Интервью

Дочь Луиса Корвалана: мир обязан избежать большой войны

В интервью ТАСС Вивиен Корвалан рассказала о ситуации с русофобией в Латинской Америке, о том, как видит со стороны действия Запада против России, ответила на вопрос, смогла ли простить Пиночета, и призналась в желании получить российский паспорт

Юлия Шарифулина

Лидер чилийских коммунистов Луис Корвалан, возглавлявший Компартию более трех десятилетий, несколько лет провел в заключении, получил политическое убежище в СССР и передал детям главный принцип жизни — всегда следовать идеалам. От последствий пыток совсем молодым умер его сын. Заветы отца хранит дочь Вивиен. В эти дни она вновь навестила Москву.

— Добрый день, госпожа Корвалан. Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Вы уже несколько дней находитесь в России. Расскажите нам, пожалуйста, чем удивляет вас Россия и русские люди?

— Мне очень приятно, Юлия. Огромное спасибо за приглашение на это интервью. Что я могу сказать? Я была здесь, в Москве, примерно восемь лет назад. Последний визит был еще до пандемии. Город изменился, очень изменился. Москва сейчас особенно красивая. И, как говорят у нас в Чили, не знаю, как это точно передать, атмосфера хорошая. Люди на улице спокойные, все продолжают работать. Все здорово.

— Вы впервые оказались здесь, в Москве, еще маленькой девочкой. Пожили и в период СССР, и в период холодной войны (после освобождения Луис Корвалан с 1976 по 1983 год жил в Москве — прим. ТАСС). Как вы считаете, не хватает ли сейчас миру СССР? И наступила ли новая эпоха холодной войны?

— Я не была такой уж маленькой, когда приехала в Советский Союз. Мне было около 21 года. Думаю, сейчас есть определенная тоска по Советскому Союзу. С тех пор многое изменилось. Я бы сказала, что определенные привилегии или, скорее, социальные права в России по-прежнему сохраняются. С социальной точки зрения, с точки зрения того, как жили люди, нет ничего лучше Советского Союза.

— Ваш отец прожил долгую, интересную жизнь, не без перипетий. Чему он вас научил прежде всего?

— На мой взгляд, в этом мире нет человека, у которого была бы очень легкая жизнь. Жизнь трудна, и в ней есть свои вызовы. Действительно, мой отец (Луис Альберто Корвалан Лепес — чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили в 1958–1989 годах — прим. ТАСС) перенес немало испытаний, в том числе политическое заключение, преследование, даже смерть моего брата (Луис Альберто, всего у Корвалана было три дочери и сын — прим. ТАСС ) от пыток в эпоху Пиночета (Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте — чилийский военный и государственный деятель, пришел к власти в результате военного переворота 1973 года — прим. ТАСС). И самый главный урок, который он нам оставил, — это приверженность нашим принципам.

Луис Корвалан Луис Корвалан — чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1958–1989). После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом Луис Корвалан был арестован, несколько лет провел в заключении. СССР возглавил международную кампанию за его освобождение. В 1976 году в результате договоренности между советскими и чилийскими властями при посредничестве США Луис Корвалан был обменян на советского диссидента Владимира Буковского и получил политическое убежище в Советском Союзе, в 1988 году официально вернулся в Чили. Показать еще

Это был очень простой урок, потому что отец всегда ставил идеалы на первое место. Он ставил на первое место то, за что боролся. Он был членом Коммунистической партии, и его борьба велась, прежде всего, за социальную справедливость, за благополучие народа. И это нашло в нас глубочайший отклик. Мы знали, как пережить диктатуру и как пройти через все трудности. И в случае с моим братом, который сильно страдал, нужно было пережить это так, чтобы пожертвовать собой, пожертвовать своей индивидуальностью ради блага других, ради блага общества.

— Кто из ныне живущих политиков больше всего похож на вашего отца?

— Это очень сложный вопрос, потому что мир существенно изменился. На мой взгляд, нельзя сопоставлять вещи на таких уровнях. Я больше не могу сравнивать, например, Фиделя Кастро (кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год — прим. ТАСС), учитывая дистанцию и разницу, которая может быть между ними. И всех лидеров, которые были в те годы, крайне сложно сопоставлять с сегодняшним днем.

Но могу сказать, что сегодняшняя политика во многих отношениях, по крайней мере в моей стране, стала карьерой. Зачастую люди работают в политике не ради идеала. Так бывает не во всех случаях. Но есть люди, которые занимаются политикой лишь потому, что им платят большие деньги, или потому, что они просто любят власть. И не все обязательно поддерживают идеалы, как это было с Корваланом или с другими замечательными лидерами чилийского народа.

— Ваша семья стала определенным символом борьбы с фашизмом. Как вы сейчас относитесь к попыткам фальсификации истории и что вы думаете о конфликте на Украине?

— Очевидно, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий поддерживали свои позиции через войны. И на этот раз США вместе со своими европейскими союзниками использовали [Владимира] Зеленского и Украину, чтобы напасть на Россию. Конечно, я с этим не согласна. Я решительно критикую чилийское правительство за поддержку Украины в данной ситуации.

И выражаю полную солидарность с российским народом в борьбе против украинского фашизма, а также капитализма и неолиберализма, которые поддерживаются представителями США и рядом европейских стран, считающих, что они владеют миром

— Запад много лет извращал образ СССР в Латинской Америке. Сильна ли сейчас русофобия на континенте, как вы считаете?

— Соединенные Штаты и другие западные силы развязали холодную войну. Разве это не так? Сегодня они вновь прибегают к инструменту русофобии, направляя ее против всего, что так или иначе связано с Россией. Я бы сказала, что США — эксперты в манипулировании гражданами и настраивании людей против России, против всего русского.

Стоит вспомнить, что несколько лет назад они даже запретили концерты русской музыки на Западе. Это просто немыслимо. Все это манипуляция. Точно так же, как и сейчас, Соединенные Штаты пытаются манипулировать информацией о ситуации с беспилотниками, которые якобы атаковали Польшу и Данию. Они хотят создать нужную для себя видимость происходящего, обвинив во всем Россию.

— Как вы думаете, в целом США сейчас теряют свои позиции в Латинской Америке, особенно с учетом фактора прихода на континент БРИКС?

— Мне очень сложно выразить конкретное мнение, потому что в Латинской Америке в целом сформировался довольно устойчивый, успешный образ Соединенных Штатов. Что касается БРИКС в регионе, то, как кажется, по крайней мере в моей стране, не все полностью понимают, что это за платформа и для чего она нужна. Не все должным образом осознают, что в экономическом плане объединение стремится сделать торговлю более справедливой, использовать национальные валюты стран, а не обменивать все через доллар.

Но в Чили реальность такова, что в политическом плане БРИКС пока не имеет особого влияния. Но я надеюсь, что ситуация будет меняться. Я надеюсь, что капитализм, начиная с Соединенных Штатов, постепенно будет ослабевать. И США будут не той страной, которая правит миром, а станут членом международного сообщества с такими же правами, как и у других стран. В то время как Россия, ее союзники и партнеры по БРИКС будут строить новую экономику, которая будет сбалансированной и справедливо уравновешивать мир.

— Мы сейчас вернулись с Генеральной Ассамблеи ООН, и там было много обсуждений о возможном конфликте между США и Венесуэлой. Как вы считаете, мир сейчас находится у опасной черты?

— С тех пор как начался весь этот заговор США по Украине, мы можем сказать, что находимся в ситуации конфликта, который, безусловно, может перерасти в полномасштабную войну. Более того, на мой взгляд, Соединенные Штаты уже воюют с Венесуэлой на протяжении многих лет в той или иной форме, и я очень надеюсь, что мы сможем спастись от новых войн. Все происходящее сейчас на Украине или в секторе Газа — это ужасные военные ситуации. Но мы все хотим мира. Надеюсь, что у нас не будет полномасштабных войн.

— Как вы считаете, мировые лидеры сегодня могут договориться о глобальном мире?

— Мне бы очень этого хотелось. Мне бы очень хотелось верить, что нам удастся избежать полномасштабных войн.

— Возвращаясь к личным вопросам, мне очень хотелось бы узнать, общались ли вы когда-то с родственниками Пиночета, простили ли вы их и поддерживаете ли какую-то связь?

— К счастью, мне никогда не приходилось разговаривать ни с сыновьями, ни с дочерьми Пиночета, ни с самим Пиночетом. Я бы с удовольствием высказала им все, что думаю, но прощения у меня нет. Я не прощаю. Нельзя прощать пытки, похищения, страдания, преследования, смерти. Я не прощаю. Зачем мне их прощать? Их нужно судить, их нужно посадить в тюрьму. Хотя, к сожалению, в Чили это не так. В стране был заключен договор молчания, и мы до сих пор не можем найти сотни жертв похищений. Нет, я не прощаю, я за правосудие.

— Ощущаете ли вы себя хотя бы немного русским человеком и, может быть, вы когда-нибудь задумывались о получении российского паспорта?

— Да, я чувствую себя частью России, частью русской культуры и русских традиций. И да, я чувствую себя отчасти русской. Для меня было бы честью получить российский паспорт. Я не говорю, что попробую, но хотела бы. Я была бы не против получить российское гражданство.

— Вы немного знаете русский язык. В завершение интервью не могли бы вы что-нибудь на русском языке пожелать нашим подписчикам и читателям?

— Я знаю русский язык, но давно, конечно, не говорила в связи с моей ситуацией, поскольку я живу в Чили. Ну, что пожелать? Желаю, чтобы улучшилось воспитание молодых людей, потому что молодежь, я вижу, вся с этими телефонами, как и я тоже, но не в такой мере, и чтобы был мир. Самое главное сегодня в России — чтобы не было войны, чтобы был мир.

— А что самое главное для мира? Для всех стран, не только для россиян.

— Чтобы был баланс в экологии, чтобы не было голодных людей, чтобы еды хватало на всех, чтобы было у всех достаточно денег для того, чтобы жить с достоинством.