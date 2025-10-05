Интервью

Милорад Додик: война нужна европейским политикам для сохранения власти

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о содержании своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, дал оценку положению дел на Балканах и ответил на вопрос, зачем нужна война ряду европейских политиков

Илья Ермаков

— Какие темы вы обсудили в ходе вашей встречи с президентом Путиным?

— Эта встреча в рамках отведенного времени дала возможность обсудить все вопросы, которые мы планировали. И, разумеется, неизбежно речь зашла о ситуации у нас (речь идет о ситуации на Балканах — прим. ТАСС). Мне было важно услышать его оценку происходящего.

Мы обсудили некоторые формы сотрудничества, которые ранее договаривались развивать, и, учитывая нынешние обстоятельства, мы должны планировать наше экономическое и культурное взаимодействие, а также сотрудничество в спорте.

Так, одна наша команда в ближайшее время будет играть в Единой лиге ВТБ. Это свидетельствует о том, что определенные барьеры удается преодолевать, несмотря на возможные угрозы со стороны европейских ассоциаций. Участвуя в европейских кубках, мы делаем выбор в пользу ВТБ-лиги. Мы будем играть, и нам дадут возможность встречаться на баскетбольной площадке с ведущими клубами Российской Федерации.

Все эти вопросы, безусловно, были важной частью наших переговоров. Мне было особенно важно сохранить уверенность в стратегической поддержке, которую Россия оказывает в Совете Безопасности ООН, в отношении тех проблем, которые там поднимаются и о которых мы также говорили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дополнительно я попросил президента обратить внимание на еще один момент, который может иметь большое значение в переговорах, которые Россия ведет с Соединенными Штатами Америки. Если будет достигнута договоренность между двумя мировыми державами, крайне важно, чтобы внимание к Балканам не оказалось упущенным. Возможно, самым правильным решением было бы, если бы именно Россия и США в рамках своего окончательного соглашения создали комиссию по Балканам, которая помогла бы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе за счет выработки прочных решений и правильной организации самих государств.

— Каковы ваши ожидания от грядущих досрочных выборов? Ожидаете ли вы, что на них могут попытаться оказывать влияние извне? И как ваша партия будет противостоять этим попыткам?

— Я ожидаю, что выборов не будет, потому что их изначально не предполагалось проводить. Это часть международного фактора неолиберальной структуры, которая вместе с боснийскими мусульманами навязывает выборы Республике Сербской, которая не стремится к их проведению. Нет ни одного фактора в Республике Сербской, который обозначал бы потребность в выборах, ни у политических партий, ни у социальных или других групп. Это лучший способ разрушить Дейтонские соглашения с их стороны, иногда вас заставляют делать то, что вы не хотите делать. Мы не должны позволять политическим структурам, которые подчиняются или финансируются иностранцами, объявлять выборы законными. Я по-прежнему не верю, что есть основания для их проведения, но мы решили заявить, что пойдем на эти выборы, если они вообще состоятся. Но мы подали заявку лишь в качестве меры предосторожности. Мы будем противостоять любым злоупотреблениям на выборах, которые, очевидно, имеют место. Там, где вмешиваются западные структуры, нельзя рассчитывать на честные и справедливые выборы, и вы это видите. Действия, которые они предпринимают, заключаются в устранении политических оппонентов через суды, как это происходит во Франции, Румынии, как это происходит здесь в нашем случае. Но влияние правительства, скупщины (парламента — прим. ТАСС) Республики Сербской, остается доминирующим, поэтому они не будут тем фактором, который может изменить всю структуру.

— Петер Сийярто недавно говорил, что ЕС повторяет на Балканах ту же ошибку, что допустил на Украине. Согласны ли вы с этим заявлением?

— ЕС совершает на Украине ту же ошибку, которую допустил на Западных Балканах. Мы думаем, все, что происходило с нами в бывшей Югославии, было тренировочной площадкой для западных творцов глобальных неолиберальных процессов, которые готовились к Украине. Конечно, это несравнимо. Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами. Венгерская политика выступает в качестве единственного проблеска разума на Западе, она просто оценивает позиции сторон, упорядочивает факты. Нетрудно сделать вывод, что эйфория вокруг принятия Украины в Европейский союз противоречит всему, что мы знаем о нем. В Европейский союз не вступают страны, границы которых не определены, которые имеют такие ярко выраженные экономические и социальные проблемы. Очевидно, что западным стратегам необходимо втянуть Украину в свои ряды, чтобы всегда обвинять Россию. Они не понимают, что русским на самом деле все равно, что они замышляют, у России свой собственный путь. И я здесь могу заверить, что Россия стабильна: у нее нет внутренних проблем, которые могут дестабилизировать ее, и политика, проводимая президентом Путиным, направлена исключительно на стабилизацию.

— Как вы оцениваете попытки раскачать Сербию извне? Эта нестабильность как-то отражается на настроениях в Республике Сербской? Есть ли угроза реального переворота в Белграде? И что это будет означать для Балкан в целом?

— Очевидно, что существуют определенные структуры, формально называющие себя неправительственными, но на деле управляемые извне центрами влияния, которые и контролируют отдельные процессы. В этих процессах участвует немало людей, которые, по сути, действуют против Сербии. Президент Вучич и его политика за избирательным большинством — что признают практически все — и если бы сейчас прошли выборы, они показали бы, что нынешняя власть во главе с Вучичем имеет поддержку для продолжения работы.

Однако есть момент: если эти круги продолжат действовать по инструкциям или по собственной инициативе будут играть навязанную им роль, то сами выборы теряют смысл. Все повторилось бы снова. Поэтому теперь уже никто не исключает, что речь идет о так называемой "цветной революции", навязанной извне со стороны британцев, а, полагаю, и немцев, и французов с целью ослабить Сербию. Цель заключается не только в том, чтобы дестабилизировать страну, но и фактически расчленить ее, что, разумеется, ослабило бы и силу сербского народа на Балканах.

В то же время происходит другой процесс — то, что не удалось реализовать в Сербии, пытаются осуществить в Республике Сербской. Через навязанные внеправовые, неконституционные суды инициирован процесс против президента Республики Сербской. Это делается для дестабилизации положения.

Очевидно, что благоприятный для них момент ушел. Им не удастся добиться своего ни в Сербии, ни в Республике Сербской. Возможно, сохранятся определенные формы дестабилизации, но Сербия останется сильной вместе с Республикой Сербской.

— В последнее время сообщается о подготовке провокаций Киева на территории Европы с использованием дронов. Чем это, на ваш взгляд, угрожает Европе и зачем Киеву нужны эти провокации?

— Это всего лишь еще одна часть общих провокаций. Самая серьезная провокация была совершена в тот момент, когда были подписаны так называемые минские соглашения. Сама Меркель признала, что это было всего лишь возможностью подождать, чтобы власть в Киеве стабилизировалась и вошла в столкновение с Россией. Это было обманом. И все подобные истории о том, что она — страна-агрессор, грозящая Европе, — это обман. И мне кажется, что Россия максимально близка к понятию благополучной и состоятельной страны. Специальную военную операцию начали по понятным причинам, Россия предупреждала годами, десятилетиями, но это не привело ни к каким результатам. И Запад это игнорировал, они собирались сменить власть на Украине и завладеть природными ресурсами России. Они десятилетиями, даже веками вынашивали такую идею, но ничего не получилось. И сейчас у них в панике появилась потребность объяснить своему народу, что же происходит. Народ там приучен к пропаганде и верит в то, что ему говорят.

— Почему, на ваш взгляд, европейские политики все чаще используют милитаристскую риторику и говорят о подготовке к войне? Можно ли сказать, что брюссельский истеблишмент обезумел?

— Это, безусловно, не совсем то же самое, но близко к безумию. Дело в том, что нынешняя структура в Брюсселе и ведущие страны Западной Европы разрушили общественную и социальную структуру как Европы в целом, так и своих собственных стран. По множеству причин они уничтожили все те преимущества, которыми Европа когда-то обладала. Поэтому вполне логично, что они все видят через призму милитаризации и распространения страха — как внутри своих стран, так и якобы где-то за их пределами.

Мы, сербы, имеем достаточно оснований, опирающихся на историческую память, чтобы не воспринимать это с одобрением. Один только призыв к милитаризации Германии для нас является катастрофой. Каждый раз, когда Германия становилась милитаризированной, страдали сербы. И в Первой, и во Второй мировой войне, а затем, когда Германия стремилась к доминированию в Европе, они организовали распад Югославии, что привело к гражданским войнам. В этом виновна тогдашняя Германия. Их призывы к милитаризации — проявление неспособности найти решения социальных проблем, с которыми они столкнулись.

Европа утратила ценности, на которых была основана. Общество отходит от доминировавших ранее идей (о правах человека, верховенстве закона, свободе передвижения, конкуренции) и становится все более разрозненным и несогласованным. Мигранты, которых они приняли, не просто не изменили свои культурные и другие взгляды, а наоборот, стали еще более сплоченными и теперь открыто противостоят тому, что нашли в Германии, разрушая ее социальную и политическую структуру. Все это проблемы, на которые у них нет ответа.

Эти факты говорят сами за себя. Опросы показывают, что, например, немецкий канцлер никогда не имел такой низкой поддержки, с тех пор как существуют выборы канцлеров. Макрон уже почти достиг однозначной цифры, сейчас она составляет около 13-14%. Им срочно нужен выход, а выход заключается в том, чтобы начать что-то защищать.



