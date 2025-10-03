Интервью

Сергей Безруков: Есенин — пример любви к Родине

3 октября 130 лет назад родился Сергей Есенин. К этой дате ТАСС подготовил интервью с Сергеем Безруковым в рамках спецпроекта "Две судьбы: Есенин и Россия". Он раскрывает связь между историческими событиями в царской и советской России и творчеством поэта — в том числе на примере его знаменитых стихов в исполнении Безрукова. В интервью — размышления о месте поэта в русской культуре, о параллелях с Пушкиным и о том, почему стихи Есенина остаются актуальными и сегодня

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

— Как вы определяете место Сергея Есенина в русской истории и культуре?

— Есенин, хотя при жизни его считали деревенским крестьянским поэтом, был великим русским поэтом. Собственно, он себя таким и считал. Еще он знал, что по праву является наследником великого Александра Сергеевича Пушкина, безусловно, продолжая его традиции. Любил родной язык и знал его. Причем глубоко, по-настоящему. Он прошел эволюцию от имажинизма к языку, доступному, понятному, как у Пушкина, простому и ясному.

И конечно же, рассказывая о судьбе России, он это делал абсолютно искренне. Он так чувствовал. Не для того, чтобы покрасоваться, чтобы о нем хорошо говорили, или чтобы просто поскандалить. Иногда, бывает, люди просто провоцируют ситуации для того, чтобы больше судачили — чем больше судачат, чем больше говорят, тем более ты популярен. Такая псевдослава. Есенин был искренним во всем, что делал. И все, что он говорил, и все, о чем писал и как писал о Родине, писал с душою. Его отношение, безусловно, менялось, так же как менялось отношение, наверное, и русского народа вообще ко всей ситуации, что происходила в стране.

Когда я смотрю на есенинскую биографию, на ее трагический конец, то, по моей глубокой убежденности, могу сказать, что это было убийство — я думаю, в конечном счете когда-нибудь мы все узнаем. Хотя, может быть, и нет. Многое в России быльем может порасти, и потом уже к этому не возвращаются. Я очень много читал материалов, был знаком со Светланой Есениной, с которой мы, кстати, выступали даже за эксгумацию и пытались каким-то образом все-таки добиться правды и настоящего расследования. И пытаться все-таки доказать обратное, потому что была официальная советская версия, ярлык — поэт-самоубийца. Это был, так сказать, простой взгляд на поэта — дескать, спился, ну и, как результат, самоубился. Это неверно. Это неправильно и даже кощунственно так думать о Сергее Есенине вообще. Нет. Это больная душа. Русская душа.

— Можно ли говорить, что судьба России и судьба Есенина тесно переплетены?

— Все, что происходило на его глазах, — это все, что происходило с Россией. Россию кидало [из стороны в сторону]. Если мы вспоминаем просто год его рождения — 1895-й. Потом и 1905 год, помните, да? Кровавое воскресенье, собственно, Русско-японская война, да все, что происходило на его глазах. Потом дальше уже мы идем к 1917 году. И Февральская революция, потом Октябрьская, Гражданская война. Нет ничего страшнее гражданской войны, когда брат идет на брата. Кровью умылась Россия. Что происходило в стране, которую потеряли — та самая белая Россия, часть которой уехала, а часть в годы сталинских репрессий была практически вся уничтожена. Все военные специалисты, которые тоже были уничтожены. И те самые репрессии, коллективизация, все, что происходило в России и дальше, — это наша Родина. И это та самая боль, которую испытывает человек, который по-настоящему любит Россию.

Вот Есенин по-настоящему любил Россию. Не для красного словца. Не потому, что было модно. Не потому, что из крестьян.

— Что значит по-настоящему любить Родину?

— Ошибочно полагать, что раз из крестьян, то какой он русский поэт. Да нет. Он великий русский поэт, который понимал о судьбах России гораздо больше, чем простые, может быть, люди. Но посредством своего уникального поэтического дара, очень народного, очень чувственного, он мог это передать простым людям. И когда мы говорим о России, то, конечно, обязательно вспоминаем Есенина с его "Гой ты, Русь моя родная": "Дайте мне на родине любимой, все любя, спокойно умереть".

Любил Родину, любил по-настоящему, не показно — это была преданная любовь. И он ее никогда не предавал. В наше время, мне кажется, очень важно говорить о тех людях, которые были преданы России, несмотря на самые сложные испытания, выпадавшие на долю нашей страны. Но вот он из тех немногих, кто был по-настоящему предан.

Мы, конечно же, можем называть огромное количество деятелей культуры, которые уехали в те времена: Бунина или даже Рахманинова. Но Рахманинов в годы Великой Отечественной войны помогал Красной армии. И это очень важный факт той самой преданной любви. Вот Есенин, при том что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную. Чувствовал то, что происходило в России, как личную боль. И когда он оказался за границей и встречался с эмигрантами, выступал за Советскую Россию, будучи русским поэтом и прекрасно понимая, что происходит в России. Те самые "тройки", расстрелы, коллективизация, которая чуть позже навязывалась. Но тем не менее продразверстка-то уже была в его времена.

И голод, и все, что происходило, он не мог не воспринимать как личную боль. Он писал в письме [поэту Александру] Кусикову, что не вернется в Россию, пока там правит Троцкий, и говорил о социализме, который умерщвляет личность. Какие интересные слова, да? А мы, говоря о Есенине, вспоминаем только "Русь моя родная" и о березовой Руси. Но тем не менее почитайте "Страну негодяев". И вы поймете, что человек очень адекватно, по-взрослому оценил то, что происходит. Это, знаете, не [взгляд сквозь] розовые очки и игра в лубок. Нет. Это по-настоящему. Это когда очень больно. К чему идем? Куда несет нас рок событий?

— Если взглянуть на его тексты сегодня, то они звучат современно?

— Стихи звучат, безусловно, очень современно и сейчас. Если вы по-настоящему любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России — уничтожать и поносить все русское. Это не может не задевать тебя, как русского, как россиянина, как человека, который любит Родину. Конечно же, задевает и оскорбляет, болит сердце. Как можно так относиться к нам? К нашей культуре? Как можно так относиться к русскому языку? Это задевало Есенина.

И если задевает тебя сейчас, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль — все, что испытывал поэт в то время, перекликается и с нашим. Поэтому проект ТАСС очень важный. Напомнить про одного из тех самых великих русских поэтов, который всегда останется и будет классикой.

К сожалению, многие из них уходят в забвение. Потому что если мы с вами начнем перечислять поэтов Серебряного века, то за редким исключением назовем там два-три имени, которые до сих пор популярны. Может быть, благодаря романсам и песням. Например, благодаря "Иронии судьбы, или С легким паром" мы все-таки можем вспомнить и Цветаеву, и Пастернака. Конечно же, я очень уважительно отношусь к этим поэтам, очень люблю Мандельштама. Но говорить о том, что они так же популярны, как Есенин? Вряд ли. Есенин был именно народным поэтом.

— Вы сравнили его с Пушкиным. В чем здесь параллель?

— Мы можем провести параллель с Пушкиным, потому что во времена Александра Сергеевича было много поэтов, которые, мне кажется, тоже достойны звания великих, составляющих как раз цвет золотого века русской литературы. Но тем не менее Пушкин, господа, он у всех на устах. Благодаря, конечно же, и отношению – "наше все".

Но хочу заметить, недавно я был в Болдино на празднике — дне рождения Александра Сергеевича. И там замечательная выставка. Там собраны художественные произведения 30-х годов. Потому что в 1937 году Сталин решил праздновать день рождения Пушкина очень масштабно. То есть до этого, как ни странно, некое забвение было. И само Болдино-то уже было в ветхом состоянии.

Мы же все гордимся тем, что мы знаем Болдинскую осень. Для каждого творческого человека Болдинская осень — это пример гениального вдохновения. Точно такое же вдохновение было у Александра Пушкина. Но до 1937 года Болдино было в плачевном состоянии. И именно Сталин своим указом распорядился провести масштабное празднование дня рождения поэта. Хотя, казалось бы, Пушкин же буквально, как только был убит на дуэли, сразу приобрел ту самую вечную славу — звание солнца русской поэзии. Да не совсем. Отношение как "нашему всему" пришло к нему после 37-го года, как ни странно.

А Сергей Александрович Есенин, конечно же, в этой своей судьбе чем-то схож. Хотя сравнивать, бесспорно, не стоит, потому что у каждого есть свое место в истории великой русской литературы. Но тем не менее…

— Есенин ведь был "запрещенным поэтом"?

— Да, и многие из тех, кто получал сроки огромные, вспоминая тяжелую историю нашей страны, получали их за Есенина. Вадим Иванович Туманов — золотоискатель, друг Владимира Семеновича Высоцкого, с которым я был лично знаком. Не так давно умер, в возрасте 92 года. Если любопытно, почитайте его книгу "Все потерять — и вновь начать с мечты…". Книга Вадима Ивановича Туманова о том, как он выжил. Уникальная судьба у этого человека.

Так вот, Вадим Иванович Туманов получил срок за чтение Есенина. Как такое вообще может быть? Мы вообще сейчас, в XXI веке, можем себе такое представить? Думаю, вряд ли. Мой отец рассказывал, как на выпускном вечере в школе учительница по литературе моему отцу тайно дала прочесть стихотворение, поскольку он сам писал стихи и очень хорошо их читал, будучи школьником. Он не знал, что это за стихотворение. Но вот учительница по литературе аккуратно, как из-под полы [ему сказала]: "Виталий, прочти вот такие стихи замечательные". Он прочел. А потом его вызывает директор школы: "Кто тебе дал прочесть эти стихи?" Отец заподозрил что-то неладное, "на дурачка" сказал: "Да не знаю, вот как-то нашел где-то, вот переписал что-то как-то". Директор школы ответил: "Только никому не говори, кто, чего и что. Хорошо?"

Я вам сейчас прочту эти стихи, хотя бы напомню строки: "Не бродить, не мять в кустах багряных / Лебеды и не искать следа. / Со снопом волос твоих овсяных / Отоснилась ты мне навсегда". Сергей Есенин. Нормально? Ну так, просто для себя. Само имя автора под запретом. Сейчас это уже смешно, нелепо. Поэтому, как мне кажется, тем важнее сейчас, в юбилейный год 130-летия Сергея Александровича Есенина, напомнить еще раз об этом великом русском поэте, о человеке, который истово, от всего сердца любил Родину.

А нам сейчас это очень важно, по-настоящему любить. Можно быть с чем-то несогласным. У каждого есть какие-то свои вопросы, какое-то отношение. Но Родина — она одна, ее не выбирают. Родина в самом сердце — раз и навсегда.

Вот и у Есенина это было — раз и навсегда. И как пример любви к Родине — Сергей Есенин.

Ксения Пузикова, Мария Поворова