумасшедший труд. Нужно переубеждать тех, кто готов взять в руки оружие и пойти против тебя

Труд газетчика, тележурналиста, интернет-журналиста — это очень тяжелый труд. Для него нужны духовные силы в первую очередь. Поэтому формировать творческие коллективы — это самая тяжелая задача, как я считаю, в нашем направлении. На стороне противника большое количество русских людей, которые просто заблудились и находятся в тотальной западной нацистской пропаганде. Нужно для них работать.

— Поддерживаете ли вы связь с жителями правобережья? Какие там сейчас настроения?

— У нас хватает там сторонников. Несмотря на тотальную пропаганду украинского режима и терроризм, люди ждут нашего возвращения, ждут освобождения Херсона и всей территории правобережья. Там сейчас любого человека могут просто взять и повесить на центральной площади, и никто ничего не скажет. Несмотря на эту опасность, немалое количество людей пишут в наши чат-боты. Они предоставляют информацию о карателях, которую мы потом передаем нашим силовикам.

Подавляющее большинство населения планеты видит, что украинский режим — это преступный режим, причем не только по отношению к русским. По отношению ко всему миру, к человечеству. Помните, как нацистов судили после Великой Отечественной войны в Нюрнберге? Им выносили приговоры за преступления против человечества. Во многих странах мира уже есть понимание, что Зеленский ровно такие преступления и совершает.

— Херсонщина уверенно выстраивает связи с внешним миром. Молодежные активисты проводят видеоконференции с коллегами из других стран. Делегация из региона во главе с губернатором Сальдо недавно посетила Беларусь. На днях также подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Никарагуа и так далее. Как вы охарактеризуете эту динамику? Получаете ли по линии управления какие-то сигналы из других стран о желании взаимодействовать с Херсонской областью?

— Да, мы проводили телемосты с коллегами-журналистами из Италии, Франции, Германии, Сербии, с болгарами взаимодействовали. Наш губернатор даже интервью давал болгарским СМИ. Мы понимаем, что мир начинает разбираться в том, за кем правда. Даже американские журналисты проявляют интерес к Херсонской области, еще со времен референдума. В частных беседах они говорят, что у них тотальная система давления и контроля. Если ты, будучи итальянским, французским, немецким журналистом, начинаешь говорить хорошо или писать правду про события, происходящие в Новороссии, начинаешь ездить в исторические регионы, общаться тут с людьми — ты поддаешься давлению у себя в Европе, и не со стороны жителей или журналистского сообщества, а со стороны карательных органов Европейского союза.

Все их россказни про свободу слова — вранье. Они не дают своим изданиям приехать к нам. Хотя, я уверен, интерес с той стороны очень большой. Мы это видим по людям, видим по тем смелым журналистам, которые проявляют интерес к нам, которые не боятся. Видим по запросам, которые поступают оттуда.

— Что, на ваш взгляд, обрели жители Херсонской области благодаря воссоединению с Россией?

— Знаете, буквально три года назад в Херсонской области — на абсолютно русской земле — было запрещено отмечать русские праздники, отмечать День Победы, свободно разговаривать в кафе или общественных местах об истинных ценностях, истинных героях, о настоящей истории. Я помню, люди разговаривали об этом тихо между собой, чтобы никто не услышал, потому что рядом мог оказаться больной на голову активист-атошник, рагуль, майдановец либо какой-то стукач из СБУ (Службы безопасности Украины — прим. ТАСС) и этот разговор мог иметь последствия.

Самое важное достижение — люди теперь могут жить свободно. Говорить, мыслить, творить. Украинский режим ограничивал человека даже в базовых свободах, не давал быть тем, кем он является с рождения — русским. Теперь мы дома — это самый важный итог. Люди на освобожденной части Херсонской области верят России, все меньше остается тех, кто сомневается. У нас во многих муниципалитетах идет положительный прирост населения. Люди возвращаются домой даже из Европы, потому что увидели, что слово не расходится с делом.

Нам еще многое предстоит отстоять. Мы должны дальше бороться за справедливость, за возвращение Херсона, за освобождение правого берега, за русских людей не только на Украине. Мы понимаем, что в других агрессивных странах есть горячие головы, кто хочет разобраться с нами. Сегодня Россия, по большому счету, защищает справедливую часть мира. Херсонская область — это передовые границы нашего огромного государства. Мы здесь должны быть еще более сильными, чем в 2022 году, когда делали свой выбор. Мы должны понимать, что сегодня нужно отстаивать этот выбор, и не только на нашем региональном фронте, но и на геополитическом.

Очень многое сделано. Хочется сказать слова благодарности всем без исключения россиянам, регионам-шефам, бойцам на передовой, обычным гражданам, которые честно работают и выполняют свои задачи. Все это ложится в копилку больших побед. Я вижу, какую помощь страна оказывает Херсонской области и как наш регион меняется на глазах. В самых отдаленных селах появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, которых здесь не было никогда. Ремонтируются дороги даже в небольших поселках. Вся страна дает возможность общими усилиями развивать Херсонщину, и это по достоинству ценят жители. Мы это видим и слышим. Это большое достижение этих трех лет.